Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.05.20 | Aktualisiert um: 16:35 | Überblick

Nach Trumps Vermittlungsangebot: Indien bereits im Kontakt mit China

NEU DELHI : Indien hat ein Vermittlungsangebot von US-Präsident Donald Trump im schwelenden Grenzstreit mit China indirekt zurückgewiesen. Das Land bemühe sich bereits diplomatisch, hieß es aus dem indischen Außenministerium. «Wir sind mit der chinesischen Seite in Kontakt, um die Angelegenheit friedlich zu lösen.»

Die beiden benachbarten Nuklearmächte mit den größten Bevölkerungen der Welt hatten um die gemeinsame Grenze im Himalaya 1962 einen kurzen Krieg geführt, den China gewonnen hatte. Seither gibt es immer wieder Zwischenfälle. Der Grenzverlauf ist nach wie vor nicht geklärt. Im Mai hatte es indischen Medien zufolge bei Auseinandersetzungen in der Himalaya-Region Ladakh mehrere Verletzte gegeben.

Trump hatte China und Indien nach eigenen Angaben kürzlich angeboten, im Grenzstreit zu vermitteln. Beide Parteien seien informiert worden, hatte er am Mittwoch auf Twitter geschrieben. Trump hatte sich bereits in dem seit Jahrzehnten schwelenden Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan wiederholt als Vermittler angeboten. Auch dabei hatte die Regierung in Neu Delhi höflich abgewinkt. Die Beziehungen Trumps mit China wiederum waren zuletzt infolge der Coronavirus-Pandemie auf einem Tiefpunkt angelangt. Zudem gibt es weiterhin Handelsstreitigkeiten und Spannungen wegen Pekings Umgang mit seiner autonomen Metropole Hongkong.

Jacobs-Holding JDE Peet's sammelt bei Börsengang 2,3 Milliarden ein

AMSTERDAM: Die Kaffeeholding JDE Peet's hat bei Europas bislang größtem Börsengang in diesem Jahr rund 2,3 Milliarden Euro an Geld eingesammelt. Der Ausgabepreis wurde auf 31,50 Euro je Aktie festgelegt, wie der von der Reimann-Familienholding JAB an die Börse gebrachte Konzern am Freitag zum Börsendebüt in Amsterdam mitteilte. Damit lag die Holding mit Kaffee-Marken wie Jacobs und Douwe Egberts in der oberen Hälfte der angekündigten Preisspanne zwischen 30 und 32,35 Euro. Das von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann beherrschte Unternehmen JDE Peet's wird somit insgesamt mit 15,6 Milliarden Euro bewertet.

Der Konzern hatte bereits am Donnerstag auf eine «starke Nachfrage» von Investoren verwiesen. Das Angebot sei mehrfach überzeichnet gewesen, hieß es nun. Der Handel der JDE-Aktien soll an diesem Freitag beginnen. Mit der Erstnotiz kommt ein Unternehmen an die Börse, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von 6,9 Milliarden Euro erzielt hat und zu dem unter anderem bekannte Marken wie Douwe Egberts, Jacobs, Senseo, Tassimo und Kenco gehören. Mit dem Geld aus dem Börsengang will der Nestle-Rivale den Angaben zufolge unter anderem seine Schulden reduzieren und somit die Bilanz stärken.

Zusätzlich zur Ausgabe neuer Aktien im Umfang von 700 Millionen Euro verkauften Alteigentümer Anteile im Wert von 1,55 Milliarden Euro. JAB hatte zur Vorbereitung auf den Börsengang den weltweit zweitgrößten Kaffeeröster Jacobs Douwe Egberts (JDE) mit der US-Kaffeekette Peet's zusammengelegt.

258 Jahre alter Cognac für über 130.000 Euro versteigert

LONDON: Ein edler und wahrhaft teurer Tropfen: Das Auktionshaus Sotheby's in London hat einen 258 Jahre alten Cognac für umgerechnet knapp 132.000 Euro versteigert.

Das teilte Sotheby's am Donnerstag nach Abschluss der Internet-Versteigerung auf Twitter mit. Von dem Gautier Cognac aus dem Jahr 1762 gibt es weltweit noch drei Flaschen, er ist damit der älteste jemals unter den Hammer gekommene Cognac, ging aus der Beschreibung des Auktionshauses hervor. Die Flasche sei über Generationen hinweg im Keller eines Familie aufbewahrt worden. Ein Spirituosen-Spezialist von Sotheby's vertrat die Ansicht, dass das hochprozentige Getränk auch nach zweieinhalb Jahrhunderten «seinen Charakter behalten» habe und durchaus trinkbar sei.