Neues aus dem Ausland am Freitag

Ermittlungen zu Gewalt um Eritrea-Festival dauern an

GIEßEN: Die Ermittlungen nach den Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Eritrea-Festival in der deutschen Stadt Gießen dauern weiterhin an. Derzeit werde eine Vielzahl von Videos und Fotografien ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher in Gießen. Bei dem Festival im Juli waren mindestens 26 Polizisten verletzt worden.

Einen ähnlichen Vorfall gab es am Donnerstag in Schwedens Hauptstadt Stockholm. Dort wurden bei gewalttätigen Ausschreitungen am Rande eines eritreischen Kulturfestivals mehr als 50 Menschen verletzt, mindestens acht schwer. Etliche Menschen wurden laut Polizei festgesetzt - rund 140 Menschen im Zusammenhang mit Störungen und der Auflösung einer öffentlichen Versammlung durch die Polizei, 40 hätten sich nicht im Land aufhalten dürfen. Eine Person wurde demnach wegen Verdachts auf Brandstiftung festgenommen.

Veranstalter des Festivals in Gießen war der Zentralrat der Eritreer in Deutschland, der wegen seiner Nähe zu dem Regime in dem Land am Horn von Afrika als umstritten gilt. In Eritrea regiert Präsident Isayas Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur das Land. Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. Auch Menschenrechtsorganisationen berichteten wiederholt von schweren Missständen. Schon im August 2022 war es bei der vorangegangenen Veranstaltung zu gewaltsamen Ausschreitungen mit verletzten Besuchern und Polizisten gekommen.

Angesichts der Menge des Materials rund um das Festival in Gießen werde das wohl noch mehrere Wochen dauern. Gegner der Veranstaltung attackierten Beamte mit Stein- und Flaschenwürfen und zündeten Rauchbomben. Sie durchbrachen Absperrungen und versuchten, auf das Festivalgelände zu gelangen. Die Polizisten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Bis zum Ende des Festivals verzeichnete die Polizei 125 Strafanzeigen, fast ausschließlich wegen Landfriedensbruchs. 131 Personen seien in Gewahrsam genommen worden, hieß es seinerzeit zur Bilanz des Einsatzes. In mehr als 1800 Fällen seien Personen kontrolliert oder ihre Identitäten festgestellt worden.

Portugiese auf Weltreise stirbt - mit Deutschen unterwegs

ISLAMABAD: Ein Weltreisender aus Portugal ist in Pakistan mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Der 28-Jährige starb am Donnerstag in der Provinz Belutschistan bei einem Zusammenstoß mit einem Geländewagen noch an der Unfallstelle, wie die Zeitung «Dawn» am Freitag berichtete. Der Tourist war aus dem Iran angereist und laut einem Vertreter der örtlichen paramilitärischen Einheiten mit zwei Deutschen unterwegs.

Die Leiche des Mannes soll demnach aus der Provinzhauptstadt Quetta nach Islamabad gebracht und dort der portugiesischen Vertretung überstellt werden.

Der Portugiese war im Mai in seiner Heimat aufgebrochen und hatte bereits 12 Länder bereist. Auf seiner eigenen Website schrieb der Motorradfahrer: «Ich stürze mich jetzt in das größte Abenteuer meines Lebens - eine Solo-Motorradreise um die Welt». Mehr als 50 Länder wollte der Mann bereisen.

Hitzewelle lähmt den Iran - Ansturm auf Ausflugsziele

TEHERAN: Angesichts extremer Hitze im Iran haben sich die Krankenhäuser auf eine Vielzahl von Patienten vorbereitet. Ein Vertreter des Gesundheitsministeriums rief die Bevölkerung dazu auf, zwischen 10 und 16 Uhr die Sonne zu meiden, wie die Nachrichtenagentur ISNA am Freitag berichtete. Kliniken verzeichneten dem Bericht zufolge einen Anstieg von Patienten mit Hitzschlag.

Wegen der Hitzewelle hatte Irans Regierung diese Woche bereits Behörden, Schulen und Banken für zwei Tage schließen lassen. Das verlängerte Wochenende - freitags ist im Iran frei - nutzen laut der Zeitung «Shargh» rund zwei Millionen Landesbewohner für Ausflüge in den beliebten Norden ans Kaspische Meer. Fotos zeigten verstopfte Serpentinenstraßen auf der Route durch das Elburs-Gebirge.

Der Iran mit seinen fast 90 Millionen Einwohnern und einer Fläche mehr als vier Mal so groß wie Deutschland hat weite Landesteile, die von Wüsten dominiert sind. Forscher warnen seit Jahren vor einer Zunahme von Dürren in der Region, die besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen ist. Im Süden des Landes kletterten die Temperaturen diese Woche gar über die 50 Grad.

Russland will Angriff auf eigenen Marinestützpunkt abgewehrt haben

MOSKAU: Russland hat eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Angriff auf den Marinestützpunkt in Noworossijsk an der Schwarzmeer-Küste abgewehrt. In der Nacht seien zwei Seedrohnen auf die Hafenstadt am südrussischen Festland zugefahren, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitagmorgen mit. Russische Wachboote hätten daraufhin das Feuer eröffnet und die unbemannten Objekte zerstört. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht. Aus Kiew gab es zunächst keine offizielle Reaktion.

Zuvor hatten Menschen in sozialen Netzwerken von Schuss- und Explosionsgeräuschen bei Noworossijsk berichtet. Die im Gebiet Krasnodar gelegene Hafenstadt ist ein Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Das russische Militär berichtete zudem von mehr als einem Dutzend ukrainischer Flugdrohnen, die angeblich in der Nacht über der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt worden seien.

Lehrer bei neuer Messerattacke verletzt

SEOUL: Ein Schullehrer ist in der südkoreanischen Großstadt Daejeon von einem Mann niedergestochen worden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest, nachdem er nach der Attacke in einer Oberschule zunächst geflüchtet war, wie die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag berichtete. Er sei zwischen 20 und 40 Jahre alt. Der Lehrer sei verletzt und bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei vermute, dass der Angreifer auf den Lehrer gewartet habe, bis dieser aus einer Klasse gekommen sei. Täter und Opfer kannten sich demnach vermutlich.

Der Vorfall ereignete sich nur einen Tag nach einer Amoktat in dem ostasiatischen Land, bei der 14 Menschen teils schwer verletzt wurden. In der nahe Seoul gelegenen Satellitenstadt Seongnam hatte ein Mann nach Polizeiangaben zunächst sein Auto auf einen Gehweg vor einem Kaufhaus gelenkt und dabei mehrere Passanten verletzt. Danach sei er ausgestiegen und in Richtung des Kaufhauses gerannt, wo er mit einem Messer wahllos auf Menschen eingestochen habe. Der Mann wurde festgenommen. Yonhap berichtete am Freitag unter Berufung auf Ermittler, dass der Mann unter psychischen Störungen leide.

Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet um 66 Prozent gesunken

BRASÍLIA: Die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet ist im Juli um 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Das teilte das Umweltministerium des südamerikanischen Landes am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf vorläufige Daten des Nationalen Instituts für Weltraumforschung (Inpe) mit. Demnach gab es im vergangenen Monat Hinweise auf Abholzung auf einer Fläche von knapp 500 Quadratkilometern. Im Juli 2022 waren es noch rund 1490 Quadratkilometer gewesen. Der Juli ist traditionell einer der Monate mit der stärksten Abholzungsrate in der Region.

Im Zeitraum zwischen August 2022 und Juli 2023 wurde im brasilianischen Amazonasgebiet eine Fläche von 7952 Quadratkilometern abgeholzt. Das war der niedrigste Wert seit vier Jahren. Im Cerrado, den Feuchtsavannen im Südosten Brasiliens, hingegen stieg die Abholzung hingegen auf 6347 Quadratkilometer - den schlechtesten Wert seit Beginn der systematischen Aufzeichnung im Berichtszeitraum 2017/2018.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hatte bei seinem Amtsantritt Anfang des Jahres angekündigt, den Umwelt- und Klimaschutz zu stärken. Zuletzt ging die Polizei beispielsweise mit einer Reihe von Großeinsätzen gegen illegale Goldsucher vor. «Wir sehen eine positive Entwicklung, in der es keine Straffreiheit mehr gibt», sagte Umweltministerin Marina Silva.

Der Amazonas-Regenwald gilt als CO2-Speicher und hat eine wichtige Funktion im internationalen Kampf gegen den Klimawandel. Während der Amtszeit des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro (2019 - 2022) nahmen Abholzungen und Brandrodungen stark zu. Der Ex-Militär sah die Region vor allem als ungenutztes wirtschaftliches Potenzial und ließ Farmern und Goldschürfern bei der Landnahme weitgehend freie Hand. Den Kontrollbehörden kürzte er Gelder oder entzog ihnen ihre Kompetenzen.

Kolumbiens Präsident soll Spenden aus dubiosen Quellen bekommen haben

BOGOTÁ: Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat nach Angaben seines eigenen Sohnes Wahlkampfspenden aus dubiosen Quellen erhalten. Nicolás Petro habe in einem Verhör angegeben, sein Vater habe während des Präsidentschaftswahlkampfes 2022 über ihn Zuwendungen aus der Unterwelt bekommen, die nicht ordnungsgemäß angegeben worden seien, sagte der zuständige Staatsanwalt bei einer Anhörung am Donnerstag (Ortszeit) in Bogotá. Präsident Petro sagte, er habe von den mutmaßlich illegalen Zahlungen nichts gewusst.

Nicolás Petro und seine Ex-Frau Daysuris Vásquez waren zuletzt festgenommen und wegen Geldwäsche und illegaler Bereicherung angeklagt worden. Vásquez hatte die Ermittlungen ins Rollen gebracht, als sie Nicolás Petro vorwarf, illegale Spenden aus dem Umfeld von Drogenhändlern erhalten zu haben. Nicolás Petro, der ein regionaler Abgeordneter war, kündigte daraufhin an, mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten zu wollen.

Präsident Petro ist der erste linke Präsident des südamerikanischen Landes seit Jahrzehnten. Der frühere Guerillero und ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá will über Verhandlungen mit linken Guerillagruppen und kriminellen Organisationen einen «totalen Frieden» für das seit über 50 Jahren von einem bewaffneten Konflikt gebeutelten Land erreichen.