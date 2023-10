Neues aus dem Ausland am Freitag

Britische Labour-Partei gewinnt wichtige Nachwahl in Schottland

GLASGOW: Die Labour-Partei hat eine wichtige Nachwahl zum britischen Parlament in einem schottischen Wahlbezirk deutlich für sich entschieden. Der Sieg der Sozialdemokraten über die Schottische Nationalpartei SNP ist nicht nur ein Dämpfer für die Unabhängigkeitsbewegung, sondern auch ein weiterer Hinweis darauf, dass Labour auf dem Kurs ist, die konservative Regierung in London bei der nächsten Wahl abzulösen. Labour-Chef Keir Starmer sprach von einem «seismischen Moment».

Die Nachwahl in dem Glasgower Bezirk Rutherglen and Hamilton West am Donnerstag war notwendig geworden, nachdem eine frühere SNP-Abgeordnete ihr Mandat wegen Fehlverhaltens verloren hatte. Labour-Kandidat Michael Shanks setzte sich mit einem Vorsprung von knapp 10.000 Stimmen gegen die SNP-Kandidatin Katy Loudon durch, wie nach Auszählung der Stimmen in der Nacht zum Freitag feststand. Der deutliche Umschwung in der Wählergunst, der Labour den zweiten schottischen Abgeordneten im Parlament in Westminster beschert, könnte Experten zufolge darauf hinweisen, dass die Dominanz der Unabhängigkeitsbefürworter in Schottland ein Ende nimmt.

Die SNP dominierte seit dem schottischen Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2014 die politische Landschaft in Schottland, das bis dahin eine Labour-Hochburg war. Für Labour war damit im britischen Parlament eine absolute Mehrheit kaum mehr zu erreichen. Sollte sich der jüngste Erfolg nun als Trend erweisen, hätte Labour deutlich bessere Chancen auf eine eigene Mehrheit in Westminster, wie der Wahlexperte John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow der BBC sagte. Im Vereinigten Königreich steht voraussichtlich im kommenden Jahr eine Parlamentswahl an. Labour führt in den Umfragen bisher deutlich vor den regierenden Konservativen von Premierminister Rishi Sunak.

UN: 43 Millionen Klima-vertriebene Minderjährige in sechs Jahren

NEW YORK: Extremwetterverhältnisse im Zusammenhang mit der Klimakrise haben einem neuen UN-Bericht zufolge in den vergangenen Jahren viele Millionen Minderjährige zu Vertriebenen gemacht. Zwischen 2016 und 2021 mussten dem Kinderhilfswerk Unicef zufolge 43,1 Millionen Kinder und Jugendliche aufgrund von Überschwemmungen, Stürmen, Dürren und Waldbränden ihr Zuhause zumindest zwischenzeitlich verlassen. Eine Schätzung für die kommenden 30 Jahre geht zudem davon aus, dass etwa 96 Millionen Minderjährige allein wegen über die Ufer tretenden Flüssen vertrieben werden könnten.

Für den Zeitraum 2016 bis 2021 zählten China und die Philippinen zu den Ländern, in denen am meisten Kinder und Jugendliche vor Wetterereignissen fliehen mussten. Verhältnismäßig zur Gesamtbevölkerung seien Minderjährige in kleinen Inselstaaten wie Vanuatu derweil am stärksten von Stürmen betroffen gewesen. Überschwemmungen hätten den größten Einfluss in Somalia und im Südsudan gehabt.

Unicef-Direktorin Catherine Russell beklagte, diese Angsterfahrungen könnten für Kinder und Jugendliche besonders verheerend sein. «Die Flucht mag ihnen das Leben gerettet haben, doch sie ist eine sehr erschütternde Erfahrung. So wie die Auswirkungen des Klimawandels immer größere Ausmaße annehmen, werden auch klimabedingte Fluchtbewegungen zunehmen.» Das Wissen sei da, um der eskalierenden Herausforderung zu begegnen, sagte Russell. «Doch wir handeln viel zu langsam.»

Taifun «Koinu» steuert auf Südchina zu - Fast 400 Verletzte in Taiwan

HONGKONG: Nach den Verwüstungen durch Taifun «Koinu» im Inselstaat Taiwan hat die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong vor starkem Wind und hohem Wellengang gewarnt. «Koinu hat sich in den letzten Stunden leicht verstärkt», teilte die Wetterbehörde in der Finanzmetropole am Freitag mit. Die Menschen sollten sich von der Küste fernhalten und müssten in den kommenden Tagen mit Starkregen rechnen. Am Vormittag (Ortszeit) lokalisierten die Meteorologen «Koinu» etwa 350 Kilometer östlich von Hongkong.

Auch die Bevölkerung in der Hongkong umgebenden Provinz Guangdong sollte sich auf Auswirkungen durch «Koinu» einstellen. Einige Fernzugverbindungen wurden gestrichen, und örtlich fuhren keine Fähren. «Koinu» ist der 14. Taifun in der diesjährigen Pazifik-Saison. Die Meteorologen erwarten, dass er schwächer wird.

Der tropische Wirbelsturm zog über Nacht von Taiwan in Richtung Westen. In der Inselrepublik richtete «Koinu» am Donnerstag schwere Schäden an. Fast 400 Menschen wurden verletzt, und eine Frau starb in Folge eines sturmbedingten Unfalls, wie die Notfallzentrale am Freitag berichtete. Aus den verschiedenen Regionen meldeten die Behörden insgesamt fast 3800 Unfälle. In rund 390.000 Haushalten fiel der Strom aus.

Mit besonders schweren Auswirkungen hatte die im Südosten Taiwans vorgelagerten Insel Lan Yu zu kämpfen, auf der Rekordböen von Tempo 342 gemessen wurden. Die Regierung schickte Schiffe mit Hilfsgütern dorthin. Zu Land hoben die taiwanischen Behörden die Taifun-Warnung mittlerweile auf. «Koinu» war der zweite Taifun, der das Land in diesem Jahr, was für Taiwan üblich ist.

Haftbefehl gegen Venezuelas Oppositionsführer Guaidó

CARACAS: Die venezolanische Staatsanwaltschaft hat gegen den Oppositionspolitiker Juan Guaidó einen Haftbefehl beantragt. Bei den Straftaten, wegen denen gegen Guaidó ermittelt wird, handelt es sich um «angeblichen Hochverrat, Usurpation von Funktionen, Begünstigung oder Unterschlagung von Geld, Wertpapieren oder öffentlichem Eigentum, Geldwäsche und Vereinigung», wie der Generalstaatsanwalt, Tarek William Saab, am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Guaidó sprach auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) von einer «physischen und moralischen» Verfolgung der Opposition.

Guaidó hatte sich 2019 zum Interimspräsidenten Venezuelas erklärt und so Venezuelas autoritär regierenden Staatschef Nicolás Maduro unter Druck gesetzt. Zahlreiche Länder - auch die USA und Deutschland - erkannten Guaidó als Präsidenten an. Maduro gelang es allerdings, die Krise auszusitzen. Ende vergangenen Jahres setzte die venezolanische Opposition Guaidó als Interimspräsidenten ab. Sie fand, dass die Strategie einer parallelen Regierung keinen politischen Wandel herbeiführe. Heute gilt Maduros Macht wieder als gesichert.

Im kommenden Jahr stehen Präsidentenwahlen in Venezuela an. Zuletzt wurde die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado von der Präsidentenwahl ausgeschlossen. Ihr wurden angebliche Unregelmäßigkeiten aus ihrer Zeit als Abgeordnete vorgeworfen. Die Europäische Union kritisierte die Entscheidung, die darauf abziele, Mitglieder der Opposition an der Ausübung ihrer grundlegenden politischen Rechte zu hindern. Am 22. Oktober will die Opposition ihren Präsidentschaftskandidaten bestimmen.