Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 26.06.21 | Überblick

Ex-Polizist Chauvin: Möchte Familie von Floyd Beileid aussprechen

MINNEAPOLIS: Vor der Verkündung des Strafmaßes im Prozess gegen Derek Chauvin wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd hat sich der Ex-Polizist erstmals mit einer Botschaft and die Angehörigen gewandt. «Ich möchte der Familie Floyd mein Beileid aussprechen», sagte Chauvin am Freitag in dem Gerichtssaal in Minneapolis (Minnesota). Wegen eines gerichtlichen Bundesverfahrens und einer möglichen Berufung könne er zur Zeit aber keine vollständige Stellungnahme abgeben.

In dem aufsehenerregenden Prozess wird am Freitag die Verkündung des Strafmaßes gegen den verurteilten Chauvin erwartet. Der 45-Jährige war Ende April von Geschworenen unter anderem wegen Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen worden. Nach deutschem Recht entspräche dies eher Totschlag. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe für den 45-Jährigen gefordert, die Staatsanwaltschaft dagegen 30 Jahre Haft.

Der 46 Jahre alte Floyd war am 25. Mai vergangenen Jahres in Minneapolis bei einer Festnahme ums Leben gekommen. Videos dokumentierten, wie Polizisten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Chauvin presste dabei sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Floyd verlor das Bewusstsein und starb wenig später. Die Beamten hatten ihn wegen des Verdachts festgenommen, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben.

Mutter von Chauvin: Mein Sohn hat ein großes Herz

MINNEAPOLIS: Vor der Verkündung des Strafmaßes im Prozess gegen Derek Chauvin wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd hat die Mutter des Ex-Polizisten ihren verurteilten Sohn verteidigt. «Derek ist ein ruhiger, nachdenklicher, ehrenhafter und selbstloser Mann. Er hat ein großes Herz», sagte Carolyn Pawlenty am Freitag in dem Gerichtssaal in Minneapolis (Minnesota) in Anwesenheit des Verurteilten. Die Öffentlichkeit werde niemals wissen, was für ein liebevoller Mann Chauvin sei. An ihren Sohn gewandt fügte sie hinzu: «Ich habe immer an deine Unschuld geglaubt und werde niemals davon abweichen». Sie werde für ihn da sein, wenn er aus dem Gefängnis nach Hause komme.

In dem aufsehenerregenden Prozess wird noch am Freitag die Verkündung des Strafmaßes gegen den verurteilten Chauvin erwartet. Der 45-Jährige war Ende April von Geschworenen unter anderem wegen Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen worden. Nach deutschem Recht entspräche dies eher Totschlag. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe für den 45-Jährigen gefordert, die Staatsanwaltschaft dagegen 30 Jahre Haft.

Der 46 Jahre alte Floyd war am 25. Mai vergangenen Jahres in Minneapolis bei einer Festnahme ums Leben gekommen. Videos dokumentierten, wie Polizisten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Chauvin presste dabei sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Floyd verlor das Bewusstsein und starb wenig später. Die Beamten hatten ihn wegen des Verdachts festgenommen, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben.

Biden ernennt Sondergesandte für Rechte von LGBTQI+-Menschen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat eine Sondergesandte ernannt, die sich für die Rechte nicht-heterosexueller Menschen weltweit einsetzen soll. Jessica Stern ist Menschenrechtsexpertin und Exekutivdirektorin der Organisation OutRight Action International. Sie solle dafür sorgen, dass die US-Außenpolitik für die Rechte von LGBTQI+-Menschen einstehen, teilte das Weiße Haus am Freitag mit.

Die Abkürzung LGBTQI+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, queere, Trans- und andere nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren. Ihre Rechte werden aktuell unter anderem von den Regierungen in Russland und Ungarn eingeschränkt.

Biden unterzeichnete am Freitag auch einen Präsidentenerlass, der Hürden für LGBTQI+-Menschen im öffentlichen Dienst abbauen soll. Der Präsident kritisierte scharf, dass in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten lokale Gesetze beschlossen worden seien, die LGBTQI+-Rechte einschränkten. «Das sind einige der hässlichsten, unamerikanischsten Gesetze, die ich je gesehen habe.» Er rief den US-Senat auf, ein Gleichstellungsgesetz zu verabschieden.

Bidens Demokraten haben im Senat nur eine dünne Mehrheit dank der entscheidenden Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris, die bei einem Patt von 50 zu 50 Stimmen eingreifen kann. Für die Annahme von Gesetzen im Senat ist meist eine Mehrheit von 60 Stimmen notwendig.

Minister: Junge in Würzburg verletzt - Vater wahrscheinlich tot

WÜRZBURG: Bei der Messerattacke von Würzburg ist nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auch ein kleiner Junge verletzt worden.

Sein Vater sei wahrscheinlich getötet worden, sagte der CSU-Politiker am Freitag vor Ort in Würzburg. Bei der Attacke wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur drei Menschen getötet und fünf verletzt. Ein tatverdächtiger 24 Jahre alte Somalier wurde festgenommen und durch Schusswaffengebrauch der Polizei verletzt.

George Floyds Familie: Strafe für Chauvin «historisch»

MINNEAPOLIS: Nach der Verkündung einer langjährigen Haftstrafe für Ex-Polizist Derek Chauvin hat sich die Familie des getöteten Afroamerikaners George Floyd zufrieden gezeigt. «Dieser historische Schuldspruch bringt die Floyd-Familie und unsere Nation der Heilung einen Schritt näher, indem sie einen Abschluss und Rechenschaft liefert», teilten Anwälte der Angehörigen zusammen mit der Familie Floyds am Freitag mit. Dieser «bedeutende Schritt» sei in den USA vor kurzer Zeit noch undenkbar gewesen.

In dem aufsehenerregenden Prozess hatte das zuständige US-Gericht zuvor eine Haftstrafe von 22 Jahren und sechs Monaten gegen Chauvin verhängt. Chauvin war Ende April von den Geschworenen in dem Prozess unter anderem wegen Mordes zweiten Grades schuldig befunden worden. Nach deutschem Recht entspräche dies eher Totschlag. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe für den 45-Jährigen gefordert, die Staatsanwaltschaft dagegen 30 Jahre Haft.

UN-Generalsekretär Guterres verurteilt Anschlag in Mali

NEW YORK: UN-Generalsekretär António Guterres hat das Attentat im westafrikanischen Mali mit mindestens 13 Verletzten scharf verurteilt.

Er stelle sich damit an die Seite der UN-Mission Minusma, sagte der Sprecher des Generalsekretärs am Freitag vor Journalisten in New York. «Wir alle wünschen unseren Kollegen eine rasche und vollkommene Genesung.» Bei dem Anschlag hatte ein Selbstmordattentäter eine Patrouille deutscher UN-Soldaten angegriffen und dabei mindestens 13 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer.

Harris an US-Grenze zu Mexiko: Ursachen für Einwanderung anpacken

EL PASO: US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat bei einem Besuch an der Grenze zu Mexiko eine geordnete und menschliche Einwanderungspolitik versprochen. Ein Schlüsselelement sei, die Ursachen anzupacken, die Menschen dazu veranlassten, ihre Heimatländer in Richtung der USA zu verlassen, sagte Harris am Freitag in El Paso in Texas. Dazu gehörten Gewalt, Korruption und das Fehlen einer wirtschaftlicher Perspektive.

Deswegen habe sie vor ihrem Besuch der Grenzregion zunächst Guatemala und Mexiko besucht, von wo viele Migranten stammten. Harris war in den vergangenen Wochen unter massive Kritik der Republikaner geraten. Sie prangerten unter anderem an, dass sie lange nicht die Grenze besucht habe, nachdem Präsident Joe Biden sie im Frühjahr mit dem Thema betraut hatte.

Die US-Regierung steht wegen der vielen ankommenden Migranten an der Südgrenze unter Druck. Biden verfolgt eine deutlich liberalere Migrationspolitik als sein republikanischer Vorgänger Donald Trump. Die Republikaner werfen Biden vor, dadurch eine Krise an der Grenze ausgelöst zu haben.

Harris kritisierte bei ihrem Besuch Trumps Migrationspolitik und Maßnahmen an der Grenze und verwies unter anderem darauf, dass in El Paso die Trennung von Kindern von Migranten von ihren Eltern begonnen habe. Man könne das Thema nicht zu einem politischen Problem reduzieren. «Es geht um Kinder. Es geht um Familien.»

Polizei: Verdächtiger von Würzburg 24-Jähriger aus Somalia

WÜRZBURG: Bei dem mutmaßlichen Täter der Messerattacke von Würzburg handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 24 Jahre alten Mann aus Somalia.

Er habe in Würzburg gelebt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend vor Ort. Bei der Attacke wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur drei Menschen getötet und fünf Menschen verletzt. Der Verdächtige wurde festgenommen und durch Schusswaffengebrauch der Polizei verletzt.

Söder: Entsetzliche und schockierende Nachricht aus Würzburg

WÜRZBURG: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Nachricht von Toten und Verletzten bei einer Messerattacke am Freitag in Würzburg als entsetzlich und schockierend bezeichnet.

«Wir trauern mit den Opfern und ihren Familien», schrieb der CSU-Politiker auf Twitter und fügte hinzu: «Wir bangen und hoffen mit den Verletzten.» Söder dankte der Polizei für ihr rasches Eingreifen. Ein Einzeltäter hatte am späten Freitagnachmittag mitten in der Würzburger Innenstadt drei Menschen getötet und fünf verletzt.

Innenminister ist auf dem Weg nach Würzburg

WÜRZBURG: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist nach der Messerattacke auf dem Weg nach Würzburg.

Er werde sich am Tatort ein Bild der Lage machen, sagte ein Sprecher des CSU-Politikers am Freitagabend. Am Abend sollte sich Herrmann zudem zu dem Vorfall äußern. Bei der Messerattacke in der unterfränkischen Großstadt wurden mehrere Menschen getötet und verletzt. Der mutmaßliche Täter sei überwältigt und festgenommen worden, hieß von der Polizei. Beamte hätten dafür schießen müssen.

Drei Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen in Äthiopien getötet

BERLIN/ADDIS ABBEBA: In der umkämpften Region Tigray in Äthiopien sind drei Mitarbeiter der Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) von Unbekannten getötet worden. Dies teilte MSF am Freitag in Berlin mit. Eine aus Spanien stammende Notfallkoordinatorin sowie zwei äthiopische Mitarbeiter seien am Freitag tot in der Nähe ihres Fahrzeugs entdeckt worden, nachdem der Kontakt zu ihnen am Vortag abgerissen war. Die näheren Umstände ihres Todes seien noch unklar, hieß es.

Das äthiopische Militär berief sich in einer Erklärung am Abend auf erste Informationen, wonach TPFL-Rebellen die drei verschleppt und getötet hätten. Aus Sicherheitsgründen bestehe die Armee daher auch darauf, Vertreter von Medien und Hilfsorganisationen zu eskortieren. Eine unabhängige Überprüfung der Informationen aus der umkämpften Region gilt als schwierig.

«Wir verurteilen diesen Angriff auf unsere Kolleg*innen auf das Schärfste und werden nicht nachlassen, um herauszufinden, was geschehen ist», heißt es in der Mitteilung der Organisation. «Es gibt keine Worte, um unseren Schmerz, Schock und Wut über diesen schrecklichen Angriff auszudrücken oder das Leid ihrer Familien und Freunde zu lindern.»

Die Regierung in Addis Abeba hatte im November eine Militäroffensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begonnen, die bis dahin in der gleichnamigen Region im Norden Äthiopiens an der Macht war. Hintergrund waren jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Zentralregierung. Inzwischen sind weitere Akteure beteiligt, darunter eritreische Truppen und Milizen. Hunderttausende Menschen in Tigray sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, allerdings hatten Hilfsorganisationen wegen der Sicherheitslage und bürokratischer Hürden lange keinen vollen Zugang zu allen Notleidenden.

Steinmeier erschüttert über «hinterhältigen Anschlag» in Mali

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bestürzt auf das Attentat im westafrikanischen Mali reagiert, bei dem mindestens 13 Menschen verletzt worden sind. «Die Nachricht von dem hinterhältigen Selbstmordanschlag auf Soldaten in Mali hat mich erschüttert», erklärte das Staatsoberhaupt am Freitagabend. «Dabei wurden mehrere Soldaten der Bundeswehr verletzt, teilweise schwer. Ihnen wünsche ich von Herzen baldige und gute Genesung.» In Gedanken sei er auch bei den Angehörigen und Familien.

Steinmeier dankte den Soldatinnen und Soldaten für ihren gefährlichen Einsatz, bei dem sie jeden Tag in Erfüllung ihrer Pflichten Leib und Leben riskierten. Einen Dank richtete er auch an die Einsatzkräfte, auch in den französischen und chinesischen Sanitätseinrichtungen, die ihren Kameraden nun in diesen schwierigen Stunden zur Seite stünden. Bei dem Anschlag wurden zwölf Deutsche verletzt, einige von ihnen schwer.

Außenminister Heiko Maas (SPD) wertete das Attentat als Beleg dafür, wie wichtig der Kampf gegen den Terror sei. «Ich verurteile diesen feigen Anschlag gegen die Soldatinnen und Soldaten, die mit ihrem Einsatz als Blauhelme den Frieden in Mali sichern helfen und die leidgeprüfte Zivilbevölkerung dort unterstützen sollen», erklärte er. «Der heutige hinterhältige Anschlag unterstreicht einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir uns den Terroristen entgegenstellen. Mali und der Sahel müssen vom Fluch des Terrorismus befreit werden.»

Bransons Virgin Galactic mit Erlaubnis für Touristen-Flüge ins All

MOJAVE: Die Raumfahrtfirma Virgin Galactic des Milliardärs Richard Branson darf Touristen ins All bringen. Die US-Luftverkehrsbehörde FAA hat die entsprechende Erlaubnis erteilt, wie Virgin Galactic am Freitag mitteilte. Sie wertete dafür Daten vom Testflug des Virgin-Raumflugzeugs «VSS Unity» mit zwei Piloten im Mai aus.

Mit der FAA-Freigabe heizt sich der Wettlauf zwischen drei Milliardären um touristische Flüge ins All weiter auf. Amazon-Gründer Jeff Bezos will selbst mit einer Rakete seiner Firma Blue Origin ins All fliegen. Der Start ist für den 20. Juli angesetzt. Unklar ist, ob Virgin Galactic nun noch früher starten kann. Die Firma SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk will bis Ende des Jahres einen ersten Flug mit Weltraumtouristen starten. Bisher flogen mit SpaceX bereits Astronauten zur Internationalen Weltraumstation ISS.

Die Aktie von Virgin Galactic sprang nach Bekanntgabe der FAA-Freigabe zeitweise um rund ein Drittel hoch.

Schwerverletzter Bundeswehrsoldat in Mali wird noch operiert

BONN: Nach dem Selbstmordanschlag auf deutsche Blauhelme in Mali wird ein schwer verletzter deutscher Soldat noch operiert. Zwei weitere Schwerverletzte seien in einem stabilen Zustand, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Freitag in Bonn. Sie bestätigte frühere Informationen, wonach insgesamt zwölf Deutsche und ein weiterer UN-Soldat aus einem anderen Land verwundet wurden.

Es gehe jetzt darum, «alle Verletzten bestmöglich zu versorgen», sagte die CDU-Politikerin. Zudem arbeite man daran, alle Soldaten, die sich noch am Anschlagsort etwa 180 Kilometer nordöstlich des Feldlagers Camp Castor aufhielten, so schnell wie möglich sicher nach Gao zu bringen.

«Die Rettungskette, so wie wir sie vor Ort aufgebaut hatten, hat gegriffen. Und alle Verwundeten wurden mit Hubschraubern aus dem betreffenden Bereich evakuiert», sagte sie. Der militärische Einsatz sei noch nicht beendet.

Dänemark stuft Deutschland als «grünes» Reiseland ein

KOPENHAGEN: Dänemark lockert ein weiteres Mal seine Reisebeschränkungen. Deutschlands nördlichster Nachbar geht am Samstag dazu über, Einreisen aus EU- und Schengenländern mit dem EU-Coronapass zu ermöglichen, mit dem man nachweisen kann, dass man getestet, geimpft oder genesen ist. Die Testpflicht nach der Einreise fällt für Menschen aus «grünen» EU- und Schengenländern nun weg - und dazu zählt auch Deutschland.

Zum ersten Mal seit rund 15 Monaten gelten mehrere Länder im EU- und Schengenraum beim dänischen Ampelsystem wieder als «grün». Das geht aus den am Freitag aktualisierten Reiseempfehlungen des dänischen Außenministeriums hervor. Dazu gehören neben Deutschland noch 18 weitere Staaten, etwa die beliebten Urlaubsländer Frankreich, Italien und Griechenland. Bislang hatten Deutschland und viele andere den Status «gelb», mit dem das Außenministerium darauf hinweist, dass man bei Reisen dorthin besonders vorsichtig sein soll.

Die neuen Empfehlungen treten am Samstag um 16.00 Uhr in Kraft und bedeuten, dass das Außenministerium vor Reisen in diese Staaten nunmehr weder warnt noch abrät. Damit werde es für die Däninnen und Dänen deutlich einfacher, Urlaub in Europa zu machen, hieß es vom Ministerium. Man müsse die Reise jedoch weiterhin genau planen und unterwegs aufmerksam sein.

Zypern schickt erneut Migranten in den Libanon zurück

NIKOSIA: Das EU-Mitglied Zypern hat 58 aus dem Libanon kommende Migranten in das benachbarte Mittelmeerland zurückgeschickt. Unter den abgewiesenen Menschen seien auch acht Minderjährige gewesen, berichtete der staatliche zyprische Rundfunk (RIK) unter Berufung auf die Polizei am Freitag. Die Migranten waren am Vortag an Bord eine Bootes von der Wasserpolizei rund 20 Seemeilen der Küste im Südosten der drittgrößten Mittelmeerinsel entdeckt worden.

Zypern hat in den vergangenen Monaten Hunderten Migranten das Anlegen in einem zyprischen Hafen verweigert. Zyprische Medien berichteten, die meisten dieser Menschen stammten aus Syrien. Sie hätten Proviant und Sprit für die Rückfahrt zum rund 100 Kilometer östlich liegenden Libanon bekommen.

Die Regierung in Nikosia erklärt immer wieder, der Libanon sei ein sicheres Drittland. Die Abweisung der Migranten geschehe im Einvernehmen mit der libanesischen Regierung. Die Flüchtlingscamps der kleinen Inselrepublik seien überfüllt, betont Nikosia immer wieder und fordert Hilfe seitens der EU. Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gingen laut EU-Statistik 2020 die meisten Asyl-Anträge in der EU in Zypern ein.

US-Regierung klagt gegen restriktive Wahlrechtsänderung in Georgia

WASHINGTON: Die US-Regierung klagt gegen eine restriktive Wahlrechtsänderung im Bundesstaat Georgia. «In unserer Klage legen wir dar, dass die jüngsten Änderungen im Wahlgesetz Georgias mit dem Ziel erlassen wurden, schwarzen Bürgern Georgias das Wahlrecht aufgrund ihrer Rasse oder Hautfarbe zu verweigern oder einzuschränken», sagte US-Justizminister Merrick Garland am Freitag in Washington. Die Vereinigten Staaten müssten das Wahlrecht jedes Bürgers schützen.

Das im März vom Kongress in dem Südstaat beschlossene Wahlgesetz erschwert die Möglichkeit, per Briefwahl abzustimmen und verkürzt teils die Öffnungszeiten der Wahllokale. Zudem gibt es dem örtlichen Parlament mehr Befugnisse, um in den Ablauf einer Wahl einzugreifen. Auch ist es Dritten demnach verboten, in Schlangen stehende Wähler anzusprechen - selbst das Anbieten von Wasser oder Essen ist damit ein Verbrechen.

Der demokratische US-Präsident Joe Biden hatte das Gesetz in Georgia im Frühjahr als Beispiel für modernen Rassismus angeführt. Er erklärte, die Republikaner hätten die langen Schlangen selbst geschaffen, indem sie die Zahl der Wahllokale reduziert hätten, «überproportional in schwarzen Vierteln». Mit Blick auf die rassistischen Jim-Crow-Gesetze, mit denen Schwarze in den USA bis in die 1960er Jahre unterdrückt wurden, sagte Biden: «Das ist Jim Crow im 21. Jahrhundert.»

Niederlande wollen NS-Raubkunst komplett zurückgeben

DEN HAAG: Die Niederlande wollen alle von den Nazis im Zweiten Weltkrieg geraubten Kunstwerke zurückgeben. Zunächst werde die Herkunft der Kunstwerke untersucht, teilte die Regierung am Freitag in Den Haag mit. Sollte der ursprüngliche Eigentümer oder seine Erben nicht mehr ausfindig gemacht werden können, werde die Kunst an die jüdische Gemeinschaft gegeben. Diese begrüßte die Entscheidung als «Durchbruch» und «moralisch richtig».

In Museen und Sammlungen der Niederlande befinden sich noch rund 3200 Bilder und Objekte, die während des Krieges jüdischen Eigentümern gestohlen worden waren. Manche mussten ihren Besitz auch unter Druck verkaufen.

Die Niederlande hatten seit 2007 keine strukturellen Untersuchungen mehr nach der Herkunft der Kunstwerke angestellt. Eine von der Regierung eingesetzte Untersuchungskommission urteilte im vergangenen Jahr, dass dies gegen internationale Vereinbarungen verstoße.

«Es war immer die Auffassung des CJO, dass der niederländische Staat auf keinerlei Weise profitieren darf vom Mord an sechs Millionen Juden und ihrer Beraubung während des Zweiten Weltkrieges», erklärte der zentrale Verband jüdischer Organisationen (CJO). Kunst, die an den Verband fällt, soll für Bildungsprojekte eingesetzt werden.

Hitzewelle erreicht Höhepunkt

ATHEN: Eine seit vier Tagen andauernde Hitzewelle hat in Griecheland am Freitag mit Temperaturen um die 41 Grad einen ersten Höhepunkt erreicht.

Am Samstag werden dann noch höhere Werte erwartet. Dann sollen die Thermometer mehr als 43 Grad zeigen und die gefühlte Temperatur die 46 Grad Celsius erreichen, sagte ein Meteorologe im Staatsrundfunk. Merkmal dieser Hitzewelle sind die hohen Temperaturen auch nachts. Vor allem in Mittelgriechenland gab es in der Nacht zum Freitag Werte um die 30 Grad. Nachlassen soll die Hitzewelle erst nach kommendem Montag. Meteorologen warnten vor unnötiger Bewegung und Arbeit im Freien. Dies gelte besonders für ältere Menschen und Kinder. Ärzte rieten, weite und helle Baumwollkleidung zu tragen, viel Wasser zu sich zu nehmen und keinen Alkohol oder zuckerhaltige Getränke zu trinken.

Putin und Xi planen Videoschalte am Montag

MOSKAU/PEKING: Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wollen sich am kommenden Montag über aktuelle Themen austauschen. Wie der Kreml am Freitag in Moskau mitteilte, ist ein Gespräch der Staatschefs im Videoformat geplant. Anlass ist demnach der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, der vor 20 Jahren unterzeichnet wurde. Putin und Xi wollen dem Kreml zufolge über die Perspektiven der Partnerschaft sprechen.

Russland beliefert das bevölkerungsreichste Land der Erde unter anderem mit Öl, Gas und Kohle. Im Gegenzug verkaufen die Chinesen Maschinen und Konsumgüter in den flächenmäßig größten Staat. Beide Länder verfolgen zudem ähnliche Interessen im UN-Sicherheitsrat und haben ein angespanntes Verhältnis zu den USA. Aus Sicht der Nato stellen China und Russland derzeit die größte Bedrohung für die Sicherheit im euro-atlantischen Raum dar.

Merkel bezeichnet Differenzen mit Ungarn als «ernstes Problem»

BRÜSSEL: Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in den Vorstellungen Ungarns von der Zukunft der Europäischen Union ein «ernstes Problem». «Es gibt schon sehr tiefgreifend unterschiedliche Vorstellungen», sagte Merkel am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Das zeige sich auch in den Stellungnahmen, die Ungarn für die gerade gestartete Konferenz zur Zukunft Europas abgegeben habe. Diese seien «schon sehr weit entfernt von denen, die ich leisten würde», betonte Merkel. «Insofern haben wir hier schon ein ernstes Problem.»

Das ungarische Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität hatte die EU beim Gipfel in Brüssel entzweit. In der Debatte stellten einzelne Staats- und Regierungschefs nach Angaben von Diplomaten sogar in Frage, ob Ungarn bei der Fortsetzung der aktuellen Politik noch einen Platz in der EU haben kann. Klare Unterstützung für Ministerpräsident Viktor Orban hätten lediglich Polen und Slowenien signalisiert.

Das ungarische Gesetz war in der Nacht zum Donnerstag in Kraft getreten - und Orban will es nach eigenen Angaben nicht zurückziehen. Es verbietet Publikationen, die Kindern zugänglich sind und nicht-heterosexuelle Beziehungen darstellen. Auch wird Werbung verboten, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen.

Merkel (CDU) und 15 weitere Staats- und Regierungschefs hatten vor dem Gipfel in einem Brief an die Spitzen der EU ihre Besorgnis über die Bedrohung von Grundrechten und Diskriminierung sexueller Minderheiten deutlich gemacht. Nach den Beratungen betonte Merkel, dass die EU nicht einfach nur ein Binnenmarkt sei. «Die Europäische Union hat sich auch zusammengefunden auf der Basis gemeinsamer Werte.» Toleranz und Respekt seien «ein Herzstück der Europäischen Union und auch unserer Grundrechtecharta». Die Debatte beim Gipfel beschrieb die Kanzlerin als «sehr tiefe Kontroverse».

Blinken versichert Frankreich Hilfe bei neuem Sahel-Einsatz

PARIS: Die USA haben Frankreich weitere Unterstützung beim Kampf gegen Terrorgruppen in der Sahel-Region zugesichert. «Wir sind starke Partner im Sahel», sagte US-Außenminister Antony Blinken am Freitag bei einem Besuch in Paris. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian bekräftigte, der Kampf in dem riesigen afrikanischen Gebiet werde fortgesetzt, aber mit veränderten militärischen Mitteln.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte Mitte des Monats das Ende des bisherigen Einsatzes «Barkhane» angekündigt, der bislang bis zu 5.100 französische Soldaten umfasst. Le Drian sagt, der neue Einsatz habe noch keinen Namen. In Paris wird damit gerechnet, dass die Zahl der entsandten Soldaten stark sinken wird.

Insbesondere das krisengeschüttelte Mali gilt als sehr gefährlich. Immer wieder kommt es dort zu Zwischenfällen. Am Freitag wurde bekannt, dass bei einem Bombenanschlag mindestens zwölf deutsche Soldaten der UN-Truppe Minusma verletzt wurden. Erst vor wenigen Tagen wurden bei einem Angriff auf ein Fahrzeug von «Barkane» sechs französische Soldaten verletzt. Nach Medienberichten gab es vier weitere Verletzte aus dem westafrikanischen Land.

Das Kolosseum in Rom öffnet die unterirdischen Gänge

ROM: Wer in Rom bisher das Kolosseum besuchte, guckte oft neugierig von oben auf den nicht zugänglichen Innenraum. Künftig ist es möglich, in das einst unterirdische Innenleben des antiken Amphitheaters hinab zu steigen. Auf einem rund 150 Meter langen Weg durch enge Gänge können Besucher nun die Abläufe und Geheimnisse «hinter den Kulissen» der ovalen Arena erkunden, wie die Verantwortlichen am Freitag in Rom erläuterten.

Italiens Kulturminister Dario Franceschini und die Leitung des Archäologischen Parks am Kolosseum stellten die neue Touristenattraktion vor. Die aufwendige Renovierung des Gänge-Systems war von dem italienischen Modeunternehmen Tod's mitfinanziert worden.

Es gibt zudem Pläne, über dem Innenraum einen ausfahrbaren Holzboden zu installieren. Der Kulturminister kündigte am Freitag an, dass die Renovierung des Monuments mit weiteren öffentlichen Geldern bis 2023 fortgesetzt werde, wie die Nachrichtenagentur Adnkronos schrieb.

In der Antike hatte es dort unter anderem Kämpfe mit Gladiatoren gegeben. Außerdem besaß die Arena ein System, um mit Aufzügen zum Beispiel Tiere aus dem Boden an die Oberfläche zu transportieren. Forschungen zufolge gab es unterirdische Umkleide- und Trainingsräume. Erbaut wurde das Kolosseum zwischen etwa 70 und 80 nach Christus. Es bot Platz für mehrere zehntausend Zuschauer und Zuschauerinnen.

Tausende bei Beerdigung von Kritiker der Palästinenserbehörde

RAMALLAH/HEBRON: An der Beerdigung eines bekannten Kritikers der Palästinenserbehörde haben am Freitag im Westjordanland Tausende Menschen teilgenommen. Der 44 Jahre alte Nisar Banat war am Donnerstag in der Nähe von Hebron ums Leben gekommen, als er von der Polizei festgenommen worden sollte. Die genauen Hintergründe sind noch nicht geklärt. Nach Angaben der palästinensischen unabhängigen Kommission für Menschenrechte ergab eine Autopsie, dass er massive Schläge erhielt, auch auf Kopf und Nacken. Zudem habe er Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen.

Angehörige werfen der Polizei nach Medienberichten vor, den Mann bei der Festnahme schwer misshandelt zu haben. Nach der EU-Vertretung in den Palästinensergebieten forderten auch die USA eine umfassende Untersuchung. Am Donnerstag waren bereits Hunderte Palästinenser durch die Straßen Ramallahs gezogen und hatten protestiert. Viele forderten Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zum Rücktritt auf.

Banat wollte bei den palästinensischen Parlamentswahlen kandidieren, die Abbas dann jedoch absagte. Er warf der Autonomiebehörde immer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen und Korruption vor und wurde auch mehrfach verhaftet. Abbas hatte die Verschiebung der für den 22. Mai geplanten Wahl mit dem Konflikt um Jerusalem mit Israel begründet. Einen neuen Termin gibt es bislang nicht. Es wäre die erste Wahl seit 15 Jahren gewesen. Seit der Absage wird über ein härteres Vorgehen gegen Kritiker der Autonomiebehörde berichtet.

Nach Blockade: Seenotretter von «Open Arms» verlassen Sizilien

ROM: Nach mehr als zwei Monaten in einem Hafen auf Sizilien haben die italienischen Behörden die Blockade des Seenotretter-Schiffs «Open Arms» aufgehoben. Das teilte die Organisation am Freitag mit. Am Donnerstag hätten die Behörden das Schiff der gleichnamigen Organisation erneut inspiziert, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Am Freitag sei dann das Auslaufen erlaubt worden.

Die «Open Arms» hatte mehr als 200 Bootsmigranten aus dem zentralen Mittelmeer gerettet und Anfang April in den Hafen von Pozzallo im Süden Siziliens gebracht. Nach Angaben der privaten Retter untersuchten die Behörden das Schiff danach und hielten es fest. Die «Open Arms» sei nun auf dem Weg in die spanische Stadt Castellón de la Plana für Wartungsarbeiten und wolle schnellstmöglich wieder ins zentrale Mittelmeer aufbrechen.

Viele Migranten legen in kleinen Booten von der Küste Libyens ab, um übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Dabei geraten die oft überfüllten Boote mitunter in Seenot. Mehr als 690 Migranten starben in diesem Jahr nach UN-Angaben bereits. Auch die libysche und tunesische Küstenwache retten Bootsmigranten aus Seenot, bringen sie jedoch dorthin zurück, von wo sie aufgebrochen sind. Die privaten Seenotretter kritisieren das, weil vielen Flüchtlingen etwa im Krisenland Libyen Gewalt droht.

Wohnhaus-Einsturz in Florida: Mindestens vier Tote, 159 Vermisste

MIAMI: Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf vier gestiegen. Am Freitag galten 159 Menschen zudem als vermisst, wie die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, bei einer Pressekonferenz sagte. Es sei eine schwere Nacht gewesen. Bei dem Unglück in Surfside nahe Miami Beach, das sich in der Nacht auf Donnerstag ereignete, wurden zudem mehrere Menschen verletzt. Die Suche nach Vermissten in den Trümmern lief auf Hochtouren.

Die Ursache des Unglücks ist weiter unklar. Der als Champlain Towers South bekannte Wohnkomplex aus den 1980er Jahren ist nach offiziellen Angaben erst kürzlich im Rahmen einer routinemäßigen Inspektion von Experten untersucht worden.

Wiesn-Kopie in Dubai darf nicht mit Münchner Oktoberfest werben

München/Dubai (dpa/lby) - Die Veranstalter eines geplanten «Oktoberfests» in Dubai dürfen nicht mehr mit Anspielungen auf das Münchner Original für ihr Event werben. Mit Formulierungen wie «Oktoberfest goes Dubai» hätten sie den falschen Eindruck erweckt, das Traditionsfest ziehe in diesem Jahr in das arabische Emirat um, entschied das Landgericht München I am Freitag. Diese Art der Reklame bediene sich am Weltruf der Wiesn in der bayerischen Landeshauptstadt.

Die Richter gaben damit dem Antrag der Stadt München auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Veranstalter, den Schausteller Charles Blume und den früheren Münchner Gastronom Dirk Ippen, statt. Die Klageseite hatte argumentiert, bei der Werbung handle es sich um eine Irreführung, die gegen das Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb verstoße. Die Anwälte der Gegenseite bestritten hingegen, dass die Werbung sich explizit auf das Fest in München bezieht. Das Oktoberfest in München fällt wegen der Covid-19-Pandemie in diesem Jahr zum zweiten Mal aus.

Das Urteil verbietet entsprechende Werbung lediglich in Deutschland. Gegen die Entscheidung kann Berufung eingelegt werden.

Nahrungskrise in Syrien: UNO warnt vor Grenzschließung

GENF: In Syrien gibt es nach Angaben der Vereinten Nationen so wenig zu essen wie nie zuvor seit Beginn des Bürgerkriegs. Dem Welternährungsprogramm (WFP) zufolge haben 12,4 Millionen Menschen Probleme, sich zu ernähren - 4,5 Millionen mehr als vor einem Jahr. Das WFP drängte deshalb am Freitag auf eine Verlängerung einer UN-Regelung, die es erlaubt, Hilfsgüter über die Türkei auch in syrische Regionen zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. «Millionen Leben stehen auf dem Spiel», sagte WFP-Sprecher Tomson Phiri in Genf.

Die entsprechende UN-Resolution läuft am 10. Juli aus, sofern sie nicht verlängert wird. Die UN-Vetomacht Russland, die Syriens Machthaber Baschar al-Assad stützt, hat jedoch signalisiert, dass sie die Schließung des letzten Grenzübergangs für Hilfslieferungen bevorzugt. Stattdessen möchte Moskau Hilfstransporte über die Hauptstadt Damaskus abwickeln, die von al-Assad kontrolliert wird.

Dem WFP zufolge hat sich die Lage zugespitzt, weil viele Menschen bereits mehrfach innerhalb Syriens fliehen mussten und jetzt kein Geld mehr für zudem deutlich teurer gewordene Lebensmittel haben. Demnach stiegen die Preise im vergangenen Jahr um 247 Prozent. Besonders dramatisch sei die Lage im Nordwesten. Dort seien 2,4 Millionen Menschen darauf angewiesen, dass Lebensmittel, Medizin und andere lebenswichtige Hilfsgüter über die nahe türkische Grenze kommen, sagte Phiri. Lieferungen aus Damaskus in oppositionelle Gebiete seien derzeit keine Alternative.

Die Hilfsorganisation Amnesty International warnte davor, dass bei einer Schließung des Übergangs mehr als eine Million Menschen von Nahrung, Wasser, Corona-Impfstoffen und lebensrettenden Medikamenten abgeschnitten werden. Das Gebiet um die Stadt Idlib ist nach mehr als zehn Jahren Bürgerkrieg das letzte große Rebellengebiet Syriens. Zuspitzen könnte sich die Ernährungslage auch im von Kurden kontrollierten Nordosten, der als «Brotkorb» des Landes gilt. Dort fällt die Ernte in diesem Jahr wegen einer Dürre schwach aus.

Extreme Hitze

SOFIA: In Bulgarien hat die erste Hitzewelle dieses Sommers mit extremen Temperaturen ihren Höhepunkt erreicht.

Am Freitag wurden Höchsttemperaturen von bis zu 40 Grad erwartet, wie bulgarische Medien berichteten. In 16 der 28 Regionen riefen die Behörden die Alarmstufe Gelb aus. Ärzte warnten ältere Menschen, sich tagsüber nicht im Freien aufzuhalten. Im südbulgarischen Plowdiw kletterten die Temperaturen schon am Mittag auf 36 Grad. In der Hauptstadt Sofia wurden um die Mittagszeit für die Balkanmetropole unangenehme 33 Grad gemessen. Ähnlich heiß war es auch in den Badeorten am Schwarzen Meer.

Vatikan bestraft weitere polnische Bischöfe wegen Missbrauchsfällen

WARSCHAU: Der Vatikan hat zwei weitere emeritierte Bischöfe aus Polen bestraft, weil sie Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Priester ignoriert haben sollen. Der emeritierte Bischof von Zielona Gora-Gorzow, Stefan Regmunt, darf auf dem Gebiet seiner Diözese nicht mehr öffentlich auftreten und auch nicht mehr an religiösen Feiern oder Sitzungen der Bischofskonferenz teilnehmen, teilte das polnische Episkopat am Freitag in Warschau mit. Gegen den 70-Jährigen sei ermittelt worden, weil er Missbrauchsvorwürfe gegen zwei Priester vernachlässigt habe, hieß es.

Dem emeritierten Bischof von Kalisz, Stanislaw Napierala, empfahl der Vatikan, auf öffentliche Auftritte zu verzichten. Dem 84-Jährigen war vorgeworfen worden, Missbrauchsbeschwerden über Priester ignoriert zu haben. Nur in einem Fall habe sich dies aber bestätigt, hieß es in der Mitteilung des Episkopats. Sowohl Regmunt als auch Napierala sollen sich auch aus eigenen Mitteln finanziell an Opferhilfe beteiligen. Ähnliche Strafmaßnahmen hatte der Vatikan auch schon gegen andere polnische Bischöfe verhängt.

Finnen und Schweden feiern Mittsommer - Thunberg mit Blumenkranz

STOCKHOLM: Trotz anhaltender Corona-Pandemie und einer Regierungskrise in Schweden wird in Nordeuropa an diesem Wochenende Mittsommer gefeiert. Während die finnische Regierungschefin Sanna Marin ihren Landsleuten am Freitag via Twitter ein frohes und sonniges Fest zur Sommersonnenwende wünschte, setzte sich die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg bei ihrem freitäglichen Protest einen kleinen Blumenkranz auf den Kopf. «Heute feiern wir Mittsommer vor dem Parlament», schrieb die 18-Jährige dazu in den sozialen Netzwerken.

Das Mittsommerfest wird traditionell am Freitagabend, dem Mittsommerabend, eingeläutet. Am Samstag folgt dann der eigentliche Mittsommertag. Ausgerechnet zur fröhlichsten Zeit des Jahres befinden sich die Schweden in einer politischen Krise: Die rot-grüne Minderheitsregierung von Ministerpräsident Stefan Löfven ist am vergangenen Montag per Misstrauensvotum zu Fall gebracht worden, weshalb über die Mittsommertage nun Gespräche laufen, wie es politisch weitergehen kann in Stockholm. Bis zum Montag muss eine Entscheidung stehen, ob Löfven zurücktritt oder eine Neuwahl ausruft.

EU-Gipfel nach zwei Tagen zu Ende gegangen

BRÜSSEL: Der zweitägige EU-Gipfel in Brüssel ist am Freitagmittag zu Ende gegangen. Dies teilte ein Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel auf Twitter mit. Nachdem Kanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs am Donnerstag bis in die Nacht beraten hatten, trennten sich die Teilnehmer am Freitagmittag bereits nach wenigen Stunden. Themen waren die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie und die Fortschritte bei der Bankenunion.

In der Nacht hatten sich die Staats- und Regierungschefs auf ein schärferes Vorgehen gegen künftige Rechtsbrüche Russlands geeinigt. Überschattet wurde der erste Gipfeltag von einem Streit über das neue ungarische Gesetz zur Homosexualität, das viele EU-Staaten scharf ablehnen.

Marokko glaubt nicht an Erfolg von Berliner Libyen-Konferenz

RABAT: Marokko sieht nach der jüngsten Libyen-Konferenz in Berlin keine Aussichten auf Erfolg. «Es gibt keine Berliner Lösung für ein nordafrikanisches Problem», sagte Außenminister Nasser Bourita in Rabat. Die Ergebnisse des Treffens spiegelten nicht den Willen der Menschen in Libyen wieder. Marokko war der Konferenz am Mittwoch ferngeblieben. Die Beziehung zwischen Deutschland und dem nordafrikanischen Königreich sind gespannt.

Aus Verärgerung über die deutsche Außenpolitik hatte Marokko im Mai bereits seine Botschafterin aus Berlin zurückrufen. Hintergrund ist unter anderem eine Verstimmung darüber, dass Marokko nicht zur ersten Berliner Libyen-Konferenz im Januar 2020 eingeladen wurde. Es sei unangemessen, Marokko von derlei Treffen auszuschließen, hieß es damals. Zudem gibt es Streit um die Westsahara, die Marokko beansprucht. Deutschland und andere Staaten erkennen dies nicht an.

Bei der Konferenz hatten sich Russland, die Türkei, Ägypten und andere Staaten diese Woche verpflichtet, ausländische Kämpfer vollständig abzuziehen. Allerdings war bereits bei der Konferenz vor anderthalb Jahren ein Ende der militärischen Unterstützung für die Konfliktparteien in dem Bürgerkriegsland beschlossen worden. Dennoch befinden sich nach jüngsten UN-Schätzungen noch immer 20.000 ausländische Kräfte in Libyen.

Die Bemühungen der Vereinten Nationen zur Lösung der Krise in Libyen unterstütze Marokko hingegen, betonte Bourita. Die UN richtete die Berliner Konferenz zusammen mit Deutschland aus.

Angriff auf deutsche Soldaten in Mali - Berichte: Autobombe

BERLIN: Angreifer haben im westafrikanischen Mali eine Patrouille deutscher Soldaten der UN-Truppe Minusma attackiert. Der Angriff erfolgte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag etwa 155 Kilometer nördlich von Gao, wo Bundeswehrsoldaten im Camp Castor stationiert sind. Nach lokalen Berichten wurde eine Autobombe gezündet. Ein Sprecher des Einsatzführungskommando in Potsdam bestätigte, dass «deutsche Kräfte» betroffen seien.

Die UN-Mission Minusma in Mali hat einen Auftrag zur Stabilisierung des Landes. Der Großteil der Bundeswehrsoldaten ist im Camp Castor stationiert.

Laut seriöser Quellen seien mehrere Soldaten aus der Bundeswehr aus dem Einsatzkontingent Minusma schwer verwundet worden, schrieb die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. «Für weitere Spekulationen ist es zu früh. Meine Gedanken sind nun ausschließlich bei den Soldaten, Angehörigen und Helfern.»

Bettel rückt ungarisches Gesetz zur Homosexualität in Nähe von Zensur

BRÜSSEL: Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat das ungarische Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität in die Nähe von Zensur gerückt. Dies sei «fast eine Zensur» von Freiheit und Werbung, sagte Bettel am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. «Das geht schon sehr weit.» Er habe gehofft, dass man den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban am Vortag beim EU-Gipfel hätte klar machen können, dass er «auf dem falschen Weg ist». Aber vielleicht habe man zumindest verhindert, dass andere Länder in diese Richtung gingen.

Bettel erinnerte an ein Abendessen, dass er vor fünf oder sechs Jahren zusammen mit seinem Ehemann und Orban in Budapest gehabt habe. «Ich erkenne Viktor Orban heute nicht wieder», sagte er. «Das ist nicht der gleiche.»

Das ungarische Gesetz war in der Nacht zum Donnerstag in Kraft getreten. Es verbietet Publikationen, die Kindern zugänglich sind und nicht-heterosexuelle Beziehungen darstellen. Auch wird Werbung verboten, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen.

Beim EU-Gipfel hatte es am Donnerstagabend eine hitzige Debatte und scharfe Kritik an Ungarn gegeben. Bettel erwog am Freitag auch die Kürzung von EU-Geldern für Ungarn über den neuen Rechtsstaatsmechanismus. «Meistens überzeugt Geld mehr als Sprache», sagte er. Bettel zufolge bekam Orban am Donnerstag nur vom polnischen und dem slowenischen Regierungschef Unterstützung. Die anderen hätten die Kritik an dem Gesetz unterstützt oder geschwiegen.

Angriff auf Patrouille der UN-Mission Minusma in Mali

BERLIN: Angreifer haben am Freitag im westafrikanischen Mali eine Patrouille der UN-Truppe Minusma attackiert.

Der Angriff erfolgte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nördlich von Gao, wo Bundeswehrsoldaten im Camp Castor stationiert sind. Nach lokalen Berichten waren Ziel des Angriffs auch deutsche Soldaten. Dies wurde vom Einsatzführungskommando auf Anfrage aber nicht bestätigt. Die UN-Mission Minusma in Mali hat einen Auftrag zur Stabilisierung des Landes. Der Großteil der Bundeswehrsoldaten ist im Camp Castor stationiert.

Merkel reist nach Großbritannien und trifft Johnson

LONDON: Kanzlerin Angela Merkel reist zu einem Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson nach Großbritannien. Johnson werde Merkel am kommenden Freitag (2. Juli) auf seinem Landsitz Chequers nordwestlich von London empfangen, teilte die britische Regierung am Freitag auf Anfrage mit. «Dies wird eine Gelegenheit sein, eine Reihe von Themen zu erörtern, darunter die Vertiefung der Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland und die globale Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie», hieß es aus der Downing Street. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Besuch berichtet.

Merkel und Johnson hatten sich vor zwei Wochen beim G7-Gipfel im südwestenglischen Cornwall getroffen und dort auch unter vier Augen miteinander gesprochen. Dabei forderte die Kanzlerin den Premier zur Einhaltung des Brexit-Vertrags zu Nordirland auf. Die EU und Großbritannien streiten derzeit über Sonderregeln für die britische Provinz.

Bombenanschlag auf Patrouille

Mehr als 200 Blauhelmsoldaten kamen seit ihrem Beginn im Jahr 2013 bereits ums Leben.

Hinzu kommt der jüngste Putsch der malischen Armee. Die frühere Kolonialmacht Frankreich, der Deutschland und andere europäische Länder auf dieses schwierige Terrain gefolgt waren, hat daraus kürzlich Konsequenzen gezogen und wird den wichtigsten Teil ihres Einsatzes bald beenden. (.) Die deutsche Politik ist einer ehrlichen Debatte über diesen Einsatz bisher aus dem Weg gegangen. Selbst als man in Paris die Reißleine zog, wollte die Bundesregierung erst mal weitermachen wie gehabt. Auch in Wahlkampfzeiten sollte man sich nach so einem Vorfall aber die Frage stellen, ob das deutsche Engagement in seiner derzeitigen Form noch zielführend ist. Frankreich will es jetzt mit Spezialkräften versuchen. Noch gibt es das KSK.

Luxemburgs Premier über Merkel: «Eine sehr große Persönlichkeit»

BRÜSSEL: Der bevorstehende Abschied von Kanzlerin Angela Merkel aus der Politik sorgt bei EU-Kollegen für Wehmut. «Sie wird mir persönlich fehlen, aber sie wird vor allem dem Europa fehlen», sagte Luxemburgs Premier Xavier Bettel am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. «Angela Merkel war eine Person, die immer probiert hat, Kompromisse zu finden, aber mit Charakter, mit Stärke, mit Überlegen.» Merkel habe stets Respekt gezeigt - auch gegenüber kleinen EU-Ländern wie Luxemburg.

Mit Blick auf das oft harte Ringen bei nächtlichen EU-Gipfeln sagte Bettel: «Frau Merkel ist ganz oft die Person, die dann den Durchbruch bringt.» Dann schlage sie Änderungen vor, mache aber auch mal deutlich, «dass wir uns total verirren und auf dem falschen Weg» sind.

Er hoffe, dass der neue Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin «diese Kompromissbereitschaft und Zusammenarbeit hier in Europa weiterführt», sagte Bettel. «Es ist eine sehr große Persönlichkeit, die uns verlassen wird.»

Merkel hat am Donnerstag und Freitag an dem letzten formellen EU-Gipfel vor der Bundestagswahl teilgenommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sie beim Oktober-Gipfel aber auch noch einmal dabei sein, weil es als fast ausgeschlossen gilt, dass dann schon eine neue Bundesregierung steht.

Polens Regierungschef: EU-Russland-Gipfel wäre Belohnung für Putin

WARSCHAU: Ein Treffen der EU-Spitzen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wäre nach Ansicht von Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki derzeit verfrüht. «Das wäre heute eine Art Belohnung für den russischen Präsidenten für (...) aggressive Politik, die Provokation von Nachbarn und Angriffe verschiedener Art», sagte Morawiecki am Freitag vor Beginn des zweiten EU-Gipfeltages. Daher habe er gemeinsam mit den Regierungschefs der baltischen Staaten und anderer EU-Mitgliedsländer einen entsprechenden Vorschlag Deutschlands und Frankreichs abgelehnt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron hatten bei dem EU-Gipfel für eine Kurskorrektur geworben: einerseits härtere, koordinierte Sanktionen bei Rechtsverstößen Russlands, andererseits aber auch die Option auf EU-Spitzentreffen mit Putin. Viele EU-Staaten haben jedoch Bedenken gegen einen Dialog ohne Vorbedingungen. Einigen konnte man sich auf einen Plan von Strafmaßnahmen, mit denen die EU künftig auf böswillige Handlungen Russlands reagieren will.

DWD: Tornado in Tschechien war außergewöhnlich stark

OFFENBACH: Der Tornado bei einem schweren Unwetter im Südosten Tschechiens mit mehreren Toten hatte nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine für Europa außergewöhnliche Stärke. «Das sind solche Kräfte, die dort entstehen, dass wirklich Autos Hunderte Meter weit durch die Luft fliegen, das Trümmerteile sich in Betonwände bohren», sagte Andreas Friedrich, Tornadobeauftragter des DWD, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Er gehe anhand der Schäden, die er auf den Bildern aus Tschechien gesehen habe, von Windgeschwindigkeiten zwischen 300 und 400 Kilometern pro Stunde aus. Das sei «ein Tornado, der in dieser Stärke in Europa bisher nur selten vorkam».

Bei dem Unwetter mit dem Tornado am Donnerstagabend waren mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Rund 200 Leute wurden verletzt, davon mussten knapp 60 stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der Tornado hatte sieben Dörfer in der Region Südmähren verwüstet.

In Süddeutschland habe es in den vergangenen Tagen eine ähnliche Wetterlage wie in Tschechien gegeben, sagte Friedrich. Der DWD habe sogar mehrmals vor möglichen Tornados gewarnt. «In Deutschland hatten wir das Glück, dass es nicht zu einem solchen Tornado kam», sagte er. Die Lage entspanne sich nun erst einmal, die gefährliche Zone mit Unwettern verschiebe sich nach Osten. Am Freitag gebe es in Sachsen noch ein Risiko, auch wenn die Tornadogefahr wesentlich geringer sei als in den letzten Tagen. Um sich vor einem nahenden Tornado zu schützen, solle man in einen Innenraum, am besten in den Keller gehen, wo es keine Fenster gebe, so Friedrich.

Dänische Ex-Ausländerministerin: Habe niemanden um Illegales gebeten

KOPENHAGEN: Vor einem Sondergerichtsprozess wegen Amtsvergehen hat Dänemarks frühere Ausländerministerin Inger Støjberg ein Fehlverhalten von sich gewiesen. «Ich weiß genau, was ich gesagt und getan habe», sagte die Politikerin am Freitag vor einem vorbereitenden Treffen zu dem Verfahren, in dem es um die unrechtmäßige Trennung eines asylsuchenden Paares aus Syrien geht. «Ich habe niemanden darum gebeten, etwas Illegales zu tun.» Sie freue sich, dass das Verfahren nun beginne. Der eigentliche Prozess beginnt erst Anfang September und soll vor Weihnachten abgeschlossen sein.

Eine Mehrheit im dänischen Parlament hatte Anfang Februar dafür gestimmt, Støjberg wegen Amtsvergehens vor ein Sondergericht zu stellen. Støjberg hat ihre damalige Partei Venstre mittlerweile verlassen und sitzt nun als Parteilose im Parlament in Kopenhagen.

Støjberg wird vorgeworfen, während ihrer Zeit als Ausländer- und Integrationsministerin widerrechtlich angeordnet zu haben, dass ein asylsuchendes Paar aus Syrien voneinander getrennt wurde, weil die Frau minderjährig war. Ihr Ministerium hatte im Februar 2016 in einer Mitteilung erklärt, dass alle Asylpaare ausnahmslos getrennt untergebracht würden, wenn einer der Partner minderjährig sei. Dabei soll es sich um eine illegale Anweisung gehandelt haben. 23 Paare waren davon betroffen.

Ein Verfahren vor einem sogenannten Reichsgericht ist in Dänemark sehr selten. Die Instanz befasst sich mit Vorwürfen gegen Minister wegen unerlaubter Amtsausübung. Es handelt sich erst um das sechste in der dänischen Geschichte und das zweite der letzten 100 Jahre.

18 Tote nach Feuer in chinesischer Kampfkunstschule

PEKING: Bei einem Feuer in einer Kampfkunstschule in Zentralchina sind 18 Menschen ums Leben gekommen und weitere 16 verletzt worden. Es wurde befürchtet, dass es sich bei den meisten der Opfer um Kinder und Jugendliche handelte. Laut einer kurzen Erklärung der lokalen Behörden war das Feuer am frühen Freitagmorgen im Landkreis Zhecheng in der Provinz Henan ausgebrochen und wurde mittlerweile gelöscht.

Unter den Verletzten seien auch vier Schwerverletzte. Zur Ursache des Unglücks gab es zunächst keine Angaben. Auch das Alter der Opfer wurde nicht von den Behörden genannt. In einigen chinesischen Medien hatte es zunächst geheißen, dass die Kinder im Alter zwischen sieben und 16 Jahren in der Zhenxing Martial Arts School geschlafen hätten, als das Feuer ausbrach. Demnach waren in der Schule insgesamt 34 Schüler angemeldet. Ein Augenzeuge wurde zitiert, wonach er Kinder schreien und weinen gehört habe. Die meisten Berichte wurden später jedoch zensiert und aus dem Internet gelöscht.

Polizei: Mann plante Angriff auf Gay-Pride-Parade in Tel Aviv

TEL AVIV: Die israelische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Mann festgenommen, der einen Angriff auf die Gay-Pride-Parade in Tel Aviv geplant hatte. Er sei am Freitag auf dem Weg zu der Veranstaltung gewesen und habe mehrere Waffen für Attacken dabei gehabt, hieß es in einer Mitteilung. Darunter seien ein Elektroschockgerät und ein Würgeholz, ein sogenanntes Nunchaku, gewesen.

Tel Aviv erwartet zu der Parade (Beginn 11.00 Uhr MESZ) rund 200.000 Menschen. Die Polizei teilte mit, der Mann stamme aus Tel Aviv und sei in seinen 30-er Jahren.

Mit dem Marsch fordern die Teilnehmer gleiche Rechte für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle (LGBT). 2015 hatte ein strengreligiöser Jude bei der Gay-Pride-Parade in Jerusalem eine 16-Jährige erstochen. Ein Gericht verurteilte den Mörder später zu lebenslanger Haft plus 31 Jahre.

London glaubt nicht an EU-weites Einreiseverbot für Briten

LONDON: Großbritannien rechnet nicht mit einem EU-weiten Einreiseverbot für britische Touristen. Hintergrund sind Forderungen von Kanzlerin Angela Merkel nach einem gemeinsamen EU-Ansatz, um Reisen aus Virusvariantengebieten zu verhindern. Deutschland und Frankreich hätten den Vorstoß gemacht, weil sie bei den Impfungen hinterher hinkten, sagte Verkehrsminister Grant Shapps am Freitag dem Sender Sky News. «Deutschland hat nicht das gleiche Maß an Impfungen (wie Großbritannien), daher machen sie sich besonders Sorgen», sagte Shapps. «Jedes Land wird seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen müssen.» Er respektiere dies, die Lage sei in jedem Land anders.

Dem Sender Times Radio sagte Shapps, er sei zuversichtlich, dass andere EU-Staaten dem Beispiel von Deutschland und Frankreich nicht folgen. «Ich glaube nicht, dass es eine EU-weite Politik geben wird. Malta wird britische Reisende sicherlich nicht beschränken, weil Malta sehr hohe Impfraten hat», sagte der Minister.

Merkel hatte angekündigt, für eine EU-einheitliche Regelung zu werben und wurde dabei vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron unterstützt. Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Großbritannien hat die Bundesregierung das Land - ebenso wie 13 weitere Länder - als Virusvariantengebiet eingestuft. Das bedeutet, dass nur deutsche Staatsangehörige oder Menschen mit Wohnsitz in Deutschland aus Großbritannien einreisen dürfen. Sie müssen sich dann für 14 Tage in Quarantäne begeben. Eine Möglichkeit, sich frei zu testen, gibt es nicht.

Blogger Protassewitsch und Freundin in Hausarrest versetzt

MINSK: Der in Belarus bei einer Zwangslandung eines Ryanair-Flugzeugs festgenommene Blogger Roman Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega sollen in Hausarrest verlegt worden sein. Das teilte die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja am Freitag in ihrem Exil in der EU mit. Auch die russische Botschaft in Minsk teilte mit, dass Sapega in Hausarrest versetzt sei. Die britische BBC meldete unter Berufung auf Protassewitschs Vater, dass sein Sohn nicht mehr im Gefängnis sei. Eine Bestätigung von den Behörden in Minsk gab es zunächst nicht.

«Weder die offiziellen Stellen noch unsere Anwälte haben uns das bisher bestätigt», sagte die Mutter des Bloggers, Natalia Protassewitsch, der Deutschen Presse-Agentur. Über eigene Kanäle habe man lediglich erfahren, dass die «Präventionsmaßnahmen» für ihren Sohn geändert worden seien, die Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft aber weiter bestehen. Ihre in Minsk lebende Tochter sei am Donnerstagabend zu einer ihr angegebenen Adresse gefahren, habe den Bruder dort angetroffen und ihm Essen und Kleidung übergeben, sagte die 46-Jährige, die im polnischen Exil lebt.

Swetlana Tichanowskaja sprach von einer «guten Nachricht». Zugleich betonte sie: «Hausarrest - das ist keine Freiheit.» Protassewitsch und Sapega seien «Geiseln» des Systems von Lukaschenko, sie seien weiter angeklagt und stünden unter dem Druck ihrer Peiniger. Zudem säßen weiter mehr als 500 Gefangene in belarussischen Gefängnissen.

Die umstrittene Festnahme Protassewitschs und seiner Freundin hatte zu massiver Kritik im Westen geführt und zu neuen Sanktionen. Belarussische Behörden hatten am 23. Mai eine von Athen nach Vilnius fliegende Ryanair-Passagiermaschine zu einer Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Der in dem Flieger reisende Blogger und Oppositionsaktivist Protassewitsch und seine Freundin Sapega wurden dann dort festgenommen. Machthaber Alexander Lukaschenko sieht sich nach der Operation, bei der auch ein Kampfjet aufgestiegen war, wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftraum in der Kritik.

Mindestens drei Tote nach Unwetter mit Tornado

BRECLAV: Das schwere Unwetter im Südosten Tschechiens hat mindestens drei Menschenleben gefordert. Das sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte am Freitag im Fernsehsender CT. Ein Tornado hatte am Donnerstagabend sieben Dörfer in der Region Südmähren verwüstet. Häuser wurden zerstört, Dächer abgedeckt, Stromleitungen niedergerissen und Autos umhergeworfen. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt, davon mindestens 10 schwer.

Gewitter und massiver Hagelschlag begleiteten das Unwetter. Die Rettungsarbeiten und die Suche nach möglichen Verschütteten dauerten die ganze Nacht über an. Aus anderen Teilen des Landes machte sich weitere Verstärkung auf den Weg. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis wollte das Unglücksgebiet am Nachmittag nach seiner Rückkehr aus Brüssel besuchen. Die Regierung versprach schnelle finanzielle Hilfe für die Betroffenen, von denen viele das Dach über dem Kopf verloren haben.

Viele Einwohner der betroffenen Gemeinden standen unter Schock. «Auf einmal habe ich ein merkwürdiges Dröhnen gehört, als ob ein Zug näherkommen würde», sagte ein Augenzeuge der Zeitung «Pravo». «Dann begann die Hölle, alles flog herum.» Sein Haus habe kein Dach mehr, keine Zimmerdecke, keine Fenster, berichtete ein anderer. Die Region an der Grenze zu Österreich ist als Weinanbaugebiet bekannt.

Türkei kritisiert Beschlüsse des EU-Gipfels

ISTANBUL: Nach dem EU-Gipfel in Brüssel hat sich die Türkei unzufrieden mit den Entscheidungen gezeigt. Die Beschlüsse zum Verhältnis mit der Türkei enthielten «bei weitem nicht die erwarteten und notwendigen Schritte», kritisierte das Außenministerium am Freitag. Gipfelthema war unter anderem die Fortschreibung des Flüchtlingspaktes und die damit verbundene finanzielle Unterstützung. Erste Überlegungen sehen vor, der Türkei bis 2024 zusätzlich 3,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zukommen zu lassen.

«Es ist ein großer Fehler, die Zusammenarbeit bei der Migration einzig auf eine finanzielle Dimension zu reduzieren», kritisierte das Ministerium. Der Flüchtlingspakt von 2016 sieht unter anderem vor, dass die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann. Im Gegenzug nehmen EU-Staaten Schutzbedürftige aus Syrien ab und finanzieren Hilfen für in der Türkei lebende Flüchtlinge. Bislang wurden rund sechs Milliarden Euro bereitgestellt.

Das türkische Außenministerium forderte zudem, anstatt einen Dialog in Sachen Rechtshoheit und Grundrechte anzubieten, sollte die EU Beitrittsverhandlungen den Weg ebnen. Die EU kritisiert anhaltende Menschenrechtsverstöße in der Türkei. Als Voraussetzung für Fortschritte bei Beitrittsverhandlungen fordert sie Verbesserungen in diesem Bereich.

Bundeswehreinsätze auf dem Balkan und im Mittelmeer verlängert

BERLIN: Die Bundeswehr bleibt weiter im Kosovo und vor der libanesischen Küste stationiert. Der Bundestag verlängerte in der Nacht zum Freitag die Mandate für die beiden Auslandseinsätze. Im Rahmen der Nato-Mission KFOR können unverändert bis zu 400 deutsche Einsatzkräfte in den Kosovo geschickt werden. In dem ehemals jugoslawischen Balkanstaat sollen sie die öffentliche Ordnung sichern und den Aufbau einer zivilen Friedensordnung unterstützen. Schon seit 1999 sind deutsche Soldaten in dem Land präsent.

Bei der UNIFIL-Mission der Vereinten Nationen sollen bis zu 300 deutsche Soldatinnen und Soldaten den Waffenschmuggel in den Libanon unterbinden und damit zur Stabilisierung des Nahen Ostens beitragen. Die Bundeswehr ist derzeit unter anderem mit einer Korvette bei UNIFIL vertreten. Der Verband wird seit Anfang des Jahres von einem deutschen Admiral geführt.

Mietspiegel-Pflicht in größeren Städten

BERLIN: Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern müssen künftig einen Mietspiegel erstellen. Diese Pflicht ist Teil einer umfassenden Reform, die der Bundestag am frühen Freitagmorgen verabschiedet hat. Damit sollen Mieter besser vor überzogenen Mieterhöhungen geschützt werden. In mehr als 80 der 200 größten deutschen Städte gebe es derzeit keinen gültigen Mietspiegel, sagte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner. Ohne Mietspiegel sei die Mietpreisbremse aber «faktisch unwirksam».

Mietspiegel werden genutzt, um die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln. Damit werden Mieterhöhungen begründet und bei einem Umzug in ein Gebiet mit Mietpreisbremse zulässige Höchstmieten errechnet. Fehlt jedoch ein Mietspiegel, steht die Bestimmung der maximal erlaubten Miethöhe rechtlich auf wackeligen Füßen.

Die Mietspiegel-Pflicht für größere Städte war erst während der parlamentarischen Beratungen in den Gesetzentwurf aufgenommen worden. Unverändert bleiben hingegen die Fristen für die Überarbeitung der Mietspiegel, die ursprünglich verlängert werden sollten. Nun bleibt es jedoch dabei, dass Mietspiegel nach zwei Jahren aktualisiert und nach vier Jahren neu erstellt werden müssen. Der CDU-Rechtsexperte Jan-Marco Luczak erklärte, eine Verlängerung hätte dazu geführt, dass die Daten von Mietspiegeln veraltet und wenig aussagekräftig geworden wären.

Ausschuss im US-Repräsentantenhaus soll Kapitol-Angriff untersuchen

WASHINGTON: Ein Ausschuss im US-Repräsentantenhaus soll die beispiellose Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar untersuchen. Die Sprecherin der Kongresskammer, die Demokratin Nancy Pelosi, kündigte am Donnerstag an, dass das Repräsentantenhaus einen solchen Ausschuss einrichten werde. «Wir müssen unbedingt die Wahrheit über diesen Tag herausfinden und dafür sorgen, dass sich ein solcher Angriff nicht wiederholen kann und dass wir die Ursachen für all das ausmerzen», sagte Pelosi. Der Ausschuss werde über die Fakten und Ursachen der Attacke berichten und Empfehlungen zur Verhinderung eines ähnlichen Vorfalls in der Zukunft erarbeiten.

Vor knapp vier Wochen hatten die Republikaner im US-Senat die Einsetzung einer parteiübergreifenden Untersuchungskommission verhindert. Die Demokraten haben in der Kammer zwar die Mehrheit - allerdings ist sie denkbar knapp, so dass die Republikaner aufgrund von Verfahrensregeln die meisten Vorhaben blockieren können.

Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Kapitol-Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde der Republikaner jedoch freigesprochen.

US-Justizminister Merrick Garland teilte am Donnerstag mit, inzwischen seien mehr als 500 Personen im Zusammenhang mit der Kapitol-Attacke festgenommen worden. Ermittler hätten bislang auf digitalem Weg mehr als 200.000 Hinweise aus der Bevölkerung bekommen. Garland versprach, sein Ministerium werde nicht nachlassen, die Täter vom 6. Januar zur Rechenschaft zu ziehen.

EU-Gipfel: Türkei soll mehr Geld für Flüchtlingsversorgung bekommen

BRÜSSEL: Die Türkei kann nach dem EU-Gipfeln in Brüssel auf weitere Milliardenhilfen für die Versorgung von Flüchtlingen aus Syrien hoffen. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten forderten am Donnerstagabend die EU-Kommission auf, unverzüglich Vorschläge für eine Fortsetzung der finanziellen Unterstützung vorzulegen. Erste Überlegungen der Brüsseler Behörde sehen vor, der Türkei bis 2024 zusätzliche 3,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zukommen zu lassen. Bislang wurden bereits rund sechs Milliarden Euro bereitgestellt.

Mit dem frischen Geld soll die Türkei dazu gebracht werden, den 2016 geschlossenen Flüchtlingspakt einzuhalten. Er sieht unter anderem vor, dass die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann. Im Gegenzug nehmen EU-Staaten der Türkei Schutzbedürftige aus Syrien ab und finanzieren Hilfen für in der Türkei lebende Flüchtlinge. Ihre Zahl wurde zuletzt mit rund 3,7 Millionen angegeben.

Mit Blick auch den Seegebietsstreit zwischen den EU-Ländern Griechenland und Zypern sowie der Türkei begrüßten die Teilnehmer die Deeskalation in den vergangenen Monaten und erneuerten ihre Zusage, auf dieser Basis zu einer stärkeren Zusammenarbeit bereit zu sein. Wann Gespräche über die angedachte Modernisierung der Zollunion aufgenommen werden könnten, wurde allerdings offen gelassen. Nach Angaben von Diplomaten ist ein Teil der Mitgliedstaaten der Ansicht, dass ein Verzicht auf neue Provokationen von türkischer Seite noch kein großes Engagement rechtfertigt.

Der Konflikt im östlichen Mittelmeer hatte sich im vergangenen Jahr wegen türkischer Erdgaserkundungen in umstrittenen Gebieten gefährlich zugespitzt. In Griechenland befürchteten Menschen sogar einen neuen Krieg.

Fieberhafte Suche nach Vermissten nach Teileinsturz bei Miami Beach

MIAMI: Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida geht die Suche nach weiteren möglichen Opfern weiter. Rettungsteams sind mit Spürhunden, Spezialkameras und Horchgeräten im Einsatz, wie US-Medien in der Nacht zum Freitag berichteten. 99 Menschen gelten nach dem Unglück in Surfside nahe Miami Beach als vermisst. Mindestens ein Mensch kam nach offiziellen Angaben ums Leben, elf weitere wurden verletzt. 37 Menschen seien aus dem Gebäude befreit worden, teilte die Feuerwehr mit.

«Wir werden nicht aufgeben», sagte Surfsides Bürgermeister Charles Burkett. Die Retter seien rund um die Uhr im Einsatz. Allerdings habe Regen die Suche erschwert. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Toten deutlich steigen könnte, hieß es in Medienberichten. Wie viele Menschen zum Unglückszeitpunkt in dem Gebäude waren, ist unklar. Auch die Ursache ist nicht bekannt. Eine Untersuchung läuft.

Der Wohnkomplex aus den 1980er Jahren sei erst kürzlich im Rahmen einer routinemäßigen Inspektion von Experten untersucht worden, sagte ein Behördenvertreter Surfsides dem Sender CNN. Das strandnahe Gebäude mit rund 130 Wohneinheiten war in der Nacht zu Donnerstag (Ortszeit) teilweise eingestürzt.