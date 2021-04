Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.21 | Überblick

Londons Bürgermeister Khan: Multiple Identitäten zulassen

LONDON: Londons Bürgermeister Sadiq Khan fordert für gelungene Integration anzuerkennen, dass Menschen mehr als eine Identität haben können. «Man sollte nicht durch eine einzige Sache definiert werden», sagte der Labour-Politiker, der sich in der kommenden Woche (6. Mai) zur Wiederwahl stellt, der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin sowohl ein stolzer Muslim als auch ein stolzer Londoner», so Khan. Trotz des laufenden Wahlkampfs halte er sich beispielsweise an das Fastengebot im Ramadan. Der Sohn eines aus Pakistan eingewanderten Busfahrers war vor fünf Jahren als erster Muslim zum Bürgermeister Londons gewählt worden.

Großbritannien habe sehr erfolgreich Menschen aus Minderheitengruppen dazu ermutigt, sich zu integrieren, ohne ihre Identität und die Dinge zu verlieren, die sie «anders und besonders» machen, fuhr Khan fort. Darauf sei er stolz. Trotzdem gebe es aber noch große Herausforderungen. Beispielsweise habe er die Unterstützung der nationalen Regierung vermisst, als er immer wieder verbal von Ex-Präsident Donald Trump angegangen worden sei, so Khan. Das sei deutlich gegen ihn als Muslim gerichtet gewesen. «Er hat keine anderen Bürgermeister oder Politiker angegriffen, er hat mich angegriffen», sagte der 50-Jährige. Die konservative Regierung habe die Pflicht gehabt, sich schützend vor ihn zu stellen. Das sei aber nicht geschehen.

Trump hatte Khan in seiner Amtszeit immer wieder auf Twitter scharf kritisiert und ihm vorgeworfen, nicht hart genug gegen Kriminalität und Terrorismus vorzugehen. Der Bürgermeister rief im Gegenzug unter anderem dazu auf, einen Staatsbesuch Trumps abzusagen und verärgerte den damaligen US-Präsidenten, indem er während des Besuchs die Erlaubnis für eine Protestaktion mit einem überlebensgroßen Trump-Ballon in Form eines Babys in Windeln gab.

Bei der Bürgermeisterwahl am kommenden Donnerstag treten 20 Kandidaten an. Khans aussichtsreichster Herausforderer Shaun Bailey von der Konservativen Partei liegt in Umfragen aber weit abgeschlagen hinter dem Amtsinhaber.

Nach tödlicher Massenpanik : Konfrontationen am Unglücksort

MERON: Nach der Massenpanik im Norden Israels mit Dutzenden Toten haben sich Medienberichten zufolge Hunderte Strenggläubige geweigert, den Unglücksort zu verlassen. Wie die «Times of Israel» berichtete, folgten sie den Anweisungen der Polizei nicht. Es sei auch zu Auseinandersetzungen gekommen, unweit des Ortes der Panik. «Sie blockieren uns ohne Grund», zitierte die Zeitung einen Anwesenden. «Ich will beten.» Auch im Fernsehen waren Bilder der Konfrontationen zu sehen.

Die Massenpanik war in der Nacht auf Freitag während eines Festes im jüdischen Wallfahrtsort Meron ausgebrochen. Mindestens 38 Menschen starben. Mehr als 100 weitere wurden verletzt, Dutzende davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen waren Menschen auf einer abschüssigen Rampe mit Metallboden ins Rutschen gekommen. Die dicht gedrängten Feiernden fielen dann übereinander. In ersten Medienberichten war vom Einsturz einer Tribüne die Rede gewesen.

Strafanzeige in Den Haag gegen Chiles Staatschef wegen Polizeigewalt

SANTIAGO DE CHILE/DEN HAAG: Wegen massiver Polizeigewalt im Einsatz gegen Demonstranten Ende 2019 ist der chilenische Präsident Sebastián Piñera beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angezeigt worden. Dem konservativen Staatschef werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der chilenischen Menschenrechtskommission hervorgeht. Unterstützt wird die Kommission von der Stiftung des früheren spanischen Richters Baltasar Garzón, der einst den ehemaligen chilenischen Diktator Augusto Pinochet verhaften ließ.

Im Oktober und November 2019 waren in Chile täglich Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung sowie eine Abkehr vom neoliberalen Wirtschaftssystem zu fordern. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Mehr als 30 Menschen kamen ums Leben. Wegen ihres oft brutalen Vorgehens geriet die Polizei daraufhin in die Kritik. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Menschenrechte erlitten damals 460 Demonstranten Augenverletzungen, weil die Beamten teilweise offenbar gezielt mit Gummigeschossen in Gesichter feuerten. Zwei Menschen erblindeten vollständig, 35 weitere verloren ein Auge.

Nach Einschätzung der Antragsteller wurden diese Vergehen von der nationalen Justiz in Chile nicht angemessen verfolgt. Ob es in Den Haag tatsächlich zu Ermittlungen gegen Piñera kommt, ist allerdings fraglich. Nach der Anzeige wird in einer Vorermittlung zunächst geprüft, ob ein formelles Ermittlungsverfahren eröffnet wird. Erst danach könnte das Hauptverfahren beginnen. Im Fall von Piñera räumen die Antragsteller in ihrer Mitteilung selbst ein, dass allein das Vorverfahren bis zu zehn Jahre dauern könnte.

Mindestens 28 Tote bei Gedränge auf Fest in Nord-Israel

MERON: Bei einem Gedränge auf einem großen jüdischen Fest im Norden Israels sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Ein Sprecher des Rettungsdienstes Magen David Adom sprach am frühen Freitagmorgen von einer «unfassbaren Katastrophe». In einem Fernsehbericht war gar von 38 Toten in dem Ort Meron die Rede. Den Rettungskräften zufolge wurden rund 50 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Zahlreiche Verletzte wurden mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sperrte die Zufahrtsstraßen ab.

Tausende Ultraorthodoxe hatten in Meron den jüdischen Feiertag Lag Baomer begangen. In sozialen Netzwerken war vor dem Unglück in Videos zu sehen, wie die Menschen sangen, tanzten und hüpften.

Israels Präsident Reuven Rivlin schrieb bei Twitter, er verfolge die Berichte aus Meron und bete für die Genesung der Verletzten.

Dutzende Verletzte nach Einsturz von Tribüne in Nord-Israel

MERON: Beim Einsturz einer Tribüne bei einem jüdischen Fest im Norden Israels sind Medienberichten zufolge Dutzende Menschen verletzt worden. Demnach gab es mindestens 15 Schwerverletzte in dem Ort Meron. Die Polizei nannte zunächst keine konkreten Zahlen. Polizisten und Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten, wie eine Polizeisprecherin am frühen Freitagmorgen sagte. Berichten zufolge wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Polizei sperrte die Zufahrtsstraßen ab.

Medienberichten zufolge hatten Tausende Ultraorthodoxe in Meron den jüdischen Feiertag Lag Baomer begangen. In sozialen Netzwerken war vor dem Unglück in Videos zu sehen, wie die Menschen sangen, tanzten und hüpften.

Israels Präsident Reuven Rivlin schrieb bei Twitter, er verfolge die Berichte aus Meron und bete für die Genesung der Verletzten.

Fünf Festnahmen nach Diebstahl von Lady Gagas Hunden in Los Angeles

LOS ANGELES: Zwei Monate nach dem Diebstahl von Lady Gagas Hunden, bei dem der Hundesitter der Sängerin angeschossen wurde, hat die Polizei in Los Angeles fünf Tatverdächtige festgenommen. Drei Männern im Alter von 18 bis 27 Jahren werde versuchter Mord und bewaffneter Raubüberfall vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Zwei weitere Personen müssen sich wegen Beihilfe verantworten, darunter eine 50-jährige Frau, die die beiden Hunde zwei Tage nach der Tat auf einer Polizeiwache abgegeben hatte. Lady Gaga hatte damals erklärt, sie würde 500.000 Dollar (etwa 412.000 Euro) Belohnung für die sichere Rückgabe ihrer Hunde zahlen.

Der nächtliche Straßenraub sorgte im Februar für Schlagzeilen. Der «Dogwalker» führte drei Französische Bulldoggen der Sängerin in Hollywood spazieren, als Männer aus einem Auto sprangen und mit Waffengewalt die Herausgabe der Tiere forderten. Der Hundesitter wehrte sich und wurde durch einen Schuss verletzt. Die Diebe entkamen mit zwei Hunden. Der Überfall ereignete sich während eines Italien-Besuchs von Lady Gaga, die sich dort zu Dreharbeiten aufhielt.