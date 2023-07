Neues aus dem Ausland am Freitag

Selbstmordattentat geplant: Polens Geheimdienst nimmt Islamisten fest

WARSCHAU: Der polnische Geheimdienst hat einen mutmaßlichen islamistischen Selbstmordattentäter festgenommen. Der 18-Jährige habe Kontakt zu Personen gehabt, die sich als Vertreter der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ausgegeben hätten, teilte der Inlandsgeheimdienst ABW am Freitag mit. In Abstimmung mit diesen Kontakten habe er einen Anschlag auf das Gebäude einer polnischen Behörde geplant.

Den Angaben zufolge wurde der Mann am 16. Juni in der Woiwodschaft Niederschlesien gefasst. Es handelt sich um einen polnischen Staatsbürger, der Ende 2022 zum Islam konvertiert war. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden demnach Beweise für einen geplanten Anschlag gefunden. So hatte er bereits Informationen und Materialien zum Bau eines Sprengstoffgürtels gesammelt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den Verdächtigen wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel terroristischer Straftaten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP drohen ihm dafür bis zu zehn Jahre Haft.

China bezeichnet deutsche Strategie als «kontraproduktiv»

PEKING: Das Außenministerium in Peking hat die neue China-Strategie der Bundesregierung kritisiert. Während einer Pressekonferenz am Freitag bezeichnete Außenamtssprecher Wang Wenbin das 61-seitige Dokument als «kontraproduktiv». Es werde «die Spaltung der Welt nur noch verschärfen», sagte Wang. Zudem warf er der Bundesregierung Protektionismus vor. Man hoffe, dass Deutschland die Entwicklung in China «umfassend und objektiv» betrachte.

Das Bundeskabinett hatte am Donnerstag nach monatelanger Diskussion erstmals eine China-Strategie beschlossen. Sie zielt darauf ab, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern, sich aber nicht von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt abzukoppeln. In dem Papier wirft die Bundesregierung Peking zudem vor, Menschenrechte schwerwiegend zu verletzen und mit ihrer Machtpolitik im Indopazifik das Völkerrecht auszuhebeln. «Verhalten und Entscheidungen Chinas führen dazu, dass die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in unserer Beziehung in den vergangenen Jahren zugenommen haben.»

Mehr als sechs Tonnen Haiflossen beschlagnahmt

PANAMA-STADT: In Panama hat die Polizei mehr als sechs Tonnen Haiflossen sichergestellt. Die Flossen mit einem Gesamtgewicht von 6,79 Tonnen seien in einem Container in der Gemeinde La Pita, etwa 38 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Panama-Stadt gefunden worden, hieß es am Donnerstag (Ortszeit) in einer Mitteilung der Polizei. Die Lieferung ist demnach für Asien bestimmt gewesen. Im Rahmen der «Operation Shark» seien mindestens fünf panamaische Staatsbürger festgenommen worden. Die Polizei ermittle unter anderem wegen organisierter Kriminalität, Wildtierkriminalität, Umweltkriminalität und illegalen Handels.

Haiflossen gelten vor allem in asiatischen Ländern als Delikatesse und erzielen dort hohe Preise. Nach Angaben der Polizei in Panama wird das Kilo in Asien für mehr als 1000 Dollar (892 Euro) verkauft. In Europa dagegen betrage der Preis pro Kilo zwischen 100 und 120 Euro. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation WildAid werden jedes Jahr Flossen von 73 Millionen Haien für Haifischsuppe genutzt.

Bei der Weltartenkonferenz Cites in Panama Ende 2022 wurden schärfere Kontrollen für den Handel mit Haien beschlossen. Künftig stehen fast alle wegen ihrer Flossen und ihres Fleisches gehandelten Arten unter Schutz - zuvor galt dies nur für etwa ein Viertel.

USA begrüßen mögliche Ermittlungen zu Kriegsverbrechen im Sudan

KHARTUM: Infolge zunehmender Berichte über Kriegsverbrechen in der Region Darfur im westlichen Sudan haben die USA die Ankündigung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) begrüßt, die Aufnahme von Ermittlungen zu prüfen. «Wir fordern alle Staaten auf, mit dem IStGH zusammenzuarbeiten, damit die Menschen in Darfur die ihnen versprochene Gerechtigkeit bekommen», teilte das US-Außenministerium am Donnerstag mit.

Zuvor war bekannt geworden, dass die mit der sudanesischen Armee rivalisierende RSF-Miliz in West-Darfur für die Tötung von mindestens 87 Menschen verantwortlich sein soll. In einer Mitteilung der Vereinten Nationen am Donnerstag hieß es, diese seien in einem Massengrab verscharrt worden. Auch in der Stadt Misterei an der Grenze zum Tschad soll die Miliz demnach Zivilisten getötet haben.

In dem Land im Nordosten Afrikas kämpft seit Mitte April die Armee unter Staatschef Abdel Fattah al-Burhan gegen die Paramilitär-Miliz RSF des ehemaligen Vizemachthabers Mohammed Hamdan Daglo, nachdem ein Machtkampf unter den zwei Putschgenerälen offen eskaliert ist.

Bereits seit über 15 Jahren untersucht der IStGH Verbrechen in der Krisenregion Darfur. In der Region kam es seit Jahrzehnten zu schweren Konflikten zwischen der arabischstämmigen Zentralregierung und ethnischen Minderheiten. Dabei kam es zu ethnischen Säuberungen, Vergewaltigungen und weiteren Kriegsverbrechen. Gegen Sudans ehemaligen Machthaber Omar al-Baschir wurde wegen seiner Rolle im Darfur-Konflikt ein Haftbefehl entlassen. Es war der erste Haftbefehl gegen einen amtierenden Staatschef überhaupt. Al-Baschir werden Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Bislang wurde Al-Baschir jedoch nicht vom Sudan ausgeliefert.

Behörden reagieren auf drückende Hitze

ATHEN: In weiten Teilen Griechenlands werden am Freitag und Samstag Temperaturen von deutlich mehr als 40 Grad Celsius erwartet. Wie das Meteorologische Amt mitteilte, werden vor allem in Mittelgriechenland Werte von bis zu 44 Grad erwartet. Bereits in der Nacht zum Freitag blieben die Temperaturen über 30 Grad - für den menschlichen Körper besonders anstrengend, da er sich bei solchen Temperaturen nur schlecht erholen kann, wie griechische Ärzte im Staatsrundfunk sagten.

Die Mediziner raten, viel Wasser zu trinken und Alkohol sowie zuckerhaltige Getränke zu meiden. Auch solle man sich so wenig wie möglich im Freien aufhalten. Um Personal und Besucher zu schützen, sollen am Freitag in Griechenland sogar manche archäologischen Stätten für mehrere Stunden geschlossen werden. Staatsbedienstete sind angehalten, im Homeoffice zu arbeiten. Zudem ordnete das Arbeitsministerium an, dass die Mitarbeiter von Lieferservicen wie etwa Pizzadiensten erst nach 17 Uhr die Arbeit aufnehmen dürfen.

Die Hitzewelle soll mit kleinen Schwankungen auch die kommenden Tage andauern. Von Sonntag an werden zudem Nordwinde einsetzen. Wegen der extremen Trockenheit werde dann die Waldbrandgefahr hoch sein, teilte der Zivilschutz mit. Ein Rückgang der Temperaturen auf für die Jahreszeit üblichen Werte um die 35 Grad sind nach Angaben der Meteorologen zunächst «nicht in Sicht».