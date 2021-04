Neues aus dem Ausland am Freitag

Familien fordern Freilassung von Kriegsgefangenen

ERIWAN: Hunderte Angehörige vermisster Soldaten in Armenien haben fünf Monate nach dem Ende der Kämpfe in der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus von Aserbaidschan die Freilassung von Kriegsgefangenen verlangt. Sie blockierten am Freitag den zweiten Tag infolge das armenische Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Eriwan, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Bis zu 400 Menschen hielten sich demnach an den Ein- und Ausgängen auf. Vereinzelt gab es Zusammenstöße mit der Polizei. Auch in anderen Landesteilen gab es Protestaktionen.

Am Donnerstag wurde berichtet, dass ein Flugzeug mit bis zu 25 Kriegsgefangenen aus Aserbaidschan in Eriwan eintreffen sollte. Der Flieger sei aber leer gewesen, hieß es danach. Regierungschef Nikol Paschinjan hatte erst am Mittwoch bei einem Besuch bei Kremlchef Wladimir Putin in Moskau das Nachbarland zur Freilassung aller Kriegsgefangenen aufgefordert. Danach telefonierte Putin mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev.

In dem Krieg vom 27. September bis 9. November um Berg-Karabach hatte sich Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er Jahre verlorenen Gebiets zurückgeholt. Mehr als 6000 Menschen starben bei den Kämpfen. Noch immer werden die sterblichen Überreste von Soldaten und Zivilisten geborgen. In der Vergangenheit waren bereits Gefangene ausgetauscht worden. Armenien beruft sich auf Russland als Schutzmacht. Aserbaidschan wird dagegen von der Türkei unterstützt.

Sechs Oppositionspolitiker kurz vor Wahl im Tschad verhaftet

N'DJAMENA: Wenige Tage vor der Präsidentenwahl im zentralafrikanischen Tschad sind sechs Oppositionspolitiker wegen Terrorismusvorwürfen festgenommen worden. Die Regierungskritiker hätten Unruhen während der für Sonntag geplanten Abstimmung organisieren wollen, sagte Regierungssprecher Jean-Bernard Padaré in einem Radiointerview am Freitagmorgen (Ortszeit). Die Maßnahme diene des «Abbaus eines terroristischen Netzwerks», so Padaré.

Sieben Männer kandidieren für die Präsidentenwahl im Tschad am 11. April. Langzeitherrscher Idriss Déby Itno, der seit 30 Jahren an der Macht ist, strebt eine sechste Amtszeit an und gilt als Favorit. Vor der Wahl kam es mehrfach zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizisten und Mitgliedern von Gewerkschaften, Oppositionsparteien und Menschenrechtsverbänden, die friedliche Märsche gegen Débys Wiederwahl organisierten. Dabei kam es nach Angaben von Human Rights Watch zu zahlreichen Verletzten und Festnahmen.

Neun Migranten bei Unfall verletzt

ATHEN/: Bei einem Autounfall nahe der nordgriechischen Stadt Edessa sind neun Menschen verletzt worden, einige davon schwer. Laut Polizei sind die Verletzten ersten Erkenntnissen zufolge Migranten, wie die halbamtliche Nachrichtenagentur ANA berichtete. Der Fahrer, ein 21 Jahre alter Syrer, versuchte demnach am Freitag, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Es kam zu einer Verfolgungsjagd. Der Wagen mit den Migranten kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Verletzten wurden in zwei Krankenhäuser der Region gebracht.

Sicherheitskräfte entdecken in Nordgriechenland immer wieder Schleuser, die trotz strenger Kontrollen Migranten mit Autos oder in Hohlräumen von Lastwagen aus der Grenzregion nahe der Türkei in den Westen Griechenlands bringen. Seit Jahresbeginn und bis zum 4. April sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR auf dieser Route gut 900 Migranten aus der Türkei nach Griechenland gekommen.

Unbekannt ist allerdings die Dunkelziffer derjenigen, die nicht aufgegriffen werden. Die Migranten hoffen, nach Mittel- und Westeuropa oder Italien gelangen zu können, ohne sich in Griechenland registrieren lassen zu müssen.

Bericht über zwölf vom IS in Mosambik getötete Ausländer

MAPUTO: Bei dem Angriff von Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf die nordmosambikanische Küstenstadt Palma sind nach Angaben eines Polizisten auch zwölf Weiße umgebracht worden. Die Männer seien in dem Hotel Amarulla Lodge von den Angreifern gefesselt und dann geköpft worden, sagte der örtliche Polizist Pedro da Silva Negro dem portugiesischen TV-Sender RTP. «Es waren Weiße, deshalb wohl Ausländer», sagte er. Welcher Nationalität die Opfer waren, wisse er nicht. Er habe die Leichen im Garten der Hotelanlage vergraben lassen, sagte der Polizist und zeigte auf einen Bereich frisch aufgewühlter Erde.

In dem Hotel hätten zurzeit des Angriffs viele Ausländer gewohnt und andere seien nach Beginn des Angriffs dorthin geflüchtet, weil sie es für sicherer hielten, berichtete da Silva. Das Hotel habe zwar eine eigene Sicherheitstruppe gehabt, aber die Angreifer seien viel stärker gewesen. RTP zeigte Bilder des völlig verwüsteten und teilweise ausgebrannten Hotels.

Palma im Norden des südostafrikanischen Landes war am 24. März von Extremisten überfallen worden. In der Region ist das Mineralölunternehmen Total an einem knapp 17 Milliarden Euro teuren Flüssiggasprojekt beteiligt. Der Konzern hatte gut 1000 Mitarbeiter in Sicherheit gebracht. Die Terrormiliz hatte in einem Bekennerschreiben betont, IS-Kämpfer hätten die Kontrolle über die Stadt übernommen und 55 Sicherheitskräfte getötet. Inzwischen haben Regierungstruppen die Stadt, aus der fast alle Bewohner geflüchtet sind, wiedererobert.

In der Provinz Cabo Delgado verüben islamistische Rebellen seit 2017 immer wieder brutale Angriffe. Dem UN-Flüchtlingshilfswerk zufolge wurden mehr als 530.000 Menschen vertrieben. Die Rebellion hat Experten zufolge ihre Wurzeln in den Missständen und Klagen der Bewohner der Region, die sehr arm ist und jahrelang von der Regierung vernachlässigt wurde.

Lungenexperte: Todesursache bei George Floyd war Mangel an Sauerstoff

MINNEAPOLIS: Der bei einem US-Polizeieinsatz im Mai 2020 getötete Afroamerikaner George Floyd ist einem Lungenspezialisten zufolge an den Folgen von Sauerstoffmangel gestorben. Der niedrige Gehalt an Sauerstoff habe Hirnschäden verursacht und Floyds Herz zum Stillstand gebracht, sagte der auf Pneumologie und Intensivmedizin spezialisierte Mediziner Martin Tobin am Donnerstag (Ortszeit) im Prozess gegen den angeklagten weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota.

Der Lungenexperte wies damit die von der Verteidigung vertretene Theorie zurück, nach der Floyds Tod nicht auf Gewalteinwirkung, sondern auf dessen Herzrhythmusstörungen und Rückstände von Drogen in seinem Blut zurückgehe. «Eine gesunde Person wäre infolge der Umstände, denen Herr Floyd ausgesetzt war, gestorben», sagte Tobin. Der 46-jährige Floyd war Ende Mai in Minneapolis bei einer brutalen Festnahme ums Leben gekommen. Videos dokumentierten, wie Polizisten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Chauvin presste dabei sein Knie gut acht Minuten lang in Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen.

Chauvin habe zeitweise einen großen Teil seines Körpergewichts gegen Nacken und Oberkörper des Opfers gepresst und dessen Atmung dadurch erschwert, sagte Tobin von der Edward Hines Jr. Klinik bei Chicago. Die Bauchlage habe ihn zusätzlich am Luftholen gehindert, sagte der Mediziner, der bestimmte Beinbewegungen Floyds auf den Videos als Anzeichen für die erlittenen Hirnschäden wertete.

Die Beamten hatten Floyd wegen des Verdachts festgenommen, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben. Chauvin hat auf nicht schuldig plädiert. Der schwerwiegendste Anklagepunkt lautet Mord zweiten Grades ohne Vorsatz. Darauf stehen bis zu 40 Jahre Haft. Nach deutschem Recht entspräche dies eher dem Totschlag. Zudem wird Chauvin auch Mord dritten Grades vorgeworfen, was mit bis zu 25 Jahren Haft geahndet werden kann. Auch muss er sich wegen Totschlags zweiten Grades verantworten, worauf zehn Jahre Haft stehen. Chauvin, der nach dem Vorfall entlassen wurde, ist derzeit auf Kaution frei.

Britischer Multimilliönär erstochen - 34-Jähriger festgenommen

GILLINGHAM: Nach dem Tod eines britischen Multimillionärs ist ein 34-jähriger Verdächtiger festgenommen worden. Der 83 Jahre alte Hotelier war am Mittwochabend tot auf seinem Anwesen nahe der englischen Stadt Gillingham aufgefunden worden, wie unter anderem die BBC berichtete. Auch eine Frau - wohl seine Partnerin - erlitt Stichverletzungen. Die Polizei stoppte den Tatverdächtigen in seinem Fahrzeug in London und nahm ihn wegen des Mordverdachts fest. Da auch er verletzt war, wurde er zunächst ins Krankenhaus gebracht.

Den Berichten zufolge sollen sich der junge Mann und das Opfer gekannt haben. Das Vermögen des Geschäftsmanns und seiner Familie wurde laut der «Sunday Times Rich List» im vergangenen Jahr auf rund 300 Millionen Pfund (rund 345 Millionen Euro) geschätzt.

Spannungen nach Draghis Einstufung von Erdogan als «Diktator»

ROM: Zwischen Italien und der Türkei ist es zu diplomatischen Spannungen gekommen, nachdem der italienische Ministerpräsident Mario Draghi den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan als einen «Diktator» bezeichnet hat. Anlass der Äußerung war die Debatte um die Sitzordnung beim Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei Erdogan am Dienstag. Die Türkei bestellte aus Protest den italienischen Botschafter ein, wie das türkische Außenministerium am späten Donnerstagabend mitteilte. Man erwarte, dass Draghi die Äußerungen zurücknehme und habe dies deutlich gemacht, hieß es. Außenminister Mevlüt Cavusoglu schrieb auf Twitter, er verurteile Draghis «hässliche und maßlose Äußerungen» aufs Schärfste.

Italiens Premier hatte sich am Donnerstagabend vor der Presse in Rom zu dem Besuch von Kommissionschefin von der Leyen und des EU-Ratspräsidenten Charles Michel bei Erdogan geäußert. Von der Leyen hatte dabei am Dienstag keinen Stuhl bekommen, sondern saß etwas abseits auf einem Sofa. «Das war ein Verhalten, das mir sehr wegen der Demütigung missfallen hat, die die Präsidentin der EU-Kommission von der Leyen erleiden musste», sagte der frühere Chef der Europäischen Zentralbank (EZB). Man müsse mit «diesen, nennen wir sie (...) Diktatoren» eine klare Sprache sprechen und die unterschiedlichen gesellschaftlichen Vorstellungen zum Ausdruck bringen. Man müsse aber auch bereit sein, mit ihnen im Interesse des Landes zu kooperieren. Es brauche das richtige Gleichgewicht, sagte Draghi.

Die Wahl des Wortes Diktator sorgte sofort danach in italienischen Medien für Schlagzeilen. Auch die Türkei reagierte umgehend.

In der Diskussion um die Sitzordnung beim EU-Türkei-Treffen in Ankara hat sich die Türkei bereits am Donnerstag gegen Vorwürfe aus Brüssel verteidigt. Es habe «ungerechte Anschuldigungen gegenüber der Türkei gegeben», sagte Außenminister Cavusoglu. «Es wurde entsprechend der Anregungen der EU-Seite so eine Sitzordnung aufgestellt.»

Eichmann-Ankläger lobt deutsche Strafverfolgung von NS-Verbrechern

JERUSALEM: 60 Jahre nach dem Prozess gegen Adolf Eichmann hat einer der damaligen israelischen Ankläger die konsequente Strafverfolgung von NS-Verbrechern im heutigen Deutschland gelobt. Die deutsche Justiz tue alles, «um Menschen zu bestrafen, die noch keine Strafe erhalten haben», sagte der aus Halberstadt stammende Jurist und stellvertretende Chefankläger im Eichmann-Prozess, Gabriel Bach. «Sie wollen weiter Leute vor Gericht stellen, die Teil der Nazi-Maschinerie waren und Menschen getötet haben.»

Am 11. April 1961 begann in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann, Organisator des Massenmordes an Millionen europäischer Juden. Im Jahr zuvor hatten israelische Agenten ihn aus Argentinien entführt. 1962 wurde Eichmann nach seiner Verurteilung hingerichtet. Er war einer der Hauptverantwortlichen für die Deportation der europäischen Juden in die Vernichtungslager.

Der heute 94 Jahre alte Bach, der in Berlin aufwuchs, flüchtete 1938 mit seiner Familie aus Nazi-Deutschland. 1940 kam er ins damalige Palästina. Bach studierte später in London Jura, arbeitete seit 1953 bei der Staatsanwaltschaft und war von 1982 bis 1997 Richter am Obersten Gerichtshof in Israel.

Bach hat sich über die Jahre immer wieder für eine Annäherung zwischen Israel und seiner deutschen Heimat eingesetzt. Er habe viele positive Verbindungen zu Menschen in Deutschland, sagte der ehemalige Generalstaatsanwalt. «Dies sehe ich als sehr wünschenswert an und will es fortsetzen.»