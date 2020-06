Neues aus dem Ausland am Freitag

Mehr Urlaubsziele: Flüge ab Frankfurt nehmen im Juni wieder zu

FRANKFURT/MAIN: Mit der aufgehobenen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für viele Länder Europas wächst auch das Flugangebot am Frankfurter Flughafen. Ende Juni sind wieder Flüge zu 175 Zielorten geplant, davon 50 interkontinental, teilte der Flughafenbetreiber Fraport am Freitag mit.

Das für die letzte Juni-Woche geplante Angebot vom größten deutschen Airport steige damit auf 219.000 Sitzplätze und von 10 Prozent Anfang Juni auf etwa 20 Prozent des Vorjahresniveaus. Für die kommenden Wochen, wenn in einigen Bundesländern die Sommerferien beginnen, erwartet Fraport eine schrittweise Ausweitung des Flugangebots. «Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Verkehrsmenge aber insgesamt weiter deutlich unter dem Vorjahr liegen.»

In der zweiten Juni-Hälfte nehme gerade das Flugangebot in die klassischen Urlaubsregionen am Mittelmeer stark zu, erklärte Fraport. So steige die Zahl der wöchentlichen Verbindungen nach Mallorca von sechs auf 26. Auch die griechischen Inseln werden erstmals seit März wieder ab Frankfurt angeflogen. Nach Heraklion (Kreta) seien ab 29. Juni neun wöchentliche Flüge geplant. Ein etwas höheres Angebot ist demnach auch für einige Fernziele in Fernost und Südamerika geplant. Hinzu kommen weitere Ziele in Nordamerika ab 29. Juni.

Deutschlands Bevölkerung wächst langsamer

WIESBADEN: Die Bevölkerung Deutschlands ist im vergangenen Jahr langsamer gewachsen als die Jahre zuvor. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, kamen 2019 unterm Strich 147.000 Personen dazu.

Zum Jahresende lebten damit 83,2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Das waren 0,2 Prozent mehr als im Jahr davor.

Seit 2011 wächst die Bevölkerung der Statistik zufolge kontinuierlich. Einen Rekordzuwachs gab es durch die hohe Zuwanderung im Jahr 2015, danach verlangsamte sich die Zunahme. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge sind im vergangenen Jahr etwa 300.000 Personen mehr zu- als abgewandert. Gleichzeitig überstieg die Zahl der Sterbefälle die Zahl der Geburten um 161.000.

Umfragen vor Präsidentenwahl : Duda und Trzaskowski vorn

WARSCHAU: Gut eine Woche vor der Präsidentenwahl in Polen zeichnet sich laut Umfragen ein Duell zwischen Amtsinhaber Andrzej Duda und dem Oppositionskandidaten Rafal Trzaskowski ab. Der von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS gestellte Duda kann demnach mit 40 bis 40,8 Prozent der Stimmen rechnen, wie zwei am Donnerstagabend veröffentlichte Umfragen der Meinungsforschungsinstitute Kantar und Pollster ergeben. Auf seinen Herausforderer Trzaskowski, der für das liberalkonservative Bündnis «Bürgerkoalition» (KO) an den Start geht, entfallen demnach 30,3 bis 32 Prozent. Eine Stichwahl ist somit wahrscheinlich.

Für das höchste Staatsamt bewerben sich insgesamt elf Männer. Um die Wahl zu gewinnen, muss ein Kandidat im ersten Wahlgang am 28. Juni mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen. Erhält keiner ausreichend Stimmen, kommt es am 12. Juli zu einer Stichwahl.

In Polen amtiert der Präsident fünf Jahre. Das Staatsoberhaupt repräsentiert das Land nicht nur nach außen. Der Präsident hat auch Einfluss auf die Außenpolitik, er ernennt den Ministerpräsidenten sowie das Kabinett und ist im Kriegsfall Oberkommandierender der polnischen Streitkräfte.

Migranten verunglückt - ein Toter und Verletzte

ATHEN/KAVALA: Bei einem Autounglück in Nordgriechenland ist in der Nacht zum Freitag ein Migrant ums Leben gekommen. Weitere neun Menschen wurden zum Teil schwer verletzt; einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Dies berichtete der staatliche Rundfunk (ERT) am Freitag. Ein Auto, in dem zehn Migranten aus Pakistan saßen, geriet demnach nahe der Hafenstadt Kavala von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Vom Fahrer und dem mutmaßlichen Schleuser fehle jede Spur, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei weiter.

Trotz strenger Überwachung der Landesgrenze zwischen Griechenland und der Türkei gelingt es Schleuserbanden immer wieder, Migranten nach Griechenland zu bringen. Die Schleuser versprechen ihnen dann, sie über nicht gut überwachtes Gelände auf der Balkanroute oder auf einer Fähre aus Westgriechenland nach Mitteleuropa zu bringen. Diejenigen, denen es gelingt in Deutschland oder anderen EU-Staaten Mitteleuropas anzukommen, können nicht nach Griechenland zurückgeschickt werden, da ihre Fingerabdrücke nicht in der europäischen Fingerabdruck-Datenbank (Eurodac) hinterlegt sind, weil sie nicht in Griechenland registriert sind.

Seit Jahresbeginn und bis zum 14. Juni sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) gut 2000 Menschen auf dieser Route aus der Türkei nach Griechenland gekommen. Es gebe aber auch eine fast genauso große Dunkelziffer, die nicht registriert werden konnten, schätzen Polizeioffiziere. Weitere 7891 Menschen haben aus der Türkei zu den griechischen Inseln und damit auch in die EU übergesetzt.