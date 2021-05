Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 21.05.21 | Überblick

Berglöwe in den Straßen von San Francisco

SAN FRANCISCO: Ein ausgewachsener Berglöwe ist nach einem zweitägigen Streifzug durch die Straßen von San Francisco von Wildhütern geschnappt worden. Die Raubkatze sei in der Nacht zum Donnerstag in dem Stadtviertel Bernal Heights in einem Baum gesichtet und mit einem Betäubungspfeil ruhiggestellt worden, teilte die Tierschutzbehörde mit. Das gut 45 Kilogramm schwere zweijährige Männchen wurde in den Zoo von Oakland gebracht.

«Er ist prachtvoll, sehr gesund und gut ernährt», teilte die Veterinärin Dr. Alex Herman nach einer Untersuchung des betäubten Pumas am Donnerstag mit. Das Tier mit dem Spitznamen «Mr. Handsome» (Schönling) wurde mit einem Mikrochip gekennzeichnet und anschließend in einem Wildnisgebiet im Bezirk Santa Clara südlich von San Francisco ausgesetzt.

In Kalifornien werden Berglöwen mitunter in Randzonen von Ortschaften gesichtet, nur gelegentlich dringen sie in Stadtgebiete ein. Die Raubkatzen gelten als scheu, Angriffe auf Menschen sind selten.

Nach Schätzungen der Mountain Lion Foundation (MLF), einer gemeinnützigen Organisation zum Schutz der Berglöwen, gibt es in den USA rund 30.000 Pumas, die meisten davon in westlichen Bundesstaaten, sowie wenige Hundert in Florida. Als einzige Staaten haben Kalifornien und Florida ein Jagdverbot erlassen. Wilderei, Kollisionen mit Autos, vergiftete Beute und die Zerstörung ihres Lebensraums haben den Bestand dezimiert.

Noch zwei neue Krimis bis 6. Juni: Dann kürzere «Tatort»-Sommerpause

MÜNCHEN: «Tatort»-Fans steht 2021 wohl eine kürzere Sommerpause als letztes Jahr bevor. Die Zeit ohne neue Krimis wird voraussichtlich zwölf Wochen dauern - vom 6. Juni bis 29. August. Das teilte die ARD-Programmdirektion in München mit. 2020 dauerte sie 13 Wochen - vom 7. Juni bis 6. September. Bis zum Beginn der Sommerpause kommen noch zwei neue Krimis: an diesem Wochenende, am Pfingstmontag (24.5.), steht der erste Fall des neuen Bremer Teams im Programm. Der Film mit Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim heißt «Neugeboren». Am 6. Juni kommt dann die vorerst letzte «Tatort»-Erstausstrahlung an: der Berliner Krimi «Die dritte Haut».

Die weiteren Juni-Sonntage: Am 13. Juni zeigt das Erste das Fußball-EM-Vorrundenspiel Niederlande-Ukraine live aus Amsterdam, am 20. Juni einen neuen Münchner «Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze» mit Verena Altenberger und am 27. Juni als Wiederholung den Stuttgarter Pflege-Krimi «Tatort: Anne und der Tod» von 2019.

Waffenruhe in Nahost hält in den ersten Stunden

TEL AVIV/GAZA: Die am frühen Freitagmorgen in Kraft getretene Waffenruhe im Gaza-Konflikt hat in den ersten sechs Stunden gehalten. Bis zum Freitagmorgen wurde in Israel kein neuer Raketenalarm mehr wegen eines Beschusses durch militante Palästinenser ausgelöst und im Gazastreifen wurden keine weiteren israelischen Angriffe verzeichnet. Die Waffenruhe war am Freitag 02.00 Uhr Ortszeit (01.00 MESZ) in Kraft getreten. Sie war vom israelischen Kabinett und von der Führung der islamistischen Hamas-Organisation in Gaza gebilligt worden.

Die Konfliktparteien waren damit einem Vorschlag ägyptischer Vermittler gefolgt. Sie warnten jedoch, dass die Waffenruhe hinfällig würde, sollte sich die Gegenseite nicht an die zugrundeliegende Vereinbarung halten. Im Gazastreifen strömten Tausende Menschen auf die Straßen und machten inmitten von Ruinen ihrer Erleichterung über das Ende des Schreckens Luft. Sie zündeten Feuerwerkskörper, gaben Schüssen in die Luft ab und riefen «Allahu akbar!» (Gott ist groß!).

Der elftägige Schlagabtausch kostete 232 Menschen im Gazastreifen und 12 Menschen in Israel das Leben. Eskaliert war der Konflikt mit dem Raketenbeschuss Jerusalems durch militante Palästinenser. Dem vorausgegangen waren Zusammenstöße und Konflikte zwischen Juden und Arabern in der beiden Gemeinschaften heiligen Stadt.

USA belegen zwei Anführer der Huthi-Rebellen mit Sanktionen

WASHINGTON: Die US-Regierung belegt zwei Anführer der Huthi-Rebellen im Jemen mit Sanktionen. Ihnen wird vorgeworfen, für Militäreinsätze verantwortlich zu sein, die den Jemen destabilisieren und die humanitäre Krise weiter zuspitzen. Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari wird für Einsätze der Huthis verantwortlich gemacht, bei denen Zivilisten zu Schaden kamen, zuletzt vor allem in der Provinz Marib. Die von ihm angeführte Offensive in Marib «verschlimmert das Leid der Menschen», erklärte das US-Finanzministerium am Donnerstag (Ortszeit). Zudem werde der Kommandeur Jusuf al-Madani wegen des Verdachts auf terroristische Handlungen mit Sanktionen belegt.

Das Außenministerium in Washington kritisierte, die Huthis erhielten «großzügige militärische Unterstützung» vom Iran, um Angriffe auf die jemenitische Zivilbevölkerung und Infrastruktur durchzuführen. Dies spitze die humanitäre Krise weiter zu, hieß es. Die schiitischen Huthi-Rebellen kämpfen im Jemen gegen die Regierung und ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis. Das sunnitische Königreich sieht in ihnen einen Verbündeten seines schiitischen Erzfeindes Iran. Die Rebellen beherrschen heute große Teile des Bürgerkriegslandes, vor allem den Norden und die Hauptstadt Sanaa.

Die US-Sanktionen haben unter anderem zur Folge, dass möglicher Besitz der Huthi-Anführer in den USA eingefroren wird. US-Unternehmen und Personen dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen oder sie unterstützen. Durch die Sanktionierung dürften auch andere internationale Transaktionen für die Betroffenen schwieriger werden, denn viele Unternehmen und Banken schrecken vor Geschäften mit sanktionierten Firmen und Personen zurück.

Biden verspricht Israel Unterstützung für Abwehrsystem «Iron Dome»

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat Israel seine «volle Unterstützung» zugesagt, um das israelische Abwehrsystem Eisenkuppel («Iron Dome») wieder komplett auszustatten. Das gemeinsam mit den USA entwickelte System müsse auch «in Zukunft die Verteidigung und Sicherheit» Israels gewährleisten, sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Die Vereinigten Staaten stünden weiter zu Israels Recht, sich gegen Raketenangriffe der Hamas und anderer Terrorgruppen im Gazastreifen zu verteidigen, betonte er.

Der seit 2011 eingesetzte «Iron Dome» soll Israel unter anderem vor Angriffen mit Kurzstreckenraketen schützen. Ein Radargerät erkennt anfliegende Geschosse und gibt die Information an einen Raketenwerfer weiter. Der startet eine Abfangrakete, um das feindliche Geschoss möglichst vor dem Einschlag noch in der Luft zu zerstören - und das nach israelischen Angaben mit einer Trefferquote von rund 90 Prozent.

Militante Palästinenser feuerten nach israelischen Militärangaben insgesamt rund 4000 Raketen auf Israel ab. Israel dürfte nun seine Vorräte der Abfangraketen schnell wieder aufbauen wollen. Die Entwicklung, den Bau und die Instandhaltung des Abwehrsystems haben die USA bisher mit mehr als 1,6 Milliarden Dollar unterstützt.

Israel und die militanten Palästinenser im Gazastreifen hatten sich am späten Donnerstagabend auf eine Waffenruhe geeinigt. Nach elf Tagen schwerer Kämpfe folgten sie damit einem Vorschlag Ägyptens, das zwischen den Kontrahenten vermittelt hatte.

Nachtzug Paris-Nizza fährt wieder - Premier mit an Bord

PARIS: Erstmals seit mehr als drei Jahren ist in Frankreich wieder ein regulärer Nachtzug von Paris nach Nizza gestartet - und hatte gleich einen prominenten Fahrgast mit an Bord. «Meine Damen, meine Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten! Ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord des Nachzuges 5773 mit dem Ziel Nizza Stadt», begrüßte Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend die Reisenden, wie auf einem Video zu sehen war. Der Zug fuhr um 20.52 Uhr vom Pariser Bahnhof Austerlitz ab und sollte am Morgen um kurz nach 9.00 Uhr in Nizza ankommen. Damit braucht er deutlich länger als die normale Schnellzugverbindung mit dem TGV, dafür sind die Tickets deutlich günstiger.

Die französische Bahngesellschaft hatte den Nachtzug-Betrieb von Paris nach Nizza im Ende 2017 eingestellt, da sie ihn für unrentabel hielt. «Wir werden weiter in die Bahn investieren und gleichzeitig das tägliche Leben der Reisenden verbessern», schrieb Castex auf Twitter. Der Bahnliebhaber, der selbst ein Buch über die Bahnstrecke Perpignan-Villefranche-de-Conflent geschrieben hat, veröffentlichte am späten Abend auch ein paar Fotos seines Schlafabteils. «Einschlafen in Paris und Aufwachen an der Côte d'Azur ist dank France Relance wieder möglich», schrieb er weiter. Er wies damit darauf hin, dass das französische Corona-Konjunkturprogramm France Relance auch mehrere Milliarden Euro für den Bahnsektor vorsieht.

Biden: Waffenruhe ist eine Chance für Fortschritte im Nahen Osten

WASHINGTON: Die Waffenruhe zwischen Israel und den militanten Palästinensern im Gazastreifen bietet nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden eine «wirkliche Chance», im Nahen Osten Fortschritte hin zu einem dauerhaften Frieden zu machen. Die USA stünden zusammen mit den Vereinten Nationen und anderen Partnern bereit, der Palästinensischen Autonomiebehörde mit humanitärer Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau zu helfen, sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus.

Biden zollte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Respekt dafür, die Kampfhandlungen nun einzustellen. Zudem dankte er Ägypten für seinen Einsatz bei der Vermittlung der Waffenruhe. Es gebe nun eine wirklich Chance, in der Region Fortschritte zu erzielen, sagte Biden. «Ich bin der Meinung, dass Palästinenser und Israelis es gleichermaßen verdienen, sicher und geschützt zu leben und sich gleichermaßen an Freiheit, Wohlstand und Demokratie zu erfreuen.»

Biden betonte, die US-Regierung habe sich in Dutzenden Gesprächen ebenfalls für eine Deeskalation eingesetzt. Er habe in den vergangenen elf Tagen allein sechs Mal mit Netanjahu gesprochen, zuletzt am Donnerstag nach der Bekanntgabe der Waffenruhe, sagte Biden.

Israel und die militanten Palästinenser im Gazastreifen hatten sich unmittelbar zuvor auf eine Waffenruhe geeinigt. Nach elf Tagen schwerer Kämpfe folgten sie damit einem Vorschlag Ägyptens, das zwischen den Kontrahenten vermittelt hatte.

Aus «Tiger King» bekannt: US-Justiz beschlagnahmt 68 Löwen und Tiger

WASHINGTON: Die US-Justiz hat 68 Löwen, Tiger und andere Großkatzen des Privatzoo-Direktors Jeffrey Lowe beschlagnahmt, der durch die Netflix-Serie «Tiger King» bekannt geworden war. Bei drei Inspektionen in dem Park von Jeffrey und Lauren Lowe im Bundesstaat Oklahoma seien wiederholt gravierende Mängel in Bezug auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere festgestellt worden, erklärte das Justizministerium am Donnerstag (Ortszeit).

Die Lowes hätten sich einer gerichtlichen Anordnung widersetzt, wonach sie einen qualifizierten Tierarzt beschäftigen müssen, um eine ausreichende Versorgung zu garantieren, erklärte das Ministerium. Bei den Inspektionen hatten sie wegen der mangelnden tierärztlichen Versorgung, mangelnder artgerechter Ernährung und der Größe der Käfige bereits Mahnungen erhalten, hieß es weiter.

Ein Richter hatte im Januar entschieden, dass Lowe einen Großteil seiner Großkatzenbabys und deren Mütter an die zuständigen Behörden übergeben muss, die sie dann artgerecht unterbringen würden. Unter den nun sichergestellten Tieren waren auch Kreuzungen aus Löwen und Tigern sowie ein Jaguar. Das Justizministerium nehme Hinweise auf Vergehen gegen geschützte Tiere, die in Gefangenschaft aufgewachsen seien, sehr ernst, hieß es weiter.

Lowe ist eine der schillernden Gestalten aus der Reality-Show «Tiger King». Er hatte den Privatzoo von seinem früheren Geschäftspartner Joe Exotic übernommen. Exotic wurde zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einen Mörder angeheuert haben soll, um die Tierschützerin Carole Baskin umzubringen. In der Netflix-Serie waren mehrere Inhaber von Privatzoos in den USA vorgestellt worden, die Tiger und Löwen unter fragwürdigen Bedingungen züchten und halten.