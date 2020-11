Neues aus dem Ausland am Freitag

Ein Jahr nach G20-Gipfel in Osaka: Gute Noten für Deutschland und EU

TORONTO: Ein Jahr nach dem G20-Gipfel im japanischen Osaka haben die Europäische Union und Deutschland die besten Noten für die Umsetzung der damaligen Beschlüsse bekommen. Nach einer Studie der G20-Forschungsgruppe der Universität von Toronto in Kanada schneidet die EU mit 100 Prozent und Deutschland mit 94 Prozent am besten von den Mitgliedern der Gruppe der großen Industrieländer (G20) ab. Ihnen folgen Kanada, Australien und Großbritannien.

Am schlechtesten hat Indonesien die Zusagen mit nur 66 Prozent eingehalten, wie die Freitag veröffentlichte Erhebung zeigt. Auch der jetzige Gastgeber Saudi-Arabien zählt mit 71 Prozent nur zu den Schlusslichtern. Wegen der Corona-Pandemie kommen die Staats- und Regierungschefs am Samstag und Sonntag unter Vorsitz Saudi-Arabiens erstmals zu einem G20-Gipfel in Form einer Videokonferenz zusammen.

Nach Themen wurden seit Osaka vor allem die Zusagen zu der Bereitschaft der Gesundheitsdienste, den Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen, der Finanzierung nachhaltiger Entwicklung im Klimawandel, den Investitionen in Bildungskapital, den qualitativen Infrastrukturinvestitionen und der Reform der Welthandelsorganisation (WTO) erfüllt.

Am schlechtesten haben sich die G20-Staaten aber um die beschlossene Öffnung der Märkte und die Verhinderung von Plastikmüll in den Ozeanen gekümmert, stellte die Forschungsgruppe fest. In der G20-Gruppe sind 19 Länder und die Europäische Union vertreten.

Routineuntersuchung bei Israels Ministerpräsidenten Netanjahu

JERUSALEM: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unterzieht sich am Freitag in der Klinik einer Routineuntersuchung am Magen-Darm-Trakt.

Dies teilte sein Büro in der Nacht mit. Die Untersuchung sei geplant gewesen und werde vom Leibarzt des Regierungschefs, Zvi Herman Berkowitz, überwacht. Während Netanjahus Abwesenheit wird den Angaben nach Verteidigungsminister Benny Gantz die Amtsgeschäfte des Ministerpräsidenten führen. In der Mitteilung wurde nicht ausgeführt, wie lange dies sein wird.

Lastwagen fährt in Trauergesellschaft: Neun Tote

PEKING: Nach der Kollision eines Lastwagens mit einer Trauergesellschaft sind in China neun Menschen ums Leben gekommen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, ereignete sich der Vorfall am Freitag auf einer nationalen Schnellstraße in der Gemeinde Huaibin (Provinz Henan). Vier weitere Personen wurden demnach verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zunächst gab es keine Details dazu, wie es zu dem Unfall gekommen war. Das Ministerium für Öffentliche Sicherheit entsandte ein Team, um das Unglück zu untersuchen.

Sportchef Schimmelpfennig: Trotz Pandemie in Tokio «erfolgreich sein»

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund will auch bei den Sommerspielen in Tokio trotz der Auswirkungen der Pandemie erfolgreich sein. «Wir sind im Leistungssport und die Athleten haben sich über Jahre auf die Olympischen Spiele vorbereitet - zuletzt unter sehr erschwerten Bedingungen», sagte DOSB-Sportchef Dirk Schimmelpfennig im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. «Wir wollen auch unter diesen Rahmenbedingungen bei den Olympischen Spielen leistungsstark und erfolgreich sein.»

Ob das gelingen werde, müsse sich zeigen. «Wir konzentrieren uns deshalb auf die Entwicklung der eigenen Leistungsstärke um uns für Tokio zu qualifizieren und dort mit dem bestmöglichen Leistungsvermögen anzutreten», sagte Schimmelpfennig. «Dort werden wir erleben, wie konkurrenzfähig wir sind.

Bundesregierung stellt Militär-Initiative der EU maues Zeugnis aus

BRÜSSEL: Der geplante Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion kommt nach Einschätzung der Bundesregierung nur schleppend voran. Durch die Kooperationsplattform Pesco sei zwar wichtige strukturelle Grundlagenarbeit geleistet worden und es gebe auch erste praktische Fortschritte, heißt es in einer als Verschlusssache eingestuften Analyse, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Gleichzeitig zeige die Bilanz nach drei Jahren, dass bislang kein Durchbruch erreicht worden sei, der die europäische Handlungsfähigkeit signifikant steigere.

Als ein Grund wird genannt, dass die Pesco-Projekte mit Fokus auf die Entwicklung von militärischen Fähigkeiten langfristig angelegt seien. Es fehlten aber auch Projekte, die bedeutende Fähigkeitslücken schließen. Zudem genieße die Pesco als militärischer Handlungsrahmen bislang nicht in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten ausreichend hohe politische Priorität.

So liefere ein Teil der bislang 47 Projekte noch keine sichtbaren Ergebnisse. Diesen «schwachen Umsetzungsstand» und das «fehlende Ambitionsniveau» einiger Projekte habe auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in seinem im April vorgelegten Bericht zur Pesco deutlich gemacht, heißt es in dem Bericht an den Verteidigungsausschuss des Bundestags.

Die EU-Kooperationsplattform Pesco war im Dezember 2017 gestartet worden - auch um die EU im Bereich der Verteidigung flexibler und unabhängiger von den USA zu machen. Sie ist als tragende Säule der europäischen Verteidigungsunion gedacht und wird von allen EU-Staaten mit Ausnahme von Malta und Dänemark unterstützt.

Überprüfung bestätigt Bidens Wahlsieg im Bundesstaat Georgia

ATLANTA: Joe Biden ist bei einer Überprüfung als Sieger der Präsidentenwahl im Bundesstaat Georgia bestätigt worden. Sein Vorsprung vor Amtsinhaber Donald Trump beträgt 12.284 Stimmen, wie der zuständige Staatssekretär Brad Raffensperger am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte.

Vor Beginn der per Hand durchgeführten Überprüfung der rund fünf Millionen Stimmzettel lag Biden mit rund 14.000 Stimmen vorn. Der Rückgang kommt nicht überraschend: Schon vor einigen Tagen wurde festgestellt, dass Wahlkommissionen in zwei von Republikanern beherrschten Bezirken vergessen hatten, mehrere tausend ausgezählte Stimmen in die Rechnung aufzunehmen.

Raffensperger betonte im örtlichen Fernsehen, dass keine Anzeichen für Wahlbetrug gefunden worden seien. Trump kann allerdings immer noch eine Neuauszählung beantragen, weil der Abstand zwischen den Kandidaten unter 0,5 Prozentpunkten liegt.