Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 11.06.21 | Überblick

Johnson: Verhältnis zu USA ist «unzerstörbar»

CARBIS BAY: Nach seinem ersten persönlichen Treffen mit US-Präsident Joe Biden hat der britische Premierminister Boris Johnson die Beziehung zu den USA als «unzerstörbar» beschrieben. Den Begriff «besondere Beziehung» («special relationship») wolle er hingegen vermeiden, bestätigte Johnson in einem Interview mit der BBC, das am Freitag veröffentlicht wurde.

Die beiden Politiker hatten sich am Vortag des von Freitag bis Sonntag andauernden G7-Gipfels in Cornwall zu einem Gespräch unter vier Augen getroffen. Bislang hatten London und Washington bei ähnlichen Gelegenheiten stets die «besondere Beziehung» beschworen, die beide Länder verbinde. Einem Medienbericht zufolge findet Johnson jedoch, das lasse sein Land «schwach und bedürftig» erscheinen. Er will Großbritannien bei der Konferenz der führenden westlichen Wirtschaftsmächte als starken, unabhängigen Akteur auf der Weltbühne präsentieren.

Vor dem Treffen war spekuliert worden, Biden könne den britischen Premier zur Beilegung des Streits mit der EU über die Ausgestaltung der Brexit-Regeln in Nordirland drängen. Der Präsident habe aber nichts Derartiges gesagt, betonte Johnson im BBC-Interview. Man habe eine hervorragende Unterhaltung gehabt.

Ob Johnson damit die Spekulationen über ein mit Spannung geladenes Verhältnis zu Biden endgültig aus dem Weg geräumt hat, darf bezweifelt werden. Eine gemeinsame Pressekonferenz gaben Johnson und Biden nach ihrem Treffen jedenfalls nicht. Darauf hatten selbst deren Vorgänger, die frühere Premierministerin Theresa May und Ex-US-Präsident Donald Trump, trotz erheblicher Verstimmungen nicht verzichtet.

«Washington Post»: Biden zeigt wieder Führungsstärke

WASHINGTON: Zur Ankündigung des Weißen Hauses, 500 Millionen Impfdosen des Vakzins der Pharmakonzerne Pfizer und Biontech zu erwerben und an 92 arme Länder und die Afrikanische Union zu spenden, schreibt die «Washington Post» am Freitag:

«Präsident Bidens Ankündigung ist ein Zeichen dringend benötigter Empathie für Millionen von Menschen, deren Leben von der globalen Pandemie bedroht ist. Mr. Biden leistet auch eine große Anzahlung auf die Wiederherstellung amerikanischer Führungsstärke in einer Welt, die an ihr gezweifelt hat. Gerade erst voriges Jahr kündigte der damalige Präsident Donald Trump an, dass er die Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation herausgeholt, die US-Beiträge für die WHO eingefroren habe und sich weigerte, an der Covax-Initiative teilzunehmen, um den ärmsten Ländern bei der Impfung zu helfen. Er verfolgte eine «America First»-Strategie, die seiner politischen Basis gefiel, aber viele Verbündete verprellte, die sich fragten, ob die USA noch die Führungsrolle geltend machen könnten, die sie mehr als ein halbes Jahrhundert innehatten.

Mr. Biden zeigt, dass sie es können. Er machte den Austritt aus der WHO rückgängig, leistete die größte Einzelzuwendung aller Länder zu Covax und zeigte nun mit der Impfspende, dass die Vereinigten Staaten bereit und fähig sind, mit Russland und China zu wetteifern, die beide damit prahlen, dass ihre autoritären Systeme besser als die Demokratie seien und die Millionen von Dosen ihrer eigenen Impfstoffe in einem Ringen um weltweite Gunst exportiert haben.»

Cornwall: Abgelegener G7-Gipfelort im Südwestzipfel Englands

CARBIS BAY: Mit der südwestenglischen Grafschaft Cornwall hat der britische Premierminister Boris Johnson einen der schönsten, aber auch abgelegensten Flecken des Landes als Ort für den G7-Gipfel ausgewählt. Umgeben vom Meer - im Süden der Ärmelkanal, im Westen der Atlantik - bietet die bei Touristen beliebte Halbinsel nicht nur die für Gipfeltreffen erhoffte Abgeschiedenheit. Sie erinnert mit ihrer Lage samt Hunderten Kilometern Küste und langen Stränden auch an eines der wichtigsten Themen des Treffens: den Klimawandel.

«Ich kann mir keinen besseren Ort für eine Versammlung der weltweit mächtigsten Führungspersönlichkeiten vorstellen», hatte Johnson zuvor zur Begründung geschrieben. Das liege nicht nur an der malerischen Landschaft: Cornwall mit seinen erneuerbaren Energien und Schutzprojekten verkörpere die britischen Ambitionen, die Welt nach der Corona-Krise besser und grüner wiederaufzubauen.

Der Gipfelort Carbis Bay, der zur Gemeinde St. Ives gehört, liegt im Norden der Halbinsel, auf der insgesamt gut eine halbe Million Menschen leben. Die Einwohner, viele eng mit der Fischindustrie verbunden, gelten als selbstbewusst - und haben eine eigene Sprache, Cornish, das mit dem Keltischen und dem Walisischen verwandt ist. Daher gibt es in der Region auch einige zweisprachige Schilder. Politisch steht die Gegend dem konservativen Brexit-Vorkämpfer Johnson nahe: Eine Mehrheit hatte beim Referendum 2016 für den Austritt aus der EU gestimmt - obwohl viel Geld aus der EU hierhin floss.

Zu guter Letzt stellt Johnson mit Cornwall sicher, dass die Großereignisse fair unter den vier Landesteilen des Vereinigten Königreichs verteilt werden. So traf sich 2013 die Gruppe - damals noch als G8 mit Russland - in Nordirland, 2014 tagte der Nato-Gipfel in Wales. Die UN-Klimakonferenz findet in diesem November im schottischen Glasgow statt.

Nachtbürgermeisterin New Yorks wünscht sich Museum für das Nachtleben

NEW YORK: In New York soll nach dem Willen von Nachtbürgermeisterin Ariel Palitz künftig ein Museum entstehen, das das Nachtleben der Millionenmetropole beleuchtet. So könne die «vielfältige Geschichte des Nachtlebens» und dessen Bedeutung als «kulturelle Antriebskraft» herausgestellt werden, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der zuständigen städtischen Behörde, die Palitz seit 2018 leitet. Der rund 160 Seiten lange Bericht gibt einen Überblick über den Zustand des Nachtlebens der Stadt, auch in Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie, und macht Vorschläge für Verbesserungen.

Die Nachtbürgermeisterin ist unter anderem für das reibungslose Zusammenspiel von städtischen Behörden und Clubs, Bars, Restaurants und Cafés zuständig. Palitz betrieb von 2004 bis 2014 den Club Sutra in Manhattan und saß während dieser Zeit auch drei Jahre lang im New Yorker Gemeinderat. Seitdem berät sie Unternehmern dabei, Projekte im Nachtleben der Metropole umzusetzen. In mehreren anderen Städten weltweit gibt es ähnliche Nachtbürgermeister-Posten.

Steinbutt und Barbecue: Was beim G7-Gipfel auf dem Menü steht

CARBIS BAY: Zu fruchtbaren Debatten gehört in der Regel ein schmackhaftes Mahl - das gilt besonders für wichtige Treffen wie den G7-Gipfel. Dabei sollen die kulinarischen Besonderheiten des Gastgebers nicht zu kurz kommen. Entsprechend fällt auch das Menü des Gipfels in Cornwall aus, einer stark vom Meer geprägten Region im Südwesten von England. Das gilt besonders für Freitagabend, wenn die Staats- und Regierungschefs gemeinsam mit dem britischen Thronfolger Prinz Charles und dessen Gattin Herzogin Camilla speisen.

Zum Hauptgang gibt es dann Steinbutt - vor der Küste von einem einheimischen Fischer gefangen, wie die britische Regierung als Gastgeberin betonte. Dazu arrangiert Chefköchin Emily Scott neue Kartoffeln aus der Region sowie örtlich gezogene Kräuter. Auch der Käse, der nach dem Dinner bereit steht, stammt aus Cornwall, bevor zum Nachtisch eine mit englischen Erdbeeren gefüllte Sahnetorte - genannt Pavlova - gereicht wird.

Richtige Lagerfeuerstimmung soll dann am Samstagabend aufkommen, wenn auch die Staats- und Regierungschefs der Gastländer Australien, Südafrika und Südkorea dabei sind. Direkt am Strand vom Gipfelort Carbis Bay lässt Koch Simon Stallard zunächst verschiedene Fisch- und Meeresfruchtgerichte als Canapés servieren. Zum Höhepunkt gibt es dann - frisch vom Grill - Rinderhüftsteaks und Hummer, natürlich aus der Region. An kleinen Feuerstellen können die G7-Teilnehmer dann bei überbackenem Brie-Käse, Hot Buttered Rum - einem alkoholischen, traditionellen Mixgetränk - und gerösteten Marshmallows wichtige Fragen in vertrauter Atmosphäre besprechen.

Stromausfälle in ganz Puerto Rico nach Brand in Umspannwerk

SAN JUAN: Nach einem Brand in einem Umspannwerk in Puerto Ricos Hauptstadt San Juan ist der Strom in Teilen der Karibikinsel ausgefallen. Das genaue Ausmaß war zunächst unbekannt, der Stromanbieter Luma Energy sprach am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Twitter aber von «bedeutenden» Ausfällen in ganz Puerto Rico. Ein Transformator in dem Werk Monacillo sei in Brand geraten, wodurch das Sicherheitssystem die Stromversorgung unterbrochen habe. Die Wiederherstellung sollte am späten Abend beginnen und über Nacht weitergehen. Es seien keine Verletzten gemeldet worden.

Die Feuerwehr teilte mit, sie bekämpfe den Brand. Medienberichten zufolge hatte es zunächst eine Explosion gegeben. Auf Bildern waren hohe Flammen und dichter, schwarzer Rauch zu sehen. Luma Energy hatte erst wenige Stunden vor dem Vorfall einen Hackerangriff auf sein Kundenportal und seine App gemeldet. Über einen möglichen Zusammenhang gab es zunächst aber keine Berichte. Unzuverlässige Stromversorgung ist seit langem ein Problem in dem US-Außengebiet.

Bundesweite Regeln zum Recycling von Baustoffen

BERLIN: Beim Umgang mit mineralischen Abfällen wie Bauschutt, Schlacken und Gleisschotter sollen künftig einheitliche Regeln gelten. Der Bundestag billigte am frühen Freitagmorgen eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung, die aber auch noch die Zustimmung des Bundesrats benötigt. Durch die Verordnung werden deutschlandweit geltende Vorgaben für die Beseitigung der enthaltenen Schadstoffe sowie einheitliche Standards für das Recycling von Bauabfällen eingeführt.

Mit jährlich rund 250 Millionen Tonnen machen Bau- und Abbruchabfälle ungefähr 60 Prozent des gesamten Müllaufkommens aus. Der Umgang damit ist bislang aber in jedem Bundesland anders geregelt. Widerstände aus einzelnen Ländern hatten dazu geführt, dass es 15 Jahre dauerte, die nun beschlossene Mantelverordnung auf den Weg zu bringen. Als Kompromiss ermöglicht die Verordnung nun regionale Ausnahmeregeln.

G7 will eine Milliarde Corona-Impfdosen zur Verfügung stellen

CARBIS BAY: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen die G7-Staaten mindestens eine Milliarde Impfdosen für andere Länder zur Verfügung stellen. Dazu sollen sowohl bereits hergestellte Impfdosen verteilt als auch die Herstellung weiterer finanziert werden, teilte die britische Regierung in der Nacht zum Freitag mit. Die Staats- und Regierungschefs wollen demnach auch einen Plan ausarbeiten, um die Impfstoffproduktion auszuweiten. Großbritannien hat in diesem Jahr den Vorsitz in der Gruppe sieben führender Industriestaaten inne, die sich von Freitag bis Sonntag im südwestenglischen Cornwall treffen.

Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte an, dass sein Land 100 Millionen Impfdosen aus seinem Überschuss beisteuern werde, den Großteil über die Impfstoffinitiative Covax. Bis Ende September würden 5 Millionen Dosen für die ärmsten Länder bereitgestellt, die übrigen 95 Millionen dann im Verlaufe des kommenden Jahres. Großbritannien hatte sich derart mit Impfstoff eingedeckt, dass es seine Bevölkerung damit mehrfach durchimpfen könnte. Bisher hat das Land kaum Impfstoffe exportiert - das rief scharfe Kritik hervor.

«Wegen des erfolgreichen britischen Impfprogramms sind wir nun in der Lage, einige unserer überzähligen Dosen mit denen zu teilen, die sie benötigen», sagte Johnson. Dies sei ein wichtiger Schritt zum Sieg über das Virus. Großbritannien habe mit der Entwicklung und Finanzierung des Impfstoffs von Astrazeneca die Führung im Kampf gegen die Pandemie übernommen, sagte Johnson. Bisher seien mehr als eine halbe Milliarde Dosen, zum Selbstkostenpreis verteilt, in 160 Ländern weltweit gespritzt worden.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden angekündigt, die Vereinigten Staaten würden bis spätestens Ende Juni 2022 insgesamt 500 Millionen Impfdosen spenden. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es zu möglichen zusätzlichen Angeboten von Impfdosen-Spenden für ärmere Länder, Deutschland habe in dem Bereich bereits sehr viel getan und sei «einer der großen Unterstützer». Geld sei vorhanden, nun müsse die Logistik ermöglicht werden, um die Impfstoffe «in die Arme der Menschen» zu bekommen. Wichtig sei dafür, eine lokale Produktion aufzubauen, etwa in Afrika, auch damit bei einer möglichen neuen Pandemie ausreichend Kapazitäten vor Ort vorhanden seien.