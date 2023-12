Neues aus dem Ausland am Freitag

Merz: Werde erneuten Machtkampf um Kanzlerkandidatur nicht zulassen

BERLIN: Der deutsche CDU-Vorsitzende Friedrich Merz geht nicht davon aus, dass es CSU-Chef Markus Söder auf einen erneuten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Christdemokratie bei der nächsten Bundestagswahl in Deutschland ankommen lässt.

«Dafür verstehen Markus Söder und ich uns einfach auch persönlich zu gut», sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Und er weiß auch, dass wir das nicht so wiederholen werden und auch nicht wollen wie 2021.» Der CDU-Vorsitzende fügte hinzu: «Ich werde es auch nicht zulassen, dass so etwas noch einmal geschieht.»

Auf die Frage, ob er bei einer vorgezogenen Neuwahl des Bundestages der «geborene Kanzlerkandidat» sei, antwortete Merz zurückhaltend. «Darüber sprechen wir in der Union zwischen CDU und CSU. Erst die Parteivorsitzenden, dann selbstverständlich auch die Landesvorsitzenden. Wenn es so weit ist. Und daran halten wir uns.»

Das Amt des Kanzlers erfordere Erfahrung, Nervenstärke, Führungs- und Teamfähigkeit, sagte Merz. Dies werde man besprechen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen. Natürlich rede er auch mit seiner Familie über das Thema. Wie bisher werde er keine Entscheidung fällen, «die nicht auf die Zustimmung meiner Familie trifft». Er gehe «mit einer großen Demut und einem ganz großen Respekt an diese Frage heran, weil ich weiß, dass dieses Amt das wichtigste Amt ist, das in der Bundesrepublik Deutschland politisch zu vergeben ist», sagte Merz über eine mögliche Kanzlerkandidatur.

Deutschland, USA, andere Staaten verurteilen Urananreicherung im Iran

WASHINGTON: Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA haben den jüngsten Anstieg der Urananreicherung im Iran verurteilt. Die Entscheidung zeige, dass es dem Iran an gutem Willen zur Deeskalation mangele, zudem sei das Vorgehen im angespannten regionalen Kontext unverantwortlich, hieß es in einer vom US-Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung. «Wir drängen den Iran, diese Schritte sofort rückgängig zu machen und sein Atomprogramm zu deeskalieren», hieß es weiter.

Am Dienstag hatte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) informiert, dass der Iran ihren Erkenntnissen zufolge die Produktion von hochangereichertem Uran hochgefahren habe. Zuvor hatten IAEA-Inspektoren bei Besuchen iranische Angaben zu Produktionsplänen verifiziert. Demnach wurden in den Produktionsstätten Natans und Fordow seit Ende November rund neun Kilogramm auf bis zu 60 Prozent Reinheitsgrad angereichertes Uran hergestellt - nach rund drei Kilogramm monatlich in den Monaten davor. Der Iran dementierte, seine Produktion von hochangereichertem Uran hochgefahren zu haben.

Der Iran habe seine monatliche Produktion somit verdreifacht, hieß es im Statement der vier Staaten. Für eine solche Produktion gebe es keine glaubwürdige zivile Rechtfertigung, auch berge die gemeldete Produktion erhebliche Risiken.

Iranische Politiker betonen seit Jahren, keine Atomwaffen bauen zu wollen. Für eine Atombombe ist eine Urananreicherung auf mindestens 80 Prozent nötig.

Palästinensische Sanitäter planen Flüchtlingslager in Chan Junis

GAZA: Der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond will in der heftig umkämpften Stadt Chan Junis im Südosten des Gazastreifens ein Flüchtlingslager errichten. Wie die Organisation am Donnerstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter) bekanntgab, sollen in einer ersten Phase 300 Zelte für vertriebene Familien erreichtet werden. Später solle die Kapazität auf 1000 Zelte erweitert werden, um Hunderten von vertriebenen Familien in der südlichen Region des Gazastreifens eine Unterkunft zu bieten, hieß es. Einwohner der Stadt waren von Israels Armee aufgefordert worden, sich in Rafah an der ägyptischen Grenze in Sicherheit zu bringen.

Israel vermutet, dass sich in Chan Junis die Führungsspitze der islamistischen Hamas versteckt hält. Auf diese Region konzentriert die Armee derzeit ihre Kämpfe. Bei einem weiteren israelischen Angriff auf ein Gebäude in der Nähe des Al-Amal-Krankenhauses in Chan Junis seien am Donnerstag zehn Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden, hatte der Palästinensische Halbmond mitgeteilt.

Bereits am Mittwoch hatte es nach Angaben der Sanitäter und des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums beim Bombardement eines Wohnhauses mehr als 20 Tote gegeben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man gehe dem neuen Bericht nach. Auslöser des Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten.