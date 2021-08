Neues aus dem Ausland am Freitag

Macron fordert USA und Russland zu Zusammenarbeit in Afghanistan auf

PARIS: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat mit Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden zur Lage in Afghanistan telefoniert und seine Kollegen auf eine enge internationale Abstimmung eingeschworen. Im Gespräch mit Biden habe Macron betont, dass zur schnellen Rettung von Landsleuten, afghanischen Ortskräften und anderen gefährdeten Afghanen eine Koordination der Verbündeten vor Ort «absolut notwendig» sei, teilte der Élyséepalast in der Nacht zum Freitag mit. Die USA und Frankreich verbinde eine gemeinsame moralische Verantwortung gegenüber den Afghanen, die Schutz bräuchten und die westlichen Werte teilten. «Wir können sie nicht im Stich lassen.» Die militant-islamistischen Taliban hatten vor wenigen Tagen die Macht in Afghanistan übernommen.

Mit Putin habe Macron erörtert, was man von den Taliban erwarte, hieß es: den Kampf gegen Drogen und Waffenhandel, den Bruch mit internationalen Terrorgruppen und den Respekt der Frauenrechte. In den kommenden Tagen und Wochen werde man sich sowohl bilateral als auch im Rahmen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und der G20-Staaten eng zum Vorgehen in dem asiatischen Land abstimmen. In dem Telefonat mit seinem russischen Kollegen sei es daneben auch noch um den seit einem Jahr inhaftieren Kremlkritiker Alexej Nawalny gegangen. Dieser müsse freigelassen werden, sagte Marcon der Élysée-Mitteilung zufolge.

Berlin gibt 100 Millionen Soforthilfe für afghanische Flüchtlinge

BERLIN: Deutschland stellt 100 Millionen Euro Soforthilfe für Flüchtlinge aus Afghanistan zur Verfügung. Mit dem Geld sollen internationale Hilfsorganisationen unterstützt werden, die sich in den Nachbarländern um geflüchtete Afghanen kümmern, twitterte das Außenministerium.

Weitere Hilfen sollen folgen. Seit der Machteroberung der militant-islamischen Taliban Mitte August versuchen viele Menschen verzweifelt, aus dem Land zu kommen.

Finanzminister Olaf Scholz hatte die Hilfe schon am Donnerstag angekündigt. Der Deutschen Presse-Agentur sagte der SPD-Kanzlerkandidat: «Dies ist ein erster Schritt, der zeigt, dass wir uns verantwortlich fühlen und uns kümmern.» Derweil flog die Bundeswehr weitere Menschen aus Kabul aus, neben Deutschen auch afghanische Helfer und andere EU-Bürger. Inzwischen wurden auf diese Weise seit Montag mehr als 1600 Menschen in Sicherheit gebracht.

Nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amt halten sich noch mehrere Hundert Deutsche in Afghanistan auf. Auf einer so genannten Krisenliste des Außenministeriums hat sich inzwischen «eine mittlere dreistellige Zahl» Deutscher registriert, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Ministerium erfuhr.

Aby Warburgs berühmter Bilderatlas kommt zurück nach Hamburg

HAMBURG: Er besteht aus 971 Abbildungen auf 63 großen schwarzen Tafeln: Aby Warburgs berühmter Bilderatlas «Mnemosyne» wird jetzt in seiner Geburtsstadt Hamburg ausgestellt.

Von Samstag an bis zum 31. Oktober ist das Kunstwerk in der Sammlung Falckenberg in Hamburg-Harburg zu sehen. «Der Bilderatlas zählt bis heute zu den weltweit bedeutendsten kunsthistorischen Forschungsprojekten», teilten die Deichtorhallen mit.

Aby Warburg (1866-1929) stammte aus der wohlhabenden jüdischen Hamburger Bankiersfamilie Warburg. Nach seinem Studium der Kunstgeschichte untersuchte er die Wechselwirkungen von Bildern aus verschiedenen Epochen und kulturellen Kontexten. Mit dem «Bilderatlas Mnemosyne» wollte er die Einflüsse der Antike auf die Renaissance und weit darüber hinaus bildlich darstellen.

«Die Ausstellung stellt die letzte dokumentierte Version des Atlas von Herbst 1929 nahezu vollständig mit den Originalabbildungen wieder her», hieß es. Der größte Teil der 971 Abbildungen wurde in der 450.000 Objekte umfassenden «Photographic Collection» des Londoner Warburg Institute wieder aufgefunden. Zum ersten Mal nach Warburgs Tod könne damit sein Hauptwerk, die 63 Tafeln des Atlas, in der final überlieferten Konstellation präsentiert werden.

Afghanische Sportbehörde: Junger Fußballspieler fiel von Flugzeug

KABUL: Die afghanische Generaldirektion für Leibeserziehung und Sport hat den Tod eines jungen Fußball-Nationalspielers beim Sturz von einem US-Flugzeug bestätigt. Man habe mit Bedauern festgestellt, dass Saki Anwari, ein Mitglied der Jugendnationalmannschaft, bei einem «tragischen Unfall» ums Leben gekommen sei, schrieb die Behörde in der Nacht zu Freitag in einer Mitteilung auf Facebook. Der 19-Jährige sei beim Versuch, das Land zu verlassen, von einem amerikanischen Flugzeug gestürzt.

Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban am Sonntag versuchen Tausende, aus dem Land zu fliehen. Da der kommerzielle Flugverkehr eingestellt ist und viele Racheaktionen der Taliban befürchten, ist für viele die einzige Hoffnung, auf einen Evakuierungsflug von westlichen Ländern zu kommen. Auf Videos vom Flughafen war unter anderem zu sehen, wie Afghanen sich an ein bereits gestartetes Evakuierungsflugzeug festklammerten.

Deutschland verfehlt laut Bericht an EU Klimaziele für 2030 und 2040

BERLIN: Deutschland verfehlt einem aktuellen Berichtsentwurf zufolge seine Klimaziele für 2030 und 2040 deutlich. Das geht aus dem «Projektionsbericht 2021» hervor, der sich derzeit noch in der Ressortabstimmung befindet und den das Bundesumweltministerium am Donnerstag als Reaktion auf einen Medienbericht öffentlich gemacht hat. Das «Handelsblatt» hatte zunächst über den Entwurf berichtet, den die Bundesregierung nach den EU-Vorgaben demnächst an die Europäische Kommission übermitteln muss.

Für die gesamten Treibhausgasemissionen ergibt sich demnach «im Zeitraum 1990 bis 2030 eine Minderung um 49 Prozent, und bis 2040 wird eine Minderung von 67 Prozent erreicht», heißt es in dem Entwurf. Nach dem vor einigen Wochen erneuerten Klimaschutzgesetz müssten die Treibhausgasemissionen aber bis 2030 um 65 Prozent sinken, bis 2040 um 88 Prozent. Der Bericht berücksichtigt allerdings nur die bis Ende August 2020 getroffenen Maßnahmen zum Klimaschutz.

Das Bundesumweltministerium betonte in einer Stellungnahme, dass die Aussagekraft der Inhalte «sehr begrenzt» sei. Seit Ende August 2020 habe sich «beim Klimaschutz so viel getan, dass der Projektionsbericht mit Blick auf 2030 als veraltet angesehen werden kann», teilt das Ministerium mit. So berücksichtige der Bericht etwa nicht die Maßnahmen, die die Bundesregierung diesen Sommer mit dem «Klimapakt» verabschiedet habe. Auch das Nachsteuern bei den Emissionen im Gebäudesektor, die Erholung nach der Pandemie und der «rasant gestiegene» Emissionszertifikate-Preis seien nicht Teil der Kalkulation. Ebenso wenig werde das Mitte Juli verabschiedete Klimapaket der EU-Kommission in die Betrachtungen einbezogen.

Dem Projektionsbericht zufolge wird sich die installierte Windkraftleistung an Land im Jahr 2030 von derzeit rund 54 Gigawatt (GW) auf 71 GW erhöht haben, die installierte Photovoltaik-Leistung von derzeit 54 GW auf 100 Gigawatt. Das entspricht auch den aktuell von der Bundesregierung beschlossenen Ausbauzielen für 2030. Höhere Ausbauziele für erneuerbare Energien über 2022 hinaus hat sich die Koalition trotz hochgeschraubter Klimaziele nicht gesetzt.

China verschiebt Entscheidung über Anti-Sanktions-Gesetz

PEKING/HONGKONG: Chinas Führung hat die Entscheidung über ein Gesetz zur Abwehr ausländischer Sanktionen in Hongkong und Macao laut einem Medienbericht verschoben. Der Ständige Ausschuss des Volkskongresses legte am Freitag anders als erwartet keinen Beschluss zu Änderungen der Anhänge der Grundgesetze der beiden chinesischen Sonderverwaltungsregionen vor. Die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» berichtete unter Berufung auf Quellen, dass die Entscheidung verschoben worden sei. Peking wolle zunächst noch mehr Meinungen einholen, so die Zeitung.

Das geplante Gesetz hatte für Unruhe unter internationalen Unternehmen und Finanzinstitutionen gesorgt, die befürchten, in den Streitigkeiten Chinas mit den USA und Europa zwischen die politischen Fronten zu geraten. Auch herrscht Sorge, dass der besondere Status Hongkongs als freie asiatische Wirtschaft- und Finanzmetropole gefährdet werden könnte.

Experten sehen in dem Gesetz ein Instrument zur Abschreckung, um die USA oder Europa von der Verhängung weiterer Sanktionen abzuhalten. Wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong und des Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang in Nordwestchina hatten die USA und die EU verschiedene Sanktionen gegen Verantwortliche in Hongkong und in China erlassen.

Im Juni hatte der Volkskongress bereits ein Anti-Sanktions-Gesetz für die Volksrepublik verabschiedet. Es verbietet Unternehmen und Individuen, Sanktionen gegen chinesische Unternehmen umzusetzen, und fordert vielmehr Kooperation mit der chinesischen Gegenwehr. Es drohen Strafmaßnahmen für Unternehmen, Manager und Familienmitglieder wie das Einfrieren von Konten, die Rücknahme von Visa und Ausweisung. Betroffene Firmen können auch ausländische Unternehmen auf Schadenersatz verklagen. Bislang sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen das Gesetz eingesetzt wurde.

Chipperfield zwischen Berlin und New York: Design kein Selbstzweck

BERLIN/NEW YORK: Zwischen zwei Sanierungsprojekten im deutschen Auftrag hat der britische Stararchitekt Schwerpunkte seiner Arbeit mit historischen Bauten erläutert. Mit seinem Team verfolge er nicht einfach eine formale Idee. «Design ist kein Selbstzweck. Design ist ein Werkzeug, das Dinge ermöglicht», sagte Chipperfield der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Im Fall der Neuen Nationalgalerie ging es nicht darum, die Handschrift von Chipperfield in das Projekt zu bringen, sondern das Gebäude auf sich selbst zurückzuführen.»

Fünf Jahre lang hat sein Team den ikonischen Bau von Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) saniert. An diesem Sonntag wird das Museum mit drei Ausstellungen eröffnet.

Für das Auswärtige Amt baut Chipperfield nun das frühere Goethe-Haus in New York für 20 Millionen Euro um. Auch in dem repräsentativen Palais in Manhattan will er behutsam mit historischer Substanz umgehen. «Wir wollen kein architektonisches Projekt verwirklichen mit wunderbaren Räumen, Fassaden oder sowas. Es geht darum, die Möglichkeiten des Objektes zu erschließen mit dem vorhandenen Gebäude und seinen Zielen, um die es geht, damit beides besser zusammenkommt.»

Entstehen soll ein Zentrum für transatlantische Begegnungen. «Wir brauchen mehr und mehr Gelegenheiten für strukturierte Dialoge über für uns heute wichtige Themen. Das war noch nie so notwendig wie jetzt», sagte Chipperfield.

Tanzkompanie des Jahres aus den Niederlanden

BERLIN: Die Zeitschrift «Tanz» hat das Nederlands Dans Theater zur «Kompanie des Jahres» ernannt. Das Ensemble aus Den Haag habe in Zeiten der Pandemie auch das beste Streamingangebot produziert, teilte das Magazin am Freitag mit. Es hatte für seine Umfrage 31 Kritikerinnen und Kritiker befragt.

Hannovers Ballettchef Marco Goecke wurde zum «Choreograf des Jahres» gewählt. Er habe insbesondere mit einer fulminanten «Der Liebhaber»-Adaption nach Marguerite Duras und einem Gershwin-Abend für Gauthier Dance in Stuttgart beeindruckt.

Gleich zwei Inszenierungen tragen den Titel «Produktion des Jahres» - zum einen John Neumeiers live getanztes «Ghost Light» beim Hamburg Ballett und zum anderen William Forsythes digitales «The Barre Project - Blake Works II». Es seien «zwei absolute Sternstunden».

Die Zeitschrift veröffentlicht ihre Wertungen jährlich. 2020 war das Ballett Zürich zur «Kompanie des Jahres» gewählt worden. In der Umfrage werden auch Tänzerinnen und Tänzer berücksichtigt. Gekürt wurde diesmal Tiler Peck vom New York City Ballet - «eine Ballerina, deren Auftritte wie Feuerwerke glitzern», schrieb das Fachmagazin.

Biodiversitätskonferenz im chinesischen Kunming erneut verschoben

PEKING: Eine wichtige UN-Konferenz zum Artenschutz, die in der chinesischen Metropole Kunming ausgerichtet werden sollte, ist erneut verschoben worden. Wie Chinas Ministerium für Ökologie und Umwelt am Donnerstag mitteilte, soll das eigentliche Präsenztreffen der Delegierten nun erst in der ersten Jahreshälfte 2022 stattfinden. Zum zuvor bekanntgegebenen Startdatum ab dem 11. Oktober 2021 soll es zunächst nur einen Online-Teil mit Eröffnungsreden geben.

Ursprünglich war die UN-Biodiversitätskonferenz im Herbst 2020 geplant gewesen. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie nun bereits zum zweiten Mal verschoben.

Im Mittelpunkt der Konferenz steht der alarmierende Rückgang der biologischen Vielfalt weltweit. Durch den Verlust an Lebensräumen, Arten und auch genetischer Vielfalt verarmt nicht nur die Natur, auch die Lebensgrundlage der Menschheit ist bedroht. Wie das Risiko von Pandemien auch über Naturschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt verringert werden kann, ist als zusätzliches Thema hinzugekommen.

Auf dem Gipfel soll ein internationales Abkommen geschmiedet werden, mit dem der dramatische Verlust von Arten und ihrem Lebensraum gebremst oder möglichst sogar gestoppt werden soll. Ein erster Entwurf sah vor, ansteigend bis 2030 mindestens 30 Prozent der für die Biodiversität besonders wichtigen Landflächen und Meere zu bewahren und zu schützen. Ziel sei, dass die Weltbevölkerung 2050 wieder im Einklang mit der Natur lebe.

Gut 400 Jahre alt: Gewaltige Koralle im Great Barrier Reef entdeckt

DOUGLAS: Eine gigantische, mehr als zehn Meter breite Koralle haben Forschende im Great Barrier Reef vor der australischen Küste entdeckt. Es handle sich um die breiteste dort bisher erfasste Koralle, berichtet das Team im Fachmagazin «Scientific Reports». Mit 5,3 Metern Höhe sei sie zudem die sechsthöchste vermessene Koralle des gesamten Riffes - und mehrere Hundert Jahre alt.

Die Steinkoralle nahe der Insel Orpheus Island zählt zur Gruppe Porites, 30 Prozent ihrer Oberfläche sind mit Schwämmen und Algen bedeckt, wie die Gruppe um Adam Smith von der James Cook University in Douglas berichtet.

Das Wachstum von Porites-Korallen hängt im Wesentlichen von der durchschnittlichen Meeresoberflächentemperatur ab. In Abstimmung mit dem Australian Institute of Marine Science (AIMS) berechneten die Forscher bei der riesigen Koralle ein jährliches Höhenwachstum von 1,21 Zentimetern. Bei der Höhe von 5,3 Metern ergab sich damit ein Alter von 438 Jahren. «Dies ist lange vor der europäischen Erforschung und Besiedlung Australiens», schreiben die Forscher. Das AIMS hat bei 328 Kolonien massiver Porites-Korallen das Alter bestimmt und dabei ein Höchstalter von 436 Jahren ermittelt. Die entdeckte Koralle gehört also auch zu den ältesten des Great Barrier Reef.

Die Wissenschaftler nannten die Koralle «Muga Dhambi», was in der Sprache der in der Gegend lebenden Manbarra-Aborigines «große Koralle» bedeutet. Muga Dhambi hat vermutlich 99 Korallenbleichen überstanden, die sich seit 1575 am Riff ereignet haben. Von 1858 bis 2008 wurden in dieser Gegend zudem 46 tropische Wirbelstürme registriert, die der Koralle offenbar nichts anhaben konnten. «Mit Blick auf die Zukunft gibt es am Great Barrier Reef aufgrund vieler Auswirkungen wie Klimawandel, abnehmende Wasserqualität, Überfischung und Küstenentwicklung echte Besorgnis im Hinblick auf Korallen», schreiben Smith und Kollegen.

Streit um Kunstinstallation in Görlitz vor Gericht

GÖRLITZ/BAUTZEN: Ein Kunstwerk, das die Debatte um Abtreibung im Nachbarland Polen thematisiert, sorgt für Konflikte in der sächsischen Grenzstadt Görlitz. Der Streit um die Kunstinstallation von Lisa Maria Baier beschäftigt nun auch das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen.

Dem im Zuge eines Wettbewerbs für die Ausstellung «Görlitzer Art 2021/22» prämierten Werk der Künstlerin droht der Abbau. Nach Auffassung der Stadt widerspricht «Kulisse» dem von der Jury ausgewählten Konzept. Die Alumni-Meisterschülerin der Hochschule für bildende Künste Dresden verteidigt ihre Reflexion auf die Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen. «Ich will, dass die Menschen diskutieren, das ist doch der Sinn von Kunst im öffentlichen Raum», sagte sie.

Das Verwaltungsgericht Dresden lehnte ihren Eilantrag gegen die Vertragskündigung durch die Stadt Ende Juli ab. Nach Auffassung der Richter hat sich Baier mit Vertragsschluss dessen Bedingungen unterworfen. Die Künstlerin hat Beschwerde eingelegt. Die Begründung ist kürzlich beim OVG in Bautzen eingegangen - und nun ist drei Wochen Zeit für Stellungnahmen.

Unicef sieht eine Milliarde Kinder durch Klimakrise extrem gefährdet

NEW YORK/KÖLN: Fast jedes zweite Kind weltweit ist nach Schätzung von Unicef durch die Auswirkungen des Klimawandels «extrem stark gefährdet». Betroffen seien rund eine Milliarde von 2,2 Milliarden Mädchen und Jungen weltweit, heißt es in einem am Freitag erstmals vom UN-Kinderhilfswerk veröffentlichten Klima-Risiko-Index für Kinder. Darin sind acht klima- und umweltbedingte Gefahren wie starke Luftverschmutzung, Wasserknappheit und Krankheiten infolge der Erderwärmung als Einzelgefahren definiert, die dann zu einer von fünf Bedrohungsstufen zusammengefasst werden.

In den 33 Ländern der gravierendsten Klasse «extrem stark gefährdet» leben zwar eine Milliarde Kinder, doch verursachen diese Nationen nur neun Prozent der weltweiten Emissionen. Zudem sei fast jedes Kind von einer der acht Gefahren bedroht, erklärte Unicef bei der Veröffentlichung des Index anlässlich des dritten Jahrestages des Klimastreiks.

Amnesty: Merkel muss Putin zu Ermittlungen im Fall Nawalny drängen

BERLIN/MOSKAU: Genau ein Jahr nach dem Giftanschlag auf den russischen Kremlgegner Alexej Nawanlny rufen Menschenrechtler die Kanzlerin Angela Merkel dazu auf, den Fall bei ihrem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin anzusprechen. «Wir fordern die Bundeskanzlerin auf, gegenüber dem russischen Präsidenten weiter auf sichtbaren und substanziellen Ermittlungen zu bestehen», teilte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Berlin mit. Merkel will Putin am heutigen Freitag, dem Jahrestag des Anschlags auf den Oppositionellen, in der russischen Hauptstadt Moskau treffen.

Merkels Sprecher Steffen Seibert hatte bereits im Vorfeld die Kritik Deutschlands am Vorgehen Moskaus wiederholt und von einer «schweren Belastung des Verhältnisses zu Russland» gesprochen. Deutschland und die EU forderten Russland zur Aufklärung des Falls auf und verhängten als Druckmittel auch Sanktionen. Das russische Außenministerium verlangte zum Jahrestag vom Westen einmal mehr Beweise für eine Vergiftung Nawalnys mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok.

Der 45 Jahre alte Nawalny ist der schärfste Gegner des russischen Präsidenten. Der Oppositionelle war am 20. August 2020 auf einem Flug von der sibirischen Stadt Tomsk nach Moskau ins Koma gefallen. Das Flugzeug legte wegen des Notfalls eine Zwischenlandung in Omsk ein. Dort wurde Nawalny ins Krankenhaus gebracht, später dann nach Deutschland ausgeflogen, wo er in der Berliner Uniklinik Charité behandelt wurde und wieder zu Bewusstsein und zu Kräften kam. Nawalny sitzt seit Monaten in einem Straflager in Haft.

Amnesty sprach von einem «empörenden Verbrechen». «Der Anschlag auf Nawalny folgt einem Muster unaufgeklärter Vergiftungsfälle in den vergangenen Jahren. Kritische Stimmen sind auch heute weiter in Gefahr, in Russland oder sogar im Ausland Opfer von Anschlägen zu werden.» Der 45-Jährige müsse unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden, forderten die Menschenrechtler. «Nawalny ist ein gewaltloser politischer Gefangener, dem die Freiheit allein wegen der Ausübung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung entzogen wurde.»

Selenskyj: Merkels Russlandpolitik «führt nicht zum Ziel»

BERLIN: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine nicht zielführende Russlandpolitik vorgehalten und um Hilfe bei der Ausstattung der ukrainischen Marine gebeten. Vor Merkels Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau machte Selenskyj zudem in einem Interview der Funke-Mediengruppe (Freitag) deutlich, dass er noch auf ein Scheitern des deutsch-russischen Gasleitungsprojekts Nord Stream 2 hofft. Merkel wird nach ihrem Besuch bei Putin am Sonntag Selenskyj in Kiew treffen.

Putin sei «irrational» und, wenn es um die Ukraine gehe, «manchmal sogar hoch emotional», sagte der ukrainische Präsident. Er warf Russland Vorstöße vor, «das Schwarze Meer und das Asowsche Meer zu blockieren». Von Deutschland erwarte Kiew technische Partnerschaft. «Deutschland sollte uns etwa dabei helfen, die ukrainische Marine auszustatten», sagte Selenskyj. Kiew habe die Forderungen des Grünen-Co-Chefs Robert Habeck, (defensive) «Waffen an die Ukraine zu liefern, sehr begrüßt». Er fügte hinzu: «Wir sind ein bisschen traurig, dass wir von den Regierungsparteien in Deutschland nicht die gleiche Unterstützung bekommen.» Ukrainischen Medien hatte Selenskyj zuvor erklärt, er wolle bis 2035 eine «professionelle, mächtige» Flotte aufbauen, die «jedem eine Abfuhr» erteilen könne.

Der Kanzlerin sei «an einem gesunden - ja, sogar herzlichen - Dialog mit Russland gelegen», konstatierte Selenskyj. «Merkel will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber die Fliegen bewegen sich immer weiter auseinander - die Entfernung zwischen ihnen wächst. Das führt nicht zum Ziel.»

Nord Stream 2 bezeichnete er als «eine Waffe», die Moskau nutzen könne, um das Gasangebot zu verknappen und die Preise hochzutreiben. Doch «selbst wenn die Pipeline fertiggebaut ist, gibt es noch ein großes Fragezeichen, ob sie auch in Betrieb gehen kann», sagte Selenskyj. Die Inbetriebnahme nach der Fertigstellung brauche Zeit. «Internationales Recht muss befolgt, internationale Energie-Standards müssen eingehalten werden», sagte er. «Wir werden die Zeit nutzen, um unsere eigenen Interessen zu verteidigen.» Das Thema stehe bei seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden am 30. August in Washington ganz oben auf der Agenda. «Unsere Chancen, dass das Projekt doch nicht zum Zuge kommt, liegen bei 30 bis 40 Prozent.»

Mann ergibt sich nach Bombendrohung am US-Kapitol der Polizei

WASHINGTON: Ein Mann hat die Polizei in der Nähe des US-Kapitols in Washington über Stunden hinweg mit einer Bombendrohung in Atem gehalten und sich dann den Sicherheitskräften ergeben. Der 49-Jährige sei ohne Gegenwehr festgenommen worden, sagte der Chef der Kapitol-Polizei, Tom Manger, am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Eine Bombe wurde in dem Fahrzeug nicht gefunden, wie die Polizei mitteilte. Es sei aber mögliches Material für den Bau von Bomben sichergestellt worden. Das Motiv des Mannes blieb zunächst unklar.

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, der Verdächtige sei mit einem Truck am Morgen vor die Kongressbibliothek gefahren und habe dort gehalten. Er habe der Polizei gesagt, dass er eine Bombe habe. Man habe daraufhin mit dem Mann über eine «friedliche Lösung» gesprochen.

Im Netz tauchten Videos auf, die den Mann in dem Fahrzeug zeigen sollen. Die Polizei bestätigte die Echtheit der Videos nicht. Die Aufnahmen zeigen einen Mann, der in einem Fahrzeug sitzt, sich selbst filmt und fordert, mit Präsident Joe Biden am Telefon zu sprechen. Außerdem spricht er über Afghanistan, Patrioten und eine Revolution.

Am 6. Januar hatte ein wütender Mob das Kapitol gestürmt. Die Angreifer wollten verhindern, dass der Kongress - das US-Parlament - Bidens Wahlsieg gegen den damaligen US-Präsidenten Donald Trump offiziell bestätigt. Im April tötete trotz deutlich verschärfter Sicherheitsmaßnahmen ein Angreifer vor dem Parlamentsgebäude einen Polizisten und verletzte einen weiteren schwer.

Aktivisten: Israel greift Ziele der Hisbollah in Syrien an

BEIRUT: Israels Luftwaffe hat laut Aktivisten in der Nacht zu Freitag ein Waffenlager sowie Posten der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah in Syrien angegriffen. Mehrere Raketen seien nördlich der Hauptstadt Damaskus eingeschlagen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Angriffe waren Augenzeugen zufolge auch im angrenzenden Libanon zu hören. Die Armee habe die meisten Raketen abgefangen, berichteten syrische Medien übereinstimmend. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht.

Ein Sprecher der israelischen Armee sagte: «Wir kommentieren keine Berichte in ausländischen Medien.» Israel greift regelmäßig Ziele in Syrien an. Diese Angriffe richten sich häufig gegen pro-iranische Milizen, die wie die Hisbollah aus dem Libanon im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der Regierung kämpfen. Israel will im Nachbarland den militärischen Einfluss des Irans zurückdrängen. Teheran betrachtet Israel als Erzfeind.

Israel und der Libanon befinden sich offiziell im Kriegszustand. Auch an der Grenze zwischen beiden Ländern kam es jüngst wieder zu Spannungen.

USA belegen hohe kubanische Funktionäre mit Sanktionen

WASHINGTON: Die US-Regierung hat wegen der Unterdrückung der jüngsten Massenproteste in Kuba drei hohe Ministeriumsbeamte des Karibikstaats mit Sanktionen belegt. Zwei von ihnen arbeiten im Ministerium der Streitkräfte, einer im Innenressort, wie das US-Finanzministerium am Donnerstag mitteilte.

«Die kubanischen Sicherheitskräfte haben als Reaktion auf die Proteste mehr als 800 Personen inhaftiert», so das US-Ministerium. Die Führungsperson im Innenministerium sei für die Behandlung und Unterbringung inhaftierter Menschen verantwortlich. Aus dem Ministerium der Streitkräfte seien der Chef der Zentralarmee und der stellvertretende Chef des Generalstabs von den Sanktionen betroffen. Allen drei Männern werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Infolge der Sanktionen wird unter anderem etwaiger Besitz der Betroffenen in den USA blockiert.

Die US-Regierung hatte zuletzt mehrfach Sanktionen gegen Kuba verhängt und dabei auch die kubanische Polizei ins Visier genommen. Am 11. Juli waren Tausende Kubaner in zahlreichen Städten spontan für Freiheit, gegen Unterdrückung und Mangelwirtschaft auf die Straßen gegangen. Solche Proteste hatte es in dem Inselstaat seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Angeblich über 100 Tote bei Kämpfen in Burkina Faso

OUAGADOUGOU: Bei den Kämpfen mit Bewaffneten im westafrikanischen Burkina Faso sind nahe der Grenze zu Mali möglicherweise mehr als 100 Menschen getötet worden. Die Gendarmerie von Burkina Faso teilte am Donnerstag über Facebook mit, die Sicherheitskräfte hätten in der Nähe der nördlichen Stadt Arbinda am Mittwoch mehr als 80 Terroristen getötet und mehr als 400 in die Flucht geschlagen. Außerdem seien große Mengen Waffen, Motorräder und Material erbeutet worden. Zu beklagen sei der Verlust von 15 «Waffenbrüdern» sowie von Zivilisten, die in einen Hinterhalt geraten seien.

Tags zuvor hatte die staatliche Nachrichtenagentur Agence d'Information du Burkina (AIB) gemeldet, bei einem Terroranschlag nahe Arbinda seien mindestens 30 Zivilisten, 14 Sicherheitskräfte und drei regierungstreue Milizionäre umgekommen. Zudem sprach die AIB von 16 getöteten Terroristen.

Burkina Faso liegt in der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt. Dort sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige dem Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen haben. Burkina Faso blieb lange von Angriffen verschont, doch stieg ihre Anzahl seit 2015 deutlich. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind dort mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Menschen im eigenen Land auf der Flucht. Viele Milizen operieren dabei über die Grenzen nach Mali und zu anderen Staaten hinweg.

Erneut ein Journalist erschossen

ORIZABA: Wieder ist ein mexikanischer Journalist getötet worden. Jacinto Romero, der für den Radiosender Ori Stereo im Osten des Landes arbeitete, wurde am Donnerstag in der Gemeinde Ixtaczoquitlán von Unbekannten erschossen, wie die Polizei des Bundesstaates Veracruz mitteilte. Die Umstände waren zunächst unklar. Der 61 Jahre alte Romero hatte zuvor Drohungen erhalten, wie sein Sohn Germán örtlichen Medien sagte.

Er ist mindestens der dritte Journalist, der in diesem Jahr in Mexiko getötet worden ist. Das nordamerikanische Land ist eines der gefährlichsten für Journalisten. Nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen wurden vergangenes Jahr acht Journalisten in Mexiko wegen oder bei ihrer Arbeit getötet - mehr als in jedem anderen Staat. Nach jüngsten Statistiken gibt es in Mexiko derzeit fast 100 Morde am Tag. Die wenigsten werden jemals aufgeklärt.