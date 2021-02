Neues aus dem Ausland am Freitag

Japans Olympia-Organisationschef tritt wegen Skandal zurück

TOKIO: Japans Olympia-Organisationschef Yoshiro Mori tritt wegen eines Skandals um sexistische Kommentare zurück. Der 83 Jahre alte ehemalige Regierungschef gab seinen Rückzug am Freitag offiziell bekannt. Er hatte vergangene Woche bei einer Online-Vorstandssitzung des OK gesagt, dass Sitzungen mit Frauen sich in die Länge zögen, weil die miteinander konkurrierenden Frauen alle reden wollten.

Er bezog sich damit auf Pläne des OK, den Frauenanteil im Vorstand von 20 auf 40 Prozent zu erhöhen. Daraufhin war in Japan und auch international ein Sturm der Entrüstung entbrannt. Als Kandidat für seine Nachfolge gilt Medienberichten zufolge Japans Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto. Zunächst hatte es geheißen, der Bürgermeister des Olympischen Dorfes, Saburo Kawabuchi, solle Mori ersetzen. Der 84-Jährige war früher Präsident des Fußballverbandes.

Erneut Anhänger der Ahmadiyya-Gemeinschaft erschossen

ISLAMABAD: In Pakistan ist erneut ein Anhänger der Ahmadiyya-Gemeinschaft erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein Teenager, sei am Donnerstag nach der Tat bereits festgenommen worden, sagte ein Polizeibeamter der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Demnach habe der junge Mann die Tat bereits gestanden. Ein Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinschaft sagte, das Opfer sei in einer Klinik in der nordwestlichen Stadt Peshawar getötet worden.

Die muslimische Reformbewegung Ahmadiyya wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts im damaligen Britisch-Indien gegründet. Sie ist bei anderen muslimischen Gemeinden umstritten. Laut Menschenrechtlern gehört die Gruppe zu den am meisten verfolgten Gemeinschaften in Pakistan. 2020 wurden der Gemeinde zufolge in Pakistan mindestens fünf Anhänger der Gemeinschaft getötet.

2020 knapp 380.000 Kriegsvertriebene

KABUL: In Afghanistan sind im vergangenen Jahr knapp 380.000 Menschen innerhalb des Landes vor Kämpfen und Gefechten aus ihren Dörfern und Städten geflohen. Das geht aus Daten der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) hervor. Die meisten Vertriebenen stammen aus dem schwer umkämpften Norden rund um die Provinz Kundus und aus der Südprovinz Helmand.

Seit Januar 2020 flohen nach UN-Angaben Zehntausende Familien aus 32 der insgesamt 34 Landesprovinzen. Fast zwei Drittel der Geflüchteten seien Kinder. Im Vorjahr wurden rund 426.000 Vertriebene registriert. Ob alle im Vorjahr erfassten Menschen weiter ohne Heimat sind, ist laut UN unter anderem wegen des mangelnden Zugangs zu vielen umkämpften Provinzen schwer festzustellen. In Afghanistan leben nach Schätzungen von OCHA rund 40 Millionen Menschen.

Die meisten Familien fliehen vor Kämpfen zwischen den militanten Taliban und Sicherheitskräften der afghanischen Regierung. Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen im September geht der Konflikt im Land unvermindert weiter. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die vor allem im Osten Afghanistans aktiv ist, zwingt zahlreiche Familien in die Flucht.