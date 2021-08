Neues aus dem Ausland am Freitag

Waldbrand in Nordkalifornien zerstört historische Ortschaft

SAN FRANCISCO: Ein schnell um sich greifender Waldbrand in Nordkalifornien hat eine historische Ortschaft weitgehend zerstört. In der früheren Goldgräberstadt Greenville seien mindestens 45 Gebäude abgebrannt, teilte die Feuerwehr in dem betroffenen Bezirk am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das seit Mitte Juli brennende sogenannte Dixie-Feuer hatte am Mittwochabend den Ort erreicht und die meisten Häuser in der historischen Altstadt zerstört.

Apotheken-Besitzer Kevin Goss sagte der «Los Angeles Times», dass sein 1860 gebautes Haus abgebrannt sei. Das Feuer habe sich extrem schnell durch die Ortschaft gefressen. «Wir wussten, dass hier nichts zu retten ist», sagte Goss der Zeitung. Tausende Menschen in der Region waren aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Das Feuer im Bezirk Butte County war am Donnerstag erst zu 35 Prozent unter Kontrolle. Es hat bereits eine Fläche von über 1400 Quadratkilometern vernichtet. Menschen kamen dabei nicht ums Leben.

Nach einem extrem regenarmen Winter und geringer Schneedecke haben die Waldbrände im dürregeplagten Kalifornien in diesem Jahr ungewöhnlich früh angefangen. Flächenbrände gab es dort immer schon, doch nun sind die Feuer nach Expertenangaben heißer, häufiger und größer.

Allianz: Hochwasserkatastrophe dürfte uns 400 Millionen Euro kosten

MÜNCHEN: Der Versicherer Allianz rechnet wegen der Hochwasserkatastrophe in Europa im Juli mit einer Nettobelastung von rund 400 Millionen Euro. Die Schadenzahlungen dürften das operative Ergebnis in diesem Jahr etwa in dieser Höhe belasten, heißt es in der Präsentation zu den am Freitag veröffentlichen Zahlen zum zweiten Quartal. Zuvor hatte der Konzern mitgeteilt, dass er allein bei seinen Kunden in Deutschland versicherte Schäden in Höhe von mehr als 500 Millionen Euro erwartet. Allerdings war dabei noch nicht berücksichtigt, dass die Allianz einen Teil ihrer Risiken an Rückversicherer weitergereicht hat.

Das Tief «Bernd» hatte in Deutschland und mehreren Nachbarländern im Juli verheerende Zerstörungen hinterlassen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) schätzt die versicherten Schäden hierzulande bislang auf 4,5 bis 5,5 Milliarden Euro.

Starke Winde fachen Brände an

ATHEN: Im von verheerenden Waldbränden getroffenen Griechenland spitzt sich die Lage weiter zu. Seit den frühen Morgenstunden fachten starke Westwinde am Freitag die zahlreichen Feuer weiter an. Nördlich von Athen wurden die Menschen mehrerer Ortschaften aufgerufen, die Region zu verlassen. Sicherheitskräfte zogen von Haus zu Haus, damit niemand vergessen wird.

Binnen 24 Stunden gab es landesweit 86 neue Waldbrände, wie die griechische Feuerwehr am Morgen twitterte. Selbst Dutzende Kilometer von den Bränden entfernt sehen die Menschen gewaltige gelbe Rauchwolken am Himmel, es riecht verbrannt, Asche regnet vom Himmel.

Auch auf der Insel Euböa und auf dem Peloponnes wüten die Feuer teils unkontrolliert. Auf Euböa mussten die Bewohner der Ortschaft Agia Anna im Nordosten der Insel mit Booten über das Meer in Sicherheit gebracht werden. Auch im Nordwesten brennt es, dort wurden ebenfalls zahlreiche Ortschaften evakuiert.

Am Morgen sei es zunächst nur darum gegangen, die Ausbreitung der Brände zu verhindern, berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA. Von einer Kontrolle der Flammen könne angesichts der starken Winde vorerst keine Rede sein.

Premier von St. Vincent bei Demonstration am Kopf verletzt

KINGSTOWN: Der Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen, Ralph Gonsalves, ist bei einer Demonstration von einem Wurfgeschoss am Kopf getroffen und verletzt worden. Er habe stark geblutet und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er zur Beobachtung über Nacht bleiben werde, teilte Gonsalves' Büro am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Ein Demonstrant hatte ihn demnach vor dem Parlamentsgebäude des Karibikstaats mit seinem Wurfobjekt nur wenige Zentimeter oberhalb der Schläfe getroffen.

Der Angreifer habe einer Gruppe von rund 200 Demonstranten der Opposition angehört, die den Eingang zum Parlament versperrt hätten, hieß es weiter. Gonsalves teilte seinen Kollegen demnach mit, dass kein gesetzesloser Mob ihn davon abhalten werde, für die rund 100.000 Bewohner des Inselstaates zu arbeiten. Finanzminister Camillo Gonsalves sagte am Abend im Parlament, der Regierungschef werde für eine MRT-Untersuchung nach Barbados gebracht.

Nach Medienberichten protestierten die Demonstranten gegen eine geplante Gesetzesreform, die eine Impfung gegen das Coronavirus für bestimmte Beschäftigte an vorderster Front der Pandemie vorschreiben würde. Das Büro des Premierministers machte Oppositionsführer Godwin Friday für die Demonstration verantwortlich. Dieser sagte im Parlament, er verurteile den Angriff.

Deutschland zahlt Rekordbetrag -Haushalt

BRÜSSEL: Deutschland hat im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise einen Rekordbetrag in den europäischen Gemeinschaftshaushalt eingezahlt. Nach Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur wurden 2020 netto etwa 19,4 Milliarden Euro nach Brüssel überwiesen. Frankreich steuerte unter dem Strich mit 9,5 Milliarden Euro nur etwa halb so viel bei, Italien mit rund 6,3 Milliarden Euro weniger als ein Drittel.

Der in absoluten Zahlen größte Nettoempfänger war den Berechnungen der dpa zufolge Polen, das aus dem EU-Haushalt 12,4 Milliarden Euro mehr herausbekam als es einzahlte. Danach folgten Griechenland mit 5,6 Milliarden Euro sowie Rumänien und Ungarn mit je rund 4,7 Milliarden Euro.

Brisant sind die Zahlen vor allem wegen der großen Geldflüsse nach Polen und Ungarn. Beide Staaten stehen in der Kritik, weil ihnen gravierende Verstöße gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und andere Grundwerte der EU vorgeworfen werden. Immer lauter werden deswegen derzeit Stimmen, die sich für eine Kürzung von EU-Zahlungen an Ungarn und Polen aussprechen.

«Wenn wir verhindern wollen, dass sich Ungarn und Polen weiter zu Autokratien entwickeln, muss die EU-Kommission die Auszahlung von EU-Geld an Warschau und Budapest unmittelbar stoppen», fordert zum Beispiel der deutsche Grünen-Europaabgeordnete Daniel Freund. Selbst die Vizepräsidentin des Parlaments, Katarina Barley (SPD), äußerte sich jüngst ebenfalls klar in diese Richtung.

Abstimmung über Infrastrukturpaket im US-Senat könnte bevorstehen

WASHINGTON: Spannung im US-Senat: Dort könnte die Arbeit an dem milliardenschweren Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden bald abgeschlossen sein. Es gebe allen Grund zur Annahme, dass der Gesetzesentwurf verabschiedet werde, sagte die demokratische Senatorin Amy Klobuchar am Donnerstagabend (Ortszeit) dem Sender CNN. «Vielleicht wird es in den frühen Morgenstunden in diesen Tagen sein.» Das Paket gilt als Bidens Prestigeprojekt schlechthin. Einer Grundsatzeinigung im Senat waren Wochen zäher Verhandlungen vorausgegangen.

Nach Einschätzung des unabhängigen Haushaltsamts des Kongresses (CBO) würde das Gesetz in seiner jetzigen Form das Defizit in den kommenden zehn Jahren um etwa 256 Milliarden US-Dollar (etwa 216 Milliarden Euro) erhöhen. Senatoren hatten auf die Einschätzung der CBO mit Spannung gewartet.

Die neuen Ausgaben im Rahmen des Gesetzentwurfs würden durch eine Kombination aus neuen Einnahmen und Einsparungen ausgeglichen, erklärten die Hauptverhandlungsführer, der republikanische Senator Rob Portman und die demokratische Senatorin Krysten Sinema, als Reaktion auf den Bericht. Nicht alles würde vom CBO miteinbezogen.

Senatoren beider Parteien hatten sich auf das Paket mit neuen Investitionen in Höhe von 550 Milliarden US-Dollar (466 Milliarden Euro) verständigt. Insgesamt umfasst es rund eine Billion Dollar (845 Milliarden Euro). Der Senat und das Repräsentantenhaus müssen dem finalen Paket zustimmen.

Biden zu Kapitol-Attacke: «Mob von Extremisten und Terroristen»

WASHINGTON: Mit deutlichen Worten und einem historischen Verweis hat Präsident Joe Biden den Angriff auf den Sitz des US-Parlaments am 6. Januar verurteilt. «Nicht einmal während des Bürgerkriegs drangen die Aufständischen in das Kapitol der Vereinigten Staaten von Amerika ein», sagte Biden am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington. Ein «Mob von Extremisten und Terroristen» sei für den Angriff vor sieben Monaten verantwortlich gewesen, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen, darunter ein Polizist.

Biden ehrte die Polizeikräfte, die an jenem Tag das Kapitol schützten und angegriffen wurden. Er unterzeichnete ein Gesetz, das ihnen die Goldmedaille des US-Kongresses für ihren Einsatz verleiht. Sie ist neben der stets vom Präsidenten verliehenen Freiheitsmedaille die höchste zivile Auszeichnung der USA. Die Medaillen sollen an vier Orten angebracht werden - darunter das Hauptquartier der Kapitolpolizei und das Polizeirevier der Hauptstadtpolizei.

«An diesem Tag erlitten mehr als 140 Polizeibeamte körperliche Verletzungen», sagte Biden. Unzählige hätten seelisches Leid erfahren. «Es bricht mir das Herz, bricht das Herz der Nation, wenn ich daran denke, dass Sie von Tausenden gewalttätigen Aufständischen angegriffen wurden», sagte Biden an die Polizisten gerichtet. Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar den Sitz des Kongresses erstürmt.

Soldaten töten Dutzende Boko-Haram-Anhänger bei Attacke im Tschad

N'DJAMENA: Insgesamt 26 Soldaten sind im zentralafrikanischen Tschad bei einem Angriff der Terrormiliz Boko Haram ums Leben gekommen und 14 weitere verletzt worden. Nach Angaben von General Azem Bermandoa Agouna hatte sich die Attacke in der Nacht zu Donnerstag in der Region um den Tschadsee ereignet. Dutzende der Angreifer seien getötet worden, sagte der General ohne konkrete Zahlenangaben. Im Tschad regiert seit dem plötzlichen Tod von Langzeitherrscher Idriss Déby Itno im April ein Interims-Militärrat. Sein Sohn Mahamat steht als Präsident dem Militärrat vor.

Für die Ex-Kolonialmacht Frankreich und Europa ist der erdölreiche, aber von Armut gebeutelte Tschad ein militärisch wichtiger Partner in der von zahlreichen bewaffneten Gruppen bedrohten Sahel-Region.