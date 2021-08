Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 27.08.21 | Überblick

DRK-Suchdienst rechnet mit mehr Anfragen aus Afghanistan

BERLIN: Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan rechnet der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes verstärkt mit Anfragen nach verschollenen Familienmitgliedern aus dieser Region. Bereits vor der aktuellen Krise seien die meisten Suchanfragen aus Afghanistan gekommen, neben Somalia, Irak und Syrien, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Beim Suchdienst seien im vergangenen Jahr 1657 internationale Anfragen von Menschen eingegangen, die ihre Angehörigen aufgrund von Flucht, Krieg oder Vertreibung vermissten, ergänzte sie. In rund 30 Prozent aller Fälle habe das DRK weiterhelfen können.

Hasselfeldt will am Freitagvormittag in Berlin eine Bilanz und einen Ausblick des DRK-Suchdienstes zum Internationalen Tag der Vermissten (30. August) vorstellen.

Weltweit werden derzeit mehr als 200.000 Menschen aufgrund von Flucht, Krieg oder Vertreibung vermisst. Der DRK-Suchdienst hilft Menschen, die wegen aktueller bewaffneter Konflikte und Katastrophen weltweit von ihren Angehörigen getrennt worden sind. Er klärt aber weiterhin auch noch Schicksale von Vermissten aus dem Zweiten Weltkrieg.

Vor wichtigem Kongress: Indigene fordern mehr Schutz für Amazonaswald

QUITO/MARSEILLE: Vor dem Kongress der Weltnaturschutzunion (IUCN) pochen indigene Gruppen aus Südamerika darauf, 80 Prozent des Amazonasgebiets bis 2025 unter Schutz zu stellen. Außerdem wollen sie die neuen geschützten Gebiete selbst verwalten. «Unsere Wälder und unsere Völker sind von allen Seiten bedroht», sagte José Gregorio Diaz Mirabal, Koordinator des Dachverbands der indigenen Gruppen im Amazonasbecken (Coica), der die Delegation aus dem Amazonasgebiet bei dem Kongress in Marseille in der kommenden Woche leiten wird. «Unser Vorschlag kommt in einer Zeit, in der verzweifelt nach Lösungen gesucht wird, um die Zerstörung der Natur aufzuhalten.»

Die Coica mit Sitz in Quito vertritt mehr als zwei Millionen Indigene in Südamerika. Sie beruft sich auf wissenschaftliche Studien, unter anderem der Welternährungsorganisation, die zuletzt gezeigt haben, dass Indigene die besten «Hüter des Waldes» im Kampf gegen Umweltschäden und Klimawandel sind. Wo sie über Landtitel verfügen, wird wesentlich weniger abgeholzt als in anderen Regionen.

Dem 6,7 Millionen Quadratkilometer großen Amazonasbecken, dessen Regenwald sich über neun Länder Südamerikas und eine Entfernung wie von Berlin bis Bagdad erstreckt, kommt eine Schlüsselrolle für das Weltklima zu. Der Regenwald schluckt rund ein Viertel aller CO2-Emissionen, die von der Erdoberfläche aufgenommen werden. Auch sein immenser Wasserhaushalt spielt eine wichtige Rolle. Die Vegetation des Amazonaswaldes und sein Wolkendach schützen vor einer stärkeren Aufheizung des Planeten.

Michel Barnier will 2022 Präsident Frankreichs werden

PARIS: Der frühere EU-Kommissar und Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier will 2022 bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich für die Mitte-Rechts-Partei Les Républicains antreten. Das gab der 70-Jährige am Donnerstagabend im französischen Fernsehen bekannt. «Vor uns liegen herausfordernde und ernste Zeiten», sagte Barnier dem Sender TF1. «Ich habe den Anspruch, der Präsident eines versöhnten Frankreichs zu sein.»

Barnier hatte bereits im Dezember offiziell angekündigt, dass es ihn zurück in die französische Politik ziehe - den Worten bislang aber keine konkreten Taten folgen lassen. Um die - einst als UMP bekannte und inzwischen in Die Republikaner umbenannte - Partei der früheren Präsidenten Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy als Spitzenkandidat in die Wahl im Frühjahr 2022 führen zu können, müsste sich Barnier zunächst bei Vorwahlen gegen die parteiinterne Konkurrenz durchsetzen.

Der auf diplomatischem Parkett erfahrene Politiker war nach dem Votum der Briten für den EU-Austritt 2016 zum Chefunterhändler der Europäischen Union für die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich berufen worden. In schier unendlichen Runden mit den britischen Unterhändlern vereinbarte er unter anderem den EU-Austrittsvertrag, der 2019 in Kraft trat. Im Januar dieses Jahres wurde er zum «Sonderberater» von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen berufen. Vor seiner Karriere in Brüssel war Barnier unter anderem französischer Außenminister gewesen.

Mit Verbündeten mehr als 100.000 Menschen aus Kabul evakuiert

WASHINGTON: Die US-Luftwaffe und ihre Verbündeten haben nach Angaben des Weißen Hauses bereits mehr als 100.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen.

Allein am Donnerstag seien vom Vormittag bis kurz vor Mitternacht (Ortszeit Kabul) rund 7500 Menschen evakuiert worden, 5100 davon mit Flugzeugen des US-Militärs, erklärte ein Vertreter der US-Regierung. Damit sei die Zahl der seit Mitte August ausgeflogenen Afghanen und westlicher Staatsbürger auf 100.100 gestiegen. Der Großteil von ihnen wurde mit Flugzeugen der US-Luftwaffe ausgeflogen. Die militant-islamistischen Taliban hatten in Afghanistan Mitte August die Macht übernommen.

USA stehen zu Abzugsplänen - «Am Zeitplan hat sich nicht geändert»

WASHINGTON: Die US-Regierung hält auch nach dem verheerenden Terroranschlag in Kabul am geplanten Abzug ihrer Truppen bis spätestens 31. August fest. «An diesem Zeitplan hat sich nichts geändert», sagte Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses, am Donnerstag (Ortszeit). Präsident Joe Biden stütze sich auf den Rat seiner Militärkommandeure, und diese glaubten weiterhin, dass es wichtig sei, bis zum 31. August abzuziehen. Man sei auch mit den in Afghanistan verbliebenen US-Amerikanern in Kontakt, um einen Weg zu finden, sie zum Flughafen zu bringen.

Nach Angaben von Donnerstagnachmittag geht das Außenministerium davon aus, dass sich noch rund 1000 amerikanische Staatsbürger in Afghanistan aufhalten. «Es wird nicht möglich sein, dass jeder einzelne Afghane, der das Land verlassen will - möglicherweise Millionen -, evakuiert wird», sagte Psaki weiter. Gleichzeitig habe der Präsident aber klargemacht, dass das Engagement der USA nicht enden werde - für US-Amerikaner, die aktuell nicht ausreisen könnten oder wollten, und für diejenigen, die an der Seite der USA gedient hätten.

Psaki betonte außerdem, dass die Gefahr neuer Anschläge weiter bestehe. Man gebe US-Bürgern und anderen daher sehr genaue Anweisungen, wann und wie sie zum Flughafen kommen sollten und wo sie sich treffen sollten. Mit Blick auf die militant-islamistischen Taliban sagte Psaki, dass die USA «enorme Druckmittel» wirtschaftlicher und anderer Art gegen sie in der Hand hätten. Entscheidend sei unter anderem, dass die Taliban weiterhin die Ausreise von US-Amerikanern und Partnern ermöglichten.

Biden hat Psaki zufolge von den Anschlägen im Lagezentrum des Weißen Hauses erfahren. Dort hätten sich gerade Mitglieder seines nationalen Sicherheitsteams zu einem regelmäßigen Treffen versammelt. Als Biden eingetroffen sei, sei er über die Attacke in Kabul informiert worden.

Nach Anschlag in Kabul: Zahl getöteter US-Soldaten steigt auf 13

WASHINGTON: Nach dem Anschlag in Kabul ist ein weiterer US-Soldat seinen Verletzungen erlegen.

Die Zahl der getöteten Soldaten stieg damit auf 13, wie ein Sprecher des US-Militärs am Donnerstag (Ortszeit) sagte. Die Zahl der verletzten Truppenmitglieder sei auf 18 angestiegen. Sie alle würden mit medizinisch ausgerüsteten Transportflugzeugen vom Typ Boeing C-17 aus Kabul ausgeflogen. Nach dem Anschlag an einem Tor des Flughafens der afghanischen Hauptstadt hatte das US-Verteidigungsministerium zunächst von zwölf getöteten und 15 verletzten Soldaten gesprochen.

Biden: Weitere Kooperation nach Abzug auch im Interesse der Taliban

WASHINGTON: Nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden ist es im Interesse der Taliban, auch nach dem Abzug der amerikanischen Truppen weiter bei der Evakuierung von US-Bürgern und früheren afghanischen Ortskräften zu helfen. Die Taliban seien «keine guten Kerle», aber sie hätten ein vitales Interesse daran, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Die Taliban wollten den Flughafen in Kabul weiter offenhalten, könnten dies aber nicht ohne Hilfe von außen leisten, sagte er. Zudem hätten sie ein Interesse daran, die Wirtschaft nicht abstürzen zu lassen.

Biden sagte, es werde auch nach dem US-Truppenabzug am kommenden Dienstag noch Möglichkeiten geben, US-Bürger sowie frühere örtliche Mitarbeiter der US-Streitkräfte und andere Afghanen in Sicherheit zu bringen. «Entweder durch Mittel, die wir bereitstellen oder und durch Mittel, die durch die Zusammenarbeit mit den Taliban bereitgestellt werden», sagte Biden. «Sie sind keine guten Kerle, die Taliban. Das meine ich überhaupt nicht. Aber sie haben ein klares Interesse.»

Flaggen in den USA nach tödlichem Anschlag in Kabul auf halbmast

WASHINGTON: Nach dem tödlichen Terroranschlag in Kabul werden die Flaggen in den USA auf halbmast gesetzt. Damit sollen die Opfer der «sinnlosen Gewaltakte» geehrt werden, wie die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, am Donnerstag sagte. Die Flaggen-Anordnung werde bis zum Montagabend für das Weiße Haus, alle öffentlichen Gebäude und Militäreinrichtungen in den USA sowie US-Botschaften und konsularische Vertretungen weltweit gelten.

Bei dem Anschlag außerhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul hatte zwei Selbstmordattentäter und eine Reihe von Kämpfern der Terrormiliz IS am Donnerstag viele Zivilisten und mindestens zwölf US-Soldaten getötet.

Biden an die Attentäter von Kabul: «Wir werden euch jagen»

«Wir werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen. Wir werden euch jagen und euch dafür bezahlen lassen.»

(US-Präsident Joe Biden am Donnerstag an die Adresse der Drahtzieher des Anschlags in Kabul, bei dem unter anderem zwölf US-Soldaten getötet wurden.)

Biden: In Afghanistan bei Anschlag getötete Soldaten waren «Helden»

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat die bei dem verheerenden Terrorangriff am Flughafen Kabul getöteten US-Soldaten als «Helden» bezeichnet.

«Diese amerikanischen Militärangehörigen, die ihr Leben gaben - es ist ein überstrapaziertes Wort, aber hier völlig angemessen - sie waren Helden», sagte Biden am Donnerstag. Sie seien das «Rückrat Amerikas» und «das Beste, was das Land zu bieten hat», so Biden.

Taliban: Kontrollierte Detonationen durch US-Militär in Kabul

WASHINGTON/KABUL: Bei weiteren Explosionen am Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es sich nach Angaben der Taliban um kontrollierte Detonationen des US-Militärs gehandelt.

Die US-Streitkräfte zerstörten Ausrüstung, teilte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid auf Twitter mit. «Bürger Kabuls sollten nicht besorgt sein.» Zuvor war es am Donnerstag vor dem Flughafen Kabul zu einem Terrorangriff mit Dutzenden Toten gekommen, darunter auch mindestens zwölf US-Soldaten. Zwei Selbstmordattentäter sprengten sich in die Luft, mehrere Schützen eröffneten das Feuer. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich.

Homeoffice-Trend beschert Computer-Riese Dell Umsatzsprung

ROUND ROCK: Dell macht dank des anhaltenden Trends zur Heimarbeit in der Pandemie und des hohen Bedarfs an PCs, Notebooks und Tablets weiter gute Geschäfte. Im zweiten Quartal (bis Ende Juli) steigerte der Computer-Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 26,1 Milliarden Dollar (22,2 Mrd Euro), wie er am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Round Rock mitteilte.

Beim Betriebsgewinn verzeichnete Dell sogar einen Anstieg um 21 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar. Allerdings sank das Nettoergebnis - unter anderem wegen deutlich gestiegener Forschungs- und Entwicklungsausgaben - um 20 Prozent auf 880 Millionen Dollar. Obwohl die Quartalszahlen im Rahmen der Markterwartungen lagen, reagierte die Aktie nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursabschlägen.