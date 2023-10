Neues aus dem Ausland am Freitag

Lebenslange Haft für Ex-Soldaten wegen Mord an Haitis Präsidenten

MIAMI: Ein ehemaliger kolumbianischer Soldat ist für seine Beteiligung an dem Mordanschlag auf den haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse vor gut zwei Jahren in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Germán Alejandro Rivera Garcia habe gemeinsam mit Mitverschwörern geplant, den damaligen Staatschef zu entführen und zu töten, urteilte ein Bundesgericht in Miami am Freitag, wie die Zeitung «Miami Herald» berichtete. Rivera Garcia hatte sich zuvor schuldig bekannt und mit den Ermittlern kooperiert. Medienberichten zufolge hofft er nun, dass seine Strafe nachträglich reduziert wird.

Präsident Moïse war in der Nacht zum 7. Juli 2021 in seiner Residenz in der Hauptstadt Port-au-Prince mit zwölf Schüssen getötet worden. Nach Ermittlungen der Behörden in Haiti und den USA führten rund 20 kolumbianische Söldner im Auftrag mehrerer Hintermänner die Tat aus. Die US-Ermittler gehen davon aus, dass der Plan ursprünglich lautete, Moïse zu entführen. Geklärt sind die Hintergründe der Tat noch immer nicht. Mehr als 40 Verdächtige wurden in Haiti festgenommen, darunter 18 Kolumbianer und der Chef von Moïses Palastwache.

In den USA wurde Anklage gegen elf Personen erhoben, unter anderem gegen einen haitianischen Ex-Senator. Im Juni war bereits ein haitianisch-chilenischer Geschäftsmann wegen seiner Beteiligung an der Verschwörung zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Haiti ist das ärmste Land des amerikanischen Kontinents und leidet unter einer äußerst schlechten Sicherheits-, Versorgungs- und Gesundheitslage. Banden kontrollieren große Teile des Großraums der Hauptstadt Port-au-Prince und kämpfen mit brutalen Mitteln um Territorium. Seit Moïses Tod wurden keine Wahlen in Haiti abgehalten.

US-Präsident Biden trifft Chinas Außenminister in Washington

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat sich in Washington mit Chinas Außenminister Wang Yi getroffen. Biden habe in dem Gespräch betont, dass die USA und China bei der Bewältigung globaler Herausforderungen zusammenarbeiten müssten, teilte das Weiße am Freitag nach dem Treffen mit. Die Zusammenkunft der beiden könnte darauf hindeuten, dass Chinas Parteichef Xi Jinping zum Gipfel der Asien-Pazifik-Staaten Mitte November im kalifornischen San Francisco reisen könnte - und dort möglicherweise ein persönliches Gespräch zwischen Biden und Xi geplant ist.

Chinas Außenminister Wang Yi ist aktuell zu Besuch in Washington hatte zuvor bereits US-Außenminister Antony Blinken getroffen. Dieser wiederum hatte im Juni China besucht und dort seinerseits den chinesischen Staatschef Xi getroffen. Blinken war der höchste US-Besucher in China seit Beginn von Bidens Amtszeit im Januar 2021.

Die Beziehungen zwischen China und USA waren zuletzt auf einem Tiefpunkt. Die größte und zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt liegen schon seit langem in zahlreichen wichtigen Fragen über Kreuz. Xi und Biden hatten sich zuletzt am Rande des G20-Gipfels vor rund einem Jahr in Indonesien persönlich getroffen. Biden habe nun in dem Gespräch mit Außenminister Wang Yi betont, dass China und die USA offene Kommunikation aufrechterhalten müssten.

Symbolische Bewerbung: Demokrat fordert Biden bei Kandidatur heraus

WASHINGTON: Ein demokratischer Abgeordneter fordert US-Präsident Joe Biden beim Rennen um die parteiinterne Kandidatur für die Präsidentenwahlen 2024 heraus. Dean Phillips machte seine Pläne am Freitag offiziell, wie US-Medien berichteten. Dem relativ unbekannten 54 Jahre alten Politiker aus dem US-Bundesstaat Minnesota werden keine Chance eingeräumt, Biden zu schlagen. Seine Bewerbung für die Kandidatur dürfte allenfalls symbolischen Wert haben. Er argumentiert, dass der 80-jährige Biden zu alt sei, um noch einmal Präsident zu werden.

Biden gilt bei den Demokraten klar als aussichtsreichster Bewerber für den Sieg bei den Vorwahlen. Er zog 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus ein. Bei der Wahl im November kommenden Jahres wird er 81 Jahre alt sein. Am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86. Auch die 71 Jahre alte Autorin Marianne Williamson möchte für die Demokraten antreten, gilt aber als völlig aussichtslos.

Der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, hatte jüngst angekündigt, nicht mehr für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat antreten, sondern als parteiloser Kandidat ins Rennen gehen. Bei den Republikanern liegt Bidens Vorgänger Donald Trump (77) in Umfragen weit vorne. Der Abgeordnete Dean mahnte bei der Verkündung seiner Bewerbung an, dass er fürchte, Biden könne bei der Präsidentenwahl gegen Trump verlieren.

US-Regierung verhängt weitere Sanktionen gegen Hamas-Umfeld

WASHINGTON: Die US-Regierung hat Sanktionen gegen mehrere Personen und Einrichtungen mit Verbindungen zur islamistischen Hamas verhängt. Das US-Finanzministerium teilte am Freitag in Washington mit, die Strafmaßnahmen richteten sich unter anderem gegen Akteure, die die Umgehung anderer Sanktionen vorantrieben. Betroffen seien unter anderem ein Hamas-Mitglied im Iran und Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden sowie eine im Gazastreifen ansässige Organisation, über die illegal Geld aus dem Iran an die Hamas geflossen sei. Etwaige Vermögenswerte der Betroffenen in den USA werden eingefroren, Geschäfte mit ihnen für Amerikaner untersagt.

Das Umfeld der Hamas ist wiederkehrend Ziel amerikanischer Strafmaßnahmen. Die Hamas ist in den USA als Terrororganisation eingestuft. US-Außenminister Antony Blinken erklärte, die Vereinigten Staaten seien entschlossen, Netzwerke zur Finanzierung der Hamas zu zerschlagen und der Unterstützung des Terrorismus durch den Iran in der Region und weltweit entgegenzuwirken. «Wir werden weiterhin mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um der Hamas den Zugang zum internationalen Finanzsystem zu verwehren», erklärte er.

Die Strafmaßnahmen sind eine Reaktion auf die jüngste Eskalation im Nahost-Konflikt. Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Mehr als 200 weitere wurden laut israelischer Armee gewaltsam in den Gazastreifen verschleppt.

Mehrere Verletzte nach Beschuss von Cherson in Südukraine

CHERSON: Durch schweren russischen Beschuss sind offiziellen Angaben nach in der südukrainischen Großstadt Cherson mehrere Menschen verletzt worden. Mehr als zehn Wohnhäuser im Stadtzentrum seien beschädigt worden, teilte der Leiter der Stadtverwaltung, Roman Mrotschko, am Freitag auf Telegram mit. Laut der Gebietsverwaltung wurden sieben Personen in der Stadt verletzt. Drei Frauen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, schrieb am späten Abend der Chef der Militärverwaltung des Gebiets, Olexander Prokudin. Die Stadt Beryslaw sei ebenso beschossen und dabei eine weitere Person verletzt worden.

Unklar ist derzeit noch, ob es sich um Artilleriebeschuss oder einen Angriff mit Raketen und Drohnen handelte. Zumindest wurde bekannt, dass zwei Kampfdrohnen russischer Produktion über dem Gebiet abgefangen worden sein sollen.

Beschuss meldete derweil auch die benachbarte Region Mykolajiw. Dort fing die ukrainische Flugabwehr nach eigenen Angaben drei luftgestützte Lenkraketen vom Typ Ch-59 ab.

UN-Chef Guterres: Zivilisten in Gaza brauchen mehr humanitäre Hilfe

NEW YORK: UN-Generalsekretär António Guterres hat deutlich mehr humanitäre Hilfe für die Zivilisten im Gazastreifen gefordert. Vor dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober seien etwa 500 Lastwagen voller Hilfsgüter täglich in den Gazastreifen gekommen, sagte Guterres laut Mitteilung am Freitag in New York. In den vergangenen Tagen seien es nur etwa zwölf pro Tag gewesen - und das, obwohl der Bedarf «viel größer als jemals zuvor» sei. Den Vereinten Nationen zufolge sind für die Versorgung der gut 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen rund 100 Lkw-Ladungen täglich nötig.

Außerdem sei kein Treibstoff mehr darunter gewesen, obwohl dieser beispielsweise von Krankenhäuser dringend benötigt werde, sagte Guterres. «Das humanitäre System in Gaza steht vor einem totalen Kollaps mit unvorstellbaren Konsequenzen für mehr als zwei Millionen Zivilisten.»

Die Logistik der Hilfslieferungen müsse sich ändern und verbessern, forderte Guterres. So müsse beispielsweise die Überprüfung am Grenzübergang zu Ägypten «angepasst» werden, damit mehr Lastwagen ohne Verzögerungen in den Gazastreifen hineinfahren könnten. Guterres rief zudem erneut zu einem humanitären Waffenstillstand und der bedingungslosen Freilassung aller Geiseln auf.

Wieder Gefechte an der Grenze zwischen Israel und Libanon

TEL AVIV/BEIRUT: Nach Beschuss aus dem Libanon auf einen Posten der israelischen Armee hat diese nach eigenen Angaben zurückgefeuert. Zudem schlugen Raketen aus dem Libanon, die Richtung Israel abgefeuert wurden, in Syrien ein, wie das Militär am Freitag mitteilte. Syrische Aktivisten bestätigten einen Einschlag im Süden des Landes. Es gab dort zunächst keine Berichte über Verletzte.

Die pro-iranische Hisbollah-Miliz sprach von mehreren Angriffen auf israelische Stellungen nahe der libanesischen Grenze. In einem Fall habe es neben Schäden auch «Opfer» gegeben, behauptete die Schiitenorganisation. Israels Armee teilte wiederum mit, es gebe keine Berichte über Verletzte.

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seit Beginn des Gaza-Kriegs zunehmend zu gewaltsamen Zwischenfällen. Auf beiden Seiten gab es bereits Todesopfer. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon meldete seit Beginn der jüngsten Konfrontationen mindestens 52 Tote in den eigenen Reihen. Außerdem starben sechs militante Palästinenser im Südlibanon.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut bekundeten am Freitag Hunderte Anhänger der Hisbollah ihre Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen und versprachen, Israel im Fall eines Angriffs gegen den Libanon zu bekämpfen. Die Anhänger trugen palästinensische Flaggen sowie Flaggen der Hisbollah. Sie skandierten Israel-feindliche Parolen und riefen «Gott schütze Gaza». Auf Plakaten richteten sie ihre Kritik auch an die USA und Großbritannien dafür, die Gewalt in Gaza nicht stoppen zu wollen.

Missbrauchsopfer der Kirche auf Hunderttausende geschätzt

MADRID: In der katholischen Kirche Spaniens sind in den vergangenen Jahrzehnten einer unabhängigen Untersuchung zufolge geschätzt mindestens 236.000 Menschen als Minderjährige sexuell missbraucht worden. Diese Schätzung basiere auf einer von einer Untersuchungskommission des Parlaments in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts GAD3, sagte der spanische Ombudsmann und Kommissionsleiter Ángel Gabilondo am Freitag bei der Vorstellung des Berichts im Unterhaus des Parlaments in Madrid. Er schlug einen staatlichen Entschädigungsfonds für die Opfer vor.

0,6 Prozent aller gut 8000 befragten Erwachsenen hätten versichert, sie seien als Kinder oder Jugendliche Opfer von Missbrauch durch einen Geistlichen in kirchlichen Einrichtungen gewesen, sagte Gabilondo. Sogar 1,13 Prozent hätten erklärt, sie seien als Minderjährige «in einem religiösen Umfeld» sexuell missbraucht worden. Damit würde sich die geschätzte Zahl der Opfer von Kindesmissbrauch per Hochrechnung auf circa 445.000 erhöhen. Die Untersuchung dauerte 15 Monate.

Zur Erstellung des Berichts über Pädokriminalität in der katholischen Kirche sprach die Kommission nach eigenen Angaben mit knapp 500 Opfern. Dabei sei herausgekommen, dass sowohl die Kirche als auch staatliche Institutionen zu wenig getan hätten, um den Missbrauch von Kindern zu verhindern, sagte Gabilondo. «Das Schweigen derjenigen, die mehr hätten tun können, um dies zu verhindern, ist erwiesen.»

Der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sánchez bezeichnete den Bericht als «Meilenstein» und versicherte, seine linke Regierung werde die Vorschläge analysieren und entsprechend reagieren. Er betonte: «Heute ist unsere Demokratie eine bessere Demokratie.»

Anklage nach tödlichem Unfall auf Weihnachtsmarkt erhoben

LUXEMBURG: Knapp vier Jahre nach einem tödlichen Eisskulptur-Unfall mit einem Kind auf dem Weihnachtsmarkt in Luxemburg-Stadt hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Sie richtet sich gegen neun Beschuldigte sowie eine juristische Person, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Luxemburg mit. Ein zweijähriger Junge war im November 2019 beim Einsturz eines Teils einer großen Eisskulptur von einem Eisblock getroffen und tödlich verletzt worden.

Nach dpa-Informationen sind unter den Beschuldigten die Künstler des Eis-Kunstwerks sowie die Tourist-Information der Stadt Luxemburg als Organisator des «Winterlights»-Festivals. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, es seien im Rahmen der Ermittlungen insgesamt drei Gutachten erstellt worden. Über die Zulassung der Anklage - und damit, ob es zu einem Prozess kommt - müsse nun eine richterliche Ratskammer entscheiden, hieß es.

Die Eisskulptur hatte eine Holzhaus-Fassade mit Schlitten nachgebildet. Sie stand neben einer Eisbahn. Der tragische Unfall auf dem Platz Knuedler hatte weit über Luxemburg hinaus große Betroffenheit ausgelöst.

Südafrika und Neuseeland bestreiten Finale der Rugby-WM

PARIS: Die Rugby-Großmächte Neuseeland und Südafrika bestreiten an diesem Samstag (21.00 Uhr/ProSiebenMaxx) das Finale der Weltmeisterschaft. Die zwei Teams, beide jeweils dreimal Champion, hatten sich bei dem siebenwöchigen Turnier in Frankreich überraschend bis zum Giganten-Duell um Gold gekämpft. Im Stade de France vor den Toren von Paris wird sich nun eine Mannschaft zum alleinigen Rekordweltmeister küren.

Die Südafrikaner sind Titelverteidiger und hatten im Viertelfinale Gastgeber Frankreich bezwungen, ehe ein knapper Halbfinalsieg über England folgte. Die in den vergangenen Jahren eher schwächelnden Neuseeländer rangen in der Runde der letzten Acht Topfavorit und Weltranglistenprimus Irland nieder; im Halbfinale ließen sie dann Argentinien keine Chance.

Nach Terroranschlägen: EU-Staaten wollen innere Sicherheit stärken

BRÜSSEL: Nach den jüngsten Terroranschlägen in Belgien und Frankreich wollen die EU-Staaten die Außengrenzen stärker schützen und bei der Strafverfolgung besser zusammenarbeiten. Alle einschlägigen Politikbereiche müssten mobilisiert werden, um die innere Sicherheit zu verbessern, hieß es in einer am Freitag in Brüssel verabschiedeten Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Man müsse etwa Schmuggel bekämpfen und mit Ländern außerhalb der EU zusammenarbeiten. Außerdem sollen Informationen zu Straftätern rascher ausgetauscht werden.

«Die Europäische Union steht geschlossen und entschlossen im Kampf gegen Terrorismus, Hass und gewalttätigen Extremismus jeglicher Art», hieß es.

Vergangene Woche erschoss in Brüssel ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien zwei schwedische Fußballfans. Die islamistische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte die Tat für sich reklamiert. Nach Angaben italienischer Behörden war bereits seit 2016 bekannt, dass er Islamist war. Im französischen Arras tötete vor knapp zwei Wochen ein junger Islamist einen Lehrer. Danach wurde die höchste Terrorwarnstufe im Land verhängt.

Scholz bei Macrons Anti-Hamas-Allianz zurückhaltend

BRÜSSEL: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zurückhaltend zum Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine Ausweitung der Anti-IS-Koalition auf den Kampf gegen die Hamas geäußert. Die EU konzentriere sich nun zunächst im Kern auf die Dinge, die am Donnerstag auf dem Gipfel in Brüssel gemeinsam beschlossen worden seien, sagte Scholz am Freitag nach dem Ende des Treffens. «Und die halte ich für das, was man tun sollte.»

Die Staats- und Regierungschefs hatten sich vor allem für Feuerpausen und sichere Korridore zur Ermöglichung humanitärer Hilfe ausgesprochen. Außerdem wollen sie einer weiteren Eskalation des Konflikts entgegenwirken und befürworten eine baldige Friedenskonferenz. Diese Idee unterstützte Scholz ausdrücklich. «Es ist vielleicht das richtige Zeichen zur richtigen Zeit», sagte er.

Macron hatte bei seiner Nahost-Reise Anfang der Woche vorgeschlagen, die 2014 gegründete Koalition zur Bekämpfung der Terrororganisation Islamischer Staat auch gegen die Hamas einzusetzen. «Frankreich ist bereit dafür, dass die internationale Anti-IS-Koalition, in deren Rahmen wir uns für unseren Einsatz im Irak und Syrien engagieren, auch gegen die Hamas kämpfen kann», sagte der französische Präsident. Der von den USA geführten Anti-IS-Koalition gehört auch Deutschland an.

Macron sagte am Freitag, er wolle Israel mit seinem Vorstoß signalisieren, dass es im Kampf gegen den Terrorismus der Hamas nicht allein sei. Außerdem sei das richtige Vorgehen gegen terroristische Gruppen nicht ein massiver Einsatz, der Zivilisten gefährde. Stattdessen brauche es gezielte Aktionen, die auf Informationsaustausch und der militärischen Zusammenarbeit beruhten. Macron will in den nächsten Wochen ein Treffen organisieren, um seine Initiative weiterzuentwickeln.

Geistlicher Al-Sadr fordert Schließung der US-Botschaft im Irak

BAGDAD: Der einflussreiche schiitische Geistliche Muktada al-Sadr im Irak hat angesichts der amerikanischen Unterstützung für Israel im Gaza-Krieg die Schließung der US-Botschaft gefordert. «Ich fordere die irakische Regierung und das irakische Parlament (...) dazu auf, aus öffentlichen und nicht aus privaten Interessen für die Schließung der US-Botschaft zu stimmen», schrieb Al-Sadr am Freitag bei X (ehemals Twitter). Hintergrund seiner Forderung sei die «grenzenlose» Unterstützung der USA für Israel. Sollten die irakische Regierung und das Parlament nicht zustimmen, werde er später eine «andere Haltung» ankündigen. Details dazu nannte er nicht.

Al-Sadr führt eine der größten islamistischen Bewegungen im Nahen Osten an, die im Irak aus Millionen Anhängern aus vorwiegend ärmeren urbanen Gegenden besteht. Er kann in kürzester Zeit große Massen von Demonstranten auf die Straße bringen. Al-Sadr stand an der Spitze des Kampfs gegen US-Truppen nach ihrer Invasion im Irak 2003 und bekam dabei Unterstützung vom Iran. Das Verhältnis zwischen dem Iran und Al-Sadr hat sich in den vergangenen Jahren aber zunehmend verschlechtert. Sadristen kämpfen inzwischen sowohl gegen den Einfluss der USA als auch des Irans im Irak. Al-Sadr ist für seine scharfe Rhetorik gegen die USA sowie Israel bekannt.

Pro-iranische Milizen haben seit Beginn des Gaza-Kriegs mehr als ein Dutzend Attacken auf von den USA genutzte Stützpunkte im Irak und in Syrien für sich beansprucht. Im Irak gibt es immer wieder Forderungen über den Abzug der noch verbleibenden rund 2500 US-Soldaten.

Leiche gefunden bei Suche nach Vermisster aus Deutschland

OSLO: Auf der Suche nach einer vermissten Frau aus Deutschland ist in Norwegen eine Leiche gefunden worden. Man habe Grund zur Annahme, dass es sich dabei um die Vermisste handle, teilte der Chef der Polizeistation Rauma und Vestnes, Roar Mordal Hilde, nach Angaben der norwegischen Nachrichtenagentur NTB am Freitag mit. Jäger hätten die Tote entdeckt. Eine Obduktion soll nun die Identität bestätigen.

Die zuständige Polizei hatte am Dienstag mitgeteilt, die Suche nach einer vermissten Frau aufgenommen zu haben. Die 26-jährige Deutsche war demnach am Tag zuvor von einer Wanderung in Åndalsnes in der Gemeinde Rauma nicht wie abgesprochen nach Oslo zurückgekehrt. Die Polizei befürchtete zuletzt bereits, dass sie umgekommen sein könnte.

Macron wirft Israel «undifferenziertes Bombardement» in Gaza vor

BRÜSSEL: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat angesichts der massiven israelischen Angriffe auf Ziele im Gazastreifen von einem «undifferenzierten Bombardement» gesprochen. Frankreich erkenne den Willen und das Recht Israels vollständig an, gegen die Terroristen der Hamas zu kämpfen, und sei bereit, zu helfen. «Aber wir sind der Ansicht, dass die vollständige Blockade, das undifferenzierte Bombardement und erst recht die Aussicht auf eine massive Bodenoffensive nicht geeignet sind, die Zivilbevölkerung angemessen zu schützen», sagte er nach einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der EU-Länder am Freitag in Brüssel.

Er bitte darum, dass Israel sich die Zeit nehme, um weitere Schritte gut vorzubereiten, sagte Macron. Er forderte einen humanitären Waffenstillstand und kündigte eine Koalition mit mehreren europäischen Ländern an, um unter anderem einen humanitären Korridor auf See einrichten zu können.

Israel lehnt Forderungen nach einem humanitären Waffenstillstand oder Feuerpausen derzeit ab und greift seit dem verheerenden Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober massiv Ziele im Gazastreifen an. Die Hamas, die in dem dicht besiedelten Küstenstreifen herrscht, wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Hund fällt aus drittem Stock auf schwangere Frau - schwer verletzt

ROM: Ein Hund ist in Rom aus dem dritten Stock eines Gebäudes auf eine schwangere Frau gestürzt. Die 28-jährige Fußgängerin sei dabei am Freitag im Stadtzentrum schwer verletzt worden, schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr, hieß es von den Rettungskräften. Der Fötus habe keine Verletzungen davongetragen.

Aus noch unbekannten Gründen stürzte der Hund, ein Rottweiler, in einer Straße im Zentrum der italienischen Hauptstadt aus einer Höhe von ungefähr zehn Metern auf den Boden. Der Hund überlebte den Aufprall nicht.

Die junge Frau wurde nach dem Vorfall zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt eine Kopfverletzung, wie die Zeitung «Corriere della Sera» berichtete. Bei dem Unfallort handelt es sich um eine Nebenstraße der bei Einheimischen und Touristen beliebten Shoppingmeile Via del Corso in der römischen Altstadt. Viele Passanten hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Straße auf.

Wieso genau der Rottweiler aus dem dritten Stock auf die Straße fiel, ist noch unklar. Einer ersten Rekonstruktion der Einsatzkräfte zufolge hielten sich in dem Haushalt auch einige Katzen auf. Womöglich verlor der Hund nach einem Sprung auf die Fensterbank das Gleichgewicht und stürzte. Die Besitzerin steht unter Schock.

El Salvadors Präsident meldet umstrittene Kandidatur offiziell an

SAN SALVADOR: Trotz eines Verfassungsverbots hat sich El Salvadors Präsident Nayib Bukele offiziell als Kandidat für eine zweite Amtszeit registrieren lassen. Der konservative Staatschef des mittelamerikanischen Landes meldete sich als Bewerber der Partei Nuevas Ideas (Neue Ideen) an, wie das Oberste Wahlgericht in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mitteilte. Die Präsidentenwahl ist am 4. Februar 2024.

Das Grundgesetz untersagt eigentlich die Wiederwahl des amtierenden Präsidenten nach fünf Jahren Amtszeit. Vor zwei Jahren ließen jedoch die regierungstreuen Verfassungsrichter seine erneute Kandidatur zu. Der 42-jährige Präsident plane entsprechend dem Beschluss vor Dezember - sechs Monate vor dem Ende seiner Amtszeit im Juni 2024 - eine Auszeit zu nehmen, teilten Regierungsvertreter mit. Dann handele es sich nicht um eine direkte Wiederwahl.

Bukele ist seit 2019 Präsident des Landes mit sechs Millionen Einwohnern. Sein hartes Vorgehen gegen die gewalttätigen Banden, die jahrzehntelang das Land terrorisiert hatten, findet in der Bevölkerung breite Unterstützung. Deswegen gilt seine Wiederwahl als so gut wie sicher.

Seit März 2022 gilt in El Salvador der Ausnahmezustand als Reaktion auf eine Welle der Gewalt. Im Kampf gegen die Banden wurden dadurch eine Reihe Grundrechte ausgesetzt. Mehr als 70.000 mutmaßliche Bandenmitglieder wurden festgenommen. Aktivisten prangern willkürliche Festnahmen und andere Menschenrechtsverletzungen an.

Sprecher: Israel lehnt humanitäre Feuerpausen «derzeit» weiter ab

TEL AVIV: Israel hat sich gegen die von den EU-Staaten geforderten Feuerpausen im Gazastreifen ausgesprochen. «Israel lehnt einen humanitären Waffenstillstand derzeit ab», sagte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums am Freitag. Dazu zähle «jegliche Art von geforderten Feuerpausen». Gleichwohl wies er darauf hin, dass das Land grundsätzlich jedoch erlaube, «dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt, solange sie nicht in den Händen von Terroristen der Hamas landet».

Am Donnerstagabend hatten die Staats- und Regierungschefs der EU in einer Gipfelerklärung «humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Zwecke» im Gazastreifen gefordert. Die Erklärung des Gipfels, der ein heftiger Streit vorausgegangen war, stellte einen Kompromiss dar und sollte deutlich machen, dass die EU Israel nicht auffordert, den Kampf gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen mit sofortiger Wirkung einzustellen.

Streit um US-Subventionen: EU-Gipfel fordert besseren Zugang

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten drängen die EU-Kommission, einen besseren Zugang für europäische Unternehmen zu einem US-Subventionsprogramm für grüne Technologien durchzusetzen. Die Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen solle sicherstellen, dass die Europäische Union den gleichen Zugang bekomme wie US-Freihandelspartner, heißt es in einer Gipfelerklärung, auf die sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten am Freitag einigten. Damit könnten auch Elektrofahrzeuge aus Europa für Steuergutschriften der USA infrage kommen.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel waren vor rund einer Woche nach Washington gereist, um Handelskonflikte beizulegen. Die Beratungen mit US-Präsident Joe Biden gingen jedoch zu Ende, ohne dass die beiden Seiten einen Durchbruch erzielten.

Das Problem aus europäischer Sicht am sogenannten Inflation Reduction Act (IRA) ist, dass viele Subventionen und Steuergutschriften daran geknüpft sind, dass profitierende Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. In der EU werden einzelne Auflagen als diskriminierend gehalten. Sie könnten damit gegen Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) verstoßen.

«Wir müssen sehr wachsam bleiben», sagte von der Leyen nach dem Gipfel. Zudem kündigte sie an, man werde Gespräche mit der Industrie führen und «Sektor für Sektor» durchgehen, um herauszufinden, wo Unternehmen unterstützt werden können. Die Spitzenpolitikerin sagte zugleich, dass diese große Arbeit nicht von viel größeren Auswirkungen ablenken sollte, die unfaire Praktiken aus China hätten. Derzeit untersucht die EU-Kommission etwa staatliche Förderung für chinesische Elektroautos, die mutmaßlich den Wettbewerb verzerren.

Erdbebenserie auf Island hält an

REYKJAVIK: Eine erneute Erdbebenserie in einem Vulkangebiet auf Island hält weiter an. Seit dem Beginn des Erdbebenschwarms in der Nacht zum Mittwoch wurden auf der Reykjanes-Halbinsel bei Reykjavik bislang mehr als 5500 Erschütterungen verzeichnet, wie eine Naturkatastrophenexpertin der isländischen Wetterbehörde Vedurstofa am Freitag dem Rundfunksender RÚV sagte. Aufzeichnungen der Behörde zeigten, dass eines davon am frühen Freitagmorgen eine Stärke von rund 4,0 hatte. Das war das bislang zweitstärkste dieser Serie nach einem Beben am Mittwoch mit einer Stärke von 4,5. Ob sich damit ein neuer Vulkanausbruch ankündigt, ist weiterhin unklar.

Die Reykjanes-Halbinsel liegt südwestlich der Hauptstadt Reykjavik. Auf der Halbinsel hatten Erdbebenserien in den vergangenen drei Jahren gleich dreimal vulkanische Ausbrüche angekündigt: Zuletzt war es dort im Juli zu einer mehrwöchigen Eruption gekommen, ohne dass jedoch eine größere Gefahr für besiedelte Gebiete bestand.

Hamas-Ministerium: Zahl der Toten in Gaza steigt auf mehr als 7300

GAZA: Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist seit Kriegsbeginn nach Darstellung des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums auf 7326 angestiegen. Darunter sollen 3038 Kinder und Jugendliche sowie 1792 Frauen sein, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. 18.967 Palästinenser wurden den Angaben nach verletzt. Am Donnerstag hatte die Behörde noch von insgesamt 7028 Todesopfern gesprochen. Die Zahlen des Ministeriums waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen. Die Hamas wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Israels Armee greift seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober im Grenzgebiet zum Gazastreifen, infolgedessen in Israel mehr als 1400 Menschen ums Leben kamen und mehr als 200 Menschen als Geiseln genommen wurden, nach eigenen Angaben täglich Hunderte Ziele im dicht besiedelten Gazastreifen an.

EU-Hilfsflug mit 51 Tonnen Hilfsgütern für Gaza gestartet

BRÜSSEL: Ein dritter von der EU finanzierter Flug mit 51 Tonnen Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen hat sich auf den Weg in die Region gemacht. Am Freitag sei eine Maschine in Kopenhagen gestartet, teilte die EU-Kommission mit. Sie bringe unter anderem Medikamente nach Ägypten. Die EU finanziere die Gesamtkosten aller Flüge, hieß es.

Die EU-Kommission hatte vor knapp zwei Wochen eine Luftbrücke für Hilfsorganisationen im Gazastreifen angekündigt. Aus Ägypten sollen die Hilfsgüter weiter nach Gaza transportiert werden. Bislang kommen allerdings nur sehr wenig Hilfsgüter in dem abgeriegelten Küstengebiet mit mehr als zwei Millionen Einwohnern an.

Zwei erste von der EU finanzierte Flüge mit Hilfsgütern hatten Ägypten bereits vergangene Woche erreicht. Die Güter werden den Angaben zufolge über Partnerorganisationen wie das Internationale Rote Kreuz abgewickelt. Sie unterlägen strengen Berichterstattungsvorschriften und würden durch EU-Experten überwacht. Es gibt immer wieder die Befürchtung, dass die islamistische Hamas Hilfslieferungen für ihren Kampf gegen Israel nutzen könnte. In den kommenden zwei Wochen sollen noch fünf weitere Flüge stattfinden.

Umweltschützer frustriert: Kaum Fortschritte bei Antarktisschutz

HOBART: Die Hiobsbotschaften zum Zustand der Antarktis reißen nicht ab. Das Meereis schmilzt rasant, die Fischbestände sind massiv überbeansprucht, kürzlich wurde die Vogelgrippe nachgewiesen. Und nun haben auch noch die für den Schutz der antarktischen Meeresfauna und -flora zuständigen Regierungen die Chance verpasst, bei ihrer Jahrestagung im australischen Hobart einen Durchbruch zu erzielen.

Das berichten Teilnehmer zum Abschluss des Treffens der Antarktis-Kommission CCAMLR am Freitag. Die von Umweltexperten dringend geforderte Ausweisung wichtiger Meeresschutzgebiete bleibt Zukunftsmusik. Das gesamte für die Erde so wichtige Ökosystem des Südpolarmeeres gilt als bedroht.

«Es fühlt sich an, als ob wir beim Schutz des Südpolarmeeres einen Schritt vor und zwei zurück machen», sagte Claire Christian von der Antarctic and Southern Ocean Coalition (Asoc). «Es ist zwar ein gewisser Trost, dass wichtige Schutzmaßnahmen nicht zurückgenommen wurden, aber das ständige Festhalten am Status quo durch CCAMLR bleibt hinter den dringenden Entscheidungen, die für die Bewältigung der Klima- und Biodiversitätskrise erforderlich sind, zurück.»

Doch kein Unfallopfer? Deutscher auf Mallorca mutmaßlich ermordet

PALMA: Ein auf Mallorca auf der Flughafen-Autobahn vor gut einem Jahr zu Tode gekommener deutscher Tourist ist entgegen der bisherigen Annahme wohl kein Unfallopfer, sondern ein Mordopfer. Zwei Spanier im Alter von 36 und 44 Jahren seien als Verdächtige festgenommen worden, teilte die spanische Nationalpolizei am Freitag auf der Urlaubsinsel mit. Ihnen werde Mord zur Last gelegt. Für beide sei Untersuchungshaft angeordnet worden, hieß es. Sie sollen den Mann auf der Autobahn nahe der vor allem bei deutschen Touristen beliebten Playa de Palma aus einem fahrenden Wagen gestoßen haben.

Bisher hatte man gedacht, dass der junge Tourist, der viel Alkohol im Blut hatte, sich am 8. Oktober 2022 im betrunkenen Zustand verirrt oder aus Leichtsinn auf die Fahrbahn begeben und sich dort hingelegt hatte. Gegen 22.30 Uhr war er damals auf der Autobahn MA-19 unweit der Playa de Palma von einem Wagen überfahren worden. Die Fahrerin hatte sofort angehalten und die Polizei alarmiert.

Irans Bodenstreitkräfte beginnen großes Militärmanöver

TEHERAN: Irans Bodenstreitkräfte haben inmitten der Spannungen in Nahost eine zweitägige Übung begonnen. Vier Kampfverbände nehmen an dem Manöver in der zentralen Provinz Isfahan teil, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Freitag berichtete. Bei der Übung soll die Einsatzbereitschaft von Infanterie, gepanzerten Fahrzeugen, Raketen und auch elektronischer Kriegsführung erprobt werden. Das Manöver erfolge «angesichts jüngster Bedrohungen».

Laut Tasnim zielt das Manöver auch auf eine Erprobung neuer Waffen und der Abschreckungsfähigkeit der Bodenstreitkräfte. In den letzten beiden Phasen sollen Verteidigungsmanöver für Küsten, Nachtoperationen und schließlich Gegenangriffe im Fall von Angriffen in der Region trainiert werden.

Mehr als 300 Helikopter nahmen an dem Manöver teil, wie der staatliche Rundfunk berichtete. TV-Bilder zeigten Reihen von Lastwagen, die ihre Batterien von Raketen abfeuerten. Auch Artillerie- und Panzerverbände wirkten mit.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs steigt in Nahost die Sorge vor einem Flächenbrand. Die USA und die Islamische Republik Iran hatten sich gegenseitig vor einer Ausweitung des Konflikts gewarnt.

Tausende Deutsche trotz Gaza-Krieg noch im Nahen Osten

BERLIN: In der Krisenregion im Nahen Osten befinden sich trotz des Gaza-Kriegs noch immer einige tausend deutsche Staatsbürger.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts vom Freitag sind derzeit etwa 2700 Deutsche in Israel. Im Nachbarland Libanon, wo die Bundesrepublik ihre Staatsbürger ausdrücklich zur Ausreise aufgerufen hat, sind es demnach knapp 1100. Im Gazastreifen geht das Berliner Ministerium von einer «niedrigen dreistelligen» Personenzahl aus. Insgesamt sollen es in den Palästinensergebieten etwa 490 Menschen sein. Gezählt werden dabei aber ausschließlich jene Bundesbürger, die sich freiwillig auf einer Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts eingetragen haben.

Altkanzler Schröder trifft gut gelaunt zu SPD-Ehrung ein

HANNOVER: Die SPD zeichnet Gerhard Schröder am Freitag als langjähriges Parteimitglied aus. Der Altkanzler erschien gut gelaunt zu der Ehrung in Hannover.

Lächelnd und sichtlich gut gelaunt ist Altkanzler Gerhard Schröder am Freitag zu seiner geplanten Ehrung für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft erschienen. Zusammen mit seiner Frau So-yeon Schröder-Kim traf er nur zehn Minuten vor Beginn der für 11.00 Uhr angesetzten Veranstaltung an der örtlichen Parteizentrale in Hannover ein, schlenderte dann entspannt zum Hintereingang.

Mit Blick auf seine umstrittene Ehrung als langjähriges Parteimitglied sagte Schröder den dort wartenden Journalisten: «Dies hat weniger historische Bedeutung. Die bekommt jeder nach 25 Jahren, nach 50 Jahren und nach 60 Jahren. Da sind alle SPD-Mitglieder gleich. Ich bin also ein Gleicher unter Gleichen.»

Rund 40 Gäste wurden bei der nicht-öffentlichen Ehrung in Hannover erwartet, darunter auch Otto Schily, der unter Schröder Bundesinnenminister war. Ob der Altkanzler für sein Parteijubiläum geehrt werden sollte, war innerhalb der SPD umstritten. Sein Ortsverein Hannover Oststadt-Zoo erwog, auf die Ehrung zu verzichten. Daraufhin bot Hannovers früherer Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg an, die Ehrung zu übernehmen.

Drei Verletzte bei Einschlag einer Rakete in Tel Aviv

TEL AVIV: Beim Einschlag einer Rakete in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv sind Helfern zufolge drei Menschen verletzt worden. Ein etwa 20-jähriger Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom am Freitag mit. Zwei weitere Menschen seien leicht verletzt worden.

Der militärische Arm der Hamas im Gazastreifen teilte mit, die Raketen auf Tel Aviv abgefeuert zu haben. Im Zentrum der Küstenstadt heulten die Warnsirenen. Mehrere dumpfe Explosionen waren zu hören.

Auf zunächst nicht unabhängig bestätigten Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie das oberste Stockwerk eines Hauses bei einem Raketeneinschlag beschädigt wurde.

Nach Angaben der israelischen Regierung wurden seit Kriegsbeginn bereits mehr als 8000 Raketen von militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Die meisten werden jedoch von Israels Raketenabwehrsystem abgefangen.

Bisher Hilfsgüter von 84 Lastwagen im Gazastreifen angekommen

GAZA: Im Gazastreifen sind seit Beginn des Kriegs zwischen der dort herrschenden Palästinenserorganisation Hamas und Israel Hilfsgüter von 84 Lastwagen angekommen. Darunter waren Güter von zehn Lastwagen, die am Freitag eintrafen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen auf der palästinensischen Seite des abgeriegelten Küstenstreifens erfuhr. Neben Wasser und Essen seien unter anderem Arzneimittel angekommen. Am Donnerstag waren Güter von zwölf Lkw eingetroffen. Treibstoff wurde weiterhin nicht geliefert. Den Vereinten Nationen zufolge sind für die Versorgung der gut 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen allerdings rund 100 Lkw-Ladungen täglich nötig.

Zudem reiste ein Team von zehn Ärzten in den Gazastreifen. Darunter seien Ärzte für Kriegschirurgie, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Genf mit. Mit den gelieferten OP-Sets könnten 1000 bis 5000 Menschen behandelt werden. Die Hilfe sei eine «kleine Dosis Erleichterung, aber nicht genug».

Zudem wolle das IKRK-Team bei «jeglichen Wiedervereinigungen von Familien freigelassener Geiseln» unterstützen. Die Hamas hatte bei ihrem Terrorangriff am 7. Oktober mehr als 200 Menschen verschleppt. Vier dieser Geiseln wurden bisher freigelassen. Ob weitere Freilassungen in Aussicht stünden, teilte das IKRK nicht mit.

Die UN und andere Hilfsorganisationen schlagen Alarm, weil Treibstoff dringend unter anderem zum Betrieb von Stromgeneratoren in Krankenhäusern benötigt wird. Israel hat die Sorge, die islamistische Hamas könnte den Treibstoff für ihre terroristischen Ziele nutzen. Der Grenzübergang Rafah im Nord-Sinai in Ägypten gilt als einziger Weg, dringend benötigte Hilfe in den von Israel abgeriegelten Küstenstreifen zu bringen.

UN werfen Israel und Hamas Kriegsverbrechen vor

GENF: Das UN-Menschenrechtsbüro wirft Israel Kriegsverbrechen vor. Den mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen Strom und Treibstoff vorzuenthalten sei eine kollektive Bestrafung. «Kollektive Bestrafungen sind ein Kriegsverbrechen», sagte die Sprecherin, Ravina Shamdasani, am Freitag in Genf.

Sie fügte hinzu, dass auch die Entführung von Zivilisten ein Kriegsverbrechen sei. Die radikale Palästinenserorganisation Hamas hatte bei einem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober mehr als 200 Menschen in den Gazastreifen verschleppt.

Die kollektive Bestrafung im Gazastreifen passiere, weil der gesamten Bevölkerung Wasser, Nahrungsmittel, Treibstoff und Strom vorenthalten werde. Der Treibstoffmangel zwinge zur Schließung von Krankenhäusern und Bäckereien. Menschen lebten in Zufluchtsstätten unter verheerenden Bedingungen, ohne sauberes Trinkwasser und unzureichenden sanitären Einrichtungen. «Für die 2,2 Millionen Menschen, die im Gazastreifen eingeschlossen sind und kollektiv bestraft werden, bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an», sagte Shamdasani. «Israels kollektive Bestrafung der gesamten Bevölkerung von Gaza muss sofort aufhören.»

Terroristen hatten am 7. Oktober im Auftrag der Hamas Israel überfallen und im Grenzgebiet Massaker angerichtet. Israel begann daraufhin nach eigenen Angaben mit Gegenschlägen auf Hamas-Ziele. Israel möchte die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln befreien und die herrschende Hamas zerschlagen. Israel befürchtet, dass Hilfsleistungen in die Hände der Hamas fallen könnten und dass die Hamas eine Feuerpause nutzen könnte, sich neu zu gruppieren und zu bewaffnen.

Dänische Regierung präzisiert geplantes Verbot von Koranverbrennungen

KOPENHAGEN: Die dänische Regierung hat einen Gesetzesvorschlag zum Verbot von Koranverbrennungen im Land an mehreren Punkten angepasst. Der Entwurf zielt nun konkret auf die unangemessene Behandlung von Schriften mit wesentlicher religiöser Bedeutung für anerkannte Glaubensgemeinschaften ab, wie das Justizministerium am Freitag in Kopenhagen mitteilte. Bei der Vorstellung der Initiative vor rund zwei Monaten war zunächst von unangemessener Behandlung von Gegenständen mit wesentlicher religiöser Bedeutung die Rede gewesen.

Mit dem nun angepassten Vorschlag reagiere man unter anderem auf Anmerkungen der Polizeigewerkschaft, die während einer öffentlichen Konsultationsphase eingegangen seien, erklärte Justizminister Peter Hummelgaard. Es sei wichtig, dass der Entwurf so präzise wie möglich sei. Man müsse gegen systematische Verspottung vorgehen, die lediglich die Absicht habe, Spaltung zu säen, und damit Auswirkungen auf die Sicherheit Dänemarks und der dänischen Staatsbürger habe.

Koranverbrennungen in Schweden und in Dänemark hatten im Sommer zu wütenden Reaktionen und teils gewaltsamen Protesten in muslimisch geprägten Ländern sowie diplomatischem Ärger für die skandinavischen Staaten geführt. Vor diesem Hintergrund hatte die dänische Regierung angekündigt, nach rechtlichen Wegen zu suchen, um solche Aktionen unter Strafe zu stellen. Dabei soll allerdings nicht die verfassungsmäßig geschützte Meinungsfreiheit beschnitten werden.

Das Justizministerium schrieb unter Verweis auf Polizeiangaben, dass zwischen dem 21. Juli und 24. Oktober insgesamt 483 Demonstrationen angemeldet worden seien, bei denen Bücher oder Flaggen verbrannt werden sollten.

Israels Armee: Kommandozentrale der Hamas unter größter Gaza-Klinik

TEL AVIV: Erkenntnissen israelischer Geheimdienste zufolge missbraucht die im Gazastreifen herrschende Hamas die größte Klinik in dem Küstengebiet als Kommando- und Kontrollzentrum. «Hamas-Terroristen operieren innerhalb und unter dem Schifa-Krankenhaus», sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitag. Zu der unterirdischen Basis führten Tunnel von außerhalb, zudem gebe es innerhalb der Klinik einen Eingang. Die Hamas nutze zudem auch verschiedene Abteilungen des Krankenhauses, um «Terroraktivitäten» und Raketenabschüsse zu befehlen und zu kontrollieren, sagte er. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Auch andere Kliniken würden für die Zwecke der Islamisten missbraucht. «Die Hamas führt Krieg aus Krankenhäusern heraus», sagte Hagari weiter. In den Krankenhäusern im Gazastreifen gebe es auch Treibstoff. «Die Hamas nutzt ihn für ihre Terror-Infrastruktur», argumentierte Hagari. Nach dem Massaker vom 7. Oktober seien zudem Hunderte Terroristen in das Krankenhaus geströmt, um sich dort zu verstecken, weiter.

Hagari berief sich auf Geheimdiensterkenntnisse. Die Armee zeigte unter anderem Satellitenbilder und weitere Beweismaterialien. Auf der Plattform X, vormals Twitter, veröffentlichte sie zudem eine Illustration, die unter dem Krankenhausgebäude in Gaza ein System aus Tunneln und unterirdischen Kammern zeigte.

Die Hamas bestritt die Aussagen des Militärs. Das Krankenhaus werde nicht für «militärische Zwecke» genutzt. Die Islamistenorganisation warf Israel Pläne vor, die gesamte medizinische Versorgung in dem Küstengebiet zerstören zu wollen.

Israelische Armee greift erneut mehr als 250 Ziele im Gazastreifen an

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden mehr als 250 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Darunter seien Tunnel der islamistischen Hamas sowie Kommandozentralen und Raketenabschussrampen, teilte die Armee am Freitag mit. «Dutzende» Hamas-Mitglieder seien getroffen worden. Dabei soll den Angaben nach auch ein ranghoher Hamas-Befehlshaber getötet worden sein. Der Kommandeur Madhat Mubaschar sei an mehreren Sprengstoff- und Scharfschützenangriffen auf israelische Zivilisten und Soldaten beteiligt gewesen, hieß es in der Mitteilung.

Zudem sei in der Nacht eine Drohne aufgrund eines «technischen Fehlers» im Gazastreifen abgestürzt. Es bestehe jedoch keine Gefahr, dass vertrauliche Informationen nach außen dringen. Der Vorfall werde untersucht.

Unterdessen kam es nach rund zehnstündiger Pause in mehreren israelischen Ortschaften erneut zu Raketenalarm. Am frühen Nachmittag heulten auch in der Küstenstadt Tel Aviv die Sirenen. Nach Angaben der israelischen Regierung wurden seit Kriegsbeginn bereits mehr als 8000 Raketen von militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Die meisten werden von Israels Raketenabwehrsystem abgefangen.

Terroristen hatten am 7. Oktober im Auftrag der Hamas Israel überfallen und im Grenzgebiet Massaker angerichtet. Israel hat seither mehr als 1400 Tote zu beklagen. Israel fliegt als Reaktion auf die Massaker Luftangriffe im Gazastreifen. Dabei kamen laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium in Gaza mehr als 7000 Menschen ums Leben.

Unesco fordert im Gaza-Krieg Schutz von Schulen vor Beschuss

PARIS: Die UN-Kulturorganisation Unesco hat im Gaza-Krieg zum Schutz von Schulen vor militärischem Beschuss aufgerufen.

Die Schulen dienten der Bevölkerung auch als Zufluchtsort und deren Beschuss laufe internationalem Recht zuwider, teilte die Unesco am Freitag in Paris mit. Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel und den Gegenangriffen des Landes seien 200 Schulen im Gazastreifen beschädigt worden, was 40 Prozent aller Schulen dort entspreche. Im Gazastreifen lebten 625.000 Schüler und mehr als 22.500 Lehrkräfte, die sich in einer extrem verletzlichen Position befänden. Gemäß ihrem Mandat erinnere die Unesco alle Akteure an ihre Verpflichtung, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten.

Queen einst am Steuer: Früheres Auto von Elizabeth wird versteigert

BIRMINGHAM: Die Queen fuhr es einst selbst: Ein Auto von Königin Elizabeth II. wird am 11. November im englischen Birmingham versteigert. Das Auktionshaus Iconic Auctioneers schätzt den Preis des 2004 gebauten Range Rover auf 50.000 bis 60.000 Pfund (umgerechnet etwa 57.000 bis 69.000 Euro) zuzüglich Gebühren. Die Monarchin habe das Auto beispielsweise 2005 bei der Royal Windsor Horse Show gelenkt, berichtete am Freitag die Zeitung «Telegraph». Die Queen, die im September 2022 starb, war bekannt dafür, auf ihren Grundstücken gerne selbst zu fahren.

Einem Sammler sei der Wagen aufgefallen, hieß es in dem Bericht weiter. Er habe mehrere Änderungen festgestellt wie sie typisch seien für die von der Queen benutzten Autos. Dazu gehören etwa eine spezielle verdeckte Beleuchtung wie bei zivilen Polizeiautos und Haltegriffe, die das Ein- und Aussteigen erleichtern, sowie ein Hundegitter für den Transport ihrer geliebten Corgis. Auch dass das Auto in der Lieblingsfarbe der Königin, Epsom Green, gehalten war, sprach für die einstigen Besitzverhältnisse.

Nach langer Suche habe der Sammler, der das Fahrzeug erst im Sommer für 33.000 Pfund ersteigert hat, in einem Video den Beweis gefunden, dass die Queen das Auto mit dem Kennzeichen BN04 EPU einst selbst lenkte. In den vergangenen Jahren wechselte das Fahrzeug mit 109.675 Meilen (176.500 Kilometer) auf dem Tacho bereits mehrmals den Besitzer.

Palästinenser: Vier Tote bei Konfrontationen im Westjordanland

RAMALLAH: Bei Konfrontationen mit dem israelischen Militär im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben vier Menschen getötet worden. In der Stadt Dschenin seien drei Palästinenser durch israelische Schüsse ums Leben gekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Freitag mit. Ein weiterer Palästinenser sei in der Stadt Kalkilija getötet worden. Dem israelischen Militär zufolge soll es sich bei mindestens einem Toten in Dschenin um ein Mitglied einer militanten Palästinenserorganisation gehandelt haben.

Nach Angaben der Armee fanden in der Nacht in mehreren Städten Razzien im Westjordanland statt. 36 gesuchte Personen seien festgenommen worden. Sie stünden im Verdacht, «in terroristische Aktivitäten verwickelt zu sein», teilte das Militär auf Nachfrage mit. Unter den Festgenommenen sind demnach 17 Mitglieder der islamistischen Hamas.

Während des Einsatzes in Dschenin wurden laut israelischen Angaben Sprengsätze auf die Soldaten geworfen und mit Schüssen geantwortet. Dabei sei ein Mitglied der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad getötet worden sein. Einwohnern berichteten nach der Razzia von massiven Schäden in Dschenin.

Die Lage im Westjordanland hat sich seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas am 7. Oktober noch weiter verschärft. Binnen knapp drei Wochen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums allein im Westjordanland 108 Palästinenser getötet. Seit Jahresbeginn kamen demnach 304 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen im Westjordanland, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben.

UN haben manchmal Zugriff auf Treibstofflager in Gaza nahe Rafah

GENF: Die Vereinten Nationen haben im Gazastreifen noch Treibstoff in einem Lager nahe dem Grenzübergang Rafah Richtung Ägypten. Vor dem Hamas-Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober und der Abriegelung des Gazastreifens durch Israel seien dort etwa eine Million Liter gespeichert gewesen, sagte Lynn Hastings, die UN-Koordinatorin für Humanitäre Hilfe in den von Israel besetzten Palästinensergebieten am Freitag. Sie sprach aus Jerusalem über Video-Link zu Reportern in Genf.

Ihr sei nichts bekannt über ein separates Treibstofflager, auf das die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation Hamas Zugriff habe, sagte Hastings. Das Treibstofflager bei Rafah sei mit Kenntnis von Israel seit 2021 beliefert und von Katar bezahlt worden.

Dem UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) sei es in den vergangenen Tagen gelungen, rund 200.000 Liter aus dem Depot zu holen. Allerdings habe das UNRWA früher 130.000 Liter am Tag benötigt, etwa zur Unterstützung der Entsalzung von Trinkwasser, für Krankenhäuser, Schulen und Bäckereien. Weil wegen der Angriffe nie klar sei, ob Treibstoff aus dem Depot geholt werden könne, warne das UNRWA jeden Tag, dass Aktivitäten, die Treibstoff brauchen, womöglich eingestellt werden müssen.

Zehnjähriger steckt hinter Drohung gegen Grundschule

CAMBRAI: Ein Zehnjähriger steckt in Nordfrankreich hinter einer Attentatsdrohung gegen eine Grundschule. Fahnder hätten ermittelt, dass das Kind die Drohung gegen die Schule in Cambrai auf der Plattform Tiktok gepostet habe, berichtete der Sender BFMTV am Freitag unter Verweis auf die Polizei. Dazu nutzte der Junge das Telefon seiner Mutter. Statt schulfrei bescherte die Drohung dem Jungen und seiner Familie gehörigen Ärger. Ihr Haus wurde von Fahndern auf Sprengstoff hin durchsucht. Alle wurden auf die Wache zitiert. Die Eltern kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam. Der Junge wurde kinderpsychologisch untersucht.

Hunderte Bombendrohungen gegen Schulen, Flughäfen und andere Einrichtungen halten Frankreich seit zwei Wochen in Atem. Bislang handelte es sich immer um falschen Alarm. Zu den Drohungen kommt es verstärkt seit dem tödlichen Angriff eines jungen Islamisten auf einen Lehrer in Arras vor knapp zwei Wochen. Danach wurde die höchste Terrorwarnstufe im Land verhängt. Als Verantwortliche etlicher Drohungen wurden Jugendliche ermittelt. Videos von Räumungen von Schulen werden in sozialen Netzwerken teils millionenfach angeklickt, wie die Polizei mitteilte.

Internet und Kommunikationsdienste im Gazastreifen zusammengebrochen

GAZA: Im Gazastreifen sind derzeit nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft alle Kommunikations- und Internetdienste ausgefallen. Schuld sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee, teilte das im Westjordanland ansässige palästinensische Unternehmen Paltel mit. Auch die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte auf der Plattform X einen Zusammenbruch der Internetverbindungen im Gazastreifen. Dieser habe großen Auswirkungen auf Paltel. Die Firma sei der letzte große Betreiber, der in dem Küstengebiet noch Dienste anbiete.

Der Palästinensische Rote Halbmond schrieb auf X, man habe den Kontakt zu allen Einsatzzentralen und Teams im Gazastreifen verloren. Die Retter sorgten sich, ob die Einsatzkräfte derzeit in der Lage seien, weiterhin medizinische Notfalldienste zu leisten. Auch die Notrufzentrale sei von dem Ausfall betroffen.

Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. In den letzten Stunden habe das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt, hieß es. In dem abgeriegelten Küstenstreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen.

Lewiston: Bisher schwerster US-Schusswaffenangriff im Jahr 2023

LEWISTON: Der Schusswaffenangriff in der US-Stadt Lewiston war nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive der 565. Vorfall in den USA in diesem Jahr, bei dem mindestens vier Personen starben. Es handele sich bei dem Vorfall in Lewiston zudem um das Ereignis mit den meisten Todesopfern in den USA im bisherigen Jahr 2023, wie die Organisation auf der Plattform X (vormals Twitter) am Donnerstag (Ortszeit) schrieb.

In 43 der 50 US-Bundesstaaten sowie im Hauptstadtbezirk Washington D.C. gab es demzufolge in den ersten 299 Tagen des Jahres bereits solche Vorfälle. Die einzigen sieben Bundesstaaten, in denen in diesem Jahr noch keine Massenschießerei verzeichnet wurde, seien: Alaska, Montana, Rhode Island, South Dakota, Vermont, West Virginia und Wyoming.

Ein Schütze hatte am Mittwochabend (Ortszeit) in Lewiston im Bundesstaat Maine mindestens 18 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet und mehr als ein Dutzend verletzt. Die Schusswaffenattacke ereignete sich in einem Grillrestaurant und in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahn. Der mutmaßliche Täter ist weiterhin auf der Flucht.

«Alles ist weg»: Viele Häuser in Queensland von Buschbränden zerstört

BRISBANE: Im australischen Bundesstaat Queensland wüten weiterhin zahlreiche heftige Buschbrände. Während einige Feuer in den vergangenen Tagen unter Kontrolle gebracht werden konnten, seien am Freitag neue Brandherde entdeckt worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner der Ortschaft Wieambilla westlich von Brisbane wurden aufgefordert, umgehend die Flucht zu ergreifen, weil ihr Leben in Gefahr sei.

Auch andere Orte, die tagelang von Flammen umzingelt waren - wie etwa Tara - waren erneut bedroht. Einige Bürger, die in ihre Häuser zurückgekehrt waren, mussten erneut fliehen. «Bald wird es zu gefährlich sein, um mit dem Auto zu fahren», warnten die Behörden.

«Die hohen Temperaturen und vor allem die starken Winde machen uns große Sorgen», sagte Feuerwehrsprecher Peter Hollier. Allein in Tara sind Berichten zufolge in den vergangenen Tagen 32 Häuser den Flammen zum Opfer gefallen. Nach Angaben der «Queensland Fire and Emergency Services» (QFES) wüteten am Freitag etwa 80 verschiedene Feuer in der Region an der Ostküste. Betroffen waren insgesamt 20.000 Hektar Land.

Stephanie Joels aus Tara, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat, sagte dem Sender ABC: «Ich bin immer noch benommen, weil ich weiß, dass alles weg ist, und ich habe Filmmaterial gesehen, das zeigt, dass alles weg ist.» Jedoch sei es ihr bisher noch nicht erlaubt worden, selbst zu ihrem Grundstück zurückzukehren. «Ich denke, du kannst so was erst realisieren, wenn du siehst, dass deine Erinnerungen, deine Fotos, einfach alles weg ist.»

Etwa 3500 Hunde verbotener Rassen leben

LONDON: In britischen Haushalten leben nach offiziellen Angaben etwa 3500 Hunde verbotener Rassen wie Pit Bulls. Das sind rund 1300 mehr als noch vor zehn Jahren, wie die BBC am Freitag unter Berufung auf Regierungsdaten berichtete. Zuletzt hatten mehrere - zum Teil tödliche - Hundeattacken für Aufregung in Großbritannien gesorgt. Die Regierung kündigte daraufhin an, die bisher nicht als Rasse klassifizierten sogenannten XL Bullys zu verbieten. Davon gibt es nach Schätzungen des zuständigen Umweltministeriums mehr als 10.000 Tiere, Tierschützer gehen sogar von etwa 15.000 Exemplaren aus.

Derzeit sind in Großbritannien vier Hunderassen als gefährlich verboten: Pit Bull Terrier, Tosa, Dogo Argentino und Fila Brasileiro. Sie dürfen mit Ausnahmegenehmigungen gehalten werden, die Eigentümer gegen scharfe Auflagen erhalten und bei Gericht beantragen müssen.

Vor kurzem war eine Frau in Ostengland von ihrem XL Bully schwer verletzt worden, im September ein 52-Jähriger von zwei ähnlichen Hunden zu Tode gebissen worden. Für Aufsehen hatte auch der Tod eines Zehnjährigen in Wales Ende 2022 gesorgt, der bei einem Besuch bei Freunden bei einem Hundeangriff getötet wurde.

Polizeiexperten warnten vor einer Überlastung, wenn das XL-Bully-Verbot eingeführt wird. Die Zwinger der Behörden seien bereits stark gefüllt. Zudem sei unklar, wie viele Tiere es gibt und wie sie zu finden sind.

Tote bei Explosion in Kabul

KABUL: Bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Donnerstagabend sind vier Menschen ums Leben gekommen und sieben weitere verletzt worden. Das teilte der afghanische Nachrichtensender Tolo News am Freitag mit Berufung auf den Sprecher der Polizei in Kabul, Chalid Sadran, mit. Die Ursache war zunächst unklar.

Die Explosion habe sich im Stadtteil Dashte Barchi ereignet, der mehrheitlich von der schiitischen Minderheit der Hasara bewohnt wird. Videos, die auf der Plattform X verbreitet wurden, zeigen ein brennendes Gebäude und zahlreiche Trümmer auf der Straße. Laut Medienberichten handelt es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein Fitnessstudio.

Angaben zu den möglichen Hintergründen der Explosion gab es vorerst nicht. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat es mehrfach Anschläge durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gegeben. Die schiitischen Hasara sind besonders starker Verfolgung und Bedrohung durch den IS ausgesetzt.

US-Militär beklagt gefährliches Manöver eines chinesischen Kampfjets

PEKING: Ein chinesisches Kampfflugzeug hat sich über dem Südchinesischen Meer nach US-Militärangaben in einem gefährlichen Manöver einem B-52-Bomber der USA genähert. Der Pilot der J-11-Maschine sei in «unsicherer und unprofessioneller Weise» unter und vor dem US-Flugzeug im Abstand von nur zehn Fuß (etwa drei Meter) geflogen, teilte US-Kommando im Indopazifik in der Nacht zum Freitag mit. Auf einem dazu veröffentlichten Video war ein sich nähernder Kampfjet zu sehen. Der Vorfall ereignete sich laut US-Angaben in der Nacht und bei geringer Sicht. Demnach verstößt das Manöver des Kampfjets gegen internationale Regeln für die Flugsicherheit.

Der Luftzwischenfall erfolgte während der Gespräche von Chinas Außenminister Wang Yi in Washington, wo er am Donnerstag US-Außenminister Antony Blinken getroffen hatte. Am Freitag stand ein Treffen mit dem Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, im Weißen Haus auf dem Programm. Chinas Außenamtssprecherin machte die USA für die instabile Lage im Südchinesischen Meer verantwortlich. Dass ein US-Militärflugzeug den weiten Weg bis vor die Haustür Chinas auf sich nehme, um Stärke zu zeigen, sei die Ursache für das Sicherheitsrisiko zu Wasser und in der Luft, sagte Mao Ning in Peking am Freitag. China werde seine territoriale Integrität weiter schützen.

Die USA und China werfen sich im Indopazifik immer wieder gegenseitig gefährliches Verhalten ihrer Streitkräfte vor. Den US-Angaben nach kam es seit Herbst 2021 zu mehr als 180 Zwischenfällen. Jüngst veröffentlichten beide Seiten jeweils Bilder von den Ereignissen. Am Donnerstag etwa verbreitete Chinas Verteidigungsministerium ein Video, das den Zerstörer «USS Ralph Johnson» der US-Navy zeigen sollte, wie er die Route des chinesischen Zerstörers «Guilin» mit einer scharfen Kurve schnitt. China warf den USA vor, mit dem Manöver vom 19. August provozieren zu wollen.

Das Südchinesische Meer ist regelmäßig Schauplatz militärischer Übungen und Drohgebärden. Im Norden fühlt sich Peking durch die Durchfahrt der Meerenge zwischen China und Taiwan von Schiffen der US-Marine herausgefordert. Die Volksrepublik sieht den demokratischen Inselstaat als sein Territorium an. Im Süden beansprucht China verschiedene Riffe und Inseln für sich und liegt darüber mit den Philippinen und anderen Nachbarstaaten im Streit. Auch dort kommt es nach Angaben der verschiedenen Seiten wiederholt zu Zwischenfällen. Taiwan und die Philippinen werden von den USA gestützt.

Hamas-Behörden melden 481 Tote im Gazastreifen in 24 Stunden

GENF: Im Gazastreifen sollen nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde innerhalb von 24 Stunden 481 Menschen durch israelische Raketenangriffe ums Leben gekommen sein. In den Tagen davor sollen es manchmal deutlich mehr gewesen sein. Die Bilanz stammte von Donnerstag 18.00 Uhr, wie das UN-Nothilfebüro OCHA am Freitag berichtete. Unabhängig prüfen lassen sich die Informationen nicht. Die UN-Organisationen verwenden auch die Meldungen der Gesundheitsbehörde. Das israelische Militär sagt, es versucht, wo immer möglich, zivile Opfer zu vermeiden. Es gebe Warnungen zur Flucht vor Raketenschlägen.

Am Donnerstag gelangten zwölf weitere Lastwagen mit Trinkwasser, Nahrungsmitteln und humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Vor dem Hamas-Terroranschlag in Israel vom 7. Oktober und der anschließenden Abriegelung des Gebiets durch Israel kamen nach UN-Angaben am Tag 500 Lastwagen mit Hilfsgütern über die Grenze.

OCHA nannte auch eine Schadensbilanz der Hamas-Behörden: Demnach sollen 45 Prozent aller Häuser im Gazastreifen durch die israelischen Angriffe zerstört (gut 16.000), unbewohnbar (gut 11.000) oder beschädigt (rund 150.000) worden sein. Das israelische Militär sagt, Hamas verstecke legitime militärische Ziele zwischen den Häusern.

Mehr Nutzfahrzeuge in der EU zugelassen

BRÜSSEL: In der Europäischen Union sind in den ersten neun Monaten deutlich mehr Nutzfahrzeuge zugelassen worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. In den wichtigsten Märkten wie Deutschland, Italien und Spanien stiegen die Neuzulassungen von Lkw, Transportern und Bussen im zweistelligen Prozentbereich, teilte die EU-Behörde Acea am Freitag in Brüssel mit. Dabei wurden 268.766 Lkw neu zugelassen, was mit einem Plus von 23 Prozent das größte Wachstum bedeutet. Am meisten wurden jedoch weiter Transporter abgesetzt. Die Zulassungszahlen stiegen um 14,3 Prozent auf knapp 1,1 Millionen Fahrzeuge. Die Zahl der verkauften Busse legte um 18,5 Prozent auf 23.645 zu.

Der Anteil von Hybrid- oder Elektrofahrzeugen bleibt weiter relativ gering. Den höchsten Anteil bei den Neuzulassungen haben weiterhin Dieselfahrzeuge. Am stärksten sind die alternativen Antriebe bei den Bus-Zulassungen vertreten, am geringsten bei Lkw.

Israels Armee unternimmt weitere Vorstöße im Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA: Das israelische Militär hat bei weiteren begrenzten Vorstößen im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende von Stellungen der islamistischen Hamas angegriffen. Wie die Armee am Freitagmorgen auf Telegram berichtete, attackierten am Vortag von Kampfflugzeugen und Drohnen flankierte Bodentruppen unter anderem Abschussrampen für Panzerabwehrraketen, Kommandozentralen sowie Terroristen der Hamas. Anschließend hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen. Auch in der vorherigen Nacht hatten israelische Kampfpanzer im Norden einen Vorstoß unternommen.

Israels Militär hatte in den vergangenen rund drei Wochen bereits mehrere solcher begrenzten Vorstöße in den Gazastreifen unternommen. Sie gelten als Vorbereitung für eine geplante Bodenoffensive Israels.

Hertz tritt bei Ausbau der Elektroauto-Flotte auf die Bremse

ESTERO: Zwei Jahre nach der großen Ankündigung von Hertz, 100.000 Teslas zu kaufen, gibt sich der Autovermieter nüchterner beim Ausbau seiner Elektro-Flotte. Man werde den Anteil von Elektroautos langsamer ausbauen als zuvor erwartet, sagte Firmenchef Stephen Scherr bei der Vorlage von Quartalszahlen am Donnerstag. Ein Problem sei, dass die wiederholten Preissenkungen von Tesla auch den Wiederverkaufswert der zuvor gekauften Flotten-Fahrzeuge gesenkt hätten. Zum anderen seien Schadensreparaturen bei Elektroautos in etwa doppelt so teuer wie bei Verbrennern.

Hertz hatte im vergangenen Quartal insgesamt gut 562.000 mietbare Fahrzeuge weltweit, darunter rund 442.000 in den USA. Elektroautos hätten einen Anteil von etwa elf Prozent an der Hertz-Flotte - und Tesla machten 80 Prozent davon aus, sagte Scherr. Der Konzern habe zwar zuvor das Ziel ausgegeben, dass bis Ende 2024 ein Viertel der Flotte elektrisch sein soll - «aber das ist nicht in Stein gemeißelt». Man wolle nun mehr günstigere Elektro-Fahrzeuge von anderen Herstellern wie General Motors kaufen. Bei ihnen rechne Hertz auch mit geringeren Reparaturkosten. Auch bei Tesla werde man von den nun niedrigeren Einkaufspreisen profitieren.

Hertz halte dennoch grundsätzlich an der Vorreiter-Rolle bei der Elektrifizierung der Flotte fest, unter anderem weil man nur so das Geschäft mit Fahrzeugen lernen könne, sagte Scherr. Hertz hatte im Oktober 2021 mit der Ankündigung für Aufsehen gesorgt, bis Ende 2022.100 000 Teslas bestellen zu wollen.

Halbe Tonne Amphetamin sichergestellt

NIKOSIA: Fahnder des Zolls und der Polizei der EU-Inselrepublik Zypern haben in einem Lager des Flughafens der Hafenstadt Larnaka 500 Kilogramm des Amphetamins Mephedron sichergestellt. «Es ist die größte Drogenmenge dieser Art, die je auf Zypern sichergestellt worden ist», sagte der Sprecher der zyprischen Polizei, Christos Andreou, am Freitag im zyprischen Rundfunk.

Diese stimulierende synthetische Droge sei aus einem Nicht-EU-Land in Fässern nach Zypern per Flugzeug geschickt worden, teilte der Polizeisprecher weiter mit. «Wir suchen jetzt, wer die Drogen bestellt hat und wohin sie weitergeleitet werden sollten», fügte er hinzu. Die Ermittlungen liefen auf «Hochtouren», hieß es. Zyprische Medien berichteten, die Drogen seien aus Indien abgeschickt worden und sollten in ein anderes EU-Land weitergeleitet werden.

USA fliegen Luftangriffe auf Iran-gestützte Milizen in Syrien

WASHINGTON: Die USA haben im Osten Syriens als Reaktion auf Angriffe proiranischer Milizen am frühen Freitag Luftangriffe geflogen. Ziele seien zwei Einrichtungen gewesen, die von Irans Revolutionsgarden sowie deren Verbündeten genutzt würden, teilte das US-Verteidigungsministerium in Washington am späten Donnerstagabend (Ortszeit) mit.

Die Angriffe seien ein Akt der Selbstverteidigung zum Schutz von US-Personal und hätten nichts mit dem derzeitigen Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen zu tun, betonte das Pentagon. «Die USA suchen keinen Konflikt (...), aber diese vom Iran unterstützen Angriffe auf US-Militär sind inakzeptabel und müssen aufhören», hieß es in der Mitteilung weiter.

Dem Pentagon zufolge greifen vom Iran unterstützte Gruppen in Syrien und dem Irak seit dem 17. Oktober mit Drohnen und Raketen unter anderem vom US-Militär genutzte Stützpunkte an. In einem Fall habe ein US-Bürger während eines Beschusses einen Herzinfarkt erlitten und sei gestorben. 21 weitere US-Amerikaner seien leicht verletzt worden, könnten aber bereits wieder arbeiten. Man werde auch bei künftigen Angriffen weitere Maßnahmen ergreifen, so das Pentagon. Die US-Denkfabrik Washington Institute kam in einer Zählung bis Donnerstag auf insgesamt 18 Angriffe, davon 11 im Irak.

Wegen des Gaza-Kriegs, der mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober begann, ist die Sicherheitslage in der gesamten Region angespannt. Zur Abschreckung haben die USA unter anderem weitere Waffensysteme sowie Kriegsschiffe und Luftwaffengeschwader ins östliche Mittelmeer verlegt und entsenden rund 900 Soldaten in den Nahen Osten zur Unterstützung der dortigen US-Einheiten. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas ist Teil einer Reihe militanter Gruppen, die vom Iran in der Region unter anderem mit Waffen, aber auch finanziell unterstützt werden.

Chinas Außenminister: Wollen «Missverständnisse» mit USA klären

WASHINGTON: Angesichts des durch Sanktionen und konträre politische Haltungen belasteten Verhältnisses zwischen China und den USA will Peking mit Washington «Missverständnisse» klären. Die Beziehungen der beiden Staaten müssten wieder auf einen gesunden, stabilen und nachhaltigen Pfad gebracht werden, sagte Chinas Außenminister Wang Yi. Was richtig und was falsch sei, richte sich nicht danach, wer «die stärksten Arme und wer die lauteste Stimme» habe, sondern danach, wer sich an das Völkerrecht und die Normen internationaler Beziehungen halte, sagte der Chef-Diplomat.

US-Außenminister Antony Blinken sagte, er stimme Wang Yi zu. Die größte und zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt liegen schon seit langem in zahlreichen wichtigen Fragen über Kreuz. Der Überflug eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über US-Gebiet Anfang des Jahres führte in eine diplomatische Krise. Die USA halten derweil Sanktionen aufrecht, die China den Zugang zu strategisch wichtiger Chip-Technologie verwehren sollen. Obendrein steht die von der kommunistischen Partei regierte Volksrepublik für ihre neutrale Haltung im Ukraine-Krieg und im Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas in der Kritik.

Zuletzt schienen die Länder ihre Beziehungen mit häufigeren Visiten von Regierungsvertretern verbessern zu wollen. Vermutet wird, dass Wang Yis Besuch auch der Vorbereitung einer Reise von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zum Treffen der Asien-Pazifik-Staaten Mitte November im kalifornischen San Francisco sein könnte. Dort wäre ein Treffen zwischen Xi und US-Präsident Joe Biden möglich. Die Präsidenten der beiden Supermächte hätten sich schon im September auf dem G20-Gipfel im indischen Neu Delhi treffen können, doch Xi sagte vorher ab.

Patrick Dempsey: «Tieftraurig» über Bluttat in Heimatstadt Lewiston

LEWISTON/LOS ANGELES: Der in Lewiston im US-Bundesstaat Maine geborene Schauspieler Patrick Dempsey (57) hat mit Bestürzung auf die verheerende Gewalttat mit 18 Toten in seiner Heimatstadt reagiert. Er sei «schockiert und tieftraurig» über die Tragödie in Lewiston, schrieb der «Grey's Anatomy»-Star am Donnerstag auf Instagram. Er und seine Familie seien untröstlich, ihre Gedanken bei den Opfern, deren Familien und bei der Gemeinde. In Maine gebe es ein starkes Gemeinschaftsgefühl, so Dempsey. Nun müssten alle zusammen den Betroffenen helfen.

Ein Schütze hatte am Mittwochabend (Ortszeit) mindestens 18 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet und mehr als ein Dutzend verletzt. Die Schusswaffenattacke ereignete sich in einem Grillrestaurant und in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahn. Der mutmaßliche Täter war auch 24 Stunden danach noch nicht gefasst.

Dempsey, der in der Krankenhausserie «Grey's Anatomy» einen Arzt spielte, hatte 2008 in Lewiston ein Hilfszentrum für Krebspatienten und ihre Angehörigen eröffnet. Seine krebskranke Mutter war in dem angeschlossenen Hospital behandelt worden. Sie starb 2014 im Alter von 79 Jahren.

Raketeneinschlag nahe Ägyptens Grenze zu Israel

KAIRO: In Ägypten soll nahe der Grenze zu Israel laut einem ägyptischen Medienbericht eine Rakete eingeschlagen sein.

Wie die ägyptische Nachrichtenseite «Al-Qahera News» in der Nacht zum Freitag unter Berufung auf informierte Quellen berichtete, sollen bei dem Vorfall in der Stadt Taba nahe der Grenze zu Israel sechs Menschen verletzt worden sein. Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt. Unklar war, ob es sich um eine Rakete des israelischen Militärs handelte, das derzeit in Reaktion auf den Terrorangriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober massenweise Ziele im Gazastreifen bombardiert. Der Vorfall werde untersucht, erklärte die Armee lediglich.