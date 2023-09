Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 15.09.23 | Überblick

50 Jahre UN-Mitgliedschaft: Generalsekretär würdigt Deutschland

NEW YORK: 50 Jahre nach der Aufnahme von BRD und DDR in die Vereinten Nationen hat UN-Generalsekretär António Guterres das Engagement Deutschlands in der Weltorganisation hervorgehoben. «Deutschland hat sich aus seiner Vergangenheit erhoben und ist zu einem Verfechter der Charta der Vereinten Nationen, multilateraler Lösungen, der Achtung des Völkerrechts und der Förderung von Frieden und Sicherheit, Menschenrechten, nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz geworden», sagte Guterres der Deutschen Presse-Agentur. «Wir zählen auf Deutschland als wichtigen Partner bei unseren weltweiten Bemühungen, eine gerechtere und friedlichere Zukunft für die gesamte Menschheit aufzubauen.»

Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik wurden am 18. September 1973 von der UN-Generalversammlung als offizielle Mitglieder in die Organisation gewählt. Die Vereinten Nationen waren nach dem von Deutschland provozierten Zweiten Weltkrieg mit den Siegermächten USA, Russland, Großbritannien und Frankreich sowie mit China als Ständige Mitglieder gegründet worden. Das Ziel war es, künftige Kriege dieser Tragweite zu verhindern.

Mehr als 92.000 Hundertjährige - Rekord

TOKIO: In Japan ist die Zahl der Hundertjährigen auf Rekordniveau gestiegen: 92.139 Menschen im Alter von 100 oder mehr Jahren zählt die vor Deutschland drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt inzwischen. Das seien 1613 mehr als ein Jahr zuvor, gab das Gesundheitsministerium in Tokio am Freitag bekannt. Seit nunmehr 53 Jahren steigt die Zahl jedes Jahr. Angesichts niedriger Geburtenraten und kaum vorhandener Einwanderung altert das ostasiatische Land so schnell wie keine andere Industrienation.

Zudem schrumpft Japans Bevölkerung im Rekordtempo: Die Zahl der Japanerinnen und Japaner war im vergangenen Jahr um 801.000 im Vergleich zum Vorjahr auf nur noch 122,4 Millionen gesunken, der stärkste Rückgang seit Beginn der Erfassung vergleichbarer Daten.

Als Japans Gesundheitsministerium 1963 mit der Statistik begann, zählte das fernöstliche Inselreich gerade einmal 153 Hundertjährige. 25 Jahre später waren es dann schon mehr als 10.000. Nach der jüngsten Erhebung sind rund 88 Prozent aller Hundertjährigen Frauen. In Japan leben die Menschen mit am längsten. Bei Frauen beträgt die Lebenserwartung rund 87 Jahre, bei Männern rund 81 Jahre.

Deutschlands UN-Jubiläum: Botschafterin sieht «globale Zeitenwende»

NEW YORK: Anlässlich des 50-jährigen Jahrestags der Aufnahme Deutschlands in die Vereinten Nationen hat Botschafterin Antje Leendertse neue Wege der internationalen Diplomatie gefordert. «Es geht um Partizipation vor allem der Entwicklungsländer. Es geht um mehr Mitgestaltung und Rechte des sogenannten Globalen Südens», sagte Leendertse der Deutschen Presse-Agentur. Sie betonte dabei, dass sich die globale Ordnung hin zu einer multipolaren Welt entwickele, in der die Länder Afrikas, Lateinamerikas sowie des Nahen Ostens und Südasiens an Gewicht gewönnen.

Hier gebe es die Bereitschaft, die bisherige Politik zu ändern: «Das wäre dann in Analogie zur «Zeitenwende» in Deutschland eine «globale Zeitenwende»», so Leendertse weiter. In die Zukunft blickend sei eine Anpassung des Systems der Vereinten Nationen und ihrer Charta auch aus anderen Gründen wichtig: «Wir haben viele Felder, zum Beispiel den Weltraum, Künstliche Intelligenz oder die Digitalisierung, für die es keine verbindlichen Regeln oder auch nur einen Verhaltenskodex gibt.» Hier brauche es Verständigung. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte das Wort «Zeitenwende» nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine für den danach notwendigen neuen politischen Kurs Berlins geprägt.

Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik waren am 18. September 1973 von der UN-Generalversammlung als offizielle Mitglieder in die Organisation gewählt worden. Die Vereinten Nationen waren nach dem von Deutschland provozierten Zweiten Weltkrieg mit den Siegermächten USA, Russland, Großbritannien und Frankreich sowie mit China als Ständige Mitglieder gegründet worden. Das Ziel war es, künftige Kriege dieser Tragweite zu verhindern.

Gewerkschaft UAW startet Streik bei großen US-Autobauern

DETROIT: In einem bisher einmaligen Schritt werden Werke der drei großen US-Autobauer General Motors, Ford und Stellantis gleichzeitig von der einflussreichen Gewerkschaft UAW bestreikt. Die Arbeitsniederlegungen begannen in der Nacht zum Freitag, nachdem die Frist für Tarifverhandlungen auslief. Ein längerer flächendeckender Streik in der Autobranche könnte die US-Wirtschaft deutlich belasten.

Die UAW mit rund 150.000 Mitgliedern fordert in den Verhandlungen eine Erhöhung der Einkommen um 36 Prozent über vier Jahre verteilt. Die Autobauer waren zu Zuwächsen von bis zu 20 Prozent über eine Laufzeit von viereinhalb Jahren bereit. Der neue UAW-Vorsitzende Shawn Fain betonte jedoch, die Angebote seien unzureichend angesichts der hohen Inflation und der guten Gewinnlage der Unternehmen.

Der Streik begann in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) im GM-Werk in Missouri, einem Stellantis-Werk in Ohio und einer Ford-Fabrik in Michigan. Von den Arbeitsniederlegungen sind mehrere populäre Modelle wie der Jeep Wrangler betroffen. Der Arbeitskampf bringt auch Präsident Joe Biden in die Zwickmühle: Er gibt sich traditionell als sehr gewerkschaftsfreundlich, ein Rückschlag für die US-Wirtschaft könnte aber seine Hoffnungen auf eine Wiederwahl in gut einem Jahr schmälern.