Neues aus dem Ausland am Freitag

Zwei Frauen bei Schüssen südlich von Stockholm getötet

STOCKHOLM: Bei neuerlichen Schüssen im Süden von Stockholm sind zwei Frauen getötet worden. Mehrere Schüsse seien in einem Haus in Tullinge im Süden der Hauptstadtregion abgegeben und zwei Personen getroffen worden, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Am Morgen meldete sie dann den Tod der beiden Frauen. Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge unter Mordverdacht festgenommen.

Die Tat richtete sich nach Informationen des schwedischen Rundfunksenders SVT gegen Angehörige einer Person mit Verbindungen zu einem kriminellen Netzwerk. Demnach befanden sich eine weitere erwachsene Person und drei Kinder in dem Haus - sie blieben unverletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, ob die Tat im Zusammenhang mit der jüngsten Gewaltwelle steht, die der Großraum um Stockholm seit rund fünf Wochen erlebt.

Schweden ringt schon seit mehreren Jahren mit kriminellen Gangs, die sich in erster Linie durch den Drogenhandel sowie Betrug finanzieren. Im Zuge der Bandenkonflikte kommt es immer wieder zu tödlichen Schüssen sowie zu vorsätzlich herbeigeführten Explosionen. Nicht selten werden dabei auch Unbeteiligte erschossen.

Hamas: Evakuierung des nördlichen Gazastreifens «Propaganda»

GAZA: Die islamistische Hamas im Gazastreifen hat den Aufruf der israelischen Armee zur Evakuierung des nördlichen Küstengebiets als «Propaganda» bezeichnet. Zivilisten sollten nicht auf die «Propagandanachrichten reinfallen», teilte die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation am Freitag mit. Israel, die USA und die EU haben die Hamas als Terrororganisation eingestuft.

Aus Sicherheitskreisen aus dem Gazastreifen hieß es, dass Bewohner am Verlassen des Nordens gehindert werden sollten. Augenzeugen im Gazastreifen berichteten, mehrere Bewohner seien bereits von der Hamas gestoppt und zur Rückkehr in den Norden aufgefordert worden. Generell herrsche große Panik in dem Gebiet, es gebe keine klaren Anweisungen.

Zuvor hatte Israels Armee Zivilisten des Küstenstreifens in arabischer Sprache aufgefordert, den Norden in Richtung Süden zu verlassen. Betroffen sind nach UN-Angaben mehr als eine Million Menschen. Beobachter gehen davon aus, dass eine israelische Bodenoffensive in den Küstenstreifen bevorstehen könnte.

UN-Hilfswerk verlegt Zentrale mit Personal in Süden des Gazastreifens

GAZA: Das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) im Gazastreifen hat nach dem Aufruf Israels zur Evakuierung ihre Zentrale in den Süden verlegt. «UNRWA hat seine zentrale Einsatzzentrale und sein internationales Personal in den Süden verlegt, um seine humanitären Maßnahmen und die Unterstützung seiner Mitarbeiter und der palästinensischen Flüchtlinge in Gaza fortzusetzen», teilte die Organisation am Freitag auf X, ehemals Twitter, mit. Das Hilfswerk forderte «die israelischen Behörden dringend auf, alle Zivilisten in Unterkünften, einschließlich Schulen, zu schützen.»

UN-Einrichtungen müssten «jederzeit geschützt werden und dürfen im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht niemals angegriffen werden», hieß es weiter.

Zuvor hatte das israelische Militär Zivilisten aufgefordert, den Norden des Gazastreifens zu verlassen. Betroffen davon sind nach UN-Angaben rund 1,1 Millionen Menschen. Beobachter gehen davon aus, dass in dem Gebiet am Mittelmeer eine Bodenoffensive Israels nach dem Großangriff der islamistischen Hamas bevorstehen könnte.

Militärsprecher: Zahl der Toten steigt auf 1300

TEL AVIV/GAZA: Die Zahl der Toten in Israel durch die Großangriffe der islamistischen Hamas ist auf mindestens 1300 gestiegen. Das gab der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), Jonathan Conricus, am Freitagmorgen bekannt. Die große Mehrheit der Todesopfer sind nach Militärangaben Zivilisten. Mehr als 3000 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher.

Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am vergangenen Samstag bei einem Großangriff auf das Grenzgebiet das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Die Terroristen drangen am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) in Orte ein und suchten in den Häusern nach Opfern. Dabei erschossen sie Männer, Frauen und Kinder und verschleppten rund 150 Menschen in den Gazastreifen.

Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium mindestens 1537 Menschen, 6612 Menschen wurden verletzt. Israels Militär forderte die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen am Freitag zur Evakuierung auf. Betroffen sind nach UN-Angaben rund 1,1 Millionen Menschen. Die israelische Armee hat rund 300.000 Reservisten einberufen und bereitet sich auf eine Bodenoffensive vor.

Israels Luftwaffe greift 750 Ziele im Norden des Gazastreifens an

TEL AVIV/GAZA: Die israelische Luftwaffe hat im Kampf gegen die Angreifer der islamistischen Hamas im Norden des Gazastreifens Hunderte Ziele angegriffen. Dutzende Kampfflugzeuge hätten in der Nacht 750 militärische Ziele angegriffen, teilte Israels Militär am frühen Freitagmorgen mit. Zu den angegriffenen Zielen gehörten unterirdische Tunnel der Hamas, militärische Einrichtungen, Wohnsitze hochrangiger Terroristen, die als militärische Kommandozentralen genutzt würden sowie Waffenlager.

Die israelische Armee rief die Zivilbevölkerung in Gaza auf, sich südlich vom Fluss Gaza in Sicherheit zu bringen. Das deutet auf den baldigen Beginn einer israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen hin.

Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am vergangenen Samstag bei einem Großangriff auf das Grenzgebiet das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Die Terroristen drangen am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) in Orte ein und suchten in den Häusern nach Opfern. Dabei erschossen sie Männer, Frauen und Kinder und verschleppten rund 150 Menschen in den Gazastreifen.

Mehrere Tote und Verletzte bei Verkehrsunfall in Süddeutschland

WALDKRAIBURG/AMPFING: Mehrere Menschen sterben bei einem schweren Unfall auf einer Autobahn in Süddeutschland. Viele Rettungskräfte sind vor Ort.

Im Süden Deutschlands ist es auf einer Autobahn zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Toten und Verletzten gekommen.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing im Bundesland Bayern, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Es sei «ein hohes Kräfteaufgebot vor Ort». Die Autobahn 94 sei in Fahrtrichtung München voll gesperrt.

Weitere Details teilte die Polizei zunächst nicht mit. Zuerst hatte das Portal «rosenheim24.de» berichtet.

Die libanesische Hisbollah: Irans treuer Verbündeter

BEIRUT: Die Schiitenorganisation Hisbollah (Partei Gottes) entstand 1982 mit iranischer Unterstützung als Antwort auf die israelische Invasion im Libanon. Seitdem kämpft sie politisch, aber auch mit Gewalt gegen Israel. Der Bürgerkrieg, der den Libanon bis heute prägt, dauerte bis Anfang der Neunzigerjahre. Verheerende Anschläge und Entführungen während der Zeit gehen auf das Konto der Hisbollah.

Die Gruppe ist in dem multikonfessionellen Land am Mittelmeer auch im Parlament vertreten. Finanziert wird sie hauptsächlich aus Teheran. Die Hisbollah engagiert sich karitativ, besitzt aber auch einen militärischen Arm, dem nach Schätzungen mehrere tausend Kämpfer angehören. Dieser wird von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft, in Deutschland gilt seit 2020 ein Betätigungsverbot für die gesamte Hisbollah.

Die Hisbollah gilt als weitaus mächtiger als die Hamas. Ihr Einfluss reicht tief in den von Krisen gelähmten libanesischen Staat. Die Organisation kontrolliert vor allem den Süden an der Grenze zu Israel, von Schiiten bewohnten Viertel der Hauptstadt Beirut sowie die Bekaa-Ebene im Norden des Landes. Unter Generalsekretär Hassan Nasrallah hat sie in der Vergangenheit mit Unterstützung aus Teheran ihren Einfluss stetig ausgebaut.

Neben einer besseren Ausbildung ihrer Kämpfer verfügt die schiitische Organisation über ein großes Arsenal an Raketen und Kampfdrohnen. Nasrallah schmiedete in seiner Amtszeit Bündnisse mit Politikern verschiedener Lager, um seinen Einfluss auszubauen. An der Hisbollah gibt es im Libanon aber auch scharfe Kritik. Viele Libanesen waren etwa entsetzt über Anschuldigungen, die Hisbollah habe den ehemaligen Hoffnungsträger und Premierminister Rafik Hariri umgebracht. Kritiker sagen außerdem, die Gruppe zielt auf einen Wandel der westlich geprägten Identität vieler Libanesen.