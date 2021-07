Neues aus dem Ausland am Freitag

Wegen Mordverdachts: Aufgebrachte Menge tötet Italiener

SANTA ANA DE YUSGUARE: Eine aufgebrachte Menge von 600 Menschen hat in Honduras einen Italiener mit Stöcken und Steinen angegriffen und getötet. Die Bewohner der Ortschaft Santa Ana de Yusguare im Süden des mittelamerikanischen Landes hatten den Mann für den Tod eines Nachbarn verantwortlich gemacht. Dabei hätten sie am Donnerstag auch das Haus und das Fahrzeug des Italieners angezündet, teilte die Polizei am Freitag mit. Fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 55 Jahren wurden festgenommen.

Medienberichten zufolge warfen die Dorfbewohner ihrem Opfer vor, einen Obdachlosen zu Tode gesteinigt zu haben, weil dieser einen Baum auf seinem Grundstück gefällt hatte. Nach Angaben der Polizei versuchten Streifenbeamte vergeblich, die Menschenmenge zurückzuhalten.

Alzheimer-Medikament - Untersuchung zur Zulassung beantragt

SILVER SPRING: Die amtierende Chefin der US-Arzneimittelbehörde FDA will eine Untersuchung über die Zulassung eines umstrittenen neuen Alzheimer-Medikaments erreichen. Sie habe bei den zuständigen Prüfern des US-Gesundheitsministeriums eine unabhängige Überprüfung über Kontakte zwischen Vertretern ihrer Behörde und des Herstellers Biogen beantragt, schrieb Janet Woodcock am Freitag auf Twitter. «Wir glauben, dass eine unabhängige Bewertung die beste Art und Weise ist, um festzustellen, ob Interaktionen zwischen dem Hersteller und dem Prüfpersonal der Behörde mit den Richtlinien und Verfahren der FDA unvereinbar waren.»

Die FDA hatte das Medikament mit dem Wirkstoff Aducanumab im Juni zugelassen. Aducanumab sei die erste neuartige Behandlungsmethode gegen die neurodegenerative Erkrankung, die seit 2003 zugelassen worden sei, hieß es damals. Das Medikament soll Patienten mit Alzheimer im Frühstadium als monatliche Infusion gegeben werden und den Abbau der Geisteskraft stoppen. Wie gut Aducanumab wirkt, ist allerdings umstritten: Ein internes Beratergremium der FDA hatte sich gegen die Zulassung ausgesprochen, mehrere Wissenschaftler sich öffentlich skeptisch geäußert. Biogen-Chef Michel Vounatsos bezeichnete die FDA-Zulassung damals als einen «historischen Moment».

Zuletzt hatte es immer wieder Berichte über ungewöhnlich enge Zusammenarbeit zwischen Biogen und Mitarbeitern der FDA gegeben. Sie glaube, dass eine unabhängige Untersuchung dazu beitragen werde, das Vertrauen in die Entscheidungsfindung der FDA zu gewährleisten. Falls es eine Untersuchung geben sollte, werde die Behörde voll und ganz kooperieren. «Das Vertrauen der amerikanischen Öffentlichkeit, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, ist für die FDA von größter Bedeutung», schrieb Woodcock weiter.

Mindestens 35 Tote bei Überfällen in Nigeria

ABUJA: Bei einer Serie von Überfällen in Nigeria haben bewaffnete Banden nach Polizeiangaben mindestens 35 Menschen getötet. Die Angriffe fanden bereits am Donnerstag im Norden des westafrikanischen Landes statt, wie Polizeisprecher Mohammed Shehu am Freitag mitteilte. Mehrere Menschen seien bei den Angriffen auf fünf Gemeinden im Distrikt Faru nach Angaben von Augenzeugen verletzt worden. Die schwer bewaffneten Angreifer hätten wahllos auf Anwohner gefeuert.

Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt. Daher war unklar, ob es sich bei den Angreifern um Angehörige der islamischen Terrormiliz Boko Haram oder um kriminelle Banden handelt. In dem Gebiet sind ehemalige Rinder-Hirten zu Gange, die sich in Banden zusammengeschlossen haben und trotz starker Präsenz der Sicherheitsbehörden die Bevölkerung terrorisieren.

Zwei weitere Festnahmen nach Präsidentenmord in Haiti

PORT-AU-PRINCE: Nach der Ermordung von Haitis Präsident Jovenel Moïse sind zwei weitere Verdächtige festgenommen worden. Insgesamt gab es seit dem Attentat am Mittwoch inzwischen 19 Festnahmen, wie die Nationalpolizei des Karibikstaats am Freitag mitteilte. Dabei handelt es sich um 17 Männer aus Kolumbien und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft. Sechs mutmaßliche Attentäter sind nach Angaben der Polizei noch auf freiem Fuß. Drei Männer wurden getötet.

Bei den Ermittlungen sollen künftig auch US-Behörden helfen. Auf Bitten aus Haiti würden hochrangige Beamte der US-Bundespolizei FBI sowie des Heimatschutzministeriums so bald wie möglich in die Hauptstadt Port-au-Prince geschickt, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Die «New York Times» berichtet unter Berufung auf den haitianischen Wahlminister Mathias Pierre, die frühere Besatzungsmacht USA sei auch gebeten worden, Truppen zu schicken. Dafür gab es aber zunächst keine Bestätigung.

Der 53 Jahre alte Moïse war in der Nacht zum Mittwoch in seiner Residenz überfallen und dann erschossen worden. Seine Ehefrau Martine wurde dabei schwer verletzt. Sie wird nun in den USA behandelt. Die Hintergründe der Tat waren unklar. In Haiti herrschte bereits zuvor eine tiefe politische Krise. Im September soll es Wahlen geben.

«Wendepunkt» Syrien-Einigung: USA und Russland loben Zusammenarbeit

NEW YORK/BERLIN: Vertreter der USA und Russland haben die Einigung zur Syrien-Hilfe im UN-Sicherheitsrat als wichtiges Zeichen für die Zusammenarbeit beider Länder gepriesen. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte in New York, der Kompromiss am Freitag im mächtigsten UN-Gremium könne ein «Wendepunkt» für die Beziehungen beider Länder sein. Die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield meinte: «Ich sehe auf jeden Fall, dass es ein wichtiger Moment in unserer Beziehung ist. Und es zeigt, was wir mit den Russen erreichen können, wenn wir mit ihnen diplomatisch an gemeinsamen Zielen arbeiten». Sie freue sich darauf, mit Moskau weiter an Themen gemeinsamen Interesses zu arbeiten.

Der Sicherheitsrat hatte zuvor nach einer amerikanisch-russischen Einigung einstimmig beschlossen, dass die UN weiter über einen Grenzübergang zur Türkei Hilfsgüter in syrische Rebellengebiete bringen darf. Der neue Beschluss gilt für ein Jahr. Russland hatte als Verbündeter der syrischen Regierung zuvor signalisiert, dass es auch diesen letzten von früher insgesamt vier Grenzübergängen für derartige UN-Hilfe schließen möchte. UN-Güter hätten dann nur noch über Syriens Regierung laufen können.

Hilfsorganisationen erleichtert über Fortsetzung der UN-Syrien-Hilfe

NEW YORK/BERLIN: Hilfsorganisationen haben mit großer Erleichterung auf die Fortsetzung der bisherigen UN-Hilfe für Millionen notleidende Syrer reagiert. Die Vereinten Nationen könnten nun weiter dringend benötigte Hilfe leisten, sagte der Syrien-Koordinator der Welthungerhilfe, Konstantin Witschel, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, erklärte, es sei zumindest ein Minimalkonsens gefunden worden. Es bestehe die Hoffnung, dass mit der Fortsetzung der Hilfe das Schlimmste verhindert werden könne.

Beide mahnten jedoch, dass die humanitäre Lage im Norden und Nordwesten Syriens auch mit der Verlängerung der bisherigen Hilfe dramatisch bleibe. Mit der Entscheidung des Sicherheitsrates werde lediglich der Status quo aufrechterhalten, sagte Witschel. Till Küster, Nahost-Koordinator der Hilfsorganisation Medico International, erklärte: «Die Fortsetzung des Hilfsprogramms ist das absolute notwendige Minimum, nicht mehr und nicht weniger.»

Der Sicherheitsrat hatte zuvor einstimmig beschlossen, dass die UN weiter über einen Grenzübergang zur Türkei Hilfsgüter in syrische Rebellengebiete bringen darf. Der neue Beschluss gilt für ein Jahr. Russland hatte als Verbündeter der syrischen Regierung zuvor signalisiert, dass es auch diesen letzten von früher insgesamt vier Grenzübergängen für derartige UN-Hilfe schließen möchte. UN-Güter hätten dann nur noch über Syriens Regierung laufen können.

Hilfsorganisation: Traumatisierte Kinder durch Gewalt in Mosambik

MAPUTO: Angesichts der anhaltenden Gewalt im Norden von Mosambik warnt die Kinderhilfsorganisation World Vision vor schweren Folgen für Tausende Jungen und Mädchen. «Die Kinder wurden Zeugen von Enthauptungen oder zu Heiraten gezwungen; Mädchen, die in Wälder nach Nahrung suchen, werden oft Opfer von sexueller Gewalt», teilte die Organisation am Freitag mit. In der Nordprovinz Cabo Delgado gibt es seit 2017 immer wieder schwere Gefechte mit bewaffneten Gruppen.

Die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) hat mittlerweile einer Bereitschaftstruppe das Mandat erteilt, dem südostafrikanischen Land bei der Bekämpfung der Terrorangriffe zu helfen. Nach offiziell unbestätigten Berichten soll sie gemeinsam mit einem Kontingent ruandischer Soldaten ab dem 15. Juli für zunächst drei Monate in der Region stationiert werden.

Im Norden Mosambiks - einer Region, in der der französische Energiekonzern Total an einem milliardenschweren Flüssiggasprojekt beteiligt ist - war Mitte März der Ort Palma von Extremisten überfallen worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verkündete danach die Einnahme der Stadt durch ihre Kämpfer. In der Provinz Cabo Delgado verüben Rebellen seit 2017 immer wieder brutale Angriffe. Dem UN-Flüchtlingshilfswerk zufolge wurden mehr als 530.000 Menschen vertrieben. Die Rebellion hat Experten zufolge ihre Wurzeln in Missständen und Klagen der Bewohner der Region, die sehr arm sind und jahrelang von der Regierung vernachlässigt wurden.

Frankreich will 2000 Soldaten aus der Sahelzone abziehen

PARIS: Mit einer Neuausrichtung seiner militärischen Präsenz in der Sahelzone will Frankreich seine Truppenstärke in der Region langfristig um mehr als 2000 Soldaten verringern. Wie Präsident Emmanuel Macron am Freitag nach Beratungen mit der Allianz G5-Sahel in Paris sagte, sollen künftig zwischen 2500 und 3000 französische Einsatzkräfte vor Ort sein. Aktuell sind etwa 5100 Soldaten im bisherigen Anti-Terror-Einsatz «Barkhane» vertreten.

In den Staaten der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) oder dem Terrornetzwerk Al Kaida die Treue geschworen. Mit seinem Einsatz unterstützt Frankreich die Militärallianz G5-Sahel, an der sich der Tschad, Mali, Mauretanien, der Niger und Burkina Faso beteiligen.

In den kommenden Monaten soll es Macron zufolge einen schrittweisen Übergang von «Barkhane» zu den neuen Missionen in der Region geben. Bis zum Jahresende sollen im Norden Malis Stützpunkte geschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen bleibe die Zahl der Einsatzkräfte aber zunächst noch konstant. Auch die Bundeswehr hat in Mali mehrere Hundert Soldaten stationiert.

Vor knapp einem Monat kündigte Macron das Ende des Anti-Terror-Einsatzes «Barkhane» und eine Neuausrichtung der militärischen Präsenz im Sahel an. Künftig soll es zwei Pfeiler geben: Der Kampf gegen den Terror auch mit Partnern aus Europa und eine Kooperation mit anderen Streitkräften.

Gewerkschaft warnt vor stundenlanger Warterei bei England-Einreisen

LONDON: Wegen der Aufhebung der Qurantänepflicht für Geimpfte bei der Ankunft in England warnt eine Gewerkschaft vor stundenlangen Wartezeiten bei der Einreise. Die bloße Zahl der Fluggäste sowie ein Mangel an Grenzbeamten werde die Kontrollen deutlich verlangsamen, sagte die Chefin der Grenzschutzgewerkschaft Immigration Service Union, Lucy Moreton, am Freitag dem Sender BBC Radio 4. Derzeit dauere die Passkontrolle zwei bis vier Minuten pro Person. Wegen der Prüfung der erforderlichen Impf-Nachweise werde sich diese Zeit aber auf acht bis zwölf Minuten erhöhen.

«Derzeit sehen wir zu Spitzenzeiten Schlangen von ein bis zwei Stunden, wenn mehrere Flugzeuge gleichzeitig ankommen», sagte Moreton. Weil aber wegen der aufgehobenen Quarantäne für vollständig geimpfte Urlaubsrückkehrer sowie Minderjährige deutlich mehr Reisende erwartet werden, befürchte sie drei Mal so lange Wartezeiten.

Verkehrsminister Grant Shapps räumte ein, dass es Störungen und Verzögerungen geben könne. Er erwarte aber, dass es dazu beim Check-in im Ausland kommen werde, weil die Fluggesellschaften penibel prüfen müssten, ob die Reisenden alle erforderlichen Dokumente parat haben. Bei der Einreise nach England werde es weniger dramatisch sein, sagte Shapps. Airlines sowie Bahn- und Fährunternehmen seien dabei, eine mögliche Digitalisierung der Kontrollen zu prüfen.

Die Lockerungen bei der Einreise gelten nur für Menschen mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich, die beide Corona-Impfungen vom britischen Gesundheitsdienst (NHS) erhalten haben und aus einem Land von der sogenannten gelben Reiseliste einreisen. Dazu zählt auch Deutschland. Touristen müssen weiterhin nach Ankunft für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Shapps kündigte an, dass die Regierung an einer Regelung für Touristen arbeite. Es sei wahrscheinlich, dass für EU-Bürger in einigen Wochen eine Lösung gefunden werde.

Nach Anschlag auf Reporter: Verdächtige bleiben in Haft

AMSTERDAM: Die zwei Hauptverdächtigen im Fall des Mordanschlags auf einen prominenten Reporter in Amsterdam müssen weiter hinter Gittern bleiben. Der Haftrichter verlängerte am Freitag die Untersuchungshaft um zwei Wochen. Am Dienstagabend war der Reporter Peter R. de Vries mitten in Amsterdam niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Er schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Kurz nach dem Anschlag waren zwei Männer aufgrund von Aussagen von Augenzeugen und Kamerabildern festgenommen worden. Ein 35 Jahre alter Pole mit Wohnsitz im Dorf Maurik im Südosten der Niederlande soll das Fluchtauto gefahren haben. Ein 21-jähriger Rotterdamer soll der Schütze sein.

Die Polizei nannte bisher keine weiteren Einzelheiten über Hintergründe der Tat. Vieles deutet jedoch daraufhin, dass das organisierte Verbrechen dafür verantwortlich ist. De Vries ist Vertrauensperson des Kronzeugen in einem großen Prozess gegen eine Drogenbande.

Weltstrafgericht bestätigt Anklage gegen Darfur-Verdächtigen

DEN HAAG: Der Internationale Strafgerichtshof hat alle Anklagepunkte gegen einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher der Region Darfur im Sudan bestätigt und damit den Weg zum Hauptverfahren freigemacht. Die Hinweise reichten für die Annahme aus, dass der Ex-Milizenchef Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 31 Fällen verantwortlich sei, teilte das Gericht am Freitag in Den Haag mit. Dem etwa 70-Jährigen werden unter anderem Morde, Vergewaltigungen und Folter in der Krisenregion zur Last gelegt. Das Weltstrafgericht hatte vor rund 15 Jahren Ermittlungen zu den Verbrechen in Darfur aufgenommen.

Abd-Al-Rahman, auch bekannt als Ali Kuscheib, hatte sich im vergangenen Jahr gestellt. Der Anklage zufolge war er einer der bedeutendsten Anführer der Dschandschawid-Miliz, die von 2003 bis 2006 für die Ermordung von 300.000 Menschen in der Darfur-Region verantwortlich gemacht wird. Die Anklage beschreibt ihn als «gnadenlosen» Befehlshaber von Tausenden Kämpfern. Er sei für Morde, Folter, Plünderungen, Vergewaltigungen und Zwangsvertreibungen vom August 2003 bis März 2004 verantwortlich. Während des Krieges in Darfur flohen nach UN-Angaben etwa zwei Millionen Menschen vor der Gewalt.

Der Strafgerichtshof hatte die Anklage zunächst in einem Vorverfahren geprüft. Wann jetzt das Hauptverfahren beginnen wird, steht noch nicht fest.

Syrien-Abstimmung im UN-Sicherheitsrat verzögert sich

NEW YORK: Die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über die Fortsetzung der humanitären Hilfe für Millionen notleidende Syrer verzögert sich. Diplomaten sagten der Deutschen Presse-Agentur, dass es zunächst weitere Verhandlungen für einen möglichen Kompromiss geben werde. Zuvor waren die 15 Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums im Hauptquartier der Vereinten Nationen am East River in New York zusammengekommen. Es blieb zunächst unklar, wann die Abstimmung über das Schicksal des wichtigen Hilfsmechanismus stattfindet.

Hintergrund ist eine seit 2014 bestehende UN-Resolution, die am Samstag planmäßig ausläuft. Die Regelung erlaubt es den Vereinten Nationen, wichtige Hilfsgüter über Grenzübergänge auch in Teile des Bürgerkriegslandes zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Die Ratsmitglieder Norwegen und Irland hatte einen Resolutionsentwurf vorgelegt, der den Grenzübergang Bab al-Hawa für zwölf Monaten offen halten würde. Moskau hatte einen Gegenentwurf mit einer Laufzeit von nur sechs Monaten eingebracht.

Benin-Bronzen? Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen lassen prüfen

MANNHEIM/BERLIN: Die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen haben möglicherweise Benin-Bronzen in ihrem Besitz. Wie die Stadt Mannheim am Freitag mitteilte, will das Museum die in Frage kommenden Objekte prüfen lassen. Es hat beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (DZK) einen Forschungsantrag gestellt. Mit dem vorhandenen Personal lasse sich die aufwendige Arbeit nicht bewältigen, hieß es. Die Reiss-Engelhorn-Museen besitzen der Mitteilung zufolge etwa 30 Objekte, die «möglicherweise mit den Plünderungen von 1897 in Zusammenhang stehen beziehungsweise aus dem königlichen Palast stammen können». Darunter könnten 15 Benin-Bronzen sein: drei Skulpturenköpfe, drei Reliefplatten, Glocken, Gefäße und Waffen. Elfenbeinstoßzähne und Holzobjekte gehörten ebenfalls in den Kontext.

Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin (heutiges Nigeria) sind in zahlreichen deutschen Museen zu finden. Seit geraumer Zeit gibt es Forderungen aus Nigeria, diese Objekte zu restituieren. Museumsexperten und politisch Verantwortliche hatten Ende April erste Rückgaben von Benin-Bronzen für 2022 angekündigt. Nun soll ein Fahrplan für die Rückführung der wertvollen Kunstschätze entwickelt werden. Beteiligt ist auch das Linden-Museum (Stuttgart).

«Die Recherche zur Herkunft der Benin-Kunstschätze trägt dazu bei, die bereits von den Reiss-Engelhorn-Museen begonnene Aufarbeitung der Museumsbestände mit kolonialem Kontext fortzuführen», so Museumschef Wilfried Rosendahl. Die Objekte seien größtenteils in den 1920er Jahren durch Ankauf nach Mannheim gelangt, einige über einen staatlich angeordneten Ringtausch mit Karlsruhe im Jahr 1935. Die Herkunft lasse sich bei den Ankäufen nur zu den Händlern verfolgen; wie sie dahin kamen, sei nicht bekannt.

Urteil bestätigt - lebenslange Haft für südamerikanische Ex-Militärs

ROM: Der Kassationsgerichtshof in Italien hat das Urteil auf lebenslange Haft gegen mehr als 20 ehemalige Offiziere, Polizisten und Zivilisten aus Südamerika bestätigt. Das teilte ein Sprecher des höchsten Gerichts der ordentlichen Gerichtsbarkeit Italiens am Freitag in Rom mit. Die Männer sollen in den sogenannten Plan Cóndor verwickelt gewesen sein, über den rechte Militärdiktaturen in Südamerika in den 1970ern und 1980ern gemeinsam gegen Oppositionelle vorgingen. Konkret wurde ihnen das Verschwindenlassen von 38 italienischen Staatsbürgern vorgeworfen.

Im Jahr 2019 waren die 24 Angeklagten aus Uruguay, Chile, Peru und Bolivien in Rom in zweiter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Gegen drei Chilenen wurde das Urteil bereits Anfang Juli rechtskräftig, da sie auf die Berufung verzichtet hatten, wie italienische Medien berichteten.

Den Angeklagten wurden Menschenrechtsverletzungen, Mord und Entführung vorgeworfen. Zahlreiche Regierungsgegner waren unter dem Plan Cóndor damals verschleppt, gefoltert und getötet worden.

Neun Tonnen Marihuana bei Ex-Schießpulverfabrik in Pompeji entdeckt

POMPEJI: Italiens Polizei hat auf dem Areal einer ehemaligen Schießpulverfabrik, die zum Archäologiepark der versunkenen Stadt Pompeji gehört, neun Tonnen Marihuana beschlagnahmt. Die illegale Plantage sei etwa 2000 Quadratmeter groß, erklärten die Carabinieri am Freitag. Sie lag nach Angaben des Archäologieparks in einem nicht zugänglichen Teil des Parks, versteckt hinter dichter Vegetation.

Einer Mitteilung des Parks zufolge hätte sich die frühere Bourbon Pulverfabrik von Scafati über die Jahre des Leerstands in eine regelrechte Deponie verwandelt. Die Kriminellen nutzen den Schutz der Vegetation für das Anlegen ihrer Plantage demnach aus. Der Archäologiepark arbeitet seit mehr als einem Jahr daran, das Areal etwa von Müll zu befreien. Laut des deutschen Direktors Gabriel Zuchtriegel will der Park einen Teil des Gebiets wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen.

Paris widmet Damien Hirst erste Schau: Kirschblüten in Großformat

PARIS: Monumental und kunterbunt wie Smarties: Seit 2018 hat Damien Hirst an seiner Serie «Cherry Blossoms» gearbeitet. Nun ist ein Teil davon in der Pariser Fondation Cartier zu sehen. Großformatige Gemälde, oft als Diptychon oder Triptychon, rufen Assoziationen zur Kirschblütenzeit im Frühling wach. Von nahem jedoch gleichen die farbkräftigen Bilder abstrakten Malereien.

Bis zum 2. Januar ist damit in Frankreich die erste Museumsschau des britischen Künstlers zu sehen, die erstmals auch seine jüngsten Werke aus der 107 Stücke umfassenden Serie «Cherry Blossoms» präsentiert. Die unzähligen, dick aufgetragenen Punkte erinnern an den Pointillismus des postimpressionistischen Malers Paul Seurat, die Energie, mit der sie aufgetragen wurden, an die Stilrichtung des Action Painting.

Der 56-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zusehends von seiner Kunst als bedeutender Vertreter der Gruppe der Young British Artists entfernt. Damals wurde Hirst mit seinen provozierenden Plastiken bekannt, wie den in Formaldehyd eingelegten Tierkörpern oder seinem mit Diamanten besetzten menschlichen Schädel.

Seine vorherigen Serien wie «Spot Paintings» und «Veil Paintings» zeugen bereits von seiner Hinwendung zur Malerei. Er habe sein ganzes Leben lang eine Romanze mit der Malerei gehabt, auch wenn er diese vermieden habe, sagte er. Als junger Künstler sei in den 1980er Jahren die Malerei für ihn nicht wirklich der richtige Weg gewesen.

Türkei verschärft Strafen für Gewalt gegen Tiere

ISTANBUL: Gewalt gegen Tiere kann in der Türkei künftig härter bestraft werden. Auf die nun als Straftat geahndeten Vergehen stehen bis zu zehn Jahre Gefängnis statt wie bisher nur eine Geldstrafe. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu, nachdem das türkische Parlament in der Nacht zum Freitag ein entsprechendes Gesetz verabschiedet hatte.

Tierrechtlern, die seit Jahren für Gesetzesänderungen plädieren, gehen die neuen Regelungen nicht weit genug. In den meisten Fällen dürften Gerichte das Minimum von sechs Monaten anwenden und das Urteil weiterhin in eine Geldstrafe umwandeln, sagte der Vorsitzende der Tierrechtsorganisation Haytap, Ahmet Kemal Senpolat.

Wer vorsätzlich ein Haustier tötet, kann laut Bericht nun mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden. Auf sexuelle Gewalt gegen Tiere stehen bis zu drei Jahre Haft. Die Höchststrafe von zehn Jahren kann demnach nur verhängt werden, wenn man mit dem Töten des Tieres zum Aussterben der Tierart beiträgt. Zudem sind künftig Tierzirkusse verboten, ebenso die Eröffnung von Delfinparks. Bestehende Parks können dem Bericht zufolge weiter betrieben werden.

Vatikan-Appell an Südsudan: Weiter an Unabhängigkeit arbeiten

ROM: Zum zehnten Jahrestag der Unabhängigkeit des Südsudans hat Papst Franziskus an die politische Führung des Landes appelliert, mehr für die Unabhängigkeit und das Wachstum des Landes zu tun. «Traurigerweise lebt euer Volk weiter in Angst und Unsicherheit, und ihm fehlt die Zuversicht, dass das Land tatsächlich «Gerechtigkeit, Freiheit und Wachstum» bietet, so wie es in der Nationalhymne gefeiert wird», hieß es in einer Botschaft des Oberhaupts der katholischen Kirche am Freitag. Man habe aber schon kleine Fortschritte erkannt.

Franziskus und die beiden anderen Unterzeichner der Botschaft, der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby und der Moderator der schottischen Kirche Jim Wallace, erinnerten an Versprechungen der politischen Führung des ostafrikanischen Landes bei einem Treffen 2019 im Vatikan. Sie hofften, dass diese Versprechungen einträfen, so dass ein Besuch in dem Land bald möglich werde.

2011 wurde der mehrheitlich christliche Südsudan vom überwiegend muslimisch geprägten Sudan unabhängig. Das Land gilt als arm und es kommt immer wieder zu blutigen Zusammenstößen, obwohl der Bürgerkrieg im Jahr 2018 beendet wurde. Papst Franziskus hatte seinen bereits 2019 in Aussicht gestellten Besuch unter anderem an die Vereinbarung eines Friedensabkommens zwischen den Kriegsparteien geknüpft.

Nach OP: Papst betet Angelus am Sonntag aus Krankenhaus

ROM: Papst Franziskus wird nach seiner Darm-Operation das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntag aus der Poliklinik Agostino Gemelli beten. Das teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Freitag mit. Franziskus' Behandlung verlaufe weiter nach Plan.

Am Donnerstagnachmittag feierte das 84 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche eine Messe in der Kapelle seines Privatappartements, an der alle teilnahmen, die ihn während seines Krankenhausaufenthalts unterstützen, wie es weiter hieß.

Am vergangenen Sonntag entnahmen Ärzte in einem geplanten Eingriff einen Teil des Dickdarms von Franziskus. Die Operation war nötig, weil der Argentinier eine schmerzhafte Darmkrankheit hatte. In dem Krankenhaus in Rom wurden zuvor schon Päpste behandelt.

Russland beklagt Einmischung der USA und der EU bei Wahl in Moldau

CHISINAU: Vor der richtungsweisenden Parlamentsneuwahl in der Ex-Sowjetrepublik Moldau (Moldawien) hat Russland eine «beispiellose Einmischung» der USA und EU in die inneren Angelegenheiten des Landes beklagt. Die tendenziösen Äußerungen hätten zu Spannungen und zu einer Polarisierung der Gesellschaft geführt, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag. An diesem Sonntag (11. Juli) sind knapp 3,3 Millionen Menschen in dem völlig verarmten Land in der Nachbarschaft zu EU-Mitglied Rumänien aufgerufen, ein neues Parlament mit 101 Abgeordneten zu wählen.

Die prowestliche Präsidentin Maia Sandu, die als erste Frau das Land führt, will durch die vorgezogene Abstimmung den innenpolitischen Machtkampf mit den prorussischen Kräften um den früheren Präsidenten Igor Dodon gewinnen. Die Sozialisten und Kommunisten im Parlament hatten zuletzt die Bildung einer neuen Regierung verhindert. Deshalb wurde eine neue Wahl angesetzt, bei der die EU-freundliche Partei Aktion und Solidarität (PAS) auf die klare Mehrheit hofft.

In Umfragen hatten sich die Menschen zuletzt überwiegend für einen EU-Kurs ausgesprochen. Etwa ein Drittel sprach sich für eine Orientierung nach Russland aus. Im Wahlkampf dominierten soziale und wirtschaftliche Fragen sowie der von Sandu beworbene Kampf gegen Korruption und die Reformen in der Justiz. Moldau ist seit drei Jahrzehnten hin und her gerissen zwischen der EU und Russland.

Russland ist ein wichtiger Absatzmarkt für Äpfel, Pflaumen und Trauben aus dem Agrarland Moldau. Moskau kontrolliert zudem die abtrünnige Region Transnistrien. In dem Konfliktgebiet gibt es 258.600 Wahlberechtigte, die ebenfalls an diesem Sonntag ihre Stimme abgeben dürfen. Die Wahl wird von Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) begleitet.

Kalifornier sollen Wasser sparen - Feuerwehr kämpft gegen Brände

SACRAMENTO: Wegen zunehmender Dürre und steigender Temperaturen hat Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom die Einwohner des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates zum Wassersparen aufgerufen. Die Menschen sollten im Vergleich zum Vorjahr freiwillig 15 Prozent weniger Wasser verbrauchen, sagte er am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. Der Appell richte sich nicht nur an die Bevölkerung allgemein, sondern auch an die Industrie und die Landwirtschaft.

Die Bürger sollten kürzer duschen, den Rasen weniger häufig bewässern und etwaige Lecks in Leitungen reparieren. Es gehe um «gesunden Menschenverstand», betonte Newsom. Zugleich kündigte der Politiker der Demokraten an, der im April ausgerufene Dürre-Notstand werde um 9 weitere auf nunmehr 50 der 58 Bezirke Kaliforniens ausgeweitet. Dies entspreche etwa 42 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates.

Niederschläge und die Schneedecke in den Bergen, die gewöhnlich die Wasserreservoire füllen, sind bereits auf einem kritischen Tiefstand. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern verschärft der Klimawandel zudem Trockenheit, Hitze und Wetterextreme, die zu heftigeren Waldbränden beitragen können.

Die Feuerwehr kämpft in Kalifornien derzeit gegen mehrere Brände. Nahe dem Redwood Valley im Bezirk Mendocino habe ein Feuer ein Gebäude zerstört, meldete die Feuerschutzbehörde Calfire. Mehrere Bewohner hätten vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen. Bis Donnerstagabend sei der Brand zu 75 Prozent unter Kontrolle gebracht worden.

Schwedens Regierungschef Löfven setzt auf altbewährtes Kabinett

STOCKHOLM: Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven geht mit einer praktisch unveränderten rot-grünen Minderheitsregierung in die kommende Regierungszeit. Nachdem der Sozialdemokrat am Mittwoch erneut die nötige Unterstützung des Parlaments für das Amt des Regierungschefs erhalten hatte, präsentierte er am Freitag bei der Vorstellung seines Kabinetts im Reichstag von Stockholm keine neuen Ministerinnen und Minister. Seine Parteikolleginnen Ann Linde und Magdalena Andersson bleiben Außen- und Finanzministerinnen, der Grüne Per Bolund Vize-Ministerpräsident sowie Umwelt- und Klimaminister.

Eine minimale Veränderung gibt es nur auf dem Posten der Ministerin für den ländlichen Raum: Die bisherige Ministerin Jennie Nilsson war vor wenigen Tagen zurückgetreten und als Reichstagsabgeordnete zurückgekehrt, damit sie an dem Votum am Mittwoch teilnehmen konnte. Der alte und neue Wirtschaftsminister Ibrahim Baylan hatte daraufhin ihre Amtsgeschäfte übernommen - dabei bleibt es auch weiterhin.

Nilssons trat zurück, weil wegen der Mehrheitsverhältnisse im Stockholmer Reichstag jede Stimme zählte, um Löfven ein Comeback zu sichern. 173 der 349 Parlamentarier hatten bei der Abstimmung über Löfven als Ministerpräsidenten am Mittwoch gegen ihn votiert - 175 wären notwendig gewesen, um ihm den Weg ins Amt zu versperren.

Für Löfven ist es nun die dritte Regierung, der er vorsteht. Die erste hatte er nach der Parlamentswahl 2014 gebildet, die zweite war nach der Wahl 2018 erst nach monatelangen Regierungsverhandlungen zustande gekommen. Der formelle Regierungswechsel sollte am Nachmittag auf einer Zeremonie im schwedischen Königsschloss vollzogen werden. Die nächste Parlamentswahl ist im September 2022 vorgesehen.

Brüssel erlaubt Millionen-Garantie für Absicherung von Pauschalreisen

BRÜSSEL: EU-Wettbewerbshüter haben eine deutsche 750-Millionen-Garantie für den neuen Fonds zur Absicherung von Pauschalreisen genehmigt. Aus dem Fonds sollen Urlauberinnen und Urlauber entschädigt werden, wenn ihr Reiseveranstalter insolvent gegangen ist und Reisen abgesagt wurden.

Der von Reiseveranstaltern finanzierte Reisesicherungsfonds soll ab dem 1. November bereitstehen und bis Ende Dezember 2026 mit rund 750 Millionen Euro gefüllt werden. Ein entsprechendes Gesetz hatte der Bundestag Mitte Juni verabschiedet. Die staatliche Garantie soll nach Angaben der EU-Kommission sicherstellen, dass stornierte Reisen auch dann erstattet werden können, auch wenn in dem Fonds nicht genügend Geld vorhanden ist.

Hintergrund der Regelung ist die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook im September 2019. Die Versicherung hatte damals nur einen Bruchteil der Kosten ersetzt, weshalb schließlich der Staat einsprang und bis Mitte November fast 40 Millionen Euro an Thomas-Cook-Kunden auszahlte. Der Fonds soll künftig Vorauszahlungen der Kunden, den Rücktransport gestrandeter Urlauber sowie deren Unterbringung bis zum Rücktransport garantieren.

Er löst grundsätzlich die bisherige Absicherung durch Versicherungen oder Bankbürgschaften ab. Von der Pflicht, in den Reisesicherungsfonds einzuzahlen, werden nur kleinere Unternehmen mit einem Jahresumsatz von unter zehn Millionen Euro ausgenommen.

Haiti: Mehrere Verdächtige in Taiwans Botschaft festgenommen

TAIPEH: Nach der Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse ist die haitianische Polizei in die Botschaft Taiwans in Port-au-Prince eingedrungen und hat dort 11 Tatverdächtige festgenommen. Dies teilte Taiwans Botschaft am Freitag mit. Die Aktion sei reibungslos verlaufen. Zuvor hatten die Behörden Haitis bereits die Festnahme von 15 Kolumbianern und zwei US-Bürgern bekanntgegeben.

Ohne jegliches Zögern habe Taiwans Botschaft der haitianischen Polizei grünes Licht für die Aktion gegeben, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Verdächtigen seien von der Polizei zum Verhör zurückgebracht worden. Taiwan sei ein «langjähriger Freund und glaubwürdiger Partner Haitis».

Anders als die meisten anderen Staaten unterhält Haiti seit 65 Jahren volle offizielle Beziehungen zu Taiwan. Der krisengebeutelte Karibikstaat ist damit einer von 15 diplomatischen Verbündeten Taiwans. China sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik an und versucht, die Insel diplomatisch zu isolieren.

In Haiti war der 53 Jahre alte Staatschef Moïse in der Nacht zum Mittwoch in seiner Residenz erschossen worden. Seine Ehefrau Martine wurde schwer verletzt und zur Behandlung in die US-Stadt Miami gebracht. Die Zeitung «Le Nouvelliste» berichtete, Moïses Leichnam habe zwölf Einschusslöcher, zum Teil von großkalibrigen Waffen.

Gecko-Nachwuchs im Zoo Münster: Kleines Tier, großer Zuchterfolg

MÜNSTER: Als erste Nachzucht in einem europäischen Zoo sind zwei weltweit extrem seltene Geckos in Münster geschlüpft. Es handle sich um zwei Jungtiere der bedrohten Psychedelischen Felsengeckos, berichtete der Allwetterzoo am Freitag. Exemplare der Art habe man erst 2010 auf zwei winzigen Inseln vor Vietnam gefunden. Die Population werde auf nur rund 500 Tiere geschätzt.

Obwohl beide Inseln nicht betreten werden dürfen, sind den Angaben zufolge seit 2013 mehrmals Tiere in Europa aufgetaucht und für bis zu 3000 Euro pro Paar online angeboten worden. Der farbig-leuchtende Felsengecko sei als international stark gefährdet eingestuft. Javaneraffen fressen die Tiere und ihre Eier, ihr Lebensraum werde angesichts von Granitfelsen-Sprengungen für Baumaßnahmen massiv zerstört. Unter Beteiligung des Kölner Zoos sei bereits 2014 eine Erhaltungszuchtanlage auf einer der Inseln aufgebaut worden. Zwar gelang dort 2015 die weltweit erste Nachzucht, der Zuchterfolg dort reiche aber nicht aus.

Dass es nun erstmals in einem europäischen Zoo gelungen sei, die Art nachzuzüchten, sei ein wichtiger Schritt, hieß es in Münster. Es sei zwar ein «moralisches Dilemma in Sachen Artenschutz», dass die Jungtiere höchstwahrscheinlich von Geckos abstammten, die «illegal der Natur entnommen» worden waren. Es sei nun aber ein erster Beitrag geschafft, um eine koordinierte Erhaltungszucht in Europa aufzubauen. Langfristiges Ziel sei, eine in Europa aufgebaute Population in ein Auswilderungsprojekt zu integrieren.

Nach Kritik an Umgang mit Opposition - Türkei wirft EU Heuchelei vor

ISTANBUL: Die Türkei hat mir scharfer Rhetorik auf die Kritik des Europäischen Parlaments an der Lage der politischen Opposition im Land reagiert. «Es ist nicht nur eine Kompetenzüberschreitung, sondern auch Heuchelei, dass diejenigen, die ständig die Bedeutung der gerichtlichen Unabhängigkeit betonen, ein Ultimatum in Bezug auf Gerichtsverfahren in anderen Ländern stellen», hieß es in einer Mitteilung des türkischen Außenministeriums am Donnerstagabend. «Wir möchten daran erinnern, dass das Europäische Parlament, das seine Grundwerte Ideologien geopfert hat, auch durch solche Entscheidungen seine Glaubwürdigkeit verloren hat.»

In einer Entschließung hatten die EU-Abgeordneten ständige Angriffe, Druck und Unterdrückung von Oppositionsparteien kritisiert. Die türkische Regierung müsse dafür sorgen, dass alle Parteien in der Türkei frei arbeiten könnten. Besonders kritisch äußerte sich das Europaparlament zum Umgang mit der zweitgrößten Oppositionspartei im türkischen Parlament, der HDP. Vor wenigen Wochen hatte das türkische Verfassungsgericht ein Verbotsverfahren gegen die prokurdische HDP eröffnet. Der Partei wird unter anderem Separatismus vorgeworfen. Sie weist die Vorwürfe zurück.

Die Europaabgeordneten forderten außerdem, dass Fortschritte in den Beziehungen der EU zur Türkei auch von Verbesserungen in den Bereichen Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit abhängen sollten.

Beim Stempeln betrogen: Knapp 30 Amtsmitarbeiter in Palermo angezeigt

PALERMO: Einkaufen und Sport statt Arbeit: In Italien sind Ermittler gegen 28 Angestellte der Kommune Palermo auf Sizilien vorgegangen, weil sie ihre Arbeitszeiten bewusst falsch gestempelt haben sollen. Gegen einen von ihnen wurde bereits wegen Mafia-Tätigkeiten ermittelt, wie die Finanzpolizei am Freitag mitteilte. Acht Männer stellte die Staatsanwaltschaft unter häuslichen Arrest. Gegen die übrigen Personen erhob sie Meldeauflagen.

Ein General der Polizeieinheit sprach von «einem Umfeld fast vollkommener behördlicher Anarchie», wie die Zeitung «Corriere della Sera» schrieb. Medien bezeichneten die mutmaßlich unehrlichen Angestellten als «Schlingel der Stempelkarten».

Die Ermittler werfen den Verdächtigen vor, in der Arbeit eingestempelt zu haben, dann aber zum Beispiel zum Sport oder Einkaufen gegangen zu sein. Mit versteckten Kameras kamen sie den Bediensteten auf die Schliche. Insgesamt wurden den Ermittlungen zufolge 2500 Arbeitsstunden deklariert, die nie erbracht wurden.

Taliban nehmen für den Handel wichtige Grenzorte ein

KABUL: Die militant-islamistischen Taliban haben zwei Orte an den Grenzen zum Iran und zu Turkmenistan eingenommen, durch die wichtige Handelsrouten verlaufen. Dies teilten zwei Vertreter der westafghanischen Provinz Herat - Provinzratsmitglied Habib Haschimi und der Abgeordnete Resa Chusak Watandost - am Freitag mit.

Der Ort Islam Kala sei ohne Widerstand der Sicherheitskräfte gefallen. Den Angaben zufolge betrugen die Zolleinnahmen der Regierung trotz verbreiteter Korruption dort umgerechnet mehr als drei Millionen Euro täglich. Alle kommerziellen Aktivitäten würden nun gestoppt. Islam Kala galt als wichtiger Knotenpunkt für den Handel per Lastwagen mit dem Iran.

Auch Torghundi im Norden von Herat sei an die Taliban gefallen. Durch die Grenzstadt verläuft eine für Afghanistan wichtige Handelsroute, über die das Land bisher unter anderem einen Großteil seines Gases und Treibstoffs einführt. Torghundi war bisher auch für den Export afghanischer Produkte ins Ausland bedeutend, auch nach Europa.

Die Taliban sind in Afghanistan auf dem Vormarsch. Afghanische Sicherheitskräfte verlieren rapide an Boden, während die Taliban immer mehr Bezirke einnehmen. US-Präsident Joe Biden hält dennoch an seinen Abzugsplänen bis zum 31. August fest. Der Abzug ist den Angaben zufolge bereits zu mehr als 90 Prozent abgeschlossen. Biden räumte jüngst ein, dass die Taliban inzwischen so stark seien wie noch nie seit dem Sturz ihres Regimes Ende 2001.

Migranten an der Grenze zu Belarus: Litauen beginnt mit Bau von Zaun

VILNIUS: Litauen hat angesichts einer stark steigenden Zahl illegal Einreisender mit dem Bau eines Drahtzauns an der Grenze zu Belarus begonnen. Nach Angaben eines Grenzschutzsprechers sollen Soldaten bei dem Kurort Druskininkai in der Nähe des Dreiländerecks zu Belarus und Polen die Barriere errichten. Die Länge dieses Grenzabschnitts betrage 30 Kilometer, sagte er laut Agentur BNS am Freitag in Vilnius.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat der EU wiederholt damit gedroht, als Reaktion auf die gegen Minsk verhängten Sanktionen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten durchzulassen. Besonders stark davon betroffen ist Litauen, das eine fast 680 Kilometer lange Grenze zu Belarus hat. Nach offiziellen Angaben wurden bereits mehr als 1500 Menschen aufgegriffen - von ihnen 37 innerhalb von 24 Stunden, wie der Grenzschutz am Freitag mitteilte.

Vorwiegend stammen die Flüchtlinge aus Ländern des Nahen Ostens und Afrikas. Die meisten haben in Litauen bereits Asyl beantragt. Die Regierung in Vilnius wollte sich daher am Freitag mit Gesetzesänderungen befassen, um das Prüfverfahren zu beschleunigen. Das Kabinett hatte zuvor bereits den Notstand verhängt, um leichter und schneller reagieren zu können. Litauens Staatspräsident Gintanas Naueseda berief zudem für Montag den nationalen Sicherheitsrat des baltischen EU- und Nato-Landes ein.

Auch der polnische Grenzschutz greift derzeit mehr Migranten an der Grenze zu Belarus auf. In diesem Jahr seien es bislang 235 Flüchtlinge gewesen, davon allein seit Anfang Juli 90 Personen, sagte eine Sprecherin der Behörde der Deutschen Presse-Agentur. Im gesamten Jahr 2020 waren es 114 gewesen.

Berühmter Strand in Sydney wegen vieler Haie im Wasser geschlossen

SYDNEY: Der weltberühmte Bondi Beach im australischen Sydney ist am Freitag wegen zahlreicher Haie im Wasser vorübergehend geschlossen worden. Helikopter-Besatzungen entdeckten die Raubfische im Meer ganz in der Nähe von Dutzenden Surfern und Schwimmern. Die Haie jagten offenbar einem großen Schwarm Fische hinterher.

Auf Fotos, die der australische Sender ABC veröffentlichte, waren die bedrohlichen dunklen Umrisse der Tiere gleich unter der Meeresoberfläche zu sehen. Die umgehend alarmierten Rettungsschwimmer seien hinausgefahren, um die Haie zu vertreiben und die Menschen im Wasser zu warnen. Um welche Haiart es sich handelte, war noch unklar.

Bondi Beach ist einer der bekanntesten Strände Australiens, er lockte vor der Corona-Pandemie Touristen aus aller Welt an. Jedoch gibt es hier - wie in allen Teilen des Landes - die Gefahr von Haiangriffen. Erst am Montag war ein Surfer bei Crescent Head zwischen Brisbane und Sydney von einem drei Meter langen Weißen Hai attackiert und schwer am Arm verletzt worden.

Boot mit Migranten gesunken - italienische Küstenwache findet Leichen

LAMPEDUSA: Die italienische Küstenwache hat vor der Insel Lampedusa mehrere tote Migranten ausgemacht, die vor mehr als einer Woche dort mit einem Boot gekentert waren. Die Staatsanwaltschaft habe die Suche angeordnet, teilte die Guardia Costiera in der Nacht zu Freitag mit. Das gesunkene Schiff sei in etwa 90 Metern Tiefe ausfindig gemacht worden. Eine Leiche sei im Rumpf entdeckt worden, weitere acht um das Wrack herum.

Die Küstenwache will nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen die Suche fortsetzen, wenn es die Wetterbedingungen zulassen. Am Mittwoch der vergangenen Woche (30. Juni) kenterte ein mit rund 60 Migranten besetztes Boot wenige Seemeilen vor Lampedusa. Mehrere Menschen verloren dabei ihr Leben. Die Retter bargen nach eigenen Angaben sieben Tote aus dem Wasser. Insgesamt 46 Bootsmigranten nahmen sie an Bord der Patrouillenboote.

Die kleine Insel Lampedusa liegt zwischen Malta und Tunesien. Auf der Insel landen immer wieder Dutzende, manchmal sogar Hunderte Flüchtlinge in kurzer Zeit, die von den Küsten Libyens oder Tunesiens in Richtung Europa abgelegt hatten. Im zentralen Mittelmeer operieren auch private Organisationen, die die Menschen aus Seenot retten. Die «Ocean Viking» von SOS Mediterranee hatte zuletzt binnen weniger Tage mehr als 570 Menschen an Bord genommen und tagelang auf die Zuweisung eines sicheren Hafens gewartet. In der Nacht zu Freitag wiesen ihnen die italienischen Behörden den Hafen von Augusta auf Sizilien zu.

Heißluftballon verunglückt bei Landung - elf Verletzte

WELLINGTON: In Neuseeland ist ein Heißluftballon bei der Landung verunglückt. Elf Insassen seien verletzt worden, zwei davon schwer, berichtete das Nachrichtenportal «Stuff» am Freitag. Das Unglück habe sich am Morgen (Ortszeit) in der Nähe von Queenstown auf der Südinsel ereignet. Beim Anflug sei der Ballon plötzlich von einer Windböe erfasst worden, und der Korb mit den Passagieren sei auf einer flachen Böschung aufgeschlagen. Zuvor sei der Flug ohne Komplikationen verlaufen, teilte das Unternehmen «Sunrise Balloons» mit und zeigte sich «zutiefst bestürzt».

Rettungshubschrauber brachten zwei Insassen in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Die Behörden leiteten eine Untersuchung zur genauen Unglücksursache ein. Laut «Sunrise Balloons» wurde der Heißluftballon von einem erfahrenen Piloten gesteuert. Nach eigenen Angaben operiert die Firma seit 23 Jahren unfallfrei in der Region. Alle Insassen sollen Neuseeländer gewesen sein.

Das Unternehmen bietet Gästen jeden Tag im Morgengrauen einen mehrstündigen Flug über die beliebte Touristenregion mit Ausblicken auf den Coronet Peak in den neuseeländischen Alpen, die Gebirgskette The Remarkables und den Fjordland-Nationalpark.

Menschenrechtler besorgt über neues Rundfunkgesetz

WARSCHAU: Eine in Polen geplante Änderung des Rundfunkgesetzes könnte nach Einschätzung der Helsinki-Stiftung für Menschenrechte die Pressefreiheit beschränken. Sollte die Novelle angenommen werden, sei dies zudem «ein weiterer Schritt zur Begrenzung der Meinungsvielfalt in der öffentlichen Debatte und des Rechts der Bürgerinnen und Bürger auf Information», heißt es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Erklärung.

Polens nationalkonservative Regierungspartei PiS hatte zuvor eine Gesetzesänderung ins Parlament eingebracht, die die Lizenzvergabe für private Hörfunk- und Fernsehsender neu regeln soll. Künftig sollen Rundfunklizenzen nur dann an Ausländer vergeben werden können, wenn diese «ihre Zentrale oder ihren Wohnsitz im Bereich des Europäischen Wirtschaftsraums haben». Zusätzlich gibt es dabei die Bedingung, dass der Lizenznehmer nicht abhängig sein darf von jemandem, der seine Zentrale oder seinen Wohnsitz außerhalb dieser Zone hat.

Die Regierung argumentiert, das Gesetz solle die Medienübernahme von außen verhindern. Nach Ansicht der Opposition zielt das Gesetz auf den Privatsender TVN, der über eine niederländische Holding Teil des amerikanischen Discovery-Konzerns ist. Der Sender vertritt eine PiS-kritische Linie. TVN verhandelt gerade mit dem nationalen Rundfunkrat über die Verlängerung seiner Lizenz.

Kritik kam auch vom Geschäftsträger der US-Botschaft, Bix Aliu. Mit «wachsender Besorgnis» würden die USA das Verfahren um die Lizenzverlängerung von TVN sowie das neue Rundfunkgesetz verfolgen, schrieb Aliu auf Twitter. «Die freie Presse hat eine Schlüsselrolle in einer Demokratie». Der Sender sei seit mehr als 20 Jahren Teil der polnischen Presselandschaft.

Jugendliche nahe Marseille von Schüssen getötet

MARSEILLE: Eine Jugendliche ist in der Nähe der französischen Großstadt Marseille durch Schüsse zu Tode gekommen. Der Angriff, bei dem ein Auto mit Kugeln aus einem Sturmgewehr und einer Art Schrotflinte beschossen wurde, habe nicht der Jugendlichen gegolten, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag mit Verweis auf Polizeikreise. Wie die Lokalzeitung «La Provence» berichtete, fand der Vorfall in der Nacht zu Freitag in Septèmes-les-Vallons statt.

Die Jugendliche saß demnach auf der Rückbank, das Auto stand zur Zeit des Angriffs. Drei der Schüsse hätten die Jugendliche am Kopf getroffen, sie sei noch vor Ort gestorben. Der Beifahrer soll an der Schulter getroffen worden sein, die Frau auf dem Fahrersitz sei unverletzt geblieben. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Erneut gelangen Flüchtlinge über Zypern in die EU

NIKOSIA: Die zyprische Polizei hat am Freitagmorgen 18 Migranten aufgegriffen, die von der Türkei aus über den türkisch-zyprischen Norden in den Süden der Insel gelangt sind. Es handele sich um syrische Staatsbürger, berichtete der zyprische Staatsrundfunk unter Berufung auf die Behörden.

Erst vor wenigen Tagen waren 22 Migranten aufgegriffen worden. Die kleinen, aber stetigen Übertritte führen dazu, dass Zypern im vergangenen Jahr an seiner Einwohnerzahl gemessen von allen EU-Staaten die höchste Rate von Asylanträgen aufwies. Während in Deutschland rund 1200 Anträge auf eine Million Einwohner kamen, zählte der kleine EU-Staat laut EU-Statistik mehr als 8400.

Schleuser bringen die Menschen aus der rund 70 Kilometer entfernten Türkei in den türkisch-zyprischen Norden der Insel. Von dort aus seien die Migranten dann über einen versteckten Pfad in den Süden gelangt, berichtete der Staatsrundfunk. Sobald Migranten im Süden der geteilten Insel ankommen, gilt für sie das Asylrecht der EU.

Schwägerin von Paraguays Präsident in Miami tot geborgen

MIAMI/ASUNCIÓN: Gut zwei Wochen nach dem Teileinsturz eines Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida sind laut Medienberichten drei weitere Opfer tot geborgen worden. Es handele sich um die Schwägerin des Präsidenten Paraguays, Sophia López Moreira, ihren Ehemann und eines ihrer gemeinsamen Kinder, meldete der paraguayische Sender Radio Ñandutí auf Twitter. López Moreira ist die Schwester der First Lady des südamerikanischen Landes, Silvana López Moreira, der Ehefrau von Staatspräsident Mario Abdo Benítez.

Der Wohnkomplex mit rund 130 Einheiten war am 24. Juni in Surfside bei Miami aus noch ungeklärten Gründen teilweise eingestürzt. Am Mittwochabend teilten die Behörden mit, man sei nun dabei, von einer Rettungs- zu einer Bergungsaktion überzugehen. Zu dem Zeitpunkt lag die offizielle Zahl der Toten bei 54. Dutzende Menschen wurden aber noch vermisst. Laut Radio Ñandutí stammten insgesamt sechs der Vermissten aus Paraguay.

Attentat in Haiti: 15 Kolumbianer und zwei US-Amerikaner festgenommen

PORT-AU-PRINCE: An der Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse waren nach Angaben der Polizei in Haiti 26 Kolumbianer und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft beteiligt. Davon seien 15 Kolumbianer und die zwei US-Männer festgenommen, sagte Interims-Polizeichef Léon Charles, der am Donnerstagabend (Ortszeit) gemeinsam mit dem Interims-Premierminister Claude Joseph im Hauptgebäude der Nationalpolizei in der Hauptstadt Port-au-Prince vor die Kameras trat.

Der Verteidigungsminister des südamerikanischen Landes, Diego Molano, erklärte in einer Videoansprache, bei den mutmaßlichen Verantwortlichen für das Attentat handle es sich nach ersten Informationen um ehemalige Angehörige der kolumbianischen Armee.

Drei Kolumbianer seien getötet worden und acht seien noch auf der Flucht, sagte Charles. Bei der Veranstaltung wurden auch die Festgenommenen vorgeführt - mit angelegten Handfesseln auf dem Boden sitzend. Manche von ihnen waren sichtbar verletzt. Auf einem Tisch lagen Gegenstände, die beschlagnahmt worden seien: automatische Waffen, Macheten, Vorschlaghammer, kolumbianische Reisepässe und Handys.

Der 53 Jahre alte Staatschef Moïse war in der Nacht zum Mittwoch in seiner Residenz erschossen worden. Seine Ehefrau Martine wurde schwer verletzt und zur Behandlung in die US-Stadt Miami gebracht. Die Zeitung «Le Nouvelliste» berichtete, Moïses Leichnam habe zwölf Einschusslöcher, zum Teil von großkalibrigen Waffen. Haitis Botschafter in den USA, Bocchit Edmond, bezeichnete die Attentäter als gut ausgebildete und schwer bewaffnete ausländische Söldner. Sie hätten sich als Agenten der US-Drogenbehörde DEA ausgegeben. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

UN: Deutlicher Geburtenrückgang in Europa und USA wegen Covid-19

NEW YORK: Die Zahl der Neugeborenen in Europa und den USA ist nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen aufgrund der Corona- Pandemie teilweise deutlich zurückgegangen. «Veränderungen der menschlichen Geburtenrate sind bei neun Monaten Schwangerschaft kurzfristig nie offensichtlich, aber mit Fortdauer der Pandemie wird der Rückgang der Geburtenraten immer deutlicher», heißt es in einer Studie des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), deren Ergebnisse der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Der UNFPA will die Untersuchung am Weltbevölkerungstag am 11. Juli veröffentlichen.

Die Daten aus 19 europäischen Ländern und den USA zeigen seit Oktober 2020 «starke Geburtenrückgänge» gegenüber den Vorjahresmonaten. Allein in den 15 untersuchten Ländern der EU ging die Zahl der Babys im Oktober um 3, im November um 5 und im Dezember 2020 um 8,1 Prozent zurück. Rachel Snow, führende Populationsexpertin des UNFPA, erklärt: «Die meisten Menschen würden in unsicheren Zeiten lieber weniger Kinder haben - und die Frage ist, ob sie die Mittel dazu haben». Diese Voraussetzung sei in Europa sicherlich gegeben.

Erdbeben der Stärke 5,9 erschüttert Nevada

SAN FRANCISCO: Ein Erdbeben der Stärke 5,9 hat am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) eine ländliche Region im US-Staat Nevada erschüttert. Die Erdbebenwarte USGS registrierte den Erdstoß in einer Tiefe von neun Kilometern, nahe der Grenze zu Kalifornien. Kurz danach bebte auch die Erde in der Nähe der kalifornischen Stadt Stockton. Dieser Erdstoß wurde mit einer Stärke von 4,8 registriert. Die Beben war noch in weiter Entfernung, etwa im Raum San Francisco, leicht zu spüren.

In der Ortschaft Walker, nahe des Zentrums des Bebens, sei der Erdstoß recht heftig gewesen, wie ein Augenzeuge dem Sender KGO berichtete. Berichte über größere Schäden gab es zunächst nicht. Die Region ist nur dünn besiedelt.

Ex-US-Staranwalt Avenatti zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt

NEW YORK: Der ehemalige US-Staranwalt Michael Avenatti ist wegen versuchter Erpressung des Sportartikelherstellers Nike Berichten zufolge zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das meldeten US-Medien am Donnerstag übereinstimmend. Avenatti war vergangenes Jahr in New York schuldig gesprochen worden, einen seiner Fälle dazu benutzt zu haben, vom Sportartikel-Giganten gesetzeswidrig bis zu 25 Millionen Dollar verlangt zu haben.

Die Geschworenen hatten es als erwiesen angesehen, dass der 50-Jährige seine Position als Anwalt eines Veranstalters einer Jugend-Basketballliga missbrauchte. Vor Gericht hatte die Staatsanwaltschaft Avenatti beschuldigt, der Firma mit einer Pressekonferenz gedroht zu haben. In dieser wollte er das angeblich unerlaubte Sponsoring von Spielern durch die Firma öffentlich machen - sofern diese nicht die Millionensumme zahlte.

Auch in weiteren Fällen stehen Medienangaben zufolge noch Prozesse wegen Betrugsvorwürfen gegen Avenatti aus. Der Anwalt hatte sich einen Namen als Vertreter des Pornostars Stormy Daniels gemacht, als diese gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen einer angeblichen Affäre vorging.

Seenotretter von «Ocean Viking» dürfen in Hafen

ROM: Ein Schiff der privaten Organisation SOS Méditerranée, die «Ocean Viking», darf mit mehr als 570 Migranten an Bord in den Hafen der Stadt Augusta auf Sizilien. Das teilte die Organisation am Donnerstagabend mit. Die Crew hatte nach eigenen Angaben seit Montag die Behörden in Malta und Italien um Zuweisung eines sicheren Hafens gebeten. An Bord befinden sich auch etwa 180 Minderjährige. Die Migranten waren im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet worden.

Die «Ocean Viking» war dort zuletzt als einziges Schiff von privaten Organisationen im Einsatz. Andere Schiffe werden derzeit von Behörden festgehalten oder warten aufs Auslaufen. Aus Ländern wie Libyen oder Tunesien machen sich viele Migranten auf den Weg Richtung EU, oft in überfüllten Booten. Nach UN-Angaben starben dieses Jahr im zentralen Mittelmeer schon mehr als 740 Menschen.