Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 12.11.21 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Rekordzahl von Migranten überquert Ärmelkanal nach Großbritannien

DOVER: So viele Migranten wie noch nie an einem Tag haben illegal den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien überquert. Britische Medien berichteten am Freitag, dass am Donnerstag etwa 1000 Menschen vom Festland übergesetzt hätten. Ein Sprecher des britischen Innenministeriums nannte die Zahl «inakzeptabel». Fotos zeigten, wie Menschen, darunter Frauen und kleine Kinder, in voll gepackten Schlauchbooten, die die britische Küste bei Dover erreichten. Bisher haben Schätzungen zufolge in diesem Jahr bereits etwa 23.000 Migranten auf diesem Weg das Land erreicht - schon jetzt mehr als doppelt so viele wie im Gesamtjahr 2020.

Damit wächst auch der Druck auf die britische Innenministerin Priti Patel. Die konservative Politikerin hatte mehrmals angekündigt, illegale Migration zu unterbinden. Die BBC zitierte eine Quelle in der Regierung, die Frankreich vorwarf, die Kontrolle über die Situation an seiner Küste zu verlieren. Dort warten zahlreiche Menschen auf eine Möglichkeit, nach Großbritannien zu fahren. London unterstützt die französischen Kontrollen mit umgerechnet rund 63 Millionen Pfund.

Die britische Regierung hat nach dem Brexit ein rigides Einwanderungssystem eingeführt. Innenministerin Patel will es Migranten erschweren, nach Ankunft in Großbritannien Asyl zu beantragen. Die Freizügigkeit zu verhindern, ist ein Brexit-Versprechen der Konservativen von Premierminister Boris Johnson.

Lindner hält am Zeitplan zur Regierungsbildung fest

BERLIN: Ebenso wie die SPD hält auch die FDP am vereinbarten Zeitplan zur Bildung einer Ampel-Koalition in Deutschland fest. «Die FDP kann ihren Beitrag zur rechtzeitigen Klärung aller strittigen Punkte leisten», sagte Parteichef Christian Lindner der «Welt» (Online Donnerstag/Print Freitag). Allerdings könne er nicht für Grüne und SPD sprechen. Die Grünen hatten den pünktlichen Abschluss der Verhandlungen kürzlich in Frage gestellt und sich unzufrieden mit den Fortschritten vor allem beim Thema Klimaschutz gezeigt.

Knapp drei Wochen nach Beginn der Verhandlungen über eine Ampel-Koalition hatten die Arbeitsgruppen am Mittwochabend erste Ergebnisse vorgelegt und an die Generalsekretäre der Parteien übermittelt. Die verbliebenen Streitpunkte sollen in Spitzenrunden geklärt werden. Das erste Treffen der Hauptverhandlungsgruppe ist am kommenden Montag.

In der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember soll SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz dann zum Kanzler gewählt und seine Regierung im Bundestag vereidigt werden. Wenn sie diesen Zeitplan halten wollen, haben die Parteien nicht mehr allzu viel Zeit, um ihre Verhandlungen abzuschließen. Die Grünen wollen nämlich noch ihre Mitglieder zum Koalitionsvertrag befragen.

Auch die SPD will aller Skepsis zum Trotz am bestehenden Zeitplan festhalten. Scholz sieht keine «unüberwindbaren Probleme», wie er am Donnerstag in Berlin erklärte. «Man darf den Tag nicht vor dem Abend loben, aber der Tag ist ganz gut.» Alles, was noch zu diskutieren sei, seien Dinge, die nicht so zahlreich seien, dass er diese für unüberwindbar große Probleme halte.

Neuseelands Regierungschefin lobt Merkel: «Ein sehr guter Mensch»

WELLINGTON: Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hat Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels als «echte Führungspersönlichkeit» gewürdigt. Ardern erinnerte bei einem virtuellen Treffen mit Merkel an ihre erste Deutschlandreise als neue Regierungschefin vor einigen Jahren: «Wenn man von einem kleinen Inselstaat kommt, dann passiert es nicht oft, dass man in der Welt der internationalen Diplomatie jemanden von so großem Gewicht findet, der sich so aufrichtig für die Sichtweisen eines bescheidenen Neuseeländers interessiert», sagte die 41-Jährige.

Merkels «ständiges Engagement für die Welt», aber auch ihre Aufmerksamkeit und ihre Bereitschaft, sich Ansichten anderer anzuhören, seien Qualitäten einer wahren Führungspersönlichkeit, «aber auch eines sehr guten Menschen». Merkel hatte am Freitag auf Einladung Arderns an einer Veranstaltung der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) teilgenommen und wurde dort per Videoschalte von Microsoft-Präsident Brad Smith interviewt.

Neuseeland hat in diesem Jahr den Apec-Vorsitz. Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe wollten am Freitag zu ihrem Gipfel zusammenkommen. Weil Neuseeland seine Grenzen noch geschlossen hat und sehr strenge Quarantäneregeln gelten, finden die Beratungen nur virtuell statt. Mit dabei sind unter anderem der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden.

Im Mittelpunkt der Gipfels steht die Corona-Pandemie. Mit Blick auf die Impf-Debatte in Deutschland betonte Merkel, viele ließen sich zwar impfen, «aber wir haben auch eine Gruppe von Menschen, die wir noch nicht überzeugen konnten». Schon nach einem Jahr Pandemie Vakzine zu haben, sei ein großes Glück. Die Menschen hätten vielleicht auch «eine gewissen Pflicht mit dazu beizutragen, dass sich die Gesellschaft schützen kann», erklärte Merkel.

Seehofer ruft zum Schulterschluss gegen Lukaschenko auf

BERLIN: In dem Drama um Tausende Flüchtlinge an der Grenze zwischen Polen und Belarus ruft der amtierende Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zum Schulterschluss gegen Machthaber Alexander Lukaschenko in Minsk auf. «Die Polen erfüllen hier für ganz Europa einen wichtigen Dienst», sagte Seehofer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). Daher müsse der polnischen Regierung bei der Sicherung der Außengrenze geholfen werden, dabei müssten alle EU-Staaten zusammenstehen. «Wir müssen jetzt darauf setzen, dass die ganze demokratische Weltöffentlichkeit unsere Politik unterstützt», sagte der CSU-Politiker.

Das Vorgehen Lukaschenkos, Migranten per Linienflug aus Nahost nach Belarus und dann weiter zur polnischen Grenze zu bringen, sei eine «ganz fiese politische Methode», die unterbunden werden müsse. «Wir nennen das hybride Bedrohung, wo Menschen benutzt werden, um die EU und besonders Deutschland zu destabilisieren - das darf sich nicht durchsetzen auf der Welt.»

Westliche Staaten fordern von Belarus Ende des Migrationskonflikts

NEW YORK: Angesichts steigender Migrantenzahl an der östlichen EU-Außengrenze haben eine Reihe westlicher Staaten Belarus zum Einlenken aufgefordert. Machthaber Alexander Lukaschenko instrumentalisiere Menschen, um Nachbarländer und die Außengrenze der Europäischen Union zu destabilisieren. Das teilten die USA, Großbritannien, Estland, Frankreich, Irland, Norwegen und Albanien am Donnerstag nach einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York mit. «Wir fordern die belarussischen Behörden auf, diese unmenschlichen Handlungen einzustellen und das Leben der Menschen nicht aufs Spiel zu setzen.»

Der Führung in Belarus wird vorgeworfen, gezielt Migranten ins Land zu holen, um sie dann zur Weiterreise in die EU an die Grenze zu Polen zu bringen. Die Vermutung ist, dass sich Lukaschenko damit für Sanktionen rächen will, die die EU wegen der Unterdrückung der Zivilgesellschaft und der demokratischen Opposition erlassen hat. Die westlichen Staaten im Sicherheitsrat nannten Belarus am Donnerstag eine «Bedrohung für die regionale Stabilität», die Handlungen erforderten eine starke internationale Reaktion, um das Land zur Rechenschaft zu ziehen.

Der stellvertretende russische Botschafter Dmitri Poljanski hatte Belarus zuvor verteidigt. Es gebe keinen Grund, warum Belarus legal ins Land eingereiste Migranten zurück in ihre Heimatländer schicken sollte, «das wäre ein totaler Verstoß gegen internationale Konventionen». Ebenso würden Migranten weder von Belarus noch von russischen Kräften an die Grenze gebracht.

Strengeres Abtreibungsgesetz scheitert im slowakischen Parlament

BRATISLAVA: Eine umstrittene Verschärfung des Abtreibungsgesetzes ist im slowakischen Parlament knapp gescheitert. Von 134 anwesenden Abgeordneten stimmten am Donnerstagabend nur 67, also genau die Hälfte, für einen von konservativen Politikern eingebrachten Gesetzesantrag. Dagegen stimmten 38 Parlamentarier, der Rest enthielt sich der Stimme. Die ehemalige Europaparlamentarierin Anna Zaborska als Wortführerin der Initiative bedauerte in einer ersten Reaktion im Gespräch mit der Nachrichtenagentur TASR, dass damit genau eine Stimme zur notwendigen Mehrheit gefehlt habe.

Der von Zaborska unter der Bezeichnung «Gesetz zur Hilfe für schwangere Frauen» eingebrachte Vorschlag sah unter anderem eine Verlängerung der vorgeschriebenen «Bedenkzeit» für abtreibungswillige Frauen von derzeit 48 auf 96 Stunden sowie ein «Verbot von Werbung für Abtreibungen» vor. Dafür sollten Mütter unter anderem eine einmalige finanzielle Unterstützung von 3170 Euro bei der Geburt eines behinderten Kindes erhalten.

Frauenrechtlerinnen und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatten kritisiert, mit dem geplanten Gesetz würde Frauen in Notsituationen der ohnehin schon schwierige Zugang zu legalen Abtreibungen zusätzlich erschwert. Statt lächerlich geringer finanzieller Unterstützung würden sie bessere Verhütungsmöglichkeiten wie die in der Slowakei verbotene «Pille danach» und eine bessere Gesundheitsversorgung brauchen.

Den von Zaborska eingebrachten Gesetzesvorschlag unterstützten fast alle Abgeordneten der konservativen Regierungspartei Olano und der rechtspopulistischen Regierungspartei Wir sind eine Familie sowie die oppositionellen Rechtsextremisten. Dagegen stimmten Abgeordnete der mitregierenden Liberalen und der oppositionellen Sozialdemokraten.