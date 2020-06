Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 12.06.20 | Aktualisiert um: 15:10 | Überblick

Mann in Kalifornien gibt Obdachlosen vergiftetes Essen und filmt sie

LOS ANGELES : Ein Mann in Kalifornien soll mindestens acht Obdachlosen vergiftetes Essen gegeben und dann ihr Leiden gefilmt haben. Gegen den 38-Jährigen sei nun Anklage erhoben worden, teilte die Bezirksstaatsanwaltschaft von Orange County am Donnerstag (Ortszeit) mit. Mehrere Opfer mussten nach der Tat in Krankenhäusern behandelt werden, hieß es weiter.

Der Beschuldigte habe dem Essen eine Substanz beigemischt, die «doppelt so stark ist wie das von der Polizei verwendete Pfefferspray», hieß es. Einigen Obdachlosen habe der Mann zuvor gesagt, sie würden an einem Wettstreit um scharfes Essen teilnehmen, anderen habe er Bier gegeben, um sie dazu zu verleiten, das heimlich vergiftete Essen zu sich zu nehmen.

Einige Obdachlose erlitten heftige Schmerzen, Atembeschwerden oder mussten erbrechen. «Diese Menschen wurden als Opfer ausgesucht, weil sie wehrlos sind», sagte der zuständige Bezirksstaatsanwalt Todd Spitzer. Es handele sich hier um eine «verzerrte Form der Belustigung». Die Behörden suchen derzeit nach möglichen weiteren Opfern. Der Mann sei bereits im Mai festgenommen worden. Bei einer Verurteilung drohten ihm bis zu 19 Jahre Haft.

Weltstrafgericht verurteilt Attacke von US-Regierung

DEN HAAG: Der Internationale Strafgerichtshof hat Drohungen der US-Regierung gegen Mitarbeiter des Gerichts als Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz scharf verurteilt. Trotz der «Drohungen und Zwangsmaßnahmen» bleibe das Gericht fest entschlossen, sein Mandat unabhängig und unparteiisch auszuführen, heißt es in einer Erklärung vom Freitag in Den Haag.

US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag eine Verfügung genehmigt, nach der Mitarbeiter des Gerichts bei Ermittlungen gegen US-Sicherheitskräfte mit finanziellen Sanktionen und Einreiseverboten bestraft werden können. Das Weltstrafgericht hatte im März den Weg für Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in Afghanistan freigemacht - auch gegen US-Soldaten und Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA.

Das Gericht wirft den USA jetzt vor, mit einer «Reihe von beispiellosen Attacken» Verfahren beeinflussen zu wollen. «Diese Angriffe stellen eine Eskalation dar und einen nicht hinzunehmenden Versuch, in den Lauf der Justiz und die Verfahren des Gerichts einzugreifen.» Das Gericht sei eine unabhängige internationale Institution mit 123 Vertragsstaaten aus allen Regionen der Welt.

Continental-Chef Degenhart über die Lage von Europas Autoindustrie

«Unsere Branche hat in Europa einen Herzstillstand erlitten. Ein solcher lässt sich nicht mit einer hohen Dosis Vitamin C beheben - es bedarf vielmehr eines Defibrillators.»

(Continental-Chef Elmar Degenhart im dpa-Interview über den aus seiner Sicht falschen Ausschluss moderner Verbrennungsmotoren aus den Auto-Hilfen im Konjunkturpaket der Bundesregierung. Er hätte einen kräftigeren Impuls für nötig gehalten.)