Neues aus dem Ausland am Freitag

Sierra Leone ruft Notstand wegen hohen Drogenkonsums aus

FREETOWN: Der Präsident von Sierra Leone, Julius Maada Bio, hat wegen des hohen Drogenkonsums in dem westafrikanischen Staat den Notstand ausgerufen. In einer Rede an die Nation sprach Bio in der Nacht zum Freitag von einer «existenziellen Bedrohung der Zukunft des Landes». Er warnte insbesondere vor dem Missbrauch der synthetisch hergestellten Droge Kush, die besonders unter jungen Leuten beliebt sei. Kush habe «zerstörerische Folgen für das Fundament unseres Landes, unserer jungen Menschen», sagte der Präsident. Der Küstenstaat hat nach UN-Angaben eine sehr junge Bevölkerung: 48 Prozent der knapp acht Millionen Einwohner sind jünger als 18 Jahre.

Präsident Bio sprach von einem scharfen Anstieg von Rauschgiftkonsumenten und drogenbedingten Todesfällen in Sierra Leone. Das habe auch zu einem Anstieg der Kriminalität geführt. Konkrete Statistiken sind allerdings nicht vorhanden. Die Regierung werde die gesetzlichen Rahmenbedingungen verschärfen, um den Drogenkonsum einzudämmen, verkündete Bio. Außerdem kündigte der Präsident die Bildung einer nationalen Sondereinheit für Drogen- und Substanzmissbrauch an. In diesem Gremium will die Regierung sektorübergreifend mit sozialen Diensten, dem Gesundheitssektor und religiösen Einrichtungen zusammenarbeiten.

Kush ist eine stark süchtig machende Droge, die aus Cannabis und einer Reihe synthetischer Substanzen hergestellt wird. Dazu zählen die schmerzstillenden Opioide Fentanyl und Tramadol sowie Krebs erzeugendes Formaldehyd, das sich in vielen Klebstoffen wiederfindet. Die genaue Zusammensetzung von Kush in Westafrika ist jedoch nicht bekannt. Der Konsum der Droge ist auch in den Nachbarländern Liberia und Guinea weitverbreitet. Augenzeugenberichten zufolge schlafen Kush-Nutzer beim Gehen ein, fallen plötzlich um oder laufen achtlos in den Verkehr.

Neue Railjet-Züge von München nach Italien

MÜNCHEN: Die Deutsche Bahn (DB) und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) setzen auf der Brennerstrecke von München nach Bologna ab Montag neue Railjet-Züge ein, die das Reisen bequemer machen sollen. Sieben der neun Wagen haben einen Niederflureinstieg, sodass Fahrgäste mit großen Koffern, Kinderwagen oder im Rollstuhl besser zusteigen können. In dem bis zu 230 km/h schnellen Zug mit 532 Sitzplätzen gebe es auch verbessertes WLAN, Lademöglichkeiten per USB und induktive Ladestationen, teilten DB und ÖBB bei der Vorstellung am Freitag in München mit.

ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä sagte, die Bahnfahrt von München über Rosenheim, Innsbruck, den Brenner, Bozen, Verona nach Bologna werde damit attraktiver. Vor allem der Fernverkehr wachse. «Wir investieren daher konsequent in unsere Flotte.» Insgesamt wurden 27 Railjets der neuen Generation bestellt, die von Siemens in Wien gebaut werden. Die erste Zuggarnitur verkehrt ab Montag, mit der Auslieferung weiterer Züge werden die täglich verkehrenden fünf EuroCity-Züge nach und nach mit den neuen Fahrzeugen unterwegs sein.

Der DB-Konzernbevollmächtigte für Bayern, Klaus-Dieter Josel, sagte: «Zwischen Deutschland und Österreich ist die Zahl der Reisenden in den vergangenen fünf Jahren um 50 Prozent gestiegen.» Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagte, es seien «noch umfangreiche Ausbauten der Bahninfrastruktur auf der Gesamtstrecke» nötig, um künftig von einem neuen Zeitalter sprechen zu können.

15-Jähriger in Lebensgefahr nach Attacke von Teenagern

VIRY-CHÂTILLON: Ein 15-Jähriger ist in Frankreich in der Nähe seiner Schule zusammengeschlagen und lebensbedrohlich verletzt worden. Er sei am Donnerstagnachmittag nach dem Musikunterricht auf dem Heimweg von vermummten Jugendlichen angegriffen worden, berichteten verschiedene Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Täter flohen demnach und ließen den Jungen bewusstlos zurück. Der Bürgermeister von Viry-Châtillon südlich von Paris sprach im Sender BFMTV von einem «Massaker» und zeigte sich schockiert über die «extreme Gewalt». Festgenommen wurde bislang niemand, nähere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Der Fall erinnert an den brutalen Angriff auf eine Schülerin in Montpellier in dieser Woche. Die 13- oder 14-Jährige wurde am Dienstagnachmittag vor ihrer Schule von drei Menschen verprügelt und befand sich zwischenzeitlich im Koma. Drei Jugendliche wurden festgenommen, ein Mädchen hat mittlerweile gestanden. Die Mutter des angegriffenen Mädchens sagte BFMTV, die festgenommene Mitschülerin habe es auf ihre Tochter abgesehen gehabt und diese gemobbt.