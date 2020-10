Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.20 | Überblick

Harvard-Kunstmuseen bekommen rund 50 Werke von deutschen Künstlern

CAMBRIDGE: Die Kunstmuseen der US-Elite-Universität Harvard haben rund 50 Werke von deutschen Künstlern geschenkt bekommen. Darunter seien etwa Werke von Georg Baselitz, Joseph Beuys, Jörg Immendorff, Imi Knoebel und Sigmar Polke, teilten die Museen am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Kunstsammlerin Dorette Hildebrand-Staab habe sie den Museen geschenkt - als «Brücke zwischen den USA und Deutschland, in Dankbarkeit für die Unterstützung des Landes nach 1945, aber auch um neue Generationen an diese langanhaltende Beziehung zu erinnern».

Die Harvard Art Museums bestehen aus drei verschiedenen Museen und vier Forschungszentren auf dem Campus der Universität in Cambridge an der US-Ostküste. In ihren Sammlungen befinden sich rund 250.000 Werke aus aller Welt, von der Antike bis in die Gegenwart.

Lange untersuchte Feder gehörte Urvogel Archaeopteryx

SOLNHOFEN: Ein altes Rätsel ist gelöst: Eine vor 159 Jahren in Bayern entdeckte fossile Feder gehörte tatsächlich dem Urvogel Archaeopteryx. Seit dem Fund des isolierten Feder-Fossils im fränkischen Altmühltal 1861 sei über dessen Herkunft diskutiert worden, sagte Ryan Carney von der University of Southern Florida. Er ist der Hauptautor der Studie, die im Fachmagazin «Scientific Reports» veröffentlicht wurde. Mithilfe eines speziellen Elektronenmikroskops haben sie demnach herausgefunden, dass die Feder vom linken Flügel eines Exemplars des Urvogels stammt. An der Untersuchung beteiligt war auch der Paläontologe Helmut Tischlinger aus Stammham in Bayern.

Der Archaeopteryx ist einer von zwei bekannten Urvögeln aus dem Jura (vor rund 145 bis 200 Millionen Jahren), die in den Solnhofener Plattenkalken im Altmühltal gefunden worden sind. Damals lebte er dort in einer subtropischen Lagunenlandschaft. Als Übergangsform zwischen Reptilien und Vögeln belegt er, dass die heutigen Vögel direkte Nachfahren von Raubsauriern sind. Mosaikformen urtümlicher Vögel und vogelähnlicher Dinosaurier wurden in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach entdeckt, vielfach in Sedimentgesteinen der Unterkreide im Nordosten Chinas.

Kunstsammlung von Keith Haring in New York für Millionen versteigert

NEW YORK: Rund 30 Jahre nach dem Tod des US-Künstlers Keith Haring (1958-1990) ist dessen persönliche Kunstsammlung in New York für 4,6 Millionen Dollar (etwa 4 Millionen Euro) versteigert worden. Das sei mehr als dreimal so viel wie zuvor erwartet, teilte das Auktionshaus Sotheby's in der Nacht zum Freitag mit. Teuerstes Stück war ein Werk von Harings Künstler-Kollegen Andy Warhol (1928-1987), das Haring mit seinem damaligen Partner Juan Dubose zeigt und das 504.000 Dollar einbrachte.

Alle der mehr als 140 Werke von Künstlern wie Jean-Michel Basquiat, Jenny Holzer oder Roy Lichtenstein, die Haring gekauft und geschenkt bekommen oder gegen eigene Werke getauscht hatte und die im Besitz seiner Stiftung waren, fanden bei der Auktion einen Käufer, hieß es von Sotheby's. Fast 450 Bieter hätten sich beteiligt. Der Erlös soll einem LGBTQ-Zentrum («Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer») im Süden Manhattans gespendet werden. Der Graffiti-Künstler Haring war 1990 an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben.

Vernehmung Scheuers im Maut-Ausschuss beendet

BERLIN: Die Vernehmung von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Maut-Untersuchungsausschusses des Bundestags ist am frühen Freitagmorgen nach fast fünf Stunden beendet worden. Scheuer hatte bei der Aufklärung der geplatzten Pkw-Maut zentrale Vorwürfe zurückgewiesen. Er sagte als Zeuge, bei einem Treffen im November 2018 mit Managern der später vorgesehenen Betreiberfirmen habe es nach seiner Erinnerung kein Angebot zur Verschiebung der Vertragsunterzeichnung bis zum EuGH-Urteil gegeben. Manager der Betreiber hatten das Gegenteil behauptet. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte die Pkw-Maut im Juni 2019 gekippt.

Der Untersuchungsausschuss tagte in einer Marathonsitzung seit Donnerstagvormittag und hörte insgesamt fünf Zeugen an. Scheuers Vernehmung begann erst am späten Abend. Die Opposition wirft ihm schwere Fehler zu Lasten des Steuerzahlers vor.