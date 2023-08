Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 11.08.23 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Schulze hofft im Niger-Konflikt weiter auf friedliche Lösung

BERLIN: Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hält eine friedliche Lösung nach dem Umsturz im Niger weiterhin für möglich. «Bei diesem Putsch ist bisher noch niemand ums Leben gekommen», sagte die SPD-Politikerin am Freitag im Deutschlandfunk. «Das kennen wir von anderen Putschen auch anders. Und deswegen sehe ich immer noch eine Möglichkeit, dass es friedliche Lösungen gibt, wenn der Druck wirklich groß genug ist.» Das habe der westafrikanische Staatenbund Ecowas jetzt regional wirklich vorangetrieben, «da ist enormer Druck». Dies müsse international unterstützt werden.

Gut zwei Wochen nach dem Militärputsch im Niger hatte die Ecowas ihre Drohkulisse gegen die neue Junta im Niger am Donnerstag verschärft. Die Gruppe verfügte die «sofortige» Aufstellung einer Eingreiftruppe für einen möglichen Einsatz im Niger, wie aus der Abschlusserklärung eines Gipfeltreffens der westafrikanischen Staatschefs in Nigerias Hauptstadt Abuja hervorging. Priorität habe aber eine Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung mit friedlichen Mitteln.

Schulze sagte, sie sei sehr froh, dass das Treffen friedliche Lösungen weiterhin in den Mittelpunkt gestellt habe. Das sei ganz wichtig für die sehr arme Region. Sie betonte, dass die von der Ecowas verhängten Sanktionen starke Auswirkungen auf die Menschen im Niger hätten, etwa stark gestiegene Preise für Weizen und Reis.

Polens Regierungspartei PiS verschärft im Wahlkampf antideutsche Töne

WARSCHAU: Zum Auftakt des Wahlkampfs in Polen hat die nationalkonservative Regierungspartei PiS ihre antideutschen Töne verschärft. Gleichzeitig mit der Parlamentswahl am 15. Oktober sollen die Polen in einem Referendum über vier Fragen entscheiden. Die erste dieser Fragen werde lauten: «Unterstützt du den Ausverkauf staatlicher Unternehmen?», wie PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski in einem am Freitag veröffentlichten Videoclip ankündigte. «Die Deutschen wollen Donald Tusk in Polen einbetten, um polnische Vermögenswerte zu privatisieren und zu veräußern», sagte er weiter.

Der ehemalige polnische Regierungschef und frühere EU-Ratsvorsitzende Tusk ist der Vorsitzende der größten polnischen Oppositionspartei, der liberalkonservativen Bürgerplattform (PO). Die PiS attackiert den gebürtigen Danziger seit langem mit der Unterstellung, er handele im Auftrag Deutschlands.

Ursprünglich hatte die Regierung in Warschau angekündigt, sie wolle die Bevölkerung in einem Referendum parallel zur Parlamentswahl über die europäische Migrationspolitik abstimmen lassen. Die PiS will die übrigen Fragen für das Referendum in den kommenden Fragen bekannt geben.

Aktivisten: Mindestens 23 syrische Soldaten sterben bei IS-Angriff

DAMASKUS: Bei einem mutmaßlichen Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien sind Aktivisten zufolge mindestens 23 Soldaten der syrischen Armee getötet worden. Mindestens zehn seien zum Teil lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London am Freitag mit. Der IS attackierte demnach in der Nacht zum Freitag einen Bus der Soldaten in der Provinz Dair al-Saur im Osten des Landes. Die Terrormiliz bekannte sich zunächst nicht zu dem Angriff.

Der IS kontrollierte über Jahre große Gebiete im Bürgerkriegsland Syrien. Mittlerweile haben die Extremisten ihr Herrschaftsgebiet wieder verloren. IS-Zellen sind aber weiter aktiv. Der Konflikt in Syrien hatte im Frühjahr 2011 mit Protesten gegen die Regierung von Machthaber Baschar al-Assad begonnen. Die Regierung ging mit Gewalt dagegen vor. Eine politische Lösung für den Konflikt ist nicht in Sicht. Die Assad-Regierung kontrolliert inzwischen wieder zwei Drittel des Landes.

Raucher weiter auf dem Rückzug

TOKIO: Japan galt lange Zeit als Raucherparadies, doch diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen raucht in Japan nur noch jeder vierte Mann, vor rund 20 Jahren qualmte dagegen noch die Hälfte aller Männer, wie aus am Freitag von der Nachrichtenagentur Kyodo veröffentlichten Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Demnach sank die Raucherquote der Männer vergangenes Jahr im Vergleich zur vorherigen Erhebung im Jahr 2019 um weitere 3,4 Prozentpunkte auf 25,4 Prozent, während die der Frauen um 1,1 Punkte auf 7,7 Prozent zurückging.

Der Rückgang sei auf ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein und ein Gesetz zur Eindämmung des Passivrauchens zurückzuführen, hieß es. Noch bis in die 2000er Jahre hinein war Rauchen in Japan auch in öffentlichen Räumen erlaubt. Während in Europa bereits die Rauchverbote auf dem Vormarsch waren, wurde in der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt noch in den meisten Bars und Restaurants fröhlich weitergequalmt. Doch seit etwa gut einem Jahrzehnt sind die Raucher auch in Japan nun auf dem Rückzug.

2020 trat ein überarbeitetes Gesundheitsförderungsgesetz in Kraft, das Rauchen auch in Innenräumen an vielen Orten verbietet. Firmen, die das Rauchen in Innenräumen zulassen, müssen separate Räume dafür einrichten. Der Konsum von Tabak - und Alkohol - ist in Japan erst ab 20 erlaubt. Eine Umfrage des Gesundheitsministeriums ergab, dass der Tabakkonsum bei Männern in den 40ern vergangenes Jahr mit 34,6 Prozent am höchsten war. Bei Frauen waren es mit 12 Prozent jene in ihren 50ern. Demnach verzeichneten jedoch fast alle Altersgruppen einen Rückgang gegenüber der vorherigen Erhebung von 2019, hieß es.