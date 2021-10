Neues aus dem Ausland am Freitag

Klara Dobrev gewinnt erste Runde der Oppositionsvorwahl

BUDAPEST: Die Sozialdemokratin Klara Dobrev hat die erste Runde der Oppositionsvorwahl in Ungarn für sich entschieden. Im Rennen um die gemeinsame Spitzenkandidatur bei der Parlamentswahl 2022 kam sie auf 35 Prozent der Stimmen, wie die Vorwahlkommission in der Nacht zum Freitag in Budapest mitteilte. Der Herausforderer oder die Herausforderin des seit zwölf Jahren regierenden rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban wird nun in einer zweiten Runde ermittelt, die noch in diesem Monat über die Bühne gehen soll. Neben Dobrev haben sich dafür der links-grüne Budapester Oberbürgermeister Gergely Karacsony (27 Prozent) und der parteilose Bürgerliche Peter Marki-Zay (20 Prozent) qualifiziert.

Dobrev gehört der linken Demokratischen Koalition (DK) an und ist Abgeordnete im Europaparlament in der Fraktion der Sozialdemokraten (S&D). Ihr Ehemann Ferenc Gyurcsany war von 2004 bis 2009 Ministerpräsident und führt die DK. Seine Amtszeit war von gewalttätigen Unruhen im Herbst 2006 überschattet - ausgelöst durch die Veröffentlichung einer fraktionsinternen Rede, in der Gyurcsany eingeräumt hatte, die Wähler belogen zu haben.

Die DK gilt als die am schlagkräftigsten organisierte Oppositionspartei in Ungarn. Wegen der polarisierenden Persönlichkeit von Gyurcsany ist sie zugleich auch unter Oppositionswählern umstritten. Der Ausgang der zweiten Runde könnte auch davon abhängen, ob sich der Drittplatzierte Marki-Zay auf einen Verzicht seiner Bewerbung zugunsten von Karacsony einlässt. Der Budapester Oberbürgermeister und Chef der Dialog-Partei wird auch von der Sozialistischen Partei und der grünen LMP-Partei unterstützt.

Mit 632.479 abgegebenen Stimmen lag die Beteiligung an der Vorwahl über allen Erwartungen. In Ungarn sind rund acht Millionen Menschen wahlberechtigt. Es handelt sich um die erste Vorwahl dieser Art in der Geschichte des Landes.

US-Repräsentantenhaus verschiebt Abstimmung über Infrastrukturpaket

WASHINGTON: Die Entscheidung über ein von US-Präsident Joe Biden angestoßenes Infrastrukturpaket in Höhe von einer Billion Dollar verzögert sich. Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, habe die für diesen Donnerstag geplante Abstimmung zunächst um einen Tag verschoben, wie US-Medien am späten Donnerstagabend (Ortszeit) übereinstimmend berichteten. Grund dafür seien Unstimmigkeiten in den Reihen der Demokraten.

Man sei einer Einigung näher als je zuvor, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am späten Donnerstagabend mit. «Aber wir sind noch nicht am Ziel, und deshalb brauchen wir etwas mehr Zeit, um die Arbeit abzuschließen.» Diese wolle man nun am Freitag fortsetzen.

Das Infrastrukturpaket, mit dem Straßen, Brücken sowie andere Verkehrs- und Energienetze in den USA modernisiert werden sollen, hatte im August nach langen Verhandlungen den Senat passiert - mit Unterstützung von Republikanern. Das abschließende Votum des Repräsentantenhauses fehlt noch. Insgesamt, inklusive schon vorher veranschlagter Mittel, hat das Paket einen Umfang von mehr als einer Billion Dollar.

Biden hatte zudem ein zweites Paket angestoßen, um Sozialleistungen im Land auszubauen. Er will etwa mehr in Bildung und Kinderbetreuung investieren, Familien mehr unterstützen und sie steuerlich entlasten und Geld für den Kampf gegen die Klimakrise in die Hand nehmen. Dieses Paket hat einen Umfang von 3,5 Billionen Dollar, ebenso verteilt über mehrere Jahre.

Strandgrundstück geht als Wiedergutmachung an Nachkommen

LOS ANGELES: Fast hundert Jahre, nachdem das Strand-Grundstück einer schwarzen Familie in Kalifornien beschlagnahmt wurde, hat der Staat nun das wertvolle Stück Land an die Nachkommen zurückgegeben. Rassismus und Hass waren 1924 der Grund dafür, dass die Bruce-Familie um ihren Besitz gebracht wurde, sagte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom am Donnerstag in dem Strandort Manhattan Beach, südlich von Los Angeles. Es sei längst überfällig, dieses Unrecht wiedergutzumachen. Newsom rief auch andere US-Staaten und die Regierung dazu auf, Schritte gegen systemischen Rassismus zu ergreifen.

1912 hatte das schwarze Ehepaar Willa und Charles Bruce mehrere Strand-Grundstücke erworben und darauf ein bei Schwarzen beliebtes Tanzlokal und Hotel betrieben. Die von überwiegend Weißen bewohnte Nachbarschaft reagierte feindselig. Die Stadtverwaltung enteignete 1924 das Gebiet «Bruce's Beach», um einen Park zu errichten. Das Paar erhielt nur eine kleine Entschädigung. Später ging das Land an den Bezirk Los Angeles über, der dort ein Zentrum für Rettungsschwimmer betreibt. Das wertvolle Grundstück wird nun an die Nachkommen der früheren Besitzer übertragen, darunter ein Ururenkel.

Wales will Geschichte von Minderheiten im Lehrplan verankern

CARDIFF: Als erstes Land im Vereinigten Königreich will Wales die Geschichte und Erfahrungen von Minderheiten wie Schwarzen und Asiaten verpflichtend im Lehrplan verankern. Umgesetzt werden soll die Vorgabe vom Schuljahr 2022/23 an, wie die Regierung des britischen Landesteils am Freitag mitteilte. Das Parlament muss den Plänen noch zustimmen, die zu Beginn des Black History Month im Oktober mitgeteilt wurden.

«Es ist von entscheidender Bedeutung, dass unser Bildungssystem unsere jungen Menschen dazu befähigt, ihre eigene Geschichte, Kultur und Tradition und die der anderen zu verstehen und zu respektieren», sagte Bildungsminister Jeremy Miles. «Wenn wir als Gesellschaft vorankommen wollen, müssen wir ein Bildungssystem schaffen, das unser Verständnis und unser Wissen über die vielen Kulturen erweitert, die die Vergangenheit und Gegenwart von Wales und der Welt geprägt haben.»

In der walisischen Hauptstadt Cardiff wurde kürzlich die Statue der ersten schwarzen Schulleiterin in dem Landesteil enthüllt. Vergangenen Sommer hatten die Black-Lives-Matter-Proteste eine Debatte über die Auseinandersetzung mit der britischen Geschichte auch im Unterricht ausgelöst. Außerdem wurde stärker über die Situation der BAME (Black, Asians and minority ethnic) genannten Minderheiten diskutiert, die in vielen Bereichen über Benachteiligungen klagen.

Mittel gegen Nikotinsucht auf WHO-Liste unverzichtbarer Arzneimittel

GENF: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erstmals zwei Medikamente zur Behandlung von Nikotinsucht auf ihre Liste unverzichtbarer Arzneimittel gesetzt. Dort waren für Raucherinnen und Raucher, die von der Sucht loskommen wollen, bislang nur Nikotin-Ersatzpräparate aufgeführt. Bei den neu aufgenommenen Medikamenten handelt es sich um Bupropion (Handelsname Zyban) und Vareniclin (Champix). Sie sind in Deutschland schon zugelassen und rezeptpflichtig. Die WHO veröffentlichte die neue Liste am Freitag.

Die Liste wird alle zwei Jahre aktualisiert. Darauf sind jetzt 479 Medikamente für Erwachsene und 350 für Kinder. Sie enthält Arzneimittel, die nach ärztlicher Einschätzung für eine Grundversorgung der Bevölkerung nötig sind. Sie gilt als Richtschnur für Gesundheitsbehörden, die Medikamente zulassen oder beschaffen. Regierungen ohne eigene Regulierungsbehörden halten sich oft daran, weil die Mittel von der WHO bereits auf Sicherheit und Wirksamkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geprüft sind.

Leider seien gerade Medikamente mit Patentschutz in ärmeren Ländern für viele Patienten noch unerschwinglich, berichtete die WHO. Dazu gehört Insulin. In Accra, der Hauptstadt Ghanas, müsse etwa ein Diabetiker für seinen monatlichen Bedarf an Insulin fünfeinhalb Tage arbeiten. Drei Hersteller kontrollierten praktisch den gesamten Markt, fehlender Wettbewerb halte die Preise hoch.

Deswegen hat die WHO jetzt auch lang wirkende Insulinanaloga auf die Liste gesetzt, also künstlich hergestellte Proteine, die dem menschlichen Insulin strukturell verwandt sind. Das macht es der WHO möglich, auch derartige Nachahmerprodukte (Biosimilars) zu prüfen und zu empfehlen. Solche Insulinanaloga sind in Deutschland ebenfalls schon zugelassen.