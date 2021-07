Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.07.21 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

Australien lädt Botschafter vor Unesco-Votum zum Great Barrier Reef

CANBERRA: Die australische Regierung hat mehr als ein Dutzend internationale Botschafter zu einem Schnorchelausflug ans Great Barrier Reef eingeladen. Hintergrund: Die Behörden wollen unbedingt verhindern, dass das weltberühmte Korallenriff auf Empfehlung der Unesco auf die Liste gefährdeter Weltnaturerbestätten gesetzt wird. Neun der 15 Diplomaten stammen aus Ländern, die bei der Online-Sitzung des Welterbekomitees (16. bis 31. Juli) ein Stimmrecht hätten, so die australische Nachrichtenagentur AAP.

«Wir bringen sie (die Botschafter) dorthin, damit sie sich selbst ein Bild machen können», erklärte der offizielle Riff-Botschafter der Regierung, Warren Entsch, die Initiative. «Wir hören immer nur Negatives über das, was die Leute für die Probleme halten, aber niemand spricht jemals über die herausragende Arbeit, die von einem großen Teil der lokalen Gemeinschaft geleistet wird.» Zudem seien zu warmes Wasser und Korallenbleiche ein globales und nicht nur ein australisches Problem, so Entsch.

Aus welchen Ländern die Diplomaten stammen, wurde nicht bekannt. Jedoch hätten sie die Reise selbst bezahlt, hieß es. Das Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens ist das größte Riff der Welt und dehnt sich auf einer Fläche von mehr als 344.000 Quadratkilometern aus - damit ist es größer als Italien. Es kann mit bloßem Auge vom Weltraum aus gesehen werden.

In einem Unesco-Entwurf fordert das Welterbekomitee Australien eindringlich auf, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu treffen - auch mit Blick auf die Qualität des Wassers rund um das Riff, das seit 1981 Weltnaturerbestätte ist. Die langfristigen Aussichten für das Naturwunder hätten sich von «schlecht» zu «sehr schlecht» entwickelt. Als besorgniserregend wurden auch die wiederholten Korallenbleichen bezeichnet. Die Unesco hatte in den vergangenen Jahren immer wieder gedroht, das Riff auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen.

Dauerhitze auf Zypern - bis 41 Grad

NIKOSIA/ATHEN: Die Urlaubsinsel Zypern wird von einer Dauerhitzewelle heimgesucht.

Wie das zyprische Wetteramt mitteilte, soll die Hitze auch am Freitag und Samstag mit Temperaturen um 41 Grad im Inneren der Ferieninsel andauern. Kinder und ältere Menschen sollten am besten zuhause bleiben, sagte ein Meteorologe im Staatsfernsehen am Freitag. Schlimm seien die hohen Temperaturen auch nach Sonnenuntergang. Bei diesen sogenannten tropischen Nächten herrschen auch nachts Werte um die 30 Grad Celsius, hieß es. Ärzte rieten dazu, keinen Alkohol oder zuckerhaltige Getränke zu sich zu nehmen. Stattdessen sollte viel Wasser getrunken werden. Das Sonnenbaden dürfe nur wenige Minuten dauern.

Großbrand auf Samos - Hotels evakuiert

SAMOS/ATHEN: Wegen eines Großbrandes sind auf der griechischen Insel Samos mehrere Häuser und Hotels vorsorglich evakuiert worden. Betroffen sei die Gegend Agios Fanourios an der Nordküste der Insel, berichteten griechische Medien am Freitag. Der Brand, der seit Donnerstagmittag wütet, konnte bis Freitagmorgen noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften sowie Flugzeugen und Hubschraubern im Einsatz.

In Griechenland brennt es nach wochenlanger großer Hitze und starkem Wind vielerorts; binnen der letzten 24 Stunden seien 51 Wald- und Buschbrände gemeldet worden, twitterte die griechische Feuerwehr am Freitagmorgen. Samos ist von Bränden im Sommer in den vergangenen zwei Jahrzehnten besonders stark betroffen - seit dem Jahr 2000 habe es nur 2016 nicht gebrannt, berichtete die griechische Zeitung «To Proto Thema».

Japanische Zentralbank legt Klimaprogramm auf

TOKIO: Die japanische Notenbank folgt anderen großen Zentralbanken und legt ein Programm gegen den Klimawandel auf. Dazu will sie den Banken Kredite zum Nullzins leihen, damit diese das Geld für klimafreundliche Projekte weiterreichen können, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Zum anderen will die Notenbank «grüne» Anleihen kaufen, die in Fremdwährung notiert sind. Ihre sonstige Geldpolitik hat die Zentralbank weitgehend unverändert gelassen.

Das neue Kreditprogramm soll in diesem Jahr starten. Es sollen Kredite zum Nullzins mit einer Laufzeit von einem Jahr vergeben werden. Letztlich stellt der Nullzins eine Entlastung für die japanischen Banken dar, die gegenwärtig zumindest teilweise einen negativen Leitzins für kurzfristige Einlagen bei der Notenbank zahlen müssen. Die Notenbank will zugleich die Einlagen ausweiten, die von diesem Negativzins ausgenommen sind.

Darüber hinaus will die Bank of Japan «grüne» Wertpapiere in Fremdwährung kaufen. Sie betrachtet diesen Schritt als Teil ihres Managements der Währungsreserven. Konkrete Summen, die in derartige Anleihen gesteckt werden sollen, nannte die Zentralbank nicht.

Die Klimaoffensive bleibt etwas hinter den Erwartungen zurück. Einige Experten hatten damit gerechnet, dass die Notenbank den Geschäftsbanken stärkere Anreize gibt, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Eine Erwartung war, dass die Banken für die Finanzierung umweltfreundlicher Projekte eine kleine Zinsgutschrift erhalten. Die Notenbank hebt jedoch hervor, dass ihr die Marktneutralität ihres Ansatz wichtig sei.

Zyprische Polizei: Türkisches Patrouillenboot feuert Warnschüsse ab

NIKOSIA: Die Besatzung eines türkischen Patrouillenbootes hat nach Angaben aus Zypern am Freitagmorgen vier Warnschüsse in Richtung eines Bootes der zyprischen Küstenwache abgefeuert. Das Schiff sei damit gezwungen gewesen, im kleinen zyprischen Hafen von Kato Pyrgos Zuflucht zu suchen, sagte der Sprecher der zyprischen Polizei Christos Andreou im zyprischen Fernsehen. «Unser Boot befand sich elf Seemeilen vor der Küste (Zyperns) und kontrollierte die Region, um illegale Migration abzuwenden», sagte er.

Das Verhältnis zwischen Zypern und der Türkei ist wegen der Besetzung des Nordteils der Insel durch türkische Truppen äußerst angespannt. Verschlimmert hat sich die Situation in den vergangenen Monaten durch Schleuser, die immer wieder Migranten aus der Türkei nach Zypern und damit auch in die EU bringen. Die Menschen werden zunächst von der Türkei aus in den türkisch-zyprischen Norden der Insel gebracht. Anschließend überqueren sie die Trennungslinie zum Süden der Insel über unwegsames Gelände obwohl diese streng überwacht wird. Die Flüchtlingscamps der kleinen Inselrepublik sind überfüllt.

Zahl der Toten in Rheinland-Pfalz nach Hochwasser steigt auf 50

MAINZ: Nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands ist die Zahl der Toten im Bundesland Rheinland-Pfalz auf 50 gestiegen.

«Die Befürchtung ist, dass es noch mehr werden», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz am Freitagmorgen.

Bolsonaro weiter im Krankenhaus - «zufriedenstellende» Entwicklung

SÃO PAULO: Der Zustand des mit einem Darmverschluss ins Krankenhaus gebrachten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat sich nach offiziellen Angaben verbessert. Bolsonaro entwickle sich in zufriedenstellender Form, hieß es in einer ersten Mitteilung der Pressestelle des Präsidialamtes am Donnerstag (Ortszeit). Ihm sei die Magensonde entfernt worden und der Beginn der Ernährung für den kommenden Tag geplant, hieß es in einer zweiten Mitteilung.

Eine Prognose für die Entlassung aus dem Hospital Vila Nova Star in der Millionenmetropole São Paulo traf das fünfköpfige Ärzteteam in beiden Mitteilungen jedoch nicht. Von einer möglichen Operation war nicht die Rede. Es gehe dem Präsidenten besser, schrieb dessen Sohn Flavio Bolsonaro auf Twitter. «Wenn er so weitermacht, braucht er keine Operation.»

Bolsonaro (66) war am Mittwoch aus der Hauptstadt Brasília nach São Paulo gebracht worden, nachdem er über andauernden Schluckauf geklagt hatte. Ein Arzt hatte einen Darmverschluss festgestellt und veranlasst, den Präsidenten nach São Paulo bringen zu lassen. Dort wurden weitere Untersuchungen gemacht, um festzustellen, ob eine Notoperation notwendig ist.

Bolsonaro war zuletzt durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu seiner Corona-Politik und Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit der Bestellung von Impfstoffen unter Druck geraten. Die Ablehnung seiner Regierung erreichte dem Meinungsforschungsinstituts Datafolha zufolge 51 Prozent - der schlechteste Wert seit Beginn der Amtszeit 2019.

Afrikanische Schweinepest bei Hausschweinen entdeckt

BERLIN: In Deutschland sind nach einer Mitteilung des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstmals Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Hausschweinen in Brandenburg aufgetreten. Dies habe das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) am Donnerstag nachgewiesen. Bislang war diese Schweinepest in Deutschland nur bei Wildschweinen aufgetreten.

Die positiv getesteten Schweine stammen demnach aus einem Bio-Betrieb im Landkreis Spree-Neiße und einer Kleinst-Haltung im Landkreis Märkisch-Oderland. Damit liegen auch die Fälle bei Hausschweinen in den bereits von der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen betroffenen Landkreisen nahe der polnischen Grenze. Um die betroffenen Betriebe sollen jetzt Schutzzonen und Überwachungszonen eingerichtet werden.

Die Afrikanische Schweinepest ist für Menschen ungefährlich, teilt das Ministerium weiter mit. Sie kann weder durch den Verzehr von Schweinefleisch noch Kontakt zu Tieren auf den Menschen übertragen werden. Es handelt sich dabei um eine schwere Virusinfektion, die ausschließlich Schweine - sowohl Wild- als auch Hausschweine - betrifft und für sie meist tödlich ist.

Nach Tötung von Haitis Präsident: Biden will keine Truppen schicken

WASHINGTON: Nach der Tötung von Haitis Staatsoberhaupt will US-Präsident Joe Biden keine Soldaten zur Stabilisierung des Landes schicken. «Die Idee, amerikanische Truppen nach Haiti zu schicken, steht derzeit nicht auf der Tagesordnung», sagte Biden nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag im Weißen Haus in Washington. Die Vereinigten Staaten würden lediglich Marines zur Sicherung der Botschaft auf den Inselstaat entsenden.

Der 53 Jahre alte Staatschef von Haiti, Jovenel Moïse, wurde vor etwas mehr als einer Woche in seiner Residenz überfallen und erschossen. Seine Ehefrau wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei führten 26 kolumbianische Söldner und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft den Mord aus. Sie hätten sich als Agenten der US-Antidrogenbehörde DEA ausgegeben. Haiti hatte wegen der angespannten Lage in dem Land daraufhin um militärische Hilfe bei den USA und den Vereinten Nationen gebeten.

Biden: Merkels Kanzlerschaft hat «historischen Charakter»

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat die Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU) gewürdigt. Diese habe einen «historischen Charakter», sagte Biden am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel in Washington. Sie sei die erste weibliche Bundeskanzlerin in Deutschland und die erste aus der ehemaligen DDR. Merkel habe «bahnbrechende Verdienste» für Deutschland und die Welt geleistet. Die Kanzlerin sei immer für das Richtige eingetreten und habe die Würde des Menschen verteidigt.

«Ich weiß, dass die Partnerschaft zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten auf dem Fundament, das Sie mit aufgebaut haben, noch stärker werden wird», so Biden weiter. «Aber persönlich muss ich Ihnen sagen, dass ich Sie bei unseren Gipfeltreffen vermissen werde, das werde ich wirklich.»

Merkel ist die erste Regierungschefin aus Europa, die Biden seit seiner Amtsübernahme am 20. Januar im Weißen Haus empfängt. Merkel war am Vortag zu ihrem Abschiedsbesuch in Washington eingetroffen. Der Besuch soll den Neuanfang der deutsch-amerikanischen Beziehungen nach einem Tiefpunkt in der Ära von Bidens Vorgänger Donald Trump markieren.

Merkel zu Hochwasserkatastrophe: Werden Menschen nicht alleine lassen

WASHINGTON: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Menschen nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands Hilfen zugesagt. «Wir werden sie in dieser schwierigen, schrecklichen Stunde nicht alleine lassen und werden auch helfen, wenn es um den Wiederaufbau geht», sagte Merkel am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington.

Merkel sagte, ihr gehe das Leid der Betroffenen sehr nahe. Sie habe sich den ganzen Tag lang über die Katastrophe informieren lassen. Es sei ein Tag gewesen von Angst um Leben und Besitz, ein Tag der Sorgen und Verzweiflung. Hunderttausende hätten erleben müssen, dass Wohnhäuser zu «Todesfallen» geworden seien.

Biden hatte Merkel zuvor sein Beileid angesichts der vielen Todesopfer bei der Hochwasserkatastrophe ausgesprochen.