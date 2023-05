Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.05.23 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Wieder acht Tote nach Schüssen - Großfahndung nach Täter

BELGRAD: Mit einem Großaufgebot fahndet die Polizei in Serbien nach dem Täter, der in einem Dorf bei Belgrad acht Menschen getötet hat. Mehr als 600 Polizisten, unter ihnen Angehörige der Anti-Terror-Einheit, waren am Freitagmorgen mit Hubschraubern, Drohnen und Wärmebildkameras im Einsatz, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug berichtete.

In früheren Meldungen hatte es geheißen, dass der Täter von der Polizei ausfindig gemacht und umstellt worden sei. Zuletzt war in den Berichten aber nur mehr die Rede davon, dass nach ihm unter Aufbietung aller Ressourcen der Sicherheitskräfte gesucht werde.

Am Donnerstagabend hatte ein den Angaben zufolge 21-jähriger Mann im Dorf Dubona, 50 Kilometer südöstlich von Belgrad, mit einem Schnellfeuergewehr auf eine Menschengruppe geschossen. Dabei tötete er acht Menschen. Mehr als zehn weitere erlitten Verletzungen, wie Tanjug unter Berufung auf die Polizei berichtete. Innenminister Bratislav Gasic bezeichnete die Bluttat in der Nacht zum Freitag als «terroristischen Akt». Über die Motive des Verbrechens war zunächst nichts bekannt.

«Frustrierend»: Australiens Premier fordert Freilassung von Assange

SYDNEY/LONDON: Der australische Premier Anthony Albanese hat sich erneut für eine Freilassung des in Großbritannien inhaftierten Wikileaks-Gründer Julian Assange eingesetzt. «Genug ist genug», sagte Albanese am Freitag dem australischen Sender ABC. Die fortlaufende Inhaftierung des 51-jährigen Australiers sei «frustrierend» und nutze niemandem etwas. «Ich denke, dass der Fall Assange im Hinblick darauf betrachtet werden muss, was passiert ist, was die Anschuldigungen sind und ob die tatsächlich verbüßte Zeit über dem liegt, was angemessen wäre, wenn diese bewiesen würden», betonte Albanese.

Assange sitzt seit vier Jahren in einem Gefängnis in London. Davor hatte er sieben Jahre in der Botschaft Ecuadors in der britischen Botschaft festgesessen, um einer Festnahme und einer Auslieferung an die USA zu entgehen. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Albanese erklärt: «Meine Position ist klar und wurde auch der US-Regierung gegenüber verdeutlicht: Es ist an der Zeit, diese Angelegenheit zu Ende zu bringen.» Jedoch hätten alle diplomatischen Bemühungen seiner Regierung bislang nicht zu einer Lösung geführt, sagte er jetzt.

Die Vereinigten Staaten werfen Assange vor, zusammen mit der US-Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Bei einer Auslieferung drohen bis zu 175 Jahre Haft. Unterstützer sehen in Assange dagegen einen mutigen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht brachte. Die Regierung in London hat der Auslieferung zugestimmt. Das juristische Tauziehen ist aber noch nicht beendet.

Fortschritte bei Gesprächen zwischen Armenien und Aserbaidschan

WASHINGTON: Armenien und Aserbaidschan sind einer Lösung ihres Konflikts um die Region Berg-Karabach nach Einschätzung der USA näher gekommen. «Nach einer Reihe intensiver und konstruktiver bilateraler und trilateraler Gespräche erzielten die Parteien bedeutende Fortschritte bei der Lösung schwieriger Fragen», teilte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit. Beide Länder hätten «aufrichtiges Engagement für die Normalisierung der Beziehungen und die Beendigung des langjährigen Konflikts» gezeigt, erklärt Blinken nach Treffen mit dem armenischen Außenminister Ararat Mirsojan und seinem aserbaidschanischen Kollegen Jejhun Bajramow in dieser Woche.

Die beiden Länder im Südkaukasus bekriegen sich seit dem Zerfall der Sowjetunion um Berg-Karabach. Konnte sich die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region in den 1990er Jahren mit Hilfe Eriwans in einem blutigen Bürgerkrieg von Baku lösen, so gelang Aserbaidschan 2020 die Revanche. Im Waffenstillstandsabkommen sicherte sich Aserbaidschan die Kontrolle über zwei Drittel des Gebiets von Berg-Karabach. Eine russische Friedenstruppe soll die Einhaltung der Waffenruhe überwachen. Der Waffenstillstand ist allerdings weiter brüchig. Immer wieder kommt es zu Gefechten zwischen beiden Seiten.

Blinken sagte, sowohl Armenien als auch Aserbaidschan hätten ein besseres Verständnis für die gegenseitigen Standpunkte in den noch offenen Fragen. Er habe Mirsojan und Bajramow vorgeschlagen, in ihre Hauptstädte zurückzukehren, um ihren Regierungen zu vermitteln, dass mit zusätzlichem guten Willen, Flexibilität und Kompromissen eine Einigung in Reichweite sei.

Erst vor gut drei Wochen waren bei neuen Gefechten zwischen Armenien und Aserbaidschan mehrere Soldaten getötet worden. Die Kämpfe waren unweit des seit Monaten von Aserbaidschanern blockierten Latschin-Korridors aufgeflammt, der Armeniens einziger Zugang zu der Krisenregion Berg-Karabach ist.

Branchenexperten: Chinesische Autobauer füllen Lücke in Russland

MÜNCHEN: Chinesische Autobauer haben dem Beratungsunternehmen Inovev zufolge den russischen Automarkt erobert. Nach dem Rückzug der europäischen, amerikanischen, japanischen und koreanischen Autohersteller hätten sie im ersten Quartal dieses Jahres bereits einen Marktanteil von 42 Prozent. «Sie legen sogar in Bezug auf die Stückzahlen auf einem viel kleineren Markt zu», teilte Inovev mit.

Den Branchenexperten zufolge brach der russische Markt nach Beginn des Krieges in der Ukraine von durchschnittlich 140.000 verkauften Fahrzeugen pro Monat ein auf rund 40.000 Fahrzeuge pro Monat. «Der Markteinbruch ist hauptsächlich auf die Abwanderung europäischer, amerikanischer, japanischer und dann koreanischer Automobilhersteller zurückzuführen.»

Die russischen Autohersteller hätten sich trotz der Wirtschaftssanktionen recht gut gehalten. Das Absatzvolumen der chinesischen Hersteller sei mit 42 Prozent jetzt aber genauso hoch wie das der beliebtesten russischen Automarke Avtovaz: Sie verkauften laut Inovev im ersten Quartal dieses Jahres 64.432 Autos und leichte Nutzfahrzeuge, nach 24.734 im ersten Quartal 2022 und 18.981 im ersten Quartal 2021.