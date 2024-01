Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 12.01.24 | Überblick

Vereinte Nationen besorgt über Verhaftungen von Frauen durch Taliban

KABUL: Die UN-Mission in Afghanistan (Unama) ist nach eigenen Angaben besorgt über willkürliche Verhaftungen von Frauen und Mädchen, die sich nicht an die islamische Kleiderordnung gehalten haben sollen. Seit dem 1. Januar habe Unama in den Provinzen Kabul und Daikundi eine Reihe von Kampagnen zur Durchsetzung der Kleiderordnung durch die Taliban-Behörden dokumentiert, hieß es in einer Mitteilung von Donnerstag.

«In der Hauptstadt Kabul wurde eine große Zahl von Frauen und Mädchen gewarnt und festgenommen. Auch in der Stadt Nili in der Provinz Daikundi wurden Frauen und Mädchen festgenommen», hieß es. Religiöse und ethnische Minderheiten seien unverhältnismäßig stark betroffen. Auch überprüfe Unama Vorwürfe von Misshandlungen und Isolationshaft.

Welche Verstöße gegen die Kleiderordnung den Frauen genau vorgeworfen wurden, beschrieb Unama nicht. Laut einem Erlass der islamistischen Taliban von 2022 sollen Frauen Körper und Gesicht, mit Ausnahme der Augen bedecken. Empfohlen wird demnach sogar das Tragen einer Burka. Vor allem in den größeren Städten wird die Kleiderordnung der Taliban jedoch häufig nicht umgesetzt.

Für eine Freilassung müsse ein männlicher Vormund ein Schreiben unterzeichnen, indem er die künftige Einhaltung der Vorschriften garantiere, hieß es. «Die Unama befürchtet, dass das derzeitige harte Durchgreifen Frauen aus Angst vor willkürlichen Verhaftungen noch mehr in die Isolation treibt und ein Umfeld schafft, das es Männern erlaubt, repressive Maßnahmen zu Hause durchzusetzen.»

Taiwans Oppositionspartei TPP will mehr mit China kommunizieren

TAIPEH: Der Präsidentschaftskandidat der Taiwanischen Oppositionspartei TPP will bei einem Wahlsieg mehr mit China kommunizieren. «Taiwans Beziehung mit China beruht auf zwei Prinzipien: Abschreckung und Kommunikation», sagte Ko Wen-je von der Volkspartei TPP am Freitag in Taipeh. China müsse wissen, dass es bei einer Invasion einen hohen Preis bezahlen müsse. Taipeh müsse Peking aber auch zeigen, auf der Prämisse, die Demokratie in Taiwan zu erhalten, bereit für Gespräche zu sein.

Die regierende kommunistische Partei in Peking zählt Taiwan zu ihrem Gebiet und drohte bereits, eine Wiedervereinigung auch mit militärischen Mitteln erzwingen zu wollen. China zeige dies jeden Tag, weshalb Taiwan keine Wahl habe, sich dem Verbündeten USA weiter anzunähern, sagte Ko. Der frühere Arzt sieht Möglichkeiten, in der Wirtschaft, Kultur oder Medizin wieder Austausch mit China aufzubauen. Als die noch regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) 2016 an die Macht kam, brach Peking den Kontakt mit Taipeh ab. Die DPP steht für eine Unabhängigkeit Taiwans. Peking wirf ihr deshalb Separatismus vor.

Am Samstag sind rund 19,5 Millionen taiwanische Bürger im In- und Ausland aufgerufen, ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten zu wählen.

Erster Brief mit Marke könnte bei Auktion Millionen bringen

NEW YORK: Der fast 200 Jahre alte erste bekannte Brief mit vorab bezahlter Marke könnte bei einer Auktion in New York um die zwei Millionen Dollar (etwa 1,8 Millionen Euro) einbringen. Der sogenannte «Mulready»-Umschlag mit integrierter «Penny Black»-Briefmarke sei im Mai 1840 verschickt worden, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag in New York mit.

Ein unbekannter Absender in London habe den Brief an einen Mann namens William Blenkinsop in den etwa 120 Kilometer entfernten Ort Dalston geschickt, hieß es. Während Umschlag und Marke gut erhalten sind, ist der eigentliche Brief verloren gegangen. Die Versteigerung ist für den 2. Februar geplant.