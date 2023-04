Neues aus dem Ausland am Freitag

US-Militärhubschrauber stürzen über Alaska ab - drei Piloten tot

FAIRBANKS: Zwei US-Militärhubschrauber sind am Donnerstag (Ortszeit) im Inland von Alaska abgestürzt.

Drei der vier Insassen seien gestorben, sagte eine US-Militärsprecherin der «Washington Post». Ein Pilot sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der zuständigen Elften Luftlandedivision handelte es sich um zwei Hubschrauber des Typs AH-64 Apache, die zu einem in Fort Wainwright stationierten Regiment gehörten und auf dem Rückweg von einer Trainingseinheit gewesen seien. Der Grund für den Absturz nahe der dünn besiedelten Gemeinde Healy rund 130 Kilometer südwestlich von Fairbanks war demnach noch unklar. Noteinsatzkräfte seien vor Ort und es werde ermittelt, teilte die Militäreinheit auf Twitter mit.

Para-Schwimmerin Semechin nach Chemotherapie wieder bei Wettkämpfen

BERLIN: Para-Schwimmerin Elena Semechin kann sich nach abgeschlossener Chemotherapie wieder intensiv auf Wettkämpfe vorbereiten. «Ich habe wieder das Gefühl, lebendig zu sein», sagte die vor zwei Jahren an Krebs erkrankte 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Prinzipiell geht es mir gerade sehr gut. Nur das harte Training fordert seinen Tribut.»

Bei der Paralympicssiegerin von 2021 - damals noch unter ihrem Mädchennamen Krawzow - war kurz nach dem Gewinn der Goldmedaille in Tokio ein bösartiger Hirntumor festgestellt worden. Nach einer erfolgreichen Operation im November 2021 folgte die Chemotherapie für die sehbehinderte Berlinerin. Nachdem sie die Therapie im Februar abgeschlossen hat, bereitet sie sich derzeit auf den nächsten Wettkampf vor: Die 37. Internationalen deutschen Meisterschaften im Para-Schwimmen in Berlin vom 11. bis zum 14. Mai.

Die Schwimmerin sagte, sie sei wieder bei rund 80 Prozent des Trainingspensums von vor ihrer Krebsdiagnose und freue sich, wieder sportlich aktiv sein zu können. «Ich habe den Krebs nicht besiegt. Ich habe den Krebs erst mal besänftigt, aber früher oder später wird er zurückkommen. Aber ich bin weiterhin motiviert und positiv und gehe mit voller Freude meinen Weg weiter», sagte sie.

Paris verschrottet etliche Tuk-Tuks wegen schwerer Sicherheitsmängel

PARIS: An fast jeder Sehenswürdigkeit in Paris warten auf die Touristen am Straßenrand bereits dreirädrige Autorikschas - viele dieser Tuk-Tuks sind aber weder zugelassen noch versichert. Rund 30 dieser beschlagnahmten Gefährte hat die Polizei in Paris jetzt verschrotten lassen, wie die Polizeipräfektur mitteilte. Die festgestellten Sicherheitsmängel gefährdeten das Leben der Fahrgäste. Das Ziel von regelmäßigen Kontrollen sei es, nicht zugelassene Fahrzeuge von den öffentlichen Straßen zu entfernen. Es ist nicht das erste Mal, dass solche Dreiräder in die Schrottpresse wandern.

Alleine im zweiten Halbjahr 2022 wurden rund 360 nicht den Vorschriften entsprechende Tuk-Tuks gestoppt, sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung «Le Parisien». Wie ein Fahrradtaxi wirkende Rikscha-Modelle verfügten oft über einen verborgenen, unerlaubten Elektroantrieb, seien nicht registriert und dürften nicht auf Gehwegen fahren. Dazu kämen oft Mängel wie das Fehlen von Sicherheitsgurten für die Fahrgäste.

Ein weiteres Ärgernis neben unsicheren und nicht registrierten Tuk-Tuks in Paris sind Fahrer, die ihre Kunden übers Ohr hauen, wie «Le Parisien» berichtete. Die Masche dabei: Auf Nachfrage nennen sie einen Tarif für eine Rundfahrt, multiplizieren diesen bei der Ankunft am Ziel aber mit der Zahl der Passagiere. Statt zunächst genannter 50 Euro kann eine vierköpfige Familie dann 200 Euro berappen.

Neben windigen Fahrern, die Touristen zu einer spontanen Stadtrundfahrt überreden wollen, gibt es auch registrierte Anbieter, bei denen eine Tour vorab im Internet zu festen Tarifen buchbar ist.

Weitere Waffenruhe im Sudan vereinbart

KHARTUM: Die rivalisierenden Militärblöcke im Sudan haben sich am Donnerstag auf eine Verlängerung der Waffenruhe um weitere 72 Stunden geeinigt. Das teilten die an der Vermittlung beteiligten Länder USA und Saudi-Arabien mit. Trotzdem kam es Augenzeugenberichten zufolge weiter zu Kämpfen. Zuvor war seit Dienstag eine 72-stündige Waffenruhe in Kraft gewesen. Währenddessen konnten Tausende Zivilisten fliehen, viele davon ins nördliche Nachbarland Ägypten, mehrere Staaten evakuierten ihre Staatsangehörigen und weitere Menschen per Flugzeug aus dem Krisenland. Auch diese Waffenruhe hielt nur sporadisch. Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig, die Feuerpause immer wieder zu brechen.

Im Sudan kämpft de-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan mithilfe des Militärs seit fast zwei Wochen gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo. Dieser ist Anführer der einflussreichen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Die beiden Generäle hatten die Führung des Landes mit rund 46 Millionen Einwohnern durch zwei gemeinsame Militärcoups 2019 und 2021 übernommen.

US-Außenminister Antony Blinken twitterte, die USA begrüßten die Ankündigung, den Waffenstillstand im Sudan um weitere 72 Stunden zu verlängern. «Gemeinsam mit internationalen und regionalen Partnern fordern wir die Parteien auf, sich zu verpflichten, die Kämpfe zu beenden und ungehinderten humanitären Zugang zu gewährleisten.»

Auch der britische Außenminister James Cleverly bestätigte auf Twitter, die Waffenruhe im Sudan sei verlängert worden. «Das Vereinigte Königreich fordert ihre vollständige Umsetzung durch die Generäle.» Die britischen Evakuierungsflüge seien im Gange. Alle britischen Staatsangehörigen, die ausreisen möchten, sollten sich so schnell wie möglich zum Flughafen begeben, damit ihre Sicherheit gewährleistet sei.