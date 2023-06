Neues aus dem Ausland am Freitag

Tote durch Zyklon in Indien und Pakistan

ISLAMABAD/NEU DELHI: Bei dem starken Wirbelsturm Biparjoy sind mindestens ein Mensch in Pakistan und zwei Menschen in Indien ums Leben gekommen. Das teilte der Katastrophenschutz in beiden Ländern am Freitagmorgen (Ortszeit) mit. In Indien wurden im betroffenen Bundesstaat Gujarat zudem 23 Menschen verletzt. Aufnahmen im örtlichen Fernsehen zeigten umgestürzte Bäume und beschädigte Strommasten, was zu Stromausfällen in mehreren Teilen von Gujarat führte. Der Starkregen dauerte auch am frühen Freitag an.

Auch in Pakistan kam es über Nacht zu starken Regenfällen und Schäden an Bäumen und Strommasten in der südlichen Provinz Sindh. Die pakistanische Klimaschutzministerin Sherry Rehman sprach im Live-Fernsehen von Dutzenden beschädigten Häusern. In der Millionenmetropole Karachi war die Intensität des Sturms mit vergleichsweise gemäßigten Regenfällen hingegen weniger heftig als befürchtet, hieß es von der örtlichen Katastrophenschutzbehörde.

Der Zyklon hatte am Donnerstagabend mit viel Wind und Regen das indische Festland erreicht. Laut Angaben des indischen Wetterdienstes habe er dabei Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometer pro Stunde erreicht. In Pakistan traf der Sturm gegen Mitternacht auf das Festland und wehte dort laut Angaben des pakistanischen Meteorologie-Instituts noch mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde über die betroffenen Regionen. Zuvor waren in den Küstenregionen beider Länder mehr als 100.000 Menschen evakuiert und in Notunterkünften untergebracht worden.

Indien und Pakistan erleben immer wieder Wirbelstürme. Weltweit nimmt die Intensität solcher Stürme wegen des Klimawandels zu.

Finnland mit neuer Mitte-Rechts-Regierung

HELSINKI: In Finnland haben sich nach wochenlangen Verhandlungen vier Parteien auf ein Mitte-Rechts-Bündnis unter dem konservativen Wahlsieger Petteri Orpo geeinigt. Der neuen Koalition gehört auch die rechtspopulistische Partei Die Finnen an. Die Regierung und ihr Programm sollen an diesem Freitag in Helsinki vorgestellt werden, wie der designierte Regierungschef dem Sender Yle zufolge ankündigte. Orpo wird Nachfolger der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Sanna Marin.

Orpos Nationale Sammlungspartei war bei der Parlamentswahl Anfang April stärkste Kraft vor den Rechtspopulisten und den Sozialdemokraten geworden. Seit Anfang Mai liefen die Verhandlungen über eine Mitte-Rechts-Koalition. Dazu gehören auch die Schwedische Volkspartei und die Christdemokraten. Für finnische Verhältnisse zog sich die Regierungsbildung deutlich länger hin als üblich. Länger dauerte sie nach einem Bericht des finnischen Rundfunks nur ein einziges Mal: Anfang der 1950er Jahre waren es 79 Tage.

Tod und Verwüstung nach Tornado in texanischer Kleinstadt

PERRYTON: Ein Tornado hat die Kleinstadt Perryton im US-Bundesstaat Texas verwüstet und Dutzende Menschen verletzt. Mindestens drei Menschen seien gestorben, als der Wirbelwind am Donnerstagabend (Ortszeit) eine Schneise durch den Ort im Norden von Texas nahe der Grenze zu Oklahoma zog, sagte Perrytons Feuerwehrchef Paul Dutcher US-Medien. Bis zu 100 Menschen seien mit Verletzungen ins örtliche Krankenhaus gekommen.

Texas' Gouverneur Greg Abbott kündigte rasche Soforthilfen für Perryton an. Er bete für jene, die von jenem «schrecklichen Sturm» getroffen worden seien, schrieb Abbott auf Twitter. «Texas steht bereit, zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um beim Schutz unserer Gemeinden zu helfen.»

Erste Bilder zeigten die Trümmer zerlegter Häuser in dem Ort mit seinen rund 8000 Einwohnern. Dutcher sprach gegenüber ABC News von erheblichen Schäden im Norden und Osten Perrytons, Funktürme seien umgestürzt. Die Stromversorgung in Ort sei aktuell unterbrochen, sagte der Energiebetreiber Xcel Energy dem Sender.

Den Berichten zufolge ist der Wirbelwind Teil einer gewaltigen Unwetterfront, die einen großen Teil des US-Südens von Texas bis Florida mit schweren Gewittern, ausgiebigem Regen und Hagel überzog. Der US-Wetterdienst warnte am Abend in Teilen von Texas und Oklahoma weiter vor Tornados und tischtennisballgroßen Hagelkörnern.

Südkoreas Militär birgt Wrackteil von nordkoreanischer Weltraumrakete

SEOUL: Etwa zwei Wochen nach dem Absturz einer nordkoreanischen Rakete für den mutmaßlichen Start eines Aufklärungssatelliten hat Südkoreas Militär ein größeres Wrackteil geborgen. Das zylindrische Teil sei am Donnerstagabend aus dem Gelben Meer gezogen worden, teilte der Generalstab in Seoul am Freitag mit. Es handelt sich demnach vermutlich um die zweite Stufe der nordkoreanischen Trägerrakete «Chollima-1». Nach Berichten südkoreanischer Sender hat es eine Länge von zwölf Metern. Das Teil sollte zur gemeinsamen Analyse mit US-Experten zu einem Marinestützpunkt an Land gebracht werden.

Südkorea verspricht sich von der Untersuchung weitere Hinweise zum Stand der nordkoreanischen Raketenentwicklung. Die Technologie von Weltraumraketen und militärischen Langstreckenraketen unterscheidet sich kaum.

Nordkorea hatte den technischen Fehlschlag nach dem Start am 31. Mai eingeräumt. Der Flugkörper sollte den Angaben Pjöngjangs zufolge den ersten eigenen Satelliten für die militärische Aufklärung ins All bringen. Die Rakete war etwa 200 Kilometer westlich der südkoreanischen Insel Eocheong ins Wasser gestürzt. Südkoreas Militär hatte schon damals erklärt, man habe ein Objekt aus dem Wasser gezogen, das wahrscheinlich zur Rakete gehöre. Die Suche nach weiteren Teilen soll auch nach dem jüngsten Fund fortgesetzt werden.

Die USA und ihre Verbündeten Südkorea und Japan hatten den Raketenstart verurteilt. Sie warfen Nordkorea vor, Technologie zu verwenden, die in direktem Zusammenhang mit seinem Programm für ballistische Raketen steht. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea, das schon mehrere Atomtests unternommen hat, den Start von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Solche Raketen können je nach Bauart auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden.

Rekordwärme des Nordatlantiks könnte heißen Sommer bringen

BERLIN: Derzeit ist der Nordatlantik so warm wie noch nie um diese Jahreszeit seit Beginn der Satellitenmessungen vor 40 Jahren. Das könnte nach Forscherangaben womöglich einen heißen Sommer und heftigere Starkregen für Mitteleuropa bedeuten. Die Meeresregion ist Mitte Juni sogar um rund ein Grad wärmer als im Schnitt des Vergleichszeitraums 1982 bis 2011, wie aus Daten der US-Klimabehörde NOAA hervorgeht. Die Temperatur der analysierten Meeresoberfläche vom Äquator bis zur Höhe der Südspitze Grönlands liegt aktuell um etwa 0,5 Grad über dem bisherigen Rekord für diese Zeit. Der Nordatlantik und auch der Großteil der Ozeane weltweit zeigen den Messungen zufolge bereits seit März Rekordtemperaturen für den jeweiligen Tag.

Der Hauptgrund: «Die Weltmeere haben 90 Prozent der Wärme aufgenommen, die durch die menschengemachten Treibhausgase entstehen», sagt Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Dadurch seien sie in bis zu 2000 Meter Tiefe, in wenigen Gebieten auch noch tiefer, deutlich wärmer geworden.

Der Nordatlantik hat derzeit besonders hohe Temperaturen von im Schnitt knapp 23 Grad Celsius. Seit April hat sich vor allem der subtropische Bereich des Nordatlantiks stark erwärmt. Ein anhaltendes Tiefdruckgebiet habe dazu geführt, dass mehr warme Luft von Südwesten und weniger kalte Luft von Nordosten in den subtropischen Nordatlantik strömte, sagt Helge Gößling, Klimaphysiker am Alfred-Wegener-Institut. Zudem hätten sich die Windströmungen in der Region abgeschwächt, was die Oberflächentemperatur ebenfalls erhöhe. Zugleich gibt es im Moment laut Latif auch im Norden des Nordatlantiks eine Anomalie der Luftströmungen, die zur Erwärmung beitrage.

«Generell unterliegen die Luftströmungen über den Weltmeeren großen Zufallsschwankungen, die sich aber auf die Erderwärmung draufsetzen und dann zu besonders hohen Temperaturen führen können», sagt Gößling. «Der Klimawandel erhöht somit die Wahrscheinlichkeit für Extremwetter.» Die insgesamt warmen Wassertemperaturen im Nordatlantik könnten tendenziell zu einem heißeren Sommer in Mitteleuropa führen bis hinein in den August, sagt Gößling. Warme Luft nehme zudem mehr Wasser auf, das West- und Südwinde nach Europa tragen könnten. Das fördere Starkregenfälle.