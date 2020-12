Neues aus dem Ausland am Freitag

Zwei Tote und Überschwemmungen: Zyklon «Yasa» wütet auf Fidschi

SUVA/SYDNEY: Ein gewaltiger Zyklon ist mit Windböen von bis zu 345 Kilometern pro Stunde über die Inselgruppe Fidschi im Südpazifik hinweggefegt und hat am Freitag Tote und Schäden hinterlassen. Mindestens zwei Menschen seien ums Leben gekommen, berichtete der Sender Fiji Radio unter Berufung auf den Nationalen Katastrophenschutz. Zudem habe Zyklon «Yasa» Häuser zerstört und Ernten vernichtet. Der Sturm der Kategorie fünf hatte vielerorts für Überschwemmungen gesorgt. Mehr als 23.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Nach seinem Durchzug über die Hauptinseln wurde «Yasa» am Freitagnachmittag auf die Kategorie drei herabgestuft. Das bedeutet Windböen von bis zu 220 Kilometern pro Stunde. Der Zyklon war einer der schwersten überhaupt, die jemals über die Inselgruppe zogen.

Fidschis Premierminister Frank Bainimarama hatte die Inselbewohner schon im Vorfeld via Twitter vor dem Sturm gewarnt und geschrieben: «Bringt Euch in Sicherheit und betet für Fidschi». 850.000 Menschen auf den 300 Inseln lebten im direkten Weg des Zyklons, so Bainimarama. Das seien 95 Prozent der Bevölkerung. Seit 2012 sei Fidschi von mehr als einem Dutzend Wirbelstürme getroffen worden. «Zwei davon - «Winston» und «Yasa» - kämpfen nun um den Titel, der stärkste Sturm aller Zeiten in unserer Region zu sein.» Das sei nicht normal. «Dies ist ein Klimanotfall.»

Der Zyklon «Winston» hatte 2016 auf Fidschi mehr als 40 Menschen getötet. Orkanböen mit Spitzengeschwindigkeiten von 300 Kilometern in der Stunde deckten damals Häuser ab, rissen Strommasten um und entwurzelten Bäume.

Pressestimmen zu Cas-Entscheid: Russland hat Vertrauen untergraben

MOSKAU: Mit differenzierten Einschätzungen reagieren russische Medien auf die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs zur Olympia-Sperre Russlands wegen der Manipulation von Doping-Daten. Der Cas hatte die Sperre durch die Welt-Anti-Doping-Agentur am Donnerstag von vier auf zwei Jahre verkürzt. Das Land bleibt dennoch von den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und 2022 in Peking ausgeschlossen.

«championat.com»: «Leider hat der russische Sport das Vertrauen der ganzen Welt lange Zeit untergraben. So etwas geht einfach und schnell. Es braucht aber eine lange Zeit, um es wieder herzustellen. Man kann sagen, was man möchte - dass es die Politik war und nicht der Sport. Aber wann war der Sport jemals jenseits der Politik? Niemals.»

«Sport-Express»: «Das ist vielleicht unser wichtigster Sieg: Alle russischen Athleten, die derzeit keine Strafen wegen Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln verbüßen, dürfen teilnehmen. Keine undurchsichtigen Zulassungsverfahren wie in Pyeongchang 2018, Führungskräfte ohne Erklärung nicht zu den Spielen zugelassen wurden. Jeder, der sich nicht in der Disqualifikation befindet, kann teilnehmen. Auch ohne Flagge und Hymne. Zumindest wird ein vollwertiges Team antreten und nicht dreieinhalb Leute. Und jeder, der sich jetzt auf die Spiele vorbereitet, der kann sicher sein, dass er definitiv dabei ist, sollte er nicht vorher bei irgendetwas erwischt werden.»

«sport24»: «Das einzig Traurige - nicht für uns - ist, dass der Cas russischen Beamten die Teilnahme an den Olympischen und Paralympischen Spielen für zwei Jahre untersagt hat. Das gilt selbst für (Kremlchef Wladimir) Putin. Der Status von Rusada als gesperrte Agentur bleibt bestehen. Sie hat bereits erklärt, dass sie, obwohl sie mit der Entscheidung des Gerichts nicht ganz zufrieden ist, bereit ist, alle Bedingungen für die Wiederzulassung zu erfüllen. Es scheint, dass niemand die Entscheidung anfechten wird. Und es ist auch richtig so. Es macht keinen Sinn, diese Show zu verlängern.»

Rucksacktouristin getötet: Gericht bestätigt Haftstrafe

WELLINGTON: Der Mörder einer britischen Rucksacktouristin hat seine Verurteilung zu lebenslanger Haft in Neuseeland vergeblich angefochten. Das zuständige Berufungsgericht lehnte seinen Einspruch am Freitag ab und bestätigte die Einschätzung der vorherigen Instanz, dass der im Februar im Alter von 28 Jahren verurteilte Neuseeländer äußerst heimtückisch vorgegangen sei. Er habe sowohl während als auch nach der Tat «absolut egoistisch und bösartig» gehandelt, urteilten die Richter. Dass der Mörder nach geltendem Recht mindestens 17 Jahre hinter Gittern bleiben müsse, sei daher keine unangemessene Härte.

Der Täter hatte sein Opfer über eine Dating-App kennengelernt und im Dezember 2018 erwürgt - am Abend vor ihrem 22. Geburtstag. Die Leiche packte er in einen Koffer und vergrub sie in der Nähe von Auckland, wo sie eine Woche später gefunden wurde. Während des Prozesses hörte das Gericht auch, dass der Mann intime Fotos von dem Opfer nach dem Tod machte. Außerdem ging er am Folgetag zu einer weiteren Verabredung mit einer Internetbekanntschaft. Der Fall löste international Entsetzen aus. Es gab auch Mahnwachen für die junge Frau.

Der Täter hatte die Anschuldigungen vor Gericht zurückgewiesen: Nach Darstellung der Verteidigung handelte es sich um einen Unfall nach einer einvernehmlichen sexuellen Begegnung unter jungen Leuten.