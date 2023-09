Neues aus dem Ausland am Freitag

Yellen hofft beim G20 auf finanzielle Unterstützung für Weltbank

NEU DELHI: US-Finanzministerin Janet Yellen setzt beim G20-Gipfel auf Zusagen für eine stärkere finanzielle Unterstützung ärmerer Länder. «Wir hoffen, dass andere Länder sich je nach ihren finanziellen Möglichkeiten uns anschließen werden», sagte Yellen am Freitag vor dem offiziellen Beginn des Treffens der Gruppe wichtiger Wirtschaftsnationen in Neu Delhi. Konkret soll es dabei unter anderem um finanzielle Zusicherungen für die Weltbank gehen. Die Entwicklungsbank leiht armen Ländern Geld zu günstigen Konditionen mit dem Ziel, deren Wirtschaft zu stärken und die Armut dort zu reduzieren.

US-Präsident Joe Biden hatte den US-Kongress zuletzt um die Bewilligung von gut zwei Milliarden US-Dollar für die Weltbank gebeten. Die Genehmigung im Kongress steht noch aus. Die USA setzen aber auf die Signalwirkung der Initiative und hoffen, dass Partner in Neu Delhi neue Verpflichtungen zur Unterstützung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds IWF eingehen und so die Kreditkraft der Organisationen erhöhen.

«Diese Woche bietet auch die Gelegenheit, einen Schuldenerlass zu diskutieren» sagte Yellen weiter mit Blick auf die Schuldenkrise ärmerer Länder. Schon lange steht China unter internationalem Druck, Schuldenerleichterungen für arme Staaten zuzustimmen. Diese nehmen zunehmend Kredite in Peking auf. «Es geht nicht nur darum, auf China zu reagieren, sondern auch um die Bewältigung lang anhaltender globaler Herausforderungen», betonte Yellen in Neu Delhi. Die US-Ministerin machte außerdem deutlich, dass das G20-Format «einen wichtigen Beitrag zur Lösung der globalen Herausforderungen» leiste.

Nordkorea lässt U-Boot für Angriff mit Atomwaffen zu Wasser

SEOUL: Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge ein neuartiges U-Boot für den Angriff mit taktischen Nuklearwaffen vom Stapel gelassen. Das U-Boot werde seinen «Kampfauftrag als eines der Kernstücke der offensiven Unter-Wasser-Trägermittel» erfüllen, wurde Machthaber Kim Jong Un am Freitag von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Die Ausrüstung der Marine mit Atomwaffen müsse in Zukunft vorangetrieben werden. Nach seiner Teilnahme am feierlichen Stapellauf am Mittwoch habe Kim das U-Boot Nummer 841 «Hero (Held) Kim Kun Ok» einen Tag später vor der ersten Testfahrt inspiziert.

Der Bau eines solchen U-Boots wird im Zusammenhang mit Kims Ziel gesehen, die nukleare Schlagkraft seines Landes ausbauen zu wollen. Das Ziel Pjöngjangs ist es, über das ganze Spektrum von Atomwaffen und Raketen zu verfügen. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen. Kim hatte zuletzt erklärt, die Marine müsse «Teil der staatlichen Nuklearabschreckung» werden.

Unklar blieb, wie viele Raketen das neue U-Boot tragen und abfeuern könnte. Erste Bilder der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA ließen nach Berichten südkoreanischer Medien zehn Abschussrohre erkennen, die für sogenannte U-Boot-gestützte ballistische Raketen (SLBM) gedacht sein könnten. Starts oder Tests ballistischer Raketen sind dem Land durch UN-Beschlüsse untersagt. Solche Raketen können - je nach Bauart - mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden.

Kritik an wenig Pressezugang bei G20 - Weißes Haus verteidigt sich

NEU DELHI: Die US-Regierung hat sich gegen Kritik am begrenzten Zugang für die Presse während des G20-Gipfels in Indien verteidigt. «Wir werden auch weiterhin alles tun, was wir können, um Ihnen allen den Pressezugang zu ermöglichen», sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, vor Journalistinnen und Journalisten an Bord der «Air Force One» auf dem Weg nach Neu Delhi. Das sei nicht nur für die Presse, sondern auch für die Menschen in den USA wichtig, damit diese über die Arbeit des Präsidenten Bescheid wüssten.

Hintergrund ist, dass US-Präsident Joe Biden in Neu Delhi bisher keine Pressekonferenz geplant hat. Stattdessen will er Fragen nach der Weiterreise nach Vietnam in Hanoi am Sonntag beantworten. Auch beim geplanten Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi an diesem Freitag wird der Zugang für die Presse begrenzt sein. «Wir haben eine ganze Reihe von Fragen, die wir mit Indien klären müssen», sagte Bidens Berater Jake Sullivan. Dabei handele es sich auch um Punkte, bei denen es unterschiedliche Standpunkte gebe. Das Treffen werde in der Residenz des Premiers stattfinden. «In dieser Hinsicht ist es also ungewöhnlich, es ist kein typischer bilateraler Besuch in Indien.»

Modi war im Juni von Biden als Staatsgast im Weißen Haus empfangen worden. Damals fand auch eine gemeinsame Pressekonferenz im Weißen Haus statt, bei der sich Modi den Medien stellte. Der Premier spricht nur selten mit Journalisten. Dass er bei einer Pressekonferenz Fragen beantwortet, kommt fast nie vor. Seit 2014 ist Modi von der hindu-nationalistischen BJP Premierminister des Landes. In seiner Amtszeit fiel Indien auf Ranglisten zu Demokratie oder Pressefreiheit mehrere Plätze zurück.

«Extreme Bedingungen»: Rekordregen legt Hongkong lahm

HONGKONG: Rekordniederschläge haben in Hongkong zu Überschwemmungen geführt und einen Teil des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone sprach am Freitag in einer Erklärung von «extremen Bedingungen». Schulen blieben geschlossen, Unternehmen wurden aufgefordert, ihren Mitarbeitern frei zu geben.

Die Wetterwarte in Hongkong registrierte in der Nacht zum Freitag einen neuen Regenrekord für einen Teil der Stadt. Am Hauptsitz des Observatoriums wurden innerhalb einer Stunde 158,1 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1884. Es wurde eine «Schwarze Warnung» für weitere starke Regenfälle herausgegeben.

Die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» berichtete von Straßen, die sich in reißende Flüsse verwandelten. In sozialen Netzwerken wurden Bilder von vollgelaufenen Tiefgaragen und überfluteten U-Bahn-Stationen geteilt. Auch in der benachbarten chinesischen Metropole Shenzhen kam es zu extremen Regenfällen.

Erst am Wochenende hatte der Taifun «Saola» die Region mit heftigen Regenfällen und Sturmböen heimgesucht.

Parlament aufgelöst: Wahl am 14. Oktober

WELLINGTON: Fünf Wochen vor der Parlamentswahl in Neuseeland ist in dem Pazifikstaat das Parlament aufgelöst worden. Damit kann der Generalgouverneur nun die Wahlkommission anweisen, das Votum zu organisieren. Die Wahl ist für den 14. Oktober geplant. Dabei tritt der amtierende Ministerpräsident Chris Hipkins (45) von der Labour Party gegen Christopher Luxon (53) an, den Chef der konservativen National Party. In Umfragen liegt Luxon derzeit vorne.

Um eine Regierung zu bilden, benötigt eine Partei oder Koalition mindestens 61 der 120 Sitze im Parlament. Wegen des neuseeländischen Verhältniswahlsystems spielen dabei auch kleinere Parteien häufig eine entscheidende Rolle. Mehr als 3,8 Millionen Wahlberechtigte in dem Land mit rund fünf Millionen Einwohnern sind zu den Urnen gerufen. Sie können bereits ab dem 2. Oktober ihre Stimme abgeben - Hauptwahltag ist aber der 14. Oktober.

Hipkins ist seit Januar Regierungschef, nachdem seine Vorgängerin Jacinda Ardern damals überraschend ihren Rückzug angekündigt hatte. Sie hatte betont, ihr fehle die Kraft, um weiterzumachen. Die populäre Politikerin war bei ihrem Amtsantritt 2017 mit 37 Jahren die damals jüngste Ministerpräsidentin der Welt. 2020 wurde sie mit großer Mehrheit wiedergewählt.