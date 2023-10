Neues aus dem Ausland am Freitag

Deutsche Bahn startet Betrieb von Schnellbahnsystem

NEU DELHI: Die Deutsche Bahn hat am Freitag in Indien den ersten Abschnitt eines neuen regionalen Schnellbahnsystems in Betrieb genommen. Indische Mitarbeiter der Bahn-Tochter DB International Operations steuerten einen Zug auf der 17 Kilometer langen Strecke, an Bord war auch Indiens Premierminister Narendra Modi. Der reguläre Betrieb für Passagiere soll am Samstag starten, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

DB International Operations (DB IO) verantwortet internationale Betreiberprojekte der Deutschen Bahn außerhalb Europas. Im vergangenen Jahr hatte DB IO einen auf zwölf Jahre ausgelegten Auftrag für den Betrieb und die Instandhaltung des ersten regionalen Schnellbahnsystems in Indien erhalten, das ab 2025 die indische Hauptstadt mit den Städten Ghaziabad und Meerut verbinden soll. Seitdem bilde das Unternehmen unter anderem Triebfahrzeugführer und Stationspersonal aus, organisiere Werkstätten, stelle Fahrpläne auf, teilte die Deutsche Bahn weiter mit.

Das Schnellbahnsystem RRTS (engl.: Regional Rapid Transit System) gilt als ein Vorzeigeprojekt des indischen Premierministers. Es soll von der indischen National Capital Region Transport Corporation auf insgesamt 82 Kilometer ausgebaut werden. Bei voller Kapazität sollen den Angaben zufolge täglich 800.000 Passagiere befördert werden - vergleichbar mit der Hamburger S-Bahn. Die Züge seien mit bis zu 160 km/h unterwegs. Damit gehörten sie zu den schnellsten in Indien.

Indien ist mit 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt und ein Wachstumsmarkt. Das Land hat eines der größten Bahnnetze der Welt. Züge sind aber oft veraltet, Gleise marode.

Erdbeben der Stärke 4,7 im Süden Irans

TEHERAN: Im Iran hat ein Erdbeben der Stärke 4,7 die Provinz Fars im Süden des Landes erschüttert. Wie die US-Erdbebenwarte USGS angab, ereignete sich das Beben in der Nacht auf Freitag in rund zehn Kilometern Tiefe. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.

Erst kürzlich hat eine Erdbebenserie im Nachbarland Afghanistan verheerende Schäden angerichtet. Immer wieder gibt es schwere Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen.

Eine Tote bei schweren Unwettern in Schottland

BRECHIN: Bei schweren Unwettern in Schottland ist eine Frau ums Leben gekommen.

Die 57-Jährige wurde in den Highlands von Wassermassen weggerissen. In der Stadt Brechin nahe der Ostküste evakuierten die Behörden vorsichtshalber Hunderte Häuser. Die schottische Umweltbehörde warnte vor «beispiellosen» Pegelanstiegen in Flüssen. In Tausenden Haushalten fiel vorübergehend der Strom aus. Am Freitag blieben Schulen in der am schwersten betroffenen Region Angus geschlossen. Es wurde erwartet, dass Sturm «Babet» auch den Norden von England und Wales treffen würde. Zuvor hatte es bereits Überschwemmungen in Irland gegeben.

Erzeugerpreise sinken erneut mit Rekordtempo

WIESBADEN: In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene so deutlich gesunken wie noch nie seit Erhebungsbeginn. Im September fielen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 14,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das war der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949. Ein entsprechender Rekord vom Vormonat wurde überboten.

Die Statistiker erklärten den starken Preisrückgang vor allem mit einem Basiseffekt: Im vergangenen Jahr waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, zeitweise mit einer Rekordrate von 45,8 Prozent gestiegen. Hauptgrund war der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der Energie und viele Rohstoffe extrem verteuert hatte. Mittlerweile sind die Preise aber wieder gesunken, was auch die allgemeine Teuerung auf Unternehmensebene drückt.

Entscheidend für den starken Rückgang der Erzeugerpreise waren erneut die Preisrückgänge bei Energie, aber auch bei Vorleistungsgütern. Energie war 35,3 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Im Monatsvergleich gingen die Energiepreise ebenfalls zurück. Konsum- und Investitionsgüter waren teurer als ein Jahr zuvor.

Die Erzeugerpreise bilden die Verkaufspreise der Produzenten ab. Die Entwicklung wirkt sich auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Wegen der hohen Teuerung hat die EZB ihre Leitzinsen seit vergangenem Sommer deutlich angehoben.

Autoverkäufe in der EU wachsen im September schwächer

BRÜSSEL: Der Autoabsatz in der Europäischen Union ist im September nicht so stark gewachsen wie in den Vormonaten. Insgesamt wurden 861.062 Pkw neu zugelassen und damit 9,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Branchenverband Acea am Freitag in Brüssel mitteilte. Im September 2022 hatten die Verkäufe nach mehr als einem Jahr der Rückgänge erst zum zweiten Mal zugelegt, so dass die Vergleichsbasis diesmal höher war als zuvor. In den ersten neun Monaten 2023 gab es laut Acea eine Steigerung um 16,9 Prozent auf gut 7,9 Millionen Autos.

Im September wurden zum dritten Mal überhaupt mehr batterieelektrische Autos zugelassen als Dieselfahrzeuge. Der Anteil der Stromer lag bei 14,8 Prozent. In Deutschland ging ihr Absatz im Jahresvergleich jedoch um 28,6 Prozent zurück. Die staatliche Förderung von E-Autos war hierzulande jüngst gekürzt worden.

Israels Armee fliegt weitere Angriffe gegen Hamas im Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA: Die israelische Luftwaffe hat ihr Bombardement von Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Kampfflugzeuge griffen in der Nacht mehr als 100 Stellungen an und töteten auch ein an den Terrorattacken in Israel vor knapp zwei Wochen in Israel beteiligtes Hamas-Mitglied, teilte die israelische Armee am Freitagmorgen mit. Unter anderem seien ein Tunnel, Waffenlager sowie Dutzende von Kommandozentren bombardiert worden, hieß es. Der Getötete habe der Hamas-Marine angehört und sich an dem Massaker vom 7. Oktober an mehr als 1400 Menschen in grenznahen Orten beteiligt.

Zudem sei ein Terrorkommando bei einem gezielten Angriff in Gaza-Stadt «ausgeschaltet» worden, nachdem dieses versucht habe, Raketen auf ein Kampfflugzeug abzufeuern, erklärte die Armee. Ferner seien Einrichtungen und Waffen der Hamas in einer Moschee in Dschabalia nördlich der Stadt zerstört worden, die von Terroristen als Beobachtungsposten und Aufmarschgebiet genutzt worden seien. Unterdessen bereitet Israels Armee eine mögliche Bodenoffensive vor.

Japan holt Landsleute sowie Südkoreaner aus Israel zurück

TEL AVIV/GAZA/TOKIO: Japan hat nach den tödlichen Angriffen der Hamas auf Israel Dutzende Landsleute sowie Südkoreaner samt Angehörigen aus Israel ausgeflogen. Wie die Regierung in Tokio am Freitag mitteilte, brachte ein Flugzeug der japanischen Luftwaffe 83 Personen zunächst nach Jordanien. Die Maschine wird am Samstag in Tokio erwartet. Unter den Passagieren befanden sich 60 japanische und 18 südkoreanische Staatsbürger und deren ausländische Familienangehörigen. Japans Selbstverteidigungskräfte haben einen Stützpunkt in Dschibuti, etwa 2000 Kilometer südlich Israels. Er ist Teil einer Anti-Piraten-Mission im Golf von Aden vor Somalia.

Zuvor waren bereits 51 japanische Staatsangehörige mit einem südkoreanischen Militärtransporter aus Israel nach Südkorea gebracht worden. Acht weitere japanische Staatsangehörige flogen mit einem Charterflug nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Pleite für Sunaks Tories bei Nachwahlen zum britischen Parlament

LONDON: Bei zwei Nachwahlen zum britischen Parlament hat die Konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak eine heftige Pleite erlitten. Die Tories verloren die mittelenglischen Wahlkreise Mid Bedfordshire und Tamworth, die sie bisher mit gewaltigem Vorsprung gehalten hatten, an die Oppositionspartei Labour, wie die BBC am Freitagmorgen berichtete. Die Tories verloren im Vergleich zur vorigen Abstimmung 2019 jeweils gut 25 Prozentpunkte. Labour-Chef Keir Starmer sprach von einem phänomenalen Ergebnis.

Das Resultat gilt als weiterer deutlicher Fingerzeig, dass die Menschen im Land nach 13 Jahren konservativer Regierung einen Wechsel wollen. In Großbritannien wird voraussichtlich 2024 ein neues Parlament gewählt, Labour liegt in allen Umfragen klar vorne.

Die Nachwahl in Mid Bedfordshire war nötig, weil Ex-Kulturministerin Nadine Dorries aus Ärger über den Umgang ihrer Tories mit dem früheren Premierminister Boris Johnson zurückgetreten war. Der Wahlkreis hatte seit 1931 stets konservativ gestimmt. In Tamworth musste Chris Pincher gehen, weil er im Suff zwei Männer begrapscht hatte. Der Skandal leitete 2022 das Ende von Johnsons Amtszeit ein.

Hurrikane gewinnen immer schneller an Stärke

GLASSBORO: Tropische Wirbelstürme im Atlantischen Ozean und im Karibischen Meer gewinnen einer Studie zufolge immer schneller an Stärke. Weil im Zuge des Klimawandels die Oberflächentemperaturen der Meere steigen, können Hurrikane nicht nur mehr Wasserdampf aufnehmen, sondern dies auch immer schneller tun, erläutert Andra Garner von der Rowan University in Glassboro (New Jersey, USA) in der Fachzeitschrift «Scientific Reports». Tropische Wirbelstürme gewinnen ihre Energie hauptsächlich aus der Verdampfungswärme des Wasserdampfes, den sie über einem Meer aufnehmen.

Die Entwicklung sei besorgniserregend - besonders deshalb, da Hurrikane ohnehin schwer früh vorherzusagen seien und zu potenziell großen Schäden führen könnten, so Garner. Sie hatte Angaben der Hurrikan-Datenbank «Hurdat2» ausgewertet, in der zahlreiche Werte zu allen Hurrikanen verzeichnet sind.

Hurrikane haben der Analyse zufolge heute eine mehr als doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, sich innerhalb von 24 Stunden von einem schwachen (Kategorie 1) zu einem starken Hurrikan (Kategorie 3 oder mehr) zu entwickeln: Für die Jahre 1971 bis 1990 lag sie bei 3,23 Prozent, für den Zeitraum 2001 bis 2020 bei 8,12 Prozent.

Ihre Forschungsergebnisse unterstrichen die Notwendigkeit, die Erderwärmung einzudämmen, um ein noch schnelleres Anwachsen der Stärke von Hurrikanen zu begrenzen, schreibt die Studienautorin. Sie fordert Küstenplanungs- und Kommunikationsmaßnahmen, die es gefährdeten Gemeinden ermöglichen, sich auf die veränderten Gefahren durch tropische Wirbelstürme einzustellen.