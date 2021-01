Neues aus dem Ausland am Freitag

Istanbul-Attentat 2016 - Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen

ISTANBUL: Der kürzlich im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in der Istanbuler Altstadt 2016 festgenommene mutmaßliche Täter ist nun verhaftet worden. Ein türkisches Gericht stellte einen Haftbefehl gegen den Mann aus, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag.

Am 12. Januar 2016 hatte sich ein Selbstmordattentäter inmitten einer deutschen Reisegruppe in die Luft gesprengt. Dabei wurden zwölf Deutsche getötet und 16 weitere Menschen verletzt. Am Montag hatten Ermittler den Mann in der südosttürkischen Provinz Sanliurfa festgenommen.

Anadolu berichtete, der Verhaftete sei Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Er sei mit einem der Drahtzieher des Attentates in Kontakt gewesen und habe den Sprengstoff für den Anschlag geliefert. Auch für das Attentat im Juli 2015 im südtürkischen Grenzort Suruc habe er den Sprengstoff besorgt. Ein Selbstmordattentäter tötete damals 33 pro-kurdische Aktivisten.

2018 wurden in Zusammenhang mit dem Anschlag drei Syrer unter anderem wegen Beihilfe zur Tötung zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie bei der Vorbereitung halfen. Zur Aufklärung der Hintergründe trug der Prozess nur teilweise bei. Der mutmaßliche Auftraggeber wurde nicht gefasst.

Kanal von Korinth erneut nach Erdrutsch geschlossen

ATHEN: Zum zweiten Mal binnen knapp zwei Monaten musste am Freitag der Kanal von Korinth in Griechenland nach einem Erdrutsch geschlossen werden. «Wir entfernen das Geröll», sagte ein Kontrolleur der Deutschen Presse-Agentur. Die Kanaldirektion ging davon aus, dass der Kanal erst nach dem 19. Januar wieder geöffnet werden könnte. Die Räumungsarbeiten sollen bis kommenden Dienstag dauern. Bereits am 22. November war der Kanal für mehrere Tage geschlossen worden, weil hunderte Tonnen Erde in die Fahrrinne gestürzt waren.

Die Fahrt durch den 6,3 Kilometer langen Kanal mit seinen bis zu 85 Meter hohen Wänden gilt als spektakuläre Tourismusattraktion in Mittelgriechenland. Der Kanal war 1893 fertigestellt worden. Er verkürzt die Fahrt aus der Adria und dem Ionischen Meer in die Ägäis und das Schwarze Meer um knapp 400 Kilometer. Allerdings können größere Schiffe nicht mehr durch den Kanal. Schiffe, die breiter als 17 Meter sind, müssen eine Fahrt südlich der Halbinsel Peloponnes in Kauf nehmen.

Griechische Wetterkapriolen - von Sommerwärme zu Eiseskälte

ATHEN: Quasi über Nacht hat Tief «Leandros» den sommerlichen Temperaturen in Griechenland abrupt ein Ende bereitet - und die Temperaturen bis in den Minusbereich stürzen lassen: Genossen die Menschen gerade noch Temperaturen von über 20 Grad, wurden in der Nacht zum Freitag vielerorts Minusgrade gemessen; in der nordgriechischen Stadt Florina minus 20 Grad.

Am Wochenende zieht die Kälte dann gen Süden. In der Hauptstadt Athen werden der Prognose griechischer Meteorologen zufolge erstmals seit langer Zeit wieder Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet. Im Laufe der kommenden Woche soll es dann jedoch wieder frühsommerlich werden.

Mindestens 10 Sicherheitskräfte getötet

KABUL: Im Norden Afghanistans sind in der Nacht mindestens 10 Sicherheitskräfte getötet worden. In der Provinz Kundus attackierten Talibankämpfer einen Kontrollposten und verwundeten rund ein Dutzend weitere Streitkräfte, wie Provinzräte am Freitag mitteilten. In der Provinz Ghasni wurden mindestens sieben Soldaten bei einem Anschlag mit einer Autobombe auf eine Militärbasis verwundet.

Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen im September geht der Konflikt mit den militant-islamistischen Taliban weiter. Eine Waffenruhe lehnt die Gruppe weiter ab. Das Krisenland wird zudem von einer Reihe gezielter Tötungen von Aktivisten, Journalisten und Religionsgelehrten erschüttert. Experten sehen hinter den Attacken die Strategie, Afghanistans Zivilgesellschaft zu schwächen.

Schnee sorgt für Verkehrschaos in Süddeutschland - Frau stirbt

FREIBURG/WITTLINGEN: Starke Schneefälle haben in der Region um die südwestdeutsche Stadt Freiburg in der Nacht zum Freitag für chaotische Verhältnisse im Verkehr gesorgt.

Straßen wurden gesperrt, Bäume stürzten auf Fahrbahnen und Autos blieben stecken, wie die Polizei mitteilte. Bei Wittlingen nahe der deutsch-schweizerischen Grenze wurde eine Fußgängerin von einem umstürzenden Baum getroffen, der wohl unter der Schneelast zusammenbrach. Die Frau starb kurze Zeit später an ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Auf der Bundesstraße 317 mussten Dutzende Lastwagenfahrer im Bereich Stühlingen die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen - die Straßen konnten nicht mehr ausreichend von den Schneemassen befreit werden.

Im Schwarzwald bestand aufgrund der Schneemassen in einigen Teilen Lawinengefahr. Aufgrund der Gefahr eines Erdrutsches musste im Landkreis Emmendingen eine Straße gesperrt werden. Vereinzelt fielen Bäume auf parkende Autos und verursachten Sachschäden. Die Polizei warnte eindringlich davor, die Gefahr, die von den Schneemassen ausgeht, nicht zu unterschätzen. Zahlreiche Bäume drohten unter der Last zu brechen. Auch vor Dachlawinen warnte die Polizei.

«Ende einer Ära»: Las Vegas würdigt Magier Siegfried Fischbacher

LAS VEGAS: Die weltbekannte Vergnügungsmeile von Las Vegas, auf der sich riesige Casinos und Luxushotels aneinanderreihen, nimmt Abschied von «Siegfried & Roy»-Magier Siegfried Fischbacher. Mehrere Hotels entlang des Las Vegas Strip erinnerten in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mit großen Leuchttafeln an den aus Deutschland stammenden Star-Magier. Der gebürtige Rosenheimer war am Mittwoch im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben.

«Der Tod von Siegfried Fischbacher markiert das Ende einer Ära», teilte der in Las Vegas ansässige Hotelbetreiber MGM Resorts mit. Man sei dankbar für die Bedeutung des Duos für «Las Vegas und die Welt des Entertainment». Bürgermeisterin Carolyn Goodman schrieb am Donnerstag auf Twitter: «Wer in die Stadt kam, dessen Wunsch war immer: «Ich muss Siegfried und Roy sehen!»». Goodman verabschiedete sich mit den Worten: «Du wirst geliebt, lieber Siegfried.»

Über Jahre traten «Siegfried & Roy» in Las Vegas mit weißen Tigern und Löwen vor Millionen Zuschauern auf. Die Karriere des Duos endete 2003, als ein Tiger Roy Horn bei einer Vorstellung schwer verletzte. Horn starb schließlich vor wenigen Monaten an Covid-19.

Verbesserungen der Luftqualität bei Lockdown weniger groß als gedacht

BIRMINGHAM: Die Luftverschmutzung in Städten ist während der coronabedingten Einschränkungen im Frühjahr 2020 weniger stark zurückgegangen als angenommen. Einer neuen Analyse zufolge wirkten sich das Wetter und die üblichen Veränderungen beim Übergang vom Winter auf den Frühling deutlich auf die Werte von Stickstoffdioxid (NO2), Ozon (O3) und Feinstaub (PM2,5) aus. Das Team um Zongbo Shi von der University of Birmingham (Großbritannien) veröffentlichte seine Ergebnisse im Fachmagazin «Science Advances».

«Wetteränderungen können Änderungen der Emissionen im Hinblick auf die Luftqualität überlagern», sagte Shi. Die Forscher nutzten sogenanntes maschinelles Lernen: Das Computermodell lernte anhand älterer Messdaten die durch das Wetter verursachten Effekte herauszurechnen. Dies wandten sie dann auf Messreihen jeweils vor und nach Beginn eines Lockdowns in elf Städten an. Das Team verglich daher nicht die Daten von 2020 mit den Vorjahreszeiträumen, sondern die Werte vor dem Lockdown mit denen währenddessen. Die Städte lagen in Asien, Europa und Nordamerika. Des Weiteren rechneten die Forscher den Einfluss der saisonalen Veränderungen heraus.

So war berichtet worden, dass der NO2-Wert in Wuhan (China) während des Lockdowns um 93 Prozent gesunken sei. Unter Berücksichtigung des Wetters beträgt der Rückgang nur noch 43,9 Prozent und unter Berücksichtigung der saisonalen Veränderungen nur noch 33,9 Prozent. In Berlin war ein Rückgang des NO2-Werts um 28,1 Prozent gemessen worden. Den Wettereinfluss herausgerechnet, sank der Wert um 25,4 Prozent, nach Berücksichtigung der saisonalen Veränderungen nur um 11,3 Prozent.

Andererseits fällt nach den neuen Berechnungen der Anstieg der Ozonwerte im Lockdown nicht mehr so hoch aus wie bisher angegeben. Weil Reaktionen mit NO2 für einen Abbau von Ozon sorgen, führen generell geringere NO2-Werte zu höheren Ozonwerten. Bei den Daten zum Feinstaub (PM2,5) fanden die Forscher keinen klaren Trend, sondern deutliche Unterschiede von Stadt zu Stadt.

Nordkorea demonstriert bei Militärparade Stärke

SEOUL: Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat mit einer abendlichen Militärparade Stärke demonstriert.

Bei der Heerschau am Donnerstagabend (Ortszeit) in Pjöngjang seien auch ballistische Raketen vorgeführt worden, die von einem U-Boot aus abgefeuert werden können, berichteten die Staatsmedien am Freitag. Nach Angaben von Experten wurden vermutlich neue Varianten einer ballistischen U-Boot-Rakete sowie Kurzstreckenraketen gezeigt. Ballistische Raketen können je nach Bauart auch Atomsprengköpfe befördern. Die Parade wurde zur Feier des zwei Tage zuvor beendeten Kongresses der herrschenden Arbeiterpartei abgehalten. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms international isoliert.