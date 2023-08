Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 25.08.23 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Niger schließt Militärpakt mit Burkina Faso und Mali

NIAMEY: Die seit einem Militärputsch regierende Junta im Niger hat ein Militärbündnis mit den Nachbarländern Burkina Faso und Mali geschlossen. Das teilten die Außenminister der drei Länder nach einem gemeinsamen Treffen in Nigers Hauptstadt Niamey mit. Demnach wollen die Länder gemeinsam gegen die in den Ländern aktiven Terrorgruppen vorgehen und ihre Grenzen sichern. Das Abkommen ermöglicht Mali und Burkina Faso jedoch militärischen Beistand, sollte es zu einer militärischen Intervention gegen die Putschisten im Niger kommen. Ein ähnliches Abkommen besteht bereits zwischen Burkina Faso und Mali, die ebenfalls von Militärregierungen geführt werden.

Nach dem Putsch am 26. Juli hatte die westafrikanische Staatenorganisation Ecowas eine Bereitschaftstruppe aktiviert und mit Gewalt gedroht, sollte der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Bazoum nicht wieder ins Amt eingesetzt und die verfassungsmäßige Ordnung wiederhergestellt werden. Seit dem Wochenende gibt es jedoch Gespräche zwischen der Ecowas und der Junta im Niger.

Seit Jahren werden die Länder in der Sahelzone von verschiedenen Terrormilizen bedroht, die zum Teil Al-Kaida oder dem Islamischen Staat die Treue geschworen haben. Unter Bazoum galt der Niger einer der letzten strategischen Partner des Westens im Kampf gegen den Vormarsch islamistischer Terroristen in der Sahelzone.

Proteste gegen Japans Kühlwasser-Verklappung - Pazifik-Forum uneins

WELLINGTON: In mehreren Ländern im Südpazifik haben Menschen gegen die begonnene Einleitung aufbereiteten Kühlwassers aus der japanischen Atomruine Fukushima ins Meer protestiert. Umweltschutzgruppen organisierten Demonstrationen am Freitag (Ortszeit) unter anderem vor Japans diplomatischen Vertretungen in den neuseeländischen Metropolen Auckland und Wellington sowie in der Hauptstadt des Inselstaats Fidschi, Suva.

Proteste hatten auch in Japan selbst den Beginn der Verklappung begleitet. Der Betreiberkonzern Tepco hatte am Donnerstag einen ersten Schub von gefiltertem und verdünntem Kühlwasser in einen Tunnel im Pazifik gepumpt. Im AKW Fukushima Daiichi war es am 11. März 2011 in Folge eines schweren Erdbebens und gewaltigen Tsunamis zu mehreren Kernschmelzen gekommen. Die zerstörten Reaktoren müssen seither weiter mit Wasser gekühlt werden. Inzwischen haben sich dort 1,34 Millionen Tonnen Kühlwasser gesammelt.

Auch aus China kam harte Kritik am Vorgehen. Das Außenministerium in Peking bezeichnete Japan in einer Erklärung als «Verschmutzer der globalen Meeresumwelt».

Das Forum Pazifischer Inseln, eine Gruppe von 18 Staaten in der Region, konnte bislang keine gemeinsame Position dazu finden. Während unter anderem Palau, Fidschi und Papua-Neuguinea offiziell zu Japan halten, sind etwa Vanuatu und Tuvalu dagegen. Das Thema habe die «höchste Priorität», erklärte der Generalsekretär der Gruppe, Henry Puna, am Freitag. Das Forum habe Japan stets gedrängt, zu allen potenziellen Gefahren der Verklappung Stellung zu nehmen, und verlasse sich gleichsam darauf, dass diese nicht vorgenommen würde, wenn es nicht sicher wäre, erklärte Puna. Es werde weitere Gesprächstreffen des Forums dazu geben.

Russland meldet Abwehr nächtlicher Drohnen- und Raketenangriffe

SEWASTOPOL/KALUGA: Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht eine Welle ukrainischer Raketen- und Drohnenangriffe abgewehrt. «Durch Feuereinwirkung wurden über dem Gebiet der Republik Krim neun Drohnen vernichtet, 33 wurden durch elektronische Kampfführung abgelenkt und sind abgestürzt, ohne ihr Ziel zu erreichen», teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitagmorgen auf seinem Telegram-Kanal mit. Zuvor hatte das Militär bereits den Abschuss einer Rakete über dem Gebiet Kaluga südlich von Moskau vermeldet. Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen.

In der Nacht hatte Michail Raswoschajew, der von Russland eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol auf der seit 2014 von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim, von Angriffen berichtet. Die Drohnen seien über dem Meer abgeschossen worden. Schäden an der Infrastruktur gebe es nicht, schrieb er auf Telegram. Zuletzt gab es verstärkt Meldungen über ukrainische Angriffe auf militärische Objekte der Krim.

Unicef: Millionen Kinder nach Fluten auf Hilfe angewiesen

ISLAMABAD: Nach den Rekordfluten in Pakistan vor einem Jahr sind laut dem UN-Kinderhilfswerk Unicef Millionen Kinder immer noch auf humanitäre Hilfe angewiesen. Mehr als 1,5 Millionen Minderjährige in den von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen benötigten lebensrettende Maßnahmen im Bereich der Ernährung, teilte die Organisation am Freitag mit. Rund vier Millionen Kinder haben demnach keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

«Die gefährdeten Kinder in den Überschwemmungsgebieten haben ein schreckliches Jahr hinter sich», sagte Abdullah Fadil, Unicef-Vertreter in Pakistan laut Mitteilung. «Die Wiederaufbaubemühungen gehen weiter, aber viele bleiben unerreicht, und die Kinder Pakistans laufen Gefahr, vergessen zu werden.» Die Organisation warnte auch vor einem Engpass der Finanzierung der Hilfsmaßnahmen.

Im Sommer 2022 litt Pakistan unter Rekordfluten, die zeitweise ein Drittel des Landes unter Wasser setzten und nach offiziellen Angaben mehr als 1700 Menschen das Leben kosteten. Auf die Fluten folgte eine humanitäre Krise. Einem Bericht der Weltbank zufolge waren rund 33 Millionen Menschen in dem südasiatischen Land betroffen. Angesichts der Monsunzeit stellte sich Pakistan auch auf neue Fluten ein. Dieses Jahr geht der Wetterdienst jedoch von weniger Regen aus als 2022.

Brand nahe Athen unter Kontrolle, «große Probleme» im Nordosten

ATHEN: Die Situation der Waldbrände in Griechenland bleibt weiter angespannt. Zwar sah es am Freitagmorgen beim Waldbrand am Gebirge Parnitha nordwestlich von Athen deutlich besser aus - dort hatte sich der Wind abgeschwächt, so dass die Flammen weitgehend unter Kontrolle gebracht werden konnten, wie Feuerwehrsprecher Giannis Artopoios dem griechischen Sender ERT sagte. Die gewaltigen Brände im Nationalpark Dadia und nahe der Stadt Alexandroupolis im Nordosten des Landes tobten jedoch unvermindert weiter.

Bei den Feuerfronten handelt es sich nach Angaben des EU-Krisenschutz-Kommissars Janez Lenarcic schon jetzt um die größten Waldbrände in der Geschichte der EU. Es gebe dort «große Probleme», wobei der Wind auch in dieser Region etwas nachlassen werde, sagte der Feuerwehrsprecher.

Am Donnerstagabend meldete die griechische Feuerwehr für das gesamte Land 69 neue Brandherde binnen 24 Stunden, die jedoch größtenteils unter Kontrolle gebracht worden seien. Sprecher Artopoios bestätigte, dass es sich in sehr vielen Fällen um Brandstiftung handele, verwies jedoch auch darauf, dass die Beweisführung sehr schwierig sei.

Vor allem bei den zwei größten Brandherden Parnitha und Dadia, aber auch auf der Insel Euböa seien in kurzen Abständen an verschiedenen Stellen Feuer ausgebrochen, so der Sprecher. «Wir haben Hinweise, die Behörden ermitteln.» Allerdings seien Beweismittel wie Brandbeschleuniger nach den Bränden oft kaum noch ausfindig zu machen. Für die Feuerwehr seien solche Brandstiftungen vor allem deshalb schwierig, weil die Einsatzkräfte binnen kürzester Zeit an verschiedenen Stellen gleichzeitig eingreifen müssten, anstatt sich auf einen Brandherd zu konzentrieren. Wehe dann noch starker Wind, habe man kaum eine Chance, die Feuer sofort einzudämmen, sagte Artopoios.

Renault-Markenchef sieht höheren E-Autos-Absatz und sinkende Kosten

BOULOGNE-BILLANCOURT: Der französische Autobauer Renault rechnet trotz anhaltender Konjunkturschwäche in diesem Jahr mit höheren Absatzzahlen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. «Seit Beginn des Jahres stellen wir eine zunehmende Nachfrage nach Elektroautos fest», sagte Markenchef Fabrice Cambolive dem Fachmagazin «Autogazette». Deshalb gehe er für Renault auch 2023 von einem Zuwachs bei E-Autos aus. Zudem verbessere sich das Angebot von Halbleitern. Außerdem rechnet der Manager mit sinkenden Kosten für E-Fahrzeuge - sowohl für Kunden als auch den französischen Konzern.

«Mit unserer E-Sparte Ampere werden wir nicht nur die Kosten eines E-Autos weiter senken können, sondern auch die Fixkosten unseres Unternehmens», sagte Cambolive. Renault befindet sich derzeit im Umbau und will sich in mehrere eigenständige Teile aufgliedern. Die Elektroauto- und Softwaresparte Ampere soll noch im zweiten Halbjahr abgespalten und anschließend an die Börse gebracht werden.

Von sinkenden Kosten verspricht sich Cambolive für Renault eine höhere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für E-Fahrzeuge, was sich für Kunden vor allem bei den Preisen bemerkbar machen soll. Der Konzern arbeite daran, ein E-Auto für 25.000 Euro anzubieten. Die elektrisch betriebene Neuauflage des R5 solle zudem weniger als 30.000 Euro kosten.

Reinhold Beckmanns Urlaub: Auf dem Fahrrad von München nach Venedig

HAMBURG/VENEDIG: Fernsehmoderator Reinhold Beckmann («ran») ist in seinem diesjährigen Urlaub auf dem Fahrrad von München nach Venedig geradelt. «Es waren elf Tage. Gemütlich war es nicht, denn es ging ja ziemlich rauf und auch viel runter», sagte der Hamburger (67) in einem Interview des Berliner Senders Schlager Radio. «Es war landschaftlich großartig - einmal über den Brenner zu fahren. Es war da zwar Dauerregen. Aber danach wurden wir belohnt. Als es nach Italien reinging, kam die Sonne, das Essen wurde besser.»

Er sei übrigens der Meinung: «Gott wohnt nicht in Frankreich. Nein, Gott wohnt in Norditalien. Die Leute: so liebenswürdig. Das Essen: großartig. Die Landschaft: traumhaft. Dann der Moment, wenn Du nach Venedig reinfährst. Diese Belohnung, der letzte Moment. Es war toll.»

Mit dem Autoverkehr habe es keine Probleme gegeben, sagte Beckmann: «Es gibt auch andere Strecken, um nach Venedig zu kommen, aber wir sind den alten Römerweg gefahren. Das heißt, wir waren mit Rädern unterwegs, die zwar schalttechnisch wie Rennräder sind, aber wir hatten etwas breitere Reifen, so dass man auch auf dem Schotterweg fahren konnte. Aber es gab dann zwischendurch auch mal einen Pass zu bewältigen. Dann fährst Du 1000 Meter hoch - innerhalb von 15, 16 Kilometern. Dann wirst Du ganz klein und demütig und fluchst, wenn Du da mit sechs, sieben Stundenkilometern wie ein Trecker hochfährst.»