Neues aus dem Ausland am Freitag

China verhängt Sanktionen wegen Visite von Taiwans Präsidentin in USA

PEKING: Aus Protest gegen den Besuch von Taiwans Präsidentin in den USA hat China Sanktionen gegen US-amerikanische Organisatoren von Veranstaltungen mit Tsai Ing-wen verhängt. Wie das Außenministerium in Peking am Freitag mitteilte, wird die Präsidentenbibliothek von Ronald Reagan in Simi Valley in Kalifornien bestraft, wo ein Treffen zwischen Tsai und dem Vorsitzenden des US-Abgeordnetenhauses, Kevin McCarthy, stattgefunden hatte.

Auch wurden Sanktionen gegen das Hudson Institute und seine Verantwortlichen verhängt. Die Denkfabrik hatte Taiwans Präsidentin eine Auszeichnung verliehen. Bei der Zeremonie in New York hielt Tsai eine Rede.

Beide Institutionen hätten Taiwans Präsidentin «eine Plattform und Einrichtungen für ihre separatistischen Aktivitäten für eine Unabhängigkeit Taiwans in den USA zur Verfügung gestellt», teilte das Außenministerium mit. Damit hätten sie gegen Pekings Ein-China-Doktrin und Vereinbarungen mit den USA verstoßen. Auch hätten sie Chinas Souveränität und territoriale Integrität schwer beschädigt. Universitäten, Organisationen und Personen in China werden die Kooperation und andere Aktivitäten mit beiden Einrichtungen in den USA untersagt, hieß es in der Mittelung.

Bei einer Mittelamerika-Reise hatte Taiwans Präsidentin in den USA wie ihre Vorgänger private Transit-Zwischenstopps eingelegt. China hatte protestiert und Gegenmaßnahmen angekündigt. Die chinesische Führung betrachtet die demokratische Inselrepublik nur als Teil der Volksrepublik und sucht Taiwan international zu isolieren. Alle offiziellen Kontakte anderer Länder zu Taipeh werden abgelehnt.

Libanons Ministerpräsident verurteilt Raketenbeschuss Richtung Israel

BEIRUT: Libanons geschäftsführender Ministerpräsident Nadschib Mikati hat den Raketenbeschuss aus dem Libanon Richtung Israel verurteilt. «Der Libanon lehnt jede militärische Eskalation, die von seinem Land ausgeht, sowie die Nutzung libanesischen Territoriums zur Durchführung von Operationen, die die bestehende Stabilität gefährden kann, vehement ab», sagte Mikati in Beirut.

Am Donnerstagnachmittag waren laut Israels Armee 36 Raketen aus dem Libanon auf israelisches Gebiet gefeuert worden - so viele wie seit 2006 nicht mehr. Die Armee macht militante Palästinenserorganisationen für die Angriffe verantwortlich. An der Grenze zum Libanon kommt es immer wieder zu Spannungen. Die beiden Nachbarländer befinden sich offiziell im Kriegszustand.

In der Nacht zum Freitag griff Israels Militär eigenen Angaben nach als Reaktion auf den Beschuss Ziele im Libanon sowie im Gazastreifen an.

Der Libanon ist seit Monaten ohne Präsident und die geschäftsführende Regierung Mikatis nur eingeschränkt handlungsfähig. Das Land leidet zudem auch unter einer schweren Wirtschaftskrise.

UN-Friedensmission Unifil: Libanon und Israel wollen keinen Krieg

TEL AVIV: Nach schwerem Beschuss aus dem Libanon auf Israel und anschließenden israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon fordert die UN-Friedensmission Unifil ein Ende der gefährlichen Aktionen. «Beide Seiten haben gesagt, dass sie keinen Krieg wollen», hieß es in einer Erklärung der Organisation von Freitagmorgen. Man sei mit beiden Ländern im Gespräch. Die UN-Mission forderte alle Beteiligten auf, die Angriffe einzustellen.

Am Donnerstagnachmittag waren laut Israels Armee 34 Raketen aus dem Libanon auf israelisches Gebiet gefeuert worden - so viele wie seit 2006 nicht mehr. Israels Militär, das militante Palästinenser verantwortlich macht, griff daraufhin Ziele im Nachbarland an.

Medienberichten zufolge gab es Explosionen südlich der Stadt Tyros. In der Nähe soll sich demnach ein palästinensisches Flüchtlingslager befinden.

Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Die beiden Länder befinden sich offiziell im Kriegszustand. Zuletzt war es 2006 zu einem Krieg zwischen den beiden Seiten gekommen. An der Grenze kam es auch danach immer wieder zu Spannungen.