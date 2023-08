Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.08.23 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

90 Menschen in der Ägäis gerettet - Zahl der Migranten steigt

ATHEN: Rund zehn Seemeilen südöstlich der griechischen Insel Amorgos ist eine Segeljacht mit rund 90 Migranten an Bord in Seenot geraten. Wie der staatliche Rundfunk ERT unter Berufung auf die Küstenwache weiter berichtete, konnten vorbeifahrende Schiffe und Patrouillenboote am Freitag alle Menschen retten. Sie wurden im Aufnahme - und Registrierlager der Insel Leros untergebracht. Sie sollen aus verschiedenen Staaten des Nahen Ostens und Afrikas stammen, hieß es.

Das griechische Migrationsministerium registriert einen deutlichen Anstieg der Zahl der Menschen, die in den vergangenen Wochen von der türkischen Ägäisküste auf griechische Inseln übersetzen konnten. In den Aufnahmelagern der Insel Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos lebten nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums Mitte August 6669 Migranten. Ihre Zahl hat sich im Vergleich zum August des vergangenen Jahres mehr als verdoppelt (August 2022: 2964 Migranten).

Schleuserbanden gelingt es immer wieder, Migranten aus der Türkei, dem Libanon, Syrien, Ägypten und Libyen zu den EU-Ländern Zypern, Griechenland oder Italien zu bringen. Für diese Fahrten zahlen die Migranten je nach Entfernung zwischen 500 Euro und 7000 Euro, so Offiziere der Polizei und der Küstenwache.

Tel Avivs erste Stadtbahn geht in Betrieb - Proteste gegen Fahrzeiten

TEL AVIV: Im Großraum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist nach mehr als acht Jahren Bauzeit eine Linie der ersten Stadtbahn gestartet. Der erste Zug sei planmäßig am frühen Morgen in Betrieb gegangen, berichteten mehrere israelische Medien am Freitag. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Tag zuvor bei einer offiziellen Feier den Startschuss gegeben.

Vor der Eröffnung kam es in der Stadt zu mehreren Protesten mit Dutzenden Menschen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten beklagten, dass die Bahn nicht am jüdischen Ruhetag Sabbat sowie an Feiertagen fahren soll. Tel Avivs Bürgermeister, Ron Huldai, boykottierte aus dem Grund auch die offizielle Zeremonie. «Als jemand, der den Transport am Sabbat unterstützt und fördert, sage ich schon seit langem: Die Stadtbahn muss auch am Sabbat funktionieren und der Öffentlichkeit dienen», sagte der Bürgermeister. «So sollte es in einem liberalen und demokratischen Land sein.» In Tel Aviv leben viele säkulare Juden.

An den Arbeiten der Bahn war auch die Deutsche-Bahn-Tochter DB Engineering & Consulting beteiligt. Die rund 24 Kilometer lange Strecke geht durch fünf Gemeinden und umfasst 34 Stationen - ein Dutzend davon sind unterirdisch. Ursprünglich hätte die Bahn bereits vor rund zwei Jahren in Betrieb gehen sollen, die Fertigstellung verzögerte sich mehrfach. Neben der sogenannten roten Linie werden noch weitere Linien gebaut, die jedoch erst in den nächsten Jahren in Betrieb gehen sollen. Mit der Bahn soll das hohe Stauaufkommen der Stadt abgeschwächt werden.