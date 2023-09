Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 01.09.23 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Tote Soldaten bei Selbstmordanschlag

ISLAMABAD: In Pakistan sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens neun Soldaten ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt, wie das Militär am Freitag in einer Mitteilung bekanntgab. Demnach näherte sich eine Person auf einem Motorrad in einer kleinen Stadt nahe der Region Wasiristan im Nordwesten des Landes einem Militärkonvoi und sprengte sich in die Luft. Es handelt sich um den bisher tödlichsten Angriff auf Soldaten in diesem Jahr.

Bisher hat sich noch niemand zu der Tat bekannt. Seit Ende vergangenen Jahres kommt es besonders in der Grenzregion zu Afghanistan wieder zunehmend zu Anschlägen durch militante Gruppierungen wie den pakistanischen Taliban (TTP). Laut einem statistischen Bericht des unabhängigen Think Tanks Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) kam es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres zu einem Anstieg militanter Angriffe in Pakistan um 79 Prozent.

Südchina und Hongkong rüsten sich für Taifun «Saola»

HONGKONG/SHENZHEN: Die Bevölkerung in Südchina und der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong wird vor dem Taifun «Saola» gewarnt. Der Wetterdienst in Hongkong sagte am Freitag «heftige Regenfälle und starken Wind» voraus, die der Taifun mit sich bringen werde. Das Zentrum des Taifuns werde der Sieben-Millionen-Metropole zwischen Freitagabend und Samstagmorgen «sehr nahe» kommen. Demnach würde der Sturm an der südchinesischen Küste nur rund 100 Kilometer südlich an Hongkong vorbeiziehen.

Die Behörden der Finanzmetropole riefen am Freitagmorgen zunächst die Sturmwarnstufe «T8» aus. Schulen, Kindergärten und die meisten Büros blieben geschlossen. Auch die Börse des asiatischen Finanzzentrums stellte den Handel ein. Fast alle Flüge und Schnellzugverbindungen wurden gestrichen. Das Disneyland in Hongkong blieb geschlossen.

Auch auf dem chinesischen Festland wurde vor «Saola» gewarnt. In Shenzhen, das an Hongkong grenzt, blieben Schulen und Kindergärten geschlossen. Die Bürger wurden per SMS aufgefordert, ab dem Nachmittag die Arbeit einzustellen und möglichst nicht vor die Tür zu gehen. Bereits am Vortag hatte das chinesische Wetteramt die höchste Warnstufe «Rot» für den Taifun ausgegeben.

Papst Franziskus für Mongolei-Besuch in Ulan Bator gelandet

ULAN BATOR: Papst Franziskus ist zum Auftakt seiner Reise in die Mongolei in Ulan Bator angekommen. Der 86-Jährige landete am Freitag in einer Sondermaschine der italienischen Fluggesellschaft Ita in der mongolischen Hauptstadt. Es ist der erste Besuch eines Papstes in dem flächenmäßig zweitgrößten Binnenstaat der Erde. Franziskus bleibt dort bis Montag. Unter den etwa drei Millionen Einwohnern der Mongolei gibt es nur knapp 1500 Katholiken.

Nach dem Hinflug über Nacht verzichtet der Pontifex am ersten Tag seines Besuchs auf Termine. Am Samstag kommt er mit der mongolischen Staatsspitze zusammen und führt Gespräche. Anschließend hält er eine öffentliche Ansprache und trifft Geistliche. Ein Höhepunkt ist ein Treffen mit Vertretern anderer Religionen am Sonntag. Daran wird auch der Pfarrer der russisch-orthodoxen Kirche in Ulan Bator teilnehmen.