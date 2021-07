Neues aus dem Ausland am Freitag

40 Grad und mehr: Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt

ATHEN: Eine seit Anfang der Woche andauernde Hitzewelle in Griechenland erreicht ihren Höhepunkt. Die Thermometer sollen von Freitag an und am Wochenende Werte um die 40 Grad zeigen. Wie das griechische Wetteramt am Freitag weiter mitteilte, soll es in der neuen Woche dann noch heißer werden. Die Meteorologen rechnen mit Temperaturen in Mittelgriechenland bis zu 45 Grad. Nachts werden die Werte in den Ballungszentren nicht unter 30 Grad fallen.

Diese Hitzewelle sei eine der längsten seit Jahrzehnten, sagten Wetterexperten im Staatsfernsehen. Die Temperaturen sollen demnach tagsüber erst nach dem 8. August wieder unter 40 Grad fallen.

Der Zivilschutz ordnete an, Arbeiten im Freien einzustellen oder so weit wie möglich zu reduzieren. Städte haben klimatisierte Hallen aufgemacht, in denen Menschen Zuflucht finden können, die keine Klimaanlage zu Hause haben.

Ärzte rieten Einwohnern und auch Touristen, sich nicht in der prallen Sonne aufzuhalten und keinen Alkohol zu trinken. Man sollte öfter duschen und helle weite Baumwollkleidung tragen.

Israel weitet Fischereizone vor Gaza wieder aus

TEL AVIV/GAZA: Israel weitet aufgrund der Beruhigung der Sicherheitslage die Fischereizone vor dem Gazastreifen wieder aus. Statt bis zu sechs Seemeilen (rund 11 Kilometer) kann ab Freitag bis zu zwölf Seemeilen (rund 22 Kilometer) vor der Küste gefischt werden, wie die zuständige Behörde in der Nacht zuvor mitteilte. Außerdem werde von Sonntag an die Einfuhr von Ausrüstung und Produkten für internationale Projekte für die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser, medizinische Hilfe und für die Fischerei erlaubt.

Israel hatte die Fischereizone erst am Sonntag eingeschränkt und dabei auf militante Palästinenser verwiesen, die Ballons mit Spreng- und Brandsätzen aus dem Gazastreifen nach Israel geschickt hätten. Regelmäßig kommt es dabei zu Bränden auf Feldern.

Im Mai war zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen ein elftägiger bewaffneter Konflikt ausgebrochen. Dabei starben in Gaza nach Angaben des Gesundheitsministeriums 255 Menschen. In Israel gab es nach offiziellen Angaben 13 Todesopfer. Ägypten vermittelte schließlich eine Waffenruhe.

Die islamistische Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Im Gazastreifen - einem Gebiet direkt am Mittelmeer - leben etwa zwei Millionen Menschen, davon ein Großteil nach Angaben von Hilfsorganisationen unter sehr schlechten Bedingungen.

Halbleitermangel bremst AMS Osram - Verlust durch Übernahmekosten

PREMSTÄTTEN/MÜNCHEN: Der neue Licht- und Sensorikkonzern AMS Osram hat im zweiten Quartal unter den Kosten für die Übernahme von Osram durch AMS gelitten und sieht sich vom Halbleitermangel gebremst. Unter dem Strich machte der Konzern 158 Millionen Euro Verlust, wie er am Freitag mitteilte. Bereinigt - unter anderem um Kosten rund um die Übernahme - weist das Unternehmen allerdings einen Gewinn von 84 Millionen US-Dollar (rund 70 Millionen Euro) aus.

Konzernchef Alexander Everke zeigte sich «sehr zufrieden» mit der Geschäftsentwicklung. «Unsere Kennzahlen liegen deutlich oberhalb der Mitte unserer Erwartungsspanne», sagte er. Auch bei der Schaffung von Synergien seie man voll im Plan. Allerdings erwartet Everke, dass «die anhaltende Knappheit bei der Chipversorgung und Ungleichgewichte in den Lieferketten weiterhin die Möglichkeiten beschränken, die anhaltend starke Nachfrage, insbesondere im Automobilmarkt, vollständig zu bedienen». Er erwartet, dass dies «bis in den späteren Teil der zweiten Jahreshälfte» anhalten werde.

Der Umsatz lag im zweiten Quartal bei 1,24 Milliarden Euro. Das österreichische Unternehmen AMS hat den Münchner Lichttechnik-Spezialisten Osram nach längerem Übernahmekampf unter seine Kontrolle gebracht.

Migranten werden vor Lesbos vermisst

ATHEN: Mindestens drei Migranten werden nach dem Untergang eines Schlauchbootes vor der griechischen Insel Lesbos vermisst.

Zehn Menschen konnten in der Nacht zum Freitag von Bootsbesatzungen der EU-Grenzschutzbehörde Frontex und der griechischen Küstenwache aus dem Meer gerettet werden, wie die griechische Nachrichtenagentur ANA unter Berufung auf die Küstenwache berichtete. Auch die türkische Küstenwache sei benachrichtigt worden, weil das Schlauchboot der Migranten rund eine halbe Seemeile innerhalb der türkischen Hoheitsgewässer untergegangen sei. Am Morgen dauerten die Rettungs- und Sucharbeiten noch an.

Mutmaßliche Rebellen töten drei Soldaten

CAPITÁN BADO: Bei einem Sprengstoffanschlag auf eine Militärpatrouille sind im Nordosten von Paraguay drei Soldaten ums Leben gekommen. Mutmaßliche Rebellen der Paraguayischen Volksarmee (EPP) zündeten am Donnerstag auf einer Landstraße im Department San Pedro einen Sprengsatz, als gerade eine Einheit der Streitkräfte passierte, wie die Zeitung «ABC» berichtete. Die Militärführung des südamerikanischen Landes bestätigte die Identität der drei Opfer und verurteilte den Angriff als «kriminellen und feigen Anschlag».

Die recht kleine Guerillaorganisation EPP verübt im Norden von Paraguay immer wieder Anschläge und entführt Menschen. Im September vergangenen Jahres verschleppten mutmaßliche Kämpfer der linken Rebellengruppe den ehemaligen Vizepräsidenten Óscar Denis. Von ihm fehlt noch immer jede Spur.