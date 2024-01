Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.01.24 | Überblick

Nordkorea feuert über 200 Granaten nahe Seegrenze mit Südkorea ab

SEOUL: Nordkoreas Militär hat nach südkoreanischen Angaben nahe der umstrittenen Seegrenze zwischen den beiden verfeindeten Staaten mehr als 200 Artilleriegeschosse abgefeuert. Die Geschosse seien nördlich der Seegrenzlinie ins Gelbe Meer gefallen, teilte der Generalstab in Südkorea am Freitag mit. Die Granaten hätten keine Schäden angerichtet.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap hatte zuvor berichtet, das Militär habe die Bewohner der grenznahen Insel Yeonpyeong aufgefordert, sich als Vorsichtsmaßnahme in Schutzräume zu begeben. Die Insel vor der Westküste war 2010 Ziel eines Angriffs der nordkoreanischen Artillerie gewesen. Vier Menschen wurden damals getötet.

Derzeit verschärfen sich die Spannungen wieder auf der koreanischen Halbinsel. Laut Yonhap hatten die Streitkräfte Südkoreas und der USA am Donnerstag nahe der Grenze zu Nordkorea ebenfalls eine Artillerieübung begonnen.

Das Gebiet um die Seegrenze ist in der Vergangenheit wiederholt Schauplatz von Gefechten zwischen Kriegsschiffen beider Länder gewesen. Die sogenannte Nördliche Grenzlinie (NLL) wird von Nordkorea nicht anerkannt. Die Grenzlinie wurde nach dem Korea-Krieg (1950-53) einseitig von einem UN-Kommando gezogen, um Feindseligkeiten zwischen beiden Seiten zu verhindern.

Noch mehr als 240 Menschen in Japans Erdbebengebiet vermisst

TOKIO: Die Zahl der Vermissten nach dem schweren Erdbeben an der Westküste Japans am Neujahrstag ist auf mehr als 240 gestiegen. Wie japanische Medien am Freitag weiter berichteten, verdoppelte die Regierung die Zahl der in das Katastrophengebiet entsandten Soldaten auf 4600, um die Einsatzkräfte zu unterstützen. Bei der Suche nach Überlebenden sind die ersten 72 Stunden entscheidend. Wer in der Zeit nicht geborgen wird, dessen Überlebenschancen sinken drastisch.

Es gebe Dutzende von Berichten, wonach noch Menschen unter eingestürzten Häusern liegen sollen, hieß es weiter. Die Trümmerberge, beschädigte Straßen, Erdrutsche und Nachbeben behinderten weiterhin den Einsatz der Such- und Rettungstrupps.

In der am schwersten betroffenen Präfektur Ishikawa seien mindestens 700 Menschen noch immer von der Außenwelt abgeschnitten, hieß es. In etwa 30.000 Haushalten sei die Stromversorgung und in 80.000 Haushalten die Wasserversorgung unterbrochen, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Nach Angaben der örtlichen Behörden müssen rund 33.000 Menschen weiter in Hunderten Notunterkünften ausharren. Seit dem Erdbeben am Neujahrstag mit einer Stärke von 7,6 ist die Region am Japan-Meer von mehr als 150 Nachbeben erschüttert worden.

UN-Nothilfebüro: Tagelang kein Zugang zum Norden Gazas

GAZA: Hilfsorganisationen können nach Angaben des UN-Nothilfebüros OCHA seit Tagen keine dringend benötigte lebensrettende Hilfe in den Norden Gazas liefern. Wie OCHA in der Nacht zum Freitag mitteilte, seien UN- und ihre Partnerorganisationen vier Tage lang nicht in der Lage gewesen, humanitäre Hilfe nördlich des Flusses Wadi Gaza zu liefern, da der Zugang zu den Gebieten verzögert oder verweigert worden sei und in dem Gebiet weiter gekämpft werde. Zu den dringend benötigten Hilfslieferungen gehörten Medikamente, um mehr als 100.000 Menschen einen Monat zu versorgen.

Man fordere einen dringenden, sicheren, dauerhaften und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu den Gebieten nördlich des Wadi Gaza, die seit mehr als einem Monat vom Süden abgeschnitten seien, hieß es. Seit nunmehr drei Monaten herrscht im Gazastreifen Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Die Zahl der getöteten Palästinenser ist nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde auf 22.438 gestiegen. Auslöser des Krieges war das Massaker am 7. Oktober, das Terroristen der Hamas und anderer Gruppen in Israel verübt hatten. Dabei wurden rund 1200 Menschen getötet.

Italienischer Bürgermeister handelt sich mit Kalender Ärger ein

CERIGNOLA: Mit einem freizügigen Kalender fürs neue Jahr hat sich der Bürgermeister der süditalienischen Stadt Cerignola, Francesco Bonito, Ärger eingehandelt. Im offiziellen Cerignola-Kalender für 2024 sind auf den jeweiligen Kalenderblättern ein Dutzend junge Frauen in Miniröcken, knappen Shorts und engen Oberteilen zu sehen. Die örtliche Vorsitzende des Frauenverbandes Impegna Donna, Franca Dente, bezeichnete es am Donnerstag als absurd, Frauen mitten in der Stadt in «Badekleidung» zu zeigen. Auch von der rechten Opposition der mitte-links-regierten Stadt kam Protest.

Die Gemeindeverwaltung rechtfertigte sich damit, dass man Teilnehmerinnen eines «Miss Italia»-Wettbewerbs im vergangenen Jahr an historischen Plätzen der Stadt habe zeigen wollen. Der Fotograf Giuseppe Belviso sprach von «künstlerischen Aufnahmen». Die Bilder seien im Sommer am Rande des Wettbewerbs entstanden und dann von der Stadt für den Kalender angefordert worden. Cerignola liegt in Apulien und hat etwa 57.000 Einwohner. Bonito (74) ist seit zweieinhalb Jahren Bürgermeister.