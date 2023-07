Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 07.07.23 | Überblick

Brand in Seniorenheim in Mailand - sechs Tote

MAILAND: Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Mailand sind in der Nacht zum Freitag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.

81 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, zwei von ihnen in sehr ernstem Zustand, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Freitagmorgen. Der Feuerwehreinsatz dauerte demnach am Morgen zunächst noch an. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.