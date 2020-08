Neues aus dem Ausland am Freitag

Erneut Dutzende Migranten in der Ägäis gerettet

ATHEN: Die griechische Küstenwache hat Dutzende Migranten von einem havarierten Boot südlich der Touristeninsel Rhodos aufgenommen. Wie ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte, seien an Bord nach Angaben eines der Insassen, der am Donnerstagabend die europäische Rettungsnummer 112 angerufen hatte, 55 Menschen.

Das Boot laufe nicht Gefahr unterzugehen. Deswegen sei es ins Schlepptau genommen worden. Es sollte am Freitagnachmittag Rhodos erreichen, berichtete der staatliche Regionalsender ERA-Süd-Ägäis.

Vor zwei Tagen hatten die griechische Küstenwache und vorbeifahrende Schiffe 96 Menschen aus den Fluten gerettet, nachdem ein anderes Boot vor Rhodos untergegangen war. Zwei Migranten werden noch vermisst. Schleuser versuchen immer wieder, Migranten von der türkischen Ägäisküste nach Griechenland oder nach Italien zu bringen.

Iran: Pompeo lebt mit Sanktionsforderung in «Fantasiewelt»

TEHERAN: Der Iran hat auf die Ankündigung von US-Außenminister Mike Pompeo, die Wiedereinsetzung der UN-Sanktionen gegen Teheran nächsten Monat durchzusetzen, mit Spott reagiert. «Die Uhren in Pompeos Fantasiewelt ticken wohl anders», twitterte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Freitag. «Das kommt davon, wenn ein ehemaliger Spionagechef plötzlich Chefdiplomat der USA wird.»

Pompeo hatte am Donnerstag auf Twitter erklärt, alle UN-Sanktionen gegen den Iran würden «am 20. September um Mitternacht GMT» wieder in Kraft treten. Die USA haben dazu einen im Atomabkommen für den Fall iranischer Regelverstöße vereinbarten Mechanismus in Gang gesetzt. Allerdings sind die USA 2018 aus dem Abkommen, das eine atomare Bewaffnung des Irans verhindern soll, ausgestiegen und der Sicherheitsrat will Washington in der Forderung nach erneuten Sanktionen nicht folgen.

Pompeo erklärte, sollte ein Mitglied des Sicherheitsrats eine Resolution zur Fortdauer der Sanktionsbefreiung einbringen, würden sich die USA dem entgegenstellen. Gäbe es keine Resolution, träten die Sanktionen wieder in Kraft. Länder wie Deutschland und Frankreich sind der Ansicht, dass die USA nicht mehr dem Abkommen angehören und daher auch nicht berechtigt sind, den Mechanismus auszulösen.

Mann auf Spitzbergen von Eisbär getötet

OSLO: Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen wurde in der Nacht zu Freitag ein Mann von einem Eisbären getötet. Nach Informationen der Behörden geschah der Angriff gegen 4 Uhr auf einem Campingplatz bei Longyearbyen. Die Identität des Toten war am Freitagmorgen noch nicht bekannt. Auf den Eisbären wurde auch geschossen. Als die Polizei eintraf, war das Tier jedoch verschwunden. Später wurde der Bär tot auf dem Parkplatz eines Flugplatzes gefunden.

In den vergangenen Tagen kam es häufiger vor, dass sich Eisbären der Siedlung näherten. In der Regel werden die Tiere vertrieben oder mit Helikoptern umgesetzt. Die Menschen in Longyearbyen sind dazu aufgerufen, die Ortschaft nicht unbewaffnet zu verlassen.

US-Einsatz gegen Drogenhandel läuft wieder

BOGOTÁ: Nach dem vorläufigen Stopp durch ein Gericht Anfang Juli «beraten und trainieren» mehr als 50 Soldaten im Rahmen einer umstrittenen US-Mission erneut das kolumbianische Militär im Kampf gegen den Kokainhandel. Seit dem 20. Juli hätten 53 US-Militärs ihre Arbeit wieder aufgenommen, berichtete die Zeitung «El Tiempo» unter Berufung auf Verteidigungsminister Carlos Holmes Trujillo am Donnerstag (Ortszeit). Demnach hatte der Senat die «Beratungs- und Kooperationsaktivitäten» am 17. Juli mit 69 von 108 Stimmen gebilligt, was allerdings erst jetzt öffentlich wurde.

Rund 50 Soldaten einer US-Elite-Einheit waren im Mai und Juni für vier Monate nach Kolumbien gekommen. Armeechef Luis Fernando Navarro hatte in einem Video gesagt, die Einheit des US Southern Command werde das Militär des Landes in «Verfahren und Taktiken zur Verbesserung des Kampfes gegen den Drogenhandel» beraten. Das US Southern Command bestätigte die Information kolumbianischen Medien zufolge. Dennoch löste der Einsatz eine Kontroverse aus.

Der Verteidigungsminister wurde in den Senat geladen, um zu erklären, warum er das Parlament nicht wie vorgesehen konsultiert habe. Das Gericht setzte Präsident Iván Duque einem Medienbericht zufolge eine Frist von 48 Stunden, um die Genehmigung für jegliche Aktivität auszusetzen, und forderte ihn auf, dem Senat alle Informationen im Zusammenhang mit der US-Einheit auf kolumbianischem Boden zur Verfügung zu stellen.

Deutsche Wanderin stürzt im Karwendelgebirge in Tirol in den Tod

INNSBRUCK: Eine 47-jährige deutsche Wanderin ist bei einer Bergtour im Karwendelgebirge in Österreich tödlich verunglückt. Beim Abstieg von der Kaltwasserkarspitze (2733 Meter) stürzte sie am Donnerstag aus bisher noch nicht geklärter Ursache rücklings 70 Meter in eine enge Steilrinne ab und zog sich dabei tödliche Kopfverletzungen zu, wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte. Ihre 40-jährige deutsche Begleiterin und eine weitere Bergsteigerin wurden von der Crew des Notarzthubschraubers gerettet und in die Gemeinde Scharnitz geflogen.

Die beiden Frauen waren mit Fahrrädern gestartet und hatten am Mittag den Gipfel erreicht. Nach einer Rast stiegen sie entlang der Aufstiegsroute ab. Während des Abstieges mussten die Frauen einen direkt am Grat befindlichen Turm überklettern. Dort stürzte die 47-Jährige.

Das Karwendelgebirge liegt größtenteils in Tirol, zu einem kleineren Teil aber auch in Bayern. Es ist bei Wanderern und Wintersportlern beliebt.

Japans Regierungschef Abe tritt zurück

TOKIO: Japans rechtskonservativer Regierungschef Shinzo Abe tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Das berichteten japanische Medien am Freitag übereinstimmend. Abe hatte sich in den vergangenen Tagen wiederholt aus nicht näher bekannten Gründen zu Untersuchungen ins Krankenhaus begeben. Der Rechtskonservative ist der am längsten amtierende Ministerpräsident seines Landes. Er amtiert seit 2012.

Feuerwehr sucht wieder nach Opfern nach Dammbruch in Brasilien

BELO HORIZONTE: Die Feuerwehr hat die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Suche nach den Opfern des Dammbruchs in Brumadinho im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais wieder aufgenommen. Dies berichtete das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf die Einsatzkräfte am Donnerstag (Ortszeit). Die Suchaktion war vor der Unterbrechung im März seit dem Unglück im Januar 2019 gelaufen und hatte nicht einmal an Weihnachten gestoppt.

Mindestens 259 Menschen waren gestorben, als der Damm an der Mine Córrego do Feijão brach. Eine Schlammlawine rollte über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen nahe der Ortschaft Brumadinho hinweg und begrub Menschen, Häuser und Tiere unter sich. Nach elf Verschütteten wurde immer noch und wird nun wieder gesucht.

Die brasilianische Tochter des deutschen Prüfunternehmens TÜV Süd hatte kurz vor dem Dammbruch die Rückhaltebecken geprüft und für sicher befunden. Die brasilianische Justiz nahm die Anklage gegen den Bergbaukonzern Vale und die Tochterfirma von TÜV Süd sowie 16 Mitarbeiter der beiden Unternehmen wegen Mordes an.

Schießereien und Explosionen - Drogenkrieg in Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO: Beim Kampf zwischen Drogenbanden um die Vorherrschaft über einen Favela-Komplex in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ist es erneut zu heftigen Schießereien gekommen. Wie am Donnerstag (Ortszeit) im Fernsehen zu hören war, kam es in dem zentralen Complexo de São Carlos außerdem zu Explosionen. Eine Frau war am Mittwoch gestorben, als sie ihren dreijährigen Sohn vor Schüssen schützen wollte. Mindestens vier mutmaßliche Kriminelle wurden ebenfalls getötet. Mindestens ein Militärpolizist und ein Portier wurden verletzt.

Als die Militärpolizei eintraf, flüchteten viele mutmaßliche Kriminelle, mehrere drangen in Gebäude in der Gegend ein und nahmen Bewohner als Geiseln. Nach Informationen der Polizei wurden 16 Menschen festgenommen. Unter ihnen soll dem Portal «G1» zufolge auch einer der mutmaßlichen Auftraggeber der Erstürmung des Complexo de São Carlos sein. Er wird demnach dem «Comando Vermelho» (Rotes Kommando) zugeordnet. Mächtige Verbrechersyndikate wie dieses und eine ganze Reihe kleinerer Banden ringen in den Elendsvierteln um die Kontrolle von Drogenhandel und Schutzgeldgeschäft.

Schweinepest: Schwerpunkt entfernt sich von deutsch-polnischer Grenze

WARSCHAU: Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist mehrere Monate nach einem Ausbruch in Westpolen nach Angaben der Bundesregierung wieder etwas von Deutschland abgerückt. Während im März der westlichste Fundort eines an Schweinepest gestorbenen Wildschweins in Polen etwas mehr als zehn Kilometer von der deutschen Grenze gelegen habe, liege der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens nun wieder weiter östlich, teilte das Bundesagrarministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Bisher seien in jener Region ausschließlich Wildschweine betroffen.

Statistiken des polnischen Veterinärdienstes zeigen, dass seit Anfang August in der westpolnischen Woiwodschaft Lebus bei insgesamt 37 toten Wildschweinen eine Schweinepest-Infektion festgestellt wurde. Dabei lagen die beiden westlichsten Fundorte in der Nähe des Ortes Dabie, knapp 40 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze bei Guben in Brandenburg. Alle weiteren Fundorte lagen noch weiter östlich, zwischen 50 und 100 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze.

Wegen der grenznahen Fälle im Frühjahr hatten Brandenburg und Sachsen Schutzzäune errichtet, um ein Vordringen infizierter Wildschweine über die Oder zu verhindern. Auch von polnischer Seite war zunächst der Bau eines Zauns geplant. Aus dem Bundesagrarministerium hieß es dazu, man habe dem polnischen Landwirtschaftsministerium angeboten, dass Deutschland die Kosten für den Bau und den Erhalt einer Wildschweinbarriere bis 2021 tragen werde. «Seitens Polen wurde dies aber nicht weiter verfolgt.»

US-Präsident Trump bezeichnet Herausforderer Biden als Jobvernichter

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden als Vernichter amerikanischer Arbeitsplätze bezeichnet. Biden sei ein «Vernichter amerikanischer Jobs», sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) beim Parteitag der Republikaner. Falls Biden die Chance bekommen sollte, werde er «der Zerstörer amerikanischer Größe sein», behauptete Trump weiter.

Trump versprach, in seiner zweiten Amtszeit die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder aufzubauen und für «Rekord-Wohlstand» zu sorgen. Trump sprach im Garten des Weißen Hauses, wo er offiziell die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner annahm. Er bewirbt sich am 3. November um eine zweite Amtszeit.

Trump nimmt Nominierung zum Kandidaten der Republikaner an

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump ist offiziell der Kandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl am 3. November. «Mit einem Herzen voller Dankbarkeit nehme ich heute Abend diese Nominierung für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an», sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) zum Abschluss des Parteitags seiner Partei. Die rund 1500 Gäste bei der Ansprache im Garten des Weißen Hauses applaudierten danach.

Die Delegierten hatten Trump zum Auftakt des weitgehend virtuellen Parteitags am Montag einstimmig aufgestellt. Trump (74) zieht gegen Ex-Vizepräsident Joe Biden (77) in die Wahl, den die Demokraten in der vergangene Woche zu ihrem Kandidaten gekürt hatten.

Ivanka Trump verteidigt Kommunikationsstil ihres Vaters

WASHINGTON: Beim Parteitag der Republikaner hat US-Präsidententochter Ivanka Trump den umstrittenen Kommunikationsstil ihres Vaters Donald Trump verteidigt. «Mein Vater hat starke Überzeugungen. Er weiß, was er glaubt, und er sagt, was er denkt. Ob man mit ihm übereinstimmt oder nicht, man weiß immer, wo er steht», sagte Ivanka Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Garten des Weißen Hauses. «Ich verstehe, dass der Kommunikationsstil meines Vaters nicht jedermanns Geschmack ist, und ich weiß, dass manche seiner Tweets sich ein bisschen ungefiltert anfühlen können. Aber die Ergebnisse, die Ergebnisse sprechen für sich.» Ivanka Trump fügte hinzu: «Washington hat Donald Trump nicht verändert. Donald Trump hat Washington verändert.»

Ivanka Trump sagte: «Papa, Leute greifen dich an, weil Du unkonventionell bist. Aber ich liebe Dich, weil Du echt bist. Und ich respektiere dich, weil Du effektiv bist.» Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner sind Berater im Weißen Haus. Beim viertägigen Parteitag der Republikaner sind zahlreiche Familienmitglieder aufgetreten, um für die Wiederwahl Trumps am 3. November zu werben.

Trump tritt im November gegen Ex-Vizepräsident Joe Biden an, den die Demokraten bei ihrem Parteitag in der vergangenen Woche zum Kandidaten gekürt hatten. Trump wollte seine Nominierung am Donnerstagabend bei einer Ansprache zum Abschuss des Parteitags der Republikaner annehmen. Die Delegierten hatten ihn am Montag einstimmig als Kandidaten aufgestellt.

Feuerwehr in Kalifornien: «Wir machen große Fortschritte»

SAN FRANCISCO: Die Feuerwehr in Kalifornien gewinnt langsam die Oberhand gegen Dutzende Brände, doch Entwarnung gibt es noch nicht. «Wir machen große Fortschritte», sagte Feuerwehr-Sprecher Daniel Berlant am Donnerstag. Mehr als 15.600 Helfern sei es gelungen, die verheerenden Feuer weiter einzudämmen. Doch die Gefahr sei noch nicht gebannt. In den letzten 24 Stunden seien mehr als zwei Dutzend Blitze eingeschlagen. Die meisten der seit Mitte August lodernden Feuer in Nordkalifornien waren durch Blitze ausgelöst worden.

Die erste Bilanz der Katastrophe: sieben Todesfälle, 1890 zerstörte Gebäude, mehr als 5400 Quadratkilometer verkohltes Land. Ein Anstieg dieser Zahlen wird befürchtet, wenn das gesamte Ausmaß der Schäden bekannt wird. Zwei der verheerenden Brände in der Umgebung von San Francisco zählen flächenmäßig zu den größten in der Geschichte Kaliforniens.

Gigantische Gorilla-Statue in New York aufgestellt

NEW YORK: Ein Künstlerpaar hat in New York eine gigantische Gorilla-Skulptur aufgestellt. Mit dem «King Nyani» betitelten Werk will das als «Gillie and Marc» bekannte britisch-australische Künstlerduo für den Schutz der vom Aussterben bedrohten Tierart werben. Die Skulptur, die einen liegenden Gorilla zeigt, wurde in einem Park im Westen Manhattans sofort zum beliebten Fotomotiv - Kinder und Erwachsene posierten vor allem in der rechten Hand des Tieres, die es vor dem Körper hält.

Vor einigen Jahren hatte das Künstlerpaar bereits mit einer Nashorn-Skulptur auf einem New Yorker Platz auf das Schicksal der wenigen letzten Exemplare des Nördlichen Breitmaulnashorns aufmerksam gemacht.

Senator McConnell: Demokraten wollen Amerikanern Hamburger vermiesen

WASHINGTON: Einem führenden Republikaner zufolge wollen die Demokraten Amerikanern vorschreiben, wie viele Hamburger sie noch essen dürfen. Sie wollten auch diktieren, welche Autos Amerikaner fahren dürften und wo sie ihre Informationen herbekommen sollten, sagte der republikanischer Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, am Donnerstagabend (Ortszeit) beim Parteitag der Republikaner. Sie wollten auch diktieren, «wie viele Hamburger man essen darf», fügte McConnell hinzu.

Dabei spielte er offensichtlich auf eine Aussage der demokratischen Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, an. Die Senatorin hatte US-Medienberichten zufolge gesagt, dass sie Ernährungsrichtlinien unterstütze, die dazu aufriefen, weniger rotes Fleisch zu essen. Solche Richtlinien dienen der Gesundheitsvorsorge und haben nur Empfehlungscharakter.