Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.21 | Überblick

Deutsche erschossen - Berichten zufolge bei Raubüberfall

GUATEMALA-STADT: Eine deutsche Frau ist in Guatemala getötet worden. Sie sei bei einem bewaffneten Angriff ums Leben gekommen, teilte der Sprecher der Verkehrspolizei von Guatemala-Stadt, Amilcar Montejo, am Donnerstag (Ortszeit) auf Youtube mit. Bei dem Opfer handle es sich um eine deutsche Staatsbürgerin im Alter von etwa 60 Jahren. Nach einem Tweet der freiwilligen Feuerwehr wurde sie in einem Auto erschossen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Die Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes teilte mit, die Staatsanwaltschaft für Femizide habe die Ermittlungen übernommen.

Der Fernsehsender Canal Antigua berichtete, die getötete Frau habe seit drei Jahren an der Deutschen Schule Guatemala unterrichtet - ebenso wir ihr Ehemann. Dieser sei bei dem Vorfall unverletzt geblieben. Unter Berufung auf ihn hieß es, zwei dunkel bekleidete Personen auf einem Motorrad hätten es ausgenutzt, dass das Fenster der Frau offen war. Sie hätten sie ausgeraubt und dann erschossen. In dem Stadtteil der guatemaltekischen Hauptstadt, La Reformita, gab es nach einem Bericht der Zeitung «Prensa Libre» zuletzt eine Reihe von Raubüberfällen durch Bewaffnete auf Motorrädern.

US-Außenminister telefoniert mit Sudans Militärmachthaber

WASHINGTON: US-Außenminister Antony Blinken hat mit Sudans Militärmachthaber, General Abdel Fattah Al-Burhan, telefoniert und Schritte zur Entspannung der Lage in dem Land gefordert. Blinken habe in dem Telefonat am Donnerstag eine Freilassung aller festgesetzten Politiker verlangt, die während des Putsches vor anderthalb Wochen festgesetzt worden waren, teilte das US-Außenministerium in Washington mit. Der Minister habe außerdem zu einem Dialog aufgerufen, um die zivil geführte Regierung des Landes wieder einzusetzen. Er habe seine Hoffnung ausgedrückt, dass das Militär die notwendigen Schritte gehen werde, die eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen den USA und dem Sudan ermöglichten.

Blinken habe auch mit dem entmachteten Regierungschef des Landes, Abdullah Hamduk, telefoniert und in dem Gespräch die deutliche Unterstützung der USA für das Demokratiestreben des sudanesischen Volkes zum Ausdruck gebracht. Eine Rückkehr des Landes zum demokratischen Übergang würde die Fortsetzung der Partnerschaft mit den USA erlauben, mahnte Blinken demnach.

Das Militär hatte vor anderthalb Wochen die Macht in dem nordostafrikanischen Land mit seinen 44 Millionen Einwohnern übernommen und international Protest und Empörung ausgelöst. Nach dem Putsch hatte Al-Burhan die Auflösung der bisherigen Regierung verkündet und einen Ausnahmezustand verhängt. In den vergangenen Tagen gab es immer wieder wütende Proteste Tausender Sudanesen. Am Donnerstag ordnete die Militärführung auf internationalen Druck hin die Freilassung von vier festgesetzten Ministern an.

US-Justizministerium verklagt Texas wegen Wahlrechtsänderungen

WASHINGTON: Das US-Justizministerium verklagt den Bundesstaat Texas wegen dort beschlossener umstrittener Wahlrechtsänderungen. Mit dem entsprechenden Gesetz werde die Möglichkeit der Stimmabgabe für Wahlberechtigte in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt, argumentierte das Ministerium in der Klage, die am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Gericht in San Antonio eingereicht wurde. Bestimmte Regularien darin entrechteten etwa einzelne Wählergruppen, etwa Ältere, Personen mit Behinderungen oder Amerikaner, die in einem anderen Land lebten.

Das Gesetz in Texas soll unter anderem die Macht parteiischer Wahlbeobachter ausweiten und bestimmte Wahlmethoden verbieten - etwa eine Abstimmung in Drive-In-Wahllokalen, also aus dem Auto heraus. Untersagt werden soll zum Beispiel auch, dass offizielle Stellen unaufgefordert Anträge für eine Briefwahl an Wahlberechtigte schicken. Bestimmte weitere Vorgaben für die Briefwahl wie auch den Einsatz von Hilfspersonen sollen ebenfalls geändert werden.

Das Parlament in Texas hatte die Wahlrechtsänderungen Ende August beschlossen. Der republikanische Gouverneur des Bundesstaats, Greg Abbott, unterzeichnete das Gesetz Anfang September. Es soll im Dezember in Kraft treten. Abbott und andere Republikaner argumentierten, mit dem Gesetz werde Betrug erschwert. Die Demokraten werfen den Republikanern dagegen vor, mit den Änderungen das Wahlrecht einzuschränken.

In den USA ist das Wahlrecht, das im Wesentlichen von den Bundesstaaten ausgestaltet wird, extrem umkämpft. Mehrere republikanisch regierte Staaten haben bereits Regelungen beschlossen oder verfolgen Bestimmungen, die das Abstimmen nach Ansicht von Kritikern erschweren würden. Wenn die Hürden für das Wählen höher sind, bleiben in den USA häufig vor allem Angehörige von Minderheiten zu Hause - und diese Gruppen stimmen oft eher für Demokraten. Die Republikaner wiederum argumentieren, ihnen gehe es bei den Reformen nur darum, Wahlbetrug zu erschweren. Wahlbetrug ist in den USA aber sehr selten und kann teils mit langen Haftstrafen geahndet werden.

US-Regierung genehmigt möglichen Raketenverkauf an Saudi-Arabien

WASHINGTON: Das US-Außenministerium hat den möglichen Verkauf von 280 Luft-Luft-Raketen an Saudi-Arabien im Wert von bis zu 650 Millionen Dollar (563 Millionen Euro) genehmigt. Eine entsprechende Mitteilung sei an den Kongress übermittelt worden, teilte das Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit. Ein Ministeriumssprecher betonte, es handele sich um defensive Waffen zur Verteidigung gegen Luftangriffe aus dem Jemen. US-Präsident Joe Biden hatte im Februar kurz nach seinem Amtsantritt verkündet, die Vereinigten Staaten würden offensive Operationen im Jemen-Krieg nicht mehr unterstützen, «einschließlich entsprechender Waffenverkäufe».

Im Jemen kämpft ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis seit 2015 an Seite der Regierung gegen die schiitischen Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Saudi-Arabien sieht den Iran als Erzfeind und will dessen Einfluss in der gesamten Region zurückdrängen. Das Königreich ist traditionell ein enger Verbündeter der USA. Der Demokrat Biden steht Saudi-Arabien aber kritischer gegenüber als sein republikanischer Vorgänger Donald Trump.

Der Ministeriumssprecher sagte, die Raketen vom Typ AIM-120C mit mittlerer Reichweite würden nicht für die Bekämpfung von Bodenzielen eingesetzt. Der mögliche Verkauf «steht in vollem Einklang mit dem Versprechen der Regierung, den Konflikt im Jemen auf diplomatischem Wege zu beenden und gleichzeitig sicherzustellen, dass Saudi-Arabien über die Mittel verfügt, sich gegen Luftangriffe der vom Iran unterstützten Huthis zu verteidigen». Die von Saudi-Arabien bislang eingesetzten AIM-120C-Raketen hätten entscheidend zur Abwehr von Drohnenangriffe beigetragen, die auch Amerikaner bedroht hätten.

Nach dem US-Gesetz zur Kontrolle von Waffenexporten müssen geplante Lieferungen von wichtigen Rüstungsgütern an Länder wie Saudi-Arabien ab einem bestimmten Volumen formell dem Kongress gemeldet werden. Danach beginnt eine 30-tägige Frist, in der das Parlament in Washington das geplante Geschäft überprüfen kann.

Deutscher vor 38 Jahren in US-Bergen verschollen - Knochen gefunden

DENVER: 38 Jahre nach dem Verschwinden eines 27-jährigen Deutschen im Rocky Mountain National Park (US-Staat Colorado) ist der Fall nun vermutlich gelöst. Man glaube, dass Knochenreste, die in der Bergregion gefunden wurden, dem Vermissten zugeordnet werden können, teilte die Parkbehörde am Donnerstag mit.

Der Deutsche, der in der Ortschaft Fort Collins lebte, war im Februar 1983 zur einer mehrtägigen Skitour aufgebrochen. Sechs Tage später sei er von einem Mitbewohner als vermisst gemeldet worden, hieß es in der Mitteilung. Schneefall in der Region behinderte damals die Suche nach dem Tourengänger. Bei der Suchaktion stießen die Teams lediglich auf eine Schneehöhle mit seinem Schlafsack, Ausrüstung und Proviant. Auch Lawinenhunde waren im Einsatz. Weitere Suchen im Frühjahr und Sommer des Jahres blieben erfolglos.

Im August 2020 stieß ein Wanderer dann in der über 3300 Meter hohen Region auf menschliche Knochenreste. Bei einer weiteren Suche in diesem Sommer entdeckten Parkranger Skier, Stöcke, Skischuhe und andere persönliche Gegenstände, die nach Mitteilung der Parkverwaltung dem Deutschen gehört haben sollen. An dem Fundort gab es demnach Hinweise auf einen früheren Lawinenabgang.

Zuspitzung in Äthiopien: UN-Sicherheitsrat trifft sich am Freitag

NEW YORK/ADDIS ABEBA: Angesichts der Zuspitzung in Äthiopien wird sich der UN-Sicherheitsrat erneut mit dem Konflikt beschäftigen. Das mächtigste UN-Gremium soll sich nach Angaben aus Ratskreisen am Freitag um 15.00 Uhr (Ortszeit/ 20.00 Uhr MEZ) in New York auf Anfrage von Mitgliedsstaat Mexiko treffen. Die Sitzung wird demnach teils öffentlich und teils hinter verschlossenen Türen abgehalten. Auch an einer gemeinsamen Stellungnahme des Sicherheitsrates wird Diplomaten zufolge gearbeitet - Russland habe sich am Donnerstag aber mehr Zeit bei der Beratung erbeten.

Der seit einem Jahr andauernde Konflikt der äthiopischen Regierung mit Rebellen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) hat sich in der vergangenen Tagen deutlich ausgeweitet. Das Militär musste sich aus wichtigen Städten in der Region Amhara, welche an die Hauptstadt grenzt, zurückziehen. Gemeinsam mit Rebellen der Oromo Liberation Army (OLA) konnte sich die TPLF Zugang zu einer der wichtigsten Autobahnen im Land verschaffen. Sie rückt nun auf Addis Abeba vor. Berichten zufolge sollen die Milizen auch versuchen, die Versorgungsroute vom Hafen in Dschibuti nach Addis Abeba zu kappen.

Schüsse zwischen Drogenbanden an mexikanischem Strand - zwei Tote

PUERTO MORELOS: Erneut sind an einem Strand an Mexikos Riviera Maya Schüsse gefallen. Es habe eine Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Gruppen von Drogenhändlern im Karibikort Puerto Morelos gegeben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Quintana Roo am Donnerstag auf Twitter mit. Zwei Angehörige dieser Gruppen seien dabei gestorben. Zuvor hatten Nutzer sozialer Medien berichtet, in einem Hotel an dem Strand - wenige Dutzend Kilometer südlich der Stadt Cancún - sei Maschinengewehrfeuer zu hören gewesen.

Auf Twitter wurden am Donnerstag Videos veröffentlicht, die den Angaben zufolge Gäste zeigten, die innerhalb des Hotels in Sicherheit gebracht wurden. Später sei Entwarnung gegeben worden. Mexikanische Medien berichteten, eine Touristin sei leicht verletzt worden.

Etwa zwei Wochen zuvor waren bei einer Schießerei zwischen zwei rivalisierenden Drogenbanden in einer Bar in Tulum - weiter südlich an derselben Küste - zwei Touristinnen ums Leben gekommen: eine Deutsche und eine Inderin. Im Juni waren an einem öffentlichen Strand in Cancún zwei Männer erschossen und eine Touristin verletzt worden.