Neues aus dem Ausland am Freitag

Massive Verzögerung bei Wahlergebnissen

ISLAMABAD: In Pakistan ist mehr als 17 Stunden nach Schließung der Wahllokale immer noch ein Großteil der Wahlergebnisse nicht veröffentlicht worden. Das Innenministerium begründete die Verzögerung am Freitagmorgen mit Problemen bei der Übermittlung der Stimmen, nachdem Mobilfunknetze und mobiles Internet am Wahltag wegen angeblicher Sicherheitsbedenken massiv eingeschränkt worden waren. Auf der Website der Wahlkommission (ECP) waren zunächst erst 34 der 266 Sitze der Nationalversammlung ausgezählt.

Unterdessen behauptete die Oppositionspartei PTI des inhaftierten Ex-Premiers Imran Khan, nach einer eigenen Rechnung mit 154 Stimmen zu führen. Ihre Mitglieder durften nach einem Urteil des Obersten Gerichts nur als unabhängige Kandidaten antreten. Seit Monaten prangern Politikexperten in dem Land unfaire Wahlbedingungen an, da Pakistans Justiz die Opposition weitgehend demontiert hat. Khan sitzt unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis. Der 71 Jahre alte Politiker sieht sich als Opfer einer politischen Verschwörung und macht das mächtige Militär dafür verantwortlich.

Rund 130 Millionen Wahlberechtigte waren am Donnerstag in der Atommacht dazu aufgerufen, über die Machtverteilung in der Nationalversammlung und in den Provinzparlamenten abzustimmen. Der dreifache Ex-Premier und Wirtschaftsmogul Nawaz Sharif, der erst kürzlich aus dem Exil zurückgekehrt war, wurde vor der Wahl als Favorit gehandelt. Als Außenseiter, aber wichtigster Kontrahent Sharifs, galt der 35-jährige Oxford-Absolvent und frühere Außenminister Bilawal Bhutto Zardari, der als Spitzenkandidat für die pakistanische Volkspartei (PPP) antrat. Die PPP und Sharifs PML-N waren zuletzt Teil einer breiten Regierungskoalition, die Khan im April 2022 gestürzt hatte.

Trump gewinnt Vorwahl der Republikaner in Nevada

WASHINGTON/CARSON CITY: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat wie erwartet die Vorwahl der Republikaner im US-Bundesstaat Nevada gewonnen. Das berichteten die Sender CNN und NBC News am späten Donnerstagabend (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf eigene Prognosen. Trumps letzte ernsthafte Konkurrentin Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, hatte sich bereits am Dienstag zur Wahl gestellt - auf sie entfielen jedoch weniger Stimmen als für die Option «keine der genannten Kandidaten».

Trump stand am Dienstag nicht auf dem Wahlzettel, denn anders als in den übrigen Bundesstaaten gab es bei den Republikanern in Nevada dieses Jahr zwei verschiedene Abstimmungen an zwei verschiedenen Tagen. Hintergrund ist ein Streit darüber, wie Vorwahlen in dem Bundesstaat ablaufen sollen. Eine klassische Vorwahl fand deshalb bereits am Dienstag statt, mit Haley auf dem Wahlzettel und ohne Trump. Dort waren allerdings keine Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag der Partei zu vergeben. Am Donnerstag folgte dann ein sogenannter Caucus. In dieser Abstimmung stellte sich Trump zur Wahl, nicht aber Haley. Im Gegensatz zu Dienstag ging es beim Caucus um Delegiertenstimmen.

Die nächste Vorwahl der Republikaner steht nun wieder für beide gleichzeitig am 24. Februar in South Carolina an. Obwohl Trump das Rennen klar dominiert, hält Haley weiterhin daran fest, in ihrem Heimatbundesstaat anzutreten und hat dort in den kommenden Wochen zahlreiche Wahlkampfauftritte geplant.

Wer in den USA Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen. Bei Parteitagen im Sommer werden die Kandidaten dann offiziell gekürt. Die eigentliche Präsidentenwahl steht Anfang November an. Derzeit deutet alles darauf hin, dass es dabei zu einer Neuauflage des Duells zwischen Trump und dem Demokraten Joe Biden kommen wird, der sein Amt verteidigen will.

Biden macht Ägyptens Präsidenten al-Sisi zum Staatschef von Mexiko

WASHINGTON: Oft bringt US-Präsident Biden die Namen von Spitzenpolitikern durcheinander. Seine geistige Verfassung wird zum Dauerthema. Just als er sich verteidigen will, unterläuft ihm wieder ein Lapsus.

US-Präsident Joe Biden hat in einer Rede, in der er Zweifel an seiner geistigen Verfassung zerstreuen wollte, den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zum Staatschef von Mexiko gemacht. «Wie Sie wissen, wollte der Präsident von Mexiko, Al-Sisi, zunächst nicht den Grenzübergang öffnen, um humanitäre Hilfe hereinzulassen», sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einem Pressestatement im Weißen Haus. Biden meinte an dieser Stelle offensichtlich den ägyptischen Präsidenten und bezog sich auf den Grenzübergang Rafah, über den Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen. Mit seiner Äußerung im Zusammenhang mit Israels Vorgehen im Gazastreifen reagierte der 81-Jährige auf die Frage einer anwesenden Journalistin.

Eigentlich sprach Biden in dem kurzfristig anberaumten Pressestatement über den kurz zuvor veröffentlichten Berichts des Sonderermittlers in der Affäre um in seinen Privaträumen gelagerte Geheimdokumente. In dem mehr als 300 Seiten starken Report stellt Sonderermittler Robert Hur zwar klar, dass Biden keine juristischen Konsequenzen zu befürchten habe. Gleichzeitig enthält der Bericht aber verheerende Einschätzungen des Ermittlers zu Bidens geistiger Verfassung. Der Demokrat verteidigte sich am Abend dann vehement gegen die Vorwürfe und sagte, sein Gedächtnis sei in Ordnung.

Biden verwechselt immer wieder die Namen und Nationalitäten ausländischer Staats- und Regierungschefs. Erst am Mittwoch sorgte er mit einem peinlichen Versprecher für Aufsehen, als er beim Schildern einer Anekdote die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem verstorbenen Ex-Regierungschef Helmut Kohl (beide CDU) verwechselte. Wenige Tage zuvor hatte er bei einer Wahlkampfveranstaltung den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit einem seiner Vorgänger, François Mitterrand, verwechselt. Biden ist der älteste US-Präsident aller Zeiten. Ihm passieren in aller Regelmäßigkeit Versprecher sowie andere kleine Aussetzer und Fehltritte.

Biden: Mein Gedächtnis ist in Ordnung und ich weiß, was ich tue

WASHINGTON: Biden wird in der Geheimdokumenten-Affäre nicht angeklagt. Doch der Bericht schadet ihm trotzdem. Darin stehen Details über seine geistige Verfassung. Nun wehrt sich der 81-Jährige.

US-Präsident Joe Biden hat nach der Veröffentlichung des Ermittlungsberichts in der Affäre um Geheimdokumente darauf gepocht, dass sein Gedächtnis «in Ordnung» sei. «Ich meine, ich bin ein älterer Mann, und ich weiß, was zum Teufel ich tue. Ich bin Präsident und ich habe dieses Land wieder auf die Beine gebracht», sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einem kurzfristig anberaumten Pressestatement. Der 81-Jährige war während seiner Ansprache sichtlich aufgebracht und beantwortete einige Fragen der anwesenden Medienvertreter, die ihn unter anderem kritisch zu seinem Alter, seiner geistigen Verfassung und Eignung für das Präsidentenamt befragten.

Sonderermittler Robert Hur hatte einige Stunden zuvor seinen Bericht in der Affäre um den Umgang Bidens mit Geheimdokumenten veröffentlicht. Darin heißt es, dass keine Anklage gegen Biden erhoben werde, dieser aber absichtlich als Privatmann Verschlusssachen aufbewahrt habe. Der Bericht des Sonderermittlers bezieht dabei Stellung zu Bidens geistiger Verfassung. An einer Stelle heißt es, Biden habe sich nicht erinnern können, wann sein Sohn Beau gestorben sei.

«Wie zur Hölle kann er es wagen, das aufzubringen», schimpfte Biden über den Sonderermittler. Als die Frage nach seinem Sohn in den Befragungen aufgekommen sei, habe er sich gedacht, das gehe den Sonderermittler nichts an, so der Demokrat weiter. Gleichzeitig wies Biden Anschuldigen aus dem Bericht vehement zurück. Er beteuerte etwa, keine geheimen Informationen mit seinem Ghostwriter für ein Buch geteilt zu haben. Mit Blick auf den Fund zahlreicher Verschlusssachen in Kisten in seinem Haus gestand er aber ein, dass er besser darauf hätte achten sollen, wie die Dokumente gelagert werden.