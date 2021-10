Neues aus dem Ausland am Freitag

Teenager bringt Baby allein mit Hilfe von Youtube-Videos zur Welt

NEU DELHI: Eine 17-Jährige in Indien hat allein ein Baby zur Welt gebracht und die Nabelschnur durchtrennt, nachdem sie entsprechende Youtube-Videos geschaut hatte. Vor ihren Eltern, mit denen sie im Bundesstaat Kerala zusammenlebt, habe sie die Schwangerschaft bis zuletzt verheimlichen können, berichteten indische Medien. Zuletzt sei sie ihrem Zimmer geblieben und habe gesagt, sie habe Online-Unterricht, sagte ein Polizeisprecher der Zeitung «India Today».

Die Eltern erfuhren demnach erst von ihrem Enkel, als sie seine Schreie hörten. Die Jugendliche habe geblutet und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. In Indien ist Sex vor der Ehe ein großes Tabu.

Die Polizei nahm zudem den 21-jährigen Freund des Mädchens fest, weil er Sex mit einer Minderjährigen hatte, was in Indien strafbar ist. Auch deshalb suchen etliche jugendliche Schwangere keine ärztliche Hilfe auf. Immer wieder gibt es unsichere und für die werdende Mutter tödliche Abtreibungen außerhalb von Krankenhäusern.

Die Eltern der 17-jährigen Mutter hätten von deren Beziehung gewusst, hieß es. Es sei geplant gewesen, die Partner nach ihrem 18. Geburtstag zu verheiraten.

Fischereistreit: Britischer Minister droht Frankreich mit Vergeltung

LONDON: Im eskalierten Fischereistreit zwischen Großbritannien und Frankreich hat ein britischer Minister mit Vergeltungsmaßnahmen für den Fall gedroht, dass Paris nicht einlenkt. Man wisse nicht, ob Frankreich angedrohte Maßnahmen tatsächlich einführen werde, sagte Umweltminister George Eustice am Freitag dem Sender Sky News. «Aber wenn sie die einführen, dann können wir dieses Spiel auch spielen und behalten uns die Möglichkeit vor, in angemessener Weise zu reagieren.» Aus Frankreich gab es zunächst keine Reaktion.

Am Mittwoch hatte die französische Regierung angekündigt, dass vom 2. November an britische Fischerboote in bestimmten französischen Häfen nicht mehr anlegen dürfen. Außerdem werde Frankreich künftig systematisch die Sicherheit britischer Boote überprüfen. Lkw, die von Frankreich aus nach Großbritannien oder in die Gegenrichtung fahren, sollen ebenfalls schärfer kontrolliert werden. Am Donnerstag setzte Frankreich dann ein britisches Fischerboot wegen angeblich fehlender Lizenzen fest. London bestellte daraufhin für Freitag die französische Botschafterin ein. Eustice deutete zudem an, Premierminister Boris Johnson könne das Thema beim G20-Gipfel am Wochenende in Rom ansprechen.

Der Fischereistreit schwelt seit langem. Hintergrund ist die Frage, wie viel ausländische Fischer nach dem Brexit in britischen Gewässern fangen dürfen. Bereits in den Verhandlungen über den Handelspakt der Briten mit der EU war dies die am heftigsten umstrittene Frage, die eine Einigung zeitweise fast unmöglich zu machen schien. Auf EU-Seite waren es vor allem die Franzosen, die sich unnachgiebig zeigten; das Thema wird seit jeher äußerst emotional behandelt und spielt mit uralten Ressentiments gegen das jeweils andere Land.

Griechische Medien: Merkels Besuch in Athen hat hohe Symbolkraft

ATHEN: Griechische Medien bewerten den Abschiedsbesuch von Angela Merkel in Athen als überaus wichtig - obwohl die Bundeskanzlerin nur noch geschäftsführend im Amt ist. Es sei ein «Besuch mit hoher Symbolkraft», schrieben griechische Zeitungen am Freitag. Viele Griechen verbinden Merkel mit den harten Sparmaßnahmen, die dem Land während der fast zehn Jahre andauernden schweren Finanzkrise auferlegt worden waren. Bei den Treffen der Kanzlerin mit dem griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis und mit Staatspräsidentin Ekaterina Sakellaropoulou am Freitagvormittag soll es deshalb auch um die deutsch-griechischen Beziehungen gehen.

Der Besuch von Merkel markiere einen Wendepunkt in den Beziehungen nicht zuletzt deshalb, weil Griechenland seit der schweren Krise große Schritte nach vorne gemacht habe, berichtete die Wirtschaftszeitung «Naftemporiki» unter Berufung auf Regierungskreise. Neben dem bilateralen Verhältnis sollen auch Themen wie die problematischen griechisch-türkischen Beziehungen angesprochen werden. Außerdem stünden die Themen Migration, Energie und Corona auf der Agenda, schrieb die «Naftemporiki».

Deutliche Mehrheit lehnt Zeitumstellung ab

KÖLN: Eine klare Mehrheit in Deutschland (71 Prozent) lehnt laut einer Umfrage die zweimal jährliche Zeitumstellung ab. Lediglich 18 Prozent der Bundesbürger sind dafür, dass die Uhren wie bisher in jedem Frühjahr und Herbst einmal um eine Stunde vor- bzw. zurückgestellt werden. Dies ergab eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts Yougov, die am Freitag veröffentlicht wurde.

In der Nacht zum Sonntag (31. Oktober) wird die Zeit eine Stunde zurück gestellt - dann gilt wieder die Normalzeit (auch Winterzeit genannt). Am Sonntag geht die Sonne im Westen Deutschlands schon gegen 17.10 Uhr unter, im Osten sogar noch eine gute halbe Stunde früher.

Die EU-Kommission plante eigentlich schon im Jahr 2018, den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Auch das EU-Parlament sprach sich 2019 dafür aus, die Zeitumstellung im Jahr 2021 abzuschaffen. Es hakt aber weiterhin bei den EU-Ländern: Sie müssten klären, ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit wollen. Bislang haben die Regierungen jedoch keine gemeinsame Position gefunden.

Daimler steigert Gewinn trotz Absatzeinbruchs kräftig

STUTTGART: Der Auto- und Lkw-Hersteller Daimler hat den Absatzeinbruch im dritten Quartal gut verkraftet. Die Chipkrise hinterließ zwar Spuren im Verkauf, der auf die Aktionäre entfallende Gewinn fiel mit 2,47 Milliarden Euro allerdings weiter üppig aus. Das entspricht einem Plus von 21 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Umsatz lag mit 40,1 Milliarden Euro minimal unter dem Wert aus dem Vorjahr.

«Wir bleiben auf Kurs, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen», sagte Finanzchef Harald Wilhelm. Man habe den operativen Gewinn «trotz eines herausfordernden Umfelds gesteigert». Daimler leidet, wie die meisten Autobauer unter dem aktuellen weltweiten Chipmangel und musste zuletzt immer wieder die Produktion einschränken. Im dritten Quartal hatte beispielsweise die Pkw-Marke des Konzerns, Mercedes-Benz, gut 30 Prozent weniger Autos verkauft, inklusive Nutzfahrzeuge lag der Rückgang etwa bei einem Viertel.

Ein Stück weit hatte Daimler das aber dadurch ausgleichen können, dass der Konzern ertragsstarken Fahrzeugen bei der Chipversorgung Vorrang gab. Die teuren Top-Modelle wie die S-Klasse sowie die Elektroautos des Konzerns hatten daher zulegen können.

Rekord in Niederlanden: Längste Koalitionsverhandlungen

DEN HAAG: Mehr als sieben Monate nach der Parlamentswahl haben die Niederlande noch immer keine neue Regierung und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Mit 226 Tagen am Freitag sind dies die längsten Koalitionsverhandlungen in der Geschichte des Landes. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Zur Zeit verhandeln vier Parteien über die Fortsetzung der bisherigen Koalition unter Leitung des rechtsliberalen Premiers Mark Rutte.

Die bisher längsten Koalitionsverhandlungen zur Bildung des dritten Kabinetts von Rutte waren 2017 und dauerten 225 Tage. Einen weltweiten Rekord bei Koalitionsverhandlungen stellte übrigens das Nachbarland Belgien auf. 2010/2011 brauchten die Parteien dort 541 Tage, bis die Regierung stand.

Am 17. März hatten die Niederländer ein neues Parlament gewählt. Wahlsieger waren die rechtsliberale VVD von Rutte und die linksliberale D66. Sie hatten seit 2017 gemeinsam mit der christdemokratischen CDA und der ChristenUnie eine Koalition gebildet. Doch die inhaltlichen Gespräche hatten aber erst diese Woche begonnen. Zu Beginn sagte Rutte, er rechne nicht mit einem schnellen Erfolg: «Es gibt auch sehr viel zu tun», sagte er.

Die Sondierungen waren Monate lang festgefahren. Nach politischen Affären, die vor allem Ruttes VVD und der CDA angelastet wurden, wollte D66 einen Führungswechsel und plädierte für eine Fünf-Parteien-Koalition mit Sozialdemokraten und Grünen. Das aber blockierten Rechtsliberale und Christdemokraten. Neuwahlen konnten nur verhindert werden, da D66 die Blockade aufgegeben und sich zur Fortsetzung der bisherigen Koalition bereit erklärt hatte.

Erste Hinrichtung in Oklahoma seit mehr als sechs Jahren

WASHINGTON: Erstmals seit mehr als sechs Jahren haben die Behörden im US-Bundesstaat Oklahoma wieder einen Todeskandidaten hinrichten lassen. Der verurteilte Mörder John Marion Grant wurde am Donnerstag in einem Gefängnis in McAlester exekutiert, wie die Strafvollzugsbehörde mitteilte. Laut der Zeitung «The Oklahoman» wurde dem 60-Jährigen ein tödliches Gift gespritzt.

Grant war 1999 wegen Mordes an einer Mitarbeiterin einer Gefängnis-Cafeteria zum Tode verurteilt worden - die Tat hatte er als Insasse begangen. Das höchste Gericht der USA ließ die von einem anderen Gericht verfügte Aussetzung der Vollstreckung kurz vor der Hinrichtung aufheben.

In Oklahoma waren Hinrichtungen nach Pannen mit Giftspritzen 2015 ausgesetzt worden. Anfang vergangenen Jahres erklärten die zuständigen Behörden in dem Bundesstaat dann, wieder Hinrichtungen mit der Giftspritze vollstrecken zu wollen, weil eine «zuverlässige Versorgung» mit Medikamenten gewährleistet sei. Bei der bislang letzten Hinrichtung in Oklahoma im Januar 2015 war ein Mittel eingesetzt worden, das für eine Exekution gar nicht vorgesehen war.

Nach Angaben des Death Penalty Information Center stehen am 18. November und am 9. Dezember die nächsten beiden Hinrichtungen in Oklahoma an. In 27 von 50 US-Bundesstaaten ist die Todesstrafe weder abgeschafft noch durch ein Moratorium ausgesetzt worden.

USA stocken Nothilfe für Afghanistan unter Umgehung der Taliban auf

WASHINGTON: Angesichts der humanitären Krise in Afghanistan stellt die US-Regierung nach eigenen Angaben weitere knapp 144 Millionen Dollar (123 Millionen Euro) Nothilfe bereit. Der Nationale Sicherheitsrat teilte mit, damit werde sich die humanitäre Hilfe der USA in Afghanistan und für afghanische Flüchtlinge in der Region im laufenden Jahr auf insgesamt fast 474 Millionen Dollar belaufen. Der Sicherheitsrat machte deutlich, dass die Unterstützung nicht über die Regierung der militant-islamistischen Taliban, sondern über unabhängige humanitäre Organisationen geleistet werde.

Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen hatte am Montag vor einer sich dramatisch zuspitzenden Hungerkrise gewarnt. In einem WFP-Bericht hieß es, von November an werde mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes nicht ausreichend zu essen haben. Gründe für den Anstieg seien eine anhaltende Dürre, der Zusammenbruch öffentlicher Dienstleistungen, eine schwere Wirtschaftskrise und steigende Lebensmittelpreise in dem Land.

Der US-geführte Einsatz in Afghanistan war vor knapp zwei Monaten mit dem Abzug der letzten Soldaten zu Ende gegangen. Bereits Mitte August hatten die Taliban wieder die Macht in Afghanistan übernommen. Internationale Hilfs- und Entwicklungsgelder wurden seither zu einem großen Teil eingestellt, im Ausland geparkte Reserven der afghanischen Zentralbank eingefroren.