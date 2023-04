Neues aus dem Ausland am Freitag

Nordkorea will neuartige Interkontinentalrakete getestet haben

SEOUL: Nordkorea hat nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte bei der atomaren Abschreckung gegen seine Feinde erzielt. Das Land habe unter Anleitung von Machthaber Kim Jong Un erfolgreich eine neuartige ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) des Typs Hwasongpho-18 mit Feststoffantrieb getestet, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Freitag. Ziel des Tests am Donnerstag sei es gewesen, die Leistungsfähigkeit von Feststofftriebwerken für mehrstufige Raketen zu überprüfen. Während ICBM als wichtigstes Trägermittel von Atomwaffen gelten, sind Raketen mit Feststoffantrieb besonders schnell einsatzbereit.

Nordkorea beschrieb die neue Rakete als strategische Angriffswaffe und künftig «mächtigstes, zentrales und vornehmliches Mittel», um das Land zu verteidigen und Aggressionen abzuschrecken. Ziel der Politik der Regierung sei es, auf konstanter Basis «extremes Unbehagen und Furcht» beim Feind zu erzeugen, wurde Kim zitiert. Unter seinen Feinden versteht Nordkorea die USA und Südkorea. Nordkoreas Entwicklung von ICBM, deren Reichweite 5500 Kilometern überschreiten, ist vor allem gegen die Atommacht USA gerichtet.

Wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms ist Nordkorea harten internationalen Sanktionen unterworfen. Der Raketentest war am Donnerstag vom südkoreanischen Militär erfasst worden. Demnach flog die Rakete etwa 1000 Kilometer weit, bevor sie im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) ins Wasser fiel. Südkorea und die USA warfen Pjöngjang eine Provokation vor. Auch die Bundesregierung verurteilte den «illegalen Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea auf das Schärfste». Dem Land ist die Erprobung von ICBM und anderer ballistischer Raketen durch UN-Beschlüsse untersagt. Solche Raketen können - je nach Bauart - mit einem oder mehreren Atomsprengköpfen bestückt werden.

Der Konflikt mit Nordkorea hat wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nach einer bisher beispiellosen Raketentestserie im vergangenen Jahr hat Nordkorea auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen getestet. Die USA und Südkorea nahmen ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang auf.

KI-Chatsystem hilft bei der Steuerung von Industriemaschinen

HANNOVER: Textroboter mit Funktionen Künstlicher Intelligenz sollen künftig auch die Fabrikhallen erobern. Im Vorfeld der Hannover Messe kündigten der IT-Dienstleister HPE und das Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha einen virtuellen Assistenten mit Künstlicher Intelligenz für die Industrieproduktion an.

Auf der Industrieschau in Hannover wird in einer Live-Demo vorgeführt, wie sich Fabrikpersonal in natürlicher Sprache und mithilfe von Bildern mit dem Roboter austauschen kann. So können die Beschäftigten mit dem System Fragen rund um Installation, Wartung und Betriebssicherheit klären. «Der KI-Assistent agiert dabei quasi wie ein hoch spezialisierter Servicetechniker, der das Fabrikpersonal unterstützt, sehr komplexe Aufgaben zu lösen», sagte HPE-Sprecher Patrik Edlund.

Aleph Alpha hat auf einem Supercomputer von HPE eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die im Wettbewerb zu den KI-Projekten von US-Riesen wie OpenAI, Microsoft und Google steht. Beobachter trauen dem vom Wirtschaftsinformatiker Jonas Andrulis gegründeten Unternehmen zu, in diesem Zukunftsfeld künftig auch international eine wichtige Rolle zu spielen.

Zyklon «Ilsa» trifft in Westaustralien auf Land - neuer Windrekord

PERTH: Der mit großer Sorge erwartete Zyklon «Ilsa» ist in Westaustralien mit der höchsten Kategorie 5 auf Land getroffen. Dank der seit Tagen getroffenen Vorsichtsmaßnahmen hielten sich die Schäden ersten Berichten zufolge aber in Grenzen. Tote oder Verletzte wurden den Behörden zufolge nicht verzeichnet. Der Zyklon erreichte die Küste gegen Mitternacht (Ortszeit) in einer relativ unbewohnten Region etwa 140 Kilometer von der für ihren Eisenerz-Handel berühmten Hafenstadt Port Hedland, wie der australische «Guardian» am Freitag berichtete. Dabei stellte «Ilsa» einen neuen Rekord in Australien auf.

Laut staatlichem Wetterdienst (BOM) hielt der Sturm über der vorgelagerten Insel Bedout Island zehn Minuten lang eine Windgeschwindigkeit von 218 Stundenkilometern. Das habe es zuvor auf dem fünften Kontinent noch nie gegeben, twitterte das Bureau of Meteorology. Die Böen erreichten Spitzengeschwindigkeiten von 288 Stundenkilometern.

Der Sturm wurde mittlerweile auf die Kategorie 3 herabgestuft und bewegte sich ins Hinterland. Es würden aber immer noch Böen von bis zu 165 Kilometer pro Stunde gemessen, teilte das BOM mit. Der Kern des Zyklons wurde weiter als «sehr destruktiv» klassifiziert.

Einen Zyklon der Stärke 5 gab es in Australien zuletzt 2015. Der Wirbelsturm «Marcia» hatte damals in Queensland an der Ostküste schwere Schäden angerichtet. In Western Australia gab es zuletzt 2009 einen so starken Wirbelsturm. 2007 hatte Kategorie-5-Zyklon «George» in der Region gewütet, ebenfalls nahe Port Hedland. Damals starben drei Menschen, 20 wurden verletzt.