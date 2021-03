Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 12.03.21 | Überblick

Frühe Werke von Yayoi Kusama werden in New York versteigert

NEW YORK: Rund ein Dutzend früher Werke der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama (91), die sie einst ihrem Arzt gab, sollen im Mai in New York versteigert werden. Die drei Leinwand-Gemälde und acht Werke auf Papier seien zuvor noch nie öffentlich ausgestellt worden, teilte das Auktionshaus Bonhams am Donnerstag (Ortszeit) mit. Kusama habe sie in den 50er und 60er Jahren, als sie in New York lebte, ihrem Arzt und Freund Teruo Hirose gegeben, als Dank dafür, dass er sie medizinisch behandelt habe.

Nach dem Tod des Arztes sollen die Werke nun am 12. Mai versteigert werden. Zwei der abstrakten Gemälde mit viel Rot könnten dabei nach Einschätzung des Auktionshauses jeweils bis zu fünf Millionen Dollar einbringen.

Kusama, die vor allem mit ihren «Polka Dots» genannten farbigen Punkten berühmt geworden ist, hat bereits auf der ganzen Welt ausgestellt und ist zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation geworden. In Tokio hat sie inzwischen ein eigenes Museum.

Japans Regierungschef wird Bidens erster Staatsgast im Weißen Haus

TOKIO: Der japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga wird nach Angaben aus Tokio als erster ausländischer Staatsgast von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen. Sugas Besuch in Washington sei in der ersten April-Hälfte geplant, erklärte ein japanischer Regierungssprecher am Freitag. Bislang ist Biden seit seinem Amtsantritt im Januar mit ausländischen Staats- und Regierungschefs nur in Online-Schalten zusammengekommen.

Japan ist für die USA ein wichtiger Sicherheitspartner in der Asien-Pazifik-Region. Zugleich sind die Vereinigten Staaten mit ihrem Atomwaffenarsenal Japans Schutzmacht. Das geplante Treffen zwischen Biden und Suga erfolgt vor dem Hintergrund des zunehmenden Machtstrebens Chinas in der indo-pazifischen Region.