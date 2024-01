Neues aus dem Ausland am Freitag

Deutlich mehr Lastwagen und Busse in EU 2023 neu auf der Straße

BRÜSSEL: In der Europäischen Union sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Nutzfahrzeuge zugelassen worden als 2022. Das stärkste Wachstum gab es bei Bussen, wie der Branchenverband Acea am Freitag mitteilte. Hier legten die Verkäufe um 19,4 Prozent auf 32.593 Fahrzeuge zu. Der Lkw-Absatz stieg um 16,3 Prozent auf 346.986 Stück. Lieferwagen verzeichneten ein Plus von 14,6 Prozent auf 1,467 Millionen Fahrzeuge.

Unter den wichtigsten Märkten hatte Deutschland bei Lkw mit einem Zuwachs um fast ein Viertel die Nase vorn, gefolgt von Spanien. Bei Lieferwagen lagen Italien und Spanien mit einem Plus von jeweils mehr als einem Fünftel deutlich vor Deutschland. Bei Bussen legten die Zulassungen in Spanien und Italien um mehr als die Hälfte zu, während Deutschland ein vergleichsweise bescheidenes Wachstum von 12,5 Prozent aufwies.

Europawahlen sind fast so wichtig wie Bundestagswahlen

BERLIN: Die Wahlen des Europaparlaments sind den Wählern in Deutschland laut einer Umfrage fast so wichtig wie die Bundestagswahlen. In der aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov stuften 22 Prozent der fast 2300 Befragten die Europawahlen als bedeutsamer im Vergleich zu den Bundestagswahlen ein. 24 Prozent finden dagegen die Wahlen des deutschen Parlaments wichtiger. 43 Prozent messen beiden Wahlen die gleiche Bedeutung zu.

Im Vergleich zu den Landtagswahlen werden die Europawahlen als etwas wichtiger wahrgenommen. 22 Prozent finden sie bedeutsamer, 21 Prozent stufen die Wahlen der Landesparlamente als wichtiger ein. 46 Prozent sagen, beide Wahlen seien gleich wichtig.

27 Prozent halten die Europawahlen auch für wichtiger als die Kommunalwahlen. 23 Prozent messen dagegen den Wahlen in Städten und Kreisen eine größere Bedeutung zu. 39 Prozent halten beides für gleich wichtig.

Am 9. Juni findet die nächste Europawahl statt. Am Wochenende werden SPD, FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht dafür ihre Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten küren.

CIA-Direktor Burns will über Geisel-Freilassung verhandeln

WASHINGTON: CIA-Chef Bill Burns will Medienberichten zufolge in den kommenden Tagen für Verhandlungen über die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln aus Israel nach Europa reisen. Wie der Sender CNN am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf mit den Plänen vertraute US-Beamte berichtete, will Burns mit den Geheimdienstchefs Israels und Ägyptens sowie dem Ministerpräsidenten von Katar über ein Abkommen zur Freilassung der verbliebenen Geiseln sprechen.

Die Treffen mit Mossad-Direktor David Barnea, dem ägyptischen Geheimdienstchef Abbas Kamel und dem katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani werden voraussichtlich in Europa stattfinden. Zuerst hatte die «Washington Post» über entsprechende Pläne berichtet.

Nach israelischen Informationen dürften von zuletzt mehr als 130 Geiseln in der Gewalt der palästinensischen Extremisten nur noch etwas über 100 am Leben sein. Gespräche über ihre Freilassung hatten zuletzt wieder Fahrt aufgenommen.

Unter Mithilfe von Katar, Ägypten und den USA war Ende November vergangenen Jahres eine einwöchige Feuerpause vereinbart worden. In dem Zeitraum ließ die Hamas in mehreren Schritten insgesamt 105 Geiseln frei. Im Gegenzug entließ Israel 240 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen.