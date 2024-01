Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 19.01.24 | Überblick

Pentagon-Sprecherin: Sind nicht im Krieg mit Huthi-Miliz

WASHINGTON: Die USA befinden sich ungeachtet wiederholter Angriffe auf Stellungen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen nach Angaben einer Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums nicht in einem Krieg. «Wir wollen keinen Krieg. Wir glauben nicht, dass wir uns im Krieg befinden», sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Die Huthi seien diejenigen, die weiter Marschflugkörper und Anti-Schiffs-Raketen auf unschuldige Seeleute und Handelsschiffe im Roten Meer abfeuerten. «Was wir zusammen mit unseren Partnern tun, ist Selbstverteidigung.»

Das US-Militär hatte zuvor erneut Huthi-Stellungen angegriffen. Es seien zwei Antischiffsraketen getroffen worden, die die Huthi für einen bevorstehenden Beschuss im Roten Meer vorbereitet hätten, hieß es. Nur Stunden zuvor hatten die USA in der Nacht zu Donnerstag 14 für den Abschuss vorbereitete Raketen der Huthi angegriffen. Die Militärschläge würden fortgesetzt, falls dies nötig sein sollte, sagte die Pentagon-Sprecherin und forderte die Huthi-Miliz auf, mit ihren Angriffen auf die internationale Schifffahrt aufzuhören.

Als Reaktion auf die wiederholten Angriffe im Roten Meer hatten die USA und Großbritannien mit der Unterstützung Verbündeter bereits vergangene Woche einen umfassenden Militärschlag gegen die Huthi ausgeführt. Seit Beginn des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greift die Huthi-Miliz immer wieder Frachter mit angeblich israelischer Verbindung an. Es gibt die Sorge vor einem Flächenbrand. «Wir wollen keinen regionalen Krieg», sagte Singh.

Nordkorea will atomwaffenfähiges Unterwasser-System getestet haben

SEOUL: Nordkorea hat nach eigenen Angaben ein atomwaffenfähiges Unterwasser-System getestet. Es handle sich um das Waffensystem «Haeil-5-23», das sich in der Entwicklung befinde, berichteten Staatsmedien am Freitag. Mit «Haeil» bezeichnet Nordkorea Unterwasser-Angriffsdrohnen, die eigenen Angaben zufolge auch mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden können. Wann der Test erfolgte, war nicht bekannt. Das weithin isolierte Land unterliegt wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen.

Der Test war den Berichten zufolge eine Reaktion auf die jüngste gemeinsame Marineübung der USA mit ihren Verbündeten Südkorea und Japan gewesen. Die trilaterale Übung, die auch der Abschreckung Nordkoreas dienen sollte, hatte unter Beteiligung des Flugzeugträgers «USS Carl Vinson» vom Montag bis Mittwoch in internationalen Gewässern südlich der südkoreanischen Insel Jeju stattgefunden.

Nordkorea warf den drei Ländern eine Provokation vor. Die auf Atomwaffen basierten Unterwasser-Systeme der Armee würden bis zur Vervollständigung weiter entwickelt, hieß es. Das Land hatte bereits im vergangenen Jahr von Tests mit atomwaffenfähigen Unterwasser-Drohnen berichtet. Es sprach dabei auch von Geheimwaffen.

Die Situation auf der koreanischen Halbinsel ist vor dem Hintergrund des Konflikts um das Atomprogramm Nordkoreas so angespannt wie schon seit Jahren nicht mehr.

Heusgen will Weimarer Dreieck auf Sicherheitskonferenz neu beleben

BERLIN: Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, will bei der Veranstaltung Mitte Februar die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Polen, Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Donald Tusk, zusammenbringen und damit das Weimarer Dreieck wiederbeleben. «Ich halte es für sehr wichtig, dass wir das deutsch-französische Paar wieder erweitern um Polen als das größte Land in Osteuropa. Wenn das gelingt, wäre das sehr schön. Die Einladung steht», sagte Heusgen im Podcast «Table.Today» des digitalen Medienhauses Table.Media.

Die 60. Sicherheitskonferenz müsse trotz der zahlreichen Krisen und Konflikte eine Botschaft der Diplomatie aussenden. «Wir bringen Politiker, Militärs und Vertreter der Zivilgesellschaft zusammen, damit sie im Gespräch herausfinden, wo es einen Silberstreif am Horizont gibt», sagte Heusgen. Er erwartet zu der Konferenz vom 16. bis 18. Februar unter anderem US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Vertreter der russischen Administration sind wie im vergangenen Jahr nicht eingeladen. «Putin würde verhaftet, wenn er käme», sagte Heusgen mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Internationale Strafgerichtshof hat im Vorjahr gegen Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine einen Haftbefehl erlassen.